Cat Red - поздравляю Вас 💐 Вашу историю опубликовали. Как Вы интересно описали загородную жизнь!
15 историй с запахом скошенной травы, которые могли произойти только в деревне или на даче — 30.03.2026
Пропитанный ароматами цветов и трав воздух, чай на веранде и тишина, которую нарушает только скрип калитки и пение птиц. Деревня и дача — это места, где время течет иначе, а простые вещи приносят море впечатлений. И герои нашей статьи знают об этом не понаслышке.
- На даче смежный участок купил красавчик. И стала я там появляться исключительно при макияже и прическе. Но он ноль внимания. В итоге плюнула. Умылась, сделала пучок, треники надела и пошла копать. В этот момент сосед заметил меня, подошел к забору и вдруг говорит: «Извините, подскажите, пожалуйста, чем лучше помидоры удобрять? Что-то они у меня хиленькие. Я просто первый раз дачу купил, пока не особо понимаю, как и что тут». И тут до меня дошло, что все это время, пока я показы мод устраивала, он думал, что я тоже не разбираюсь. А как увидел, как уверенно я на грядках вожусь, и обратился. Я ему все рассказала и не раз потом консультировала. Любви не получилось, зато он стал мне классным соседом, что даже ценнее.
- Отдыхал с одной девицей на ее даче. Мне 16, ей 17. Всю ночь сидели у костра с «дачной компашкой». Возвращаемся домой на рассвете и вдруг явственно слышим, что по дому кто-то ходит. Крадемся вдоль стены, где кухня, которая была сразу слева от входа, понимаем, что правда кто-то ходит. Я сглатываю и врываюсь первым, поворачиваю налево, а там огромная черная тень в углу. Я только и успел, что крикнуть: «Наташа, беги!» и с воплем побежал за ней. Стоим на дороге, трясемся. Ну не стоять же вечно. Говорю: «Наташ, помни, что я тебя любил, стой здесь». И пошел. С воплем берсерка врываюсь в дом, замахиваясь, а там... огромное пальто ее мамы в углу висит. А шаги — это просто «дом гулял» на рассвете, такое бывает, но нам городским откуда это было знать.
«Мой сад».
- Живем мы в сельской местности, скотину не держим. Всю зиму сушили сухари, хотели купить гусей, цыплят весной. Но не получилось. Предложили сухари соседке. Она обещала отправить внука, тот недавно приехал в гости. Внуку 6-7 лет. Сижу, жду. Вдруг звонит соседка и спрашивает, что за прикол? Обещали мешок сухарей, а дали буханку и 100 рублей зачем-то. Я ответил, что внук не приходил. Взял обещанный мешок и пошел к соседке разбираться. Выяснилось, что внук проскочил мимо нашего дома и постучался к дачникам. Теперь со слов этого самого дачника:
— Слышу, тарабанят в калитку. Открываю — стоит чумазый мальчишка (как же, каникулы, деревня, целый день можно кататься на велосипеде, да еще и дождь прошел) с маленькой тележкой. Спрашиваю: «Чего тебе, мальчик?»
— Хлеба.
— Какого хлеба? — спрашиваю.
— Ну того, что от вас самих остался, — говорит.
Мне так жалко стало мальчишку, вынес буханку свежего хлеба. Еще 100 рублей дал.
«У нас тут морозы в декабре были, пару ночей до −48. В сарае в такую погоду было около 0 — −5. Мои старушки привычные, а новая коза оказалась со слабым подшерстком. Пришлось утеплять».
- Нас с дочкой сестра позвала пожить недельку у ее бабушки в деревне. Спальных мест было мало, нам с дочкой (ей 4) пришлось спать вместе на небольшой кровати. В такую жару лежать рядом было невыносимо. Поэтому, когда дочь засыпала, я стала уходить в сени, там стоял небольшой старый диван. С первыми петухами я вставала и шла к дочери. Как-то утром она спросила, что за трава висит над кроватью. Я ей сказала, что это зверобой, по легенде он отгоняет злых духов. На что дочка задала вопрос: «А ты поэтому каждую ночь от меня уходила?»
- Мы купили участок. Нашли по объявлению, созвонились с хозяином, приехали из соседнего региона на электричке. Хозяин нас встретил, привез на своей машине, посмотрели, поехали в город и оформили сделку. Через 2 месяца приехал мой муж, поставил палатку, потому что домик был аварийный. Приехал строить. Пришел сосед, стал грубо гнать его, пока муж не показал договор купли-продажи. Просто хозяин там не жил, он вступил в наследство, а до этого участок несколько лет стоял пустой, сосед на нем бычков пас. А когда мы приезжали смотреть, соседи были на работе.
«Первый букет из цветов из моего сада».
- Уехали из города 19 лет назад в деревню и ни одного дня не пожалели. Даже когда были морозы за −40, и в доме вода замерзала. Сейчас зимы теплее, топить только все равно 4 раза в день приходиться, 2 печки, утром и вечером. Исполнила детскую мечту, всегда дома много кошек, и собака была. Река рядом, рыбалка нас кормила. Лес рядом, грибы и ягоды под рукой. Огород небольшой, но овощей хватает. А главное — тишина! Первое время после переезда даже странно было: как это — ничего не шумит?
- Сосед по даче хозяйственный дядька: 2-3 машины, мотоциклы и большой гараж, в котором он часто возится. А все это добро охраняют 2 большие собаки. Мы совсем недавно там обосновались, только здоровались друг с другом. Недавно жена постирала кроссовки сына и оставила их сушиться на крыльце. А наутро одной кроссовки недосчиталась. Предположила, что утащить могла одна из соседских собак, которые периодически заглядывают к нам на участок. Спросили у соседа, тот ответил, что никаких кроссовок у себя не видел. Я бы и не вспомнил об этом случае, если бы не кроссовок с деньгами, который мы обнаружили на крыльце в прошлые выходные. Видимо, сосед обнаружил-таки у себя на участке порванный детский кроссовок и решил возместить нам его стоимость. А ведь мог благополучно избавиться от улики, и никто бы ему никогда ничего не предъявил. Сестра жены пошла возвращать деньги, но он настоял на том, чтобы мы купили малышу от его имени новые кроссы. Желаю всем таких соседей.
- Приехали ко мне городские гости, а мне срочно надо в город другой съездить. Я оставила дочку маленькую с ними и уехала. Приезжаю на другой день, рассказывают, что по потолку кто-то всю ночь ходил, они не спали, боялись! Меня смех взял, спрашиваю, был ли кот дома? Говорят, нет, всю ночь где-то на улице. Ну, говорю, это он гостей принимал, вечеринка у них была наверху. Так не поверили. Якобы не может так кот ходить. Ага, такой топот, будто дом по бревнышку раскатать хотят, как носиться начнут.
- Мы съехали 10 лет назад в деревню. Летом — рай! Речка, травка-цветочки, рыбалка, шашлыки. Работаем дома, всегда на месте. Естественно, народ начал к нам набегать. И родня, и друзья. Мы с первого лета поставили организацию в рамки. К примеру, звонят нам и говорят, что приедут! Мы отвечаем: «Отлично! Возьми с собой мясо, овощи, торт, сосиски, сок». Ну, варианты разные, смотря какой план. Вот прямым текстом. Адекватный народ сам спрашивал, что брать. Пару раз были визиты родни с пустыми руками. Мы им говорили: «Вот на грядке помидор, вот на дереве вишня — приятного аппетита!» Уезжали быстро. Через пару лет сформировался постоянный состав гостей и «чек-лист». Уже много лет никаких вопросов. А некоторые из гостей поглядели, потусили у нас, да и купили дома на той же улице. Все, гармония и ляпота!
«Посадили 5 лет назад абрикосовое дерево. Этой весной оно впервые обильно цвело, завязалось много плодов. И вот, наконец-то, собрали первый урожай».
- Женился второй раз, повез жену в деревню с мачехой познакомить и сына прихватил. Мачехе за 70, но картошку и прочий огород продолжает сажать. На предложение привезти с рынка столько овощей, сколько в погреб влезет, отказывается. Приехали как раз на сбор картошки. А жена у меня очень трепетно к внешнему виду относится: постоянные маникюры, педикюры, маски, пилинги, перед каждым выходом из дома одежду гладит, малейшие соринки с обуви убирает. Я ей сказал, что мы с сыном на полдня управимся, а они пусть болтают и обед готовят. Но жена вызвалась помочь. Решил, пусть развлекается. Взяли мы с сыном лопаты, начали кусты подкапывать, чтобы потом пройти и собрать. Копаем. Вдруг жена спрашивает, есть ли еще ведра. Оглядываюсь: все, что выкопали, уже в ведра собрано, и при этом рассортировано на крупную и мелкую. Спрашиваю, как она только успела. Так оказалось, что ее с детства каждый год к бабушке отправляли, а там огород побольше этого. Вот так узнал жену с новой стороны. Справились тогда за пару часов, а не за полдня.
- Купили дачу в октябре. Соседи уже разъехались, тишина звенящая. Ночью слышу, что по веранде кто-то тяжело ходит. Выглядываю, а у яблони кто-то в лохматой шапке копается. Вылетаем с мужем на крыльцо, фигура оборачивается, и мы начинаем ржать. Оказалось, это большой рыжий пес бывшего хозяина дачи, мы его узнали. Видимо, пришел на прежнее место свою кость под яблоней выкапывать. Раньше у них два участка было, один вот нам продали. Пес кость забрал и умчался к себе.
Как в анекдоте- Эй,корова,ты чего на берёзу лезешь?
- Яблоки есть.-Так это ж берёза!-А у меня с собой. ☺️
«В общем, посадила 6 семечек огурцов. Все проросли. Как на улице потеплело, пересадила во дворе под дуб. Теперь наслаждаюсь дубовыми огурцами».
- Дачу атаковали кроты. Мама решила сделать, как ее подруга. А той кот рыжий, такой воинственный котяра, настоящий самец. Вот он всех кротов и повыводил. Главное было взять из приюта и не пускать в дом, чтоб не одомашнивался, не ленился и выносливым был. Мы с мамой взяли двоих. Двух рыжих добротных котяр! Теперь у нас 2 рыжих балбеса, которые 20 часов в сутки спят, а остальные 4 часа носятся друг за другом по всему участку. Орут как ненормальные, жрут за восьмерых и периодически дерутся. С кротами проблема осталась.
- Купила дачу дешево. Приехала, а домик снаружи заляпан грязью. Почистила и осталась переночевать. Утром выхожу, а у порога лежат 100 рублей. Через неделю — опять. Я потом соседке про это рассказала, а она как засмеется и говорит: «Так ты, небось, птиц подкармливаешь?» А я действительно птиц люблю и кормлю, сразу кормушку повесила. Оказалось, в СНТ живет стая сорок, как раз недалеко от моего участка. А бывший владелец дачи их гонял постоянно, и они ему мстили: ветки и грязь к дому таскали, стучали клювами в окна, портили урожай. Из-за них он дачу и продал. Я спросила, деньги-то у них откуда, соседка сказала, что никто не знает, но они не мне одной такие дары приносят.
«„Приезжай!“ — говорили они. „Мы так соскучились!“ — говорили они. Обман, кругом обман».
- Вчера соседи жарили шашлыки. А мы с мужем у себя во дворе на лавочке сидим, погода хорошая, любуемся весенним садом. У соседей пацан 7 лет. Вдруг слышим: «Ой, упал!» Отец его: «Ну Соне отдай». Соня — это собака наша. Пацан зовет ее: «Соня! Соня!» Соня, туша 40 килограмм, несется через двор, уши по ветру шлеп-шлеп-шлеп, и за гараж, там стрелка у них. Через какое-то время: «Ой, опять упал! Соня! Соня!» Потом еще раз. Потом еще. Потом пацана ругать начали. А собаку вечером решили не кормить.
«Вот такие грядки создала моя жена».
- Наводила порядок в своем домишке. Разошлась до генеральной уборки. Сняла все зеркала, а их штук 6, и поставила на окна, отражающей поверхностью на улицу. Потом так устала, что присела и уснула. Свет, понятно, нигде не включила. Дверь прикрыта, но не на запор. Но у меня же собачка мажордомом работает. Всех встречает и провожает звонко. Просыпаемся с ней одновременно от грохота и ора дикого. Темень. Вдруг слышу: «Меньшикова, ты тут?!»
— Тут! — откликаюсь радостно на знакомый голос. Включаю свет, выхожу. Стоят дружочки мои стародавние. Морды дикие, глаза навыкат.
— Что за рожа у тебя в окне торчит?!
— Что еще за рожа?
— Страшная!
Подходим к окну.
— Мы до тебя не дозвонились, набрали Илюхе. Сказал, что мама на даче. А мы же рядом тут участок купили, да там еще света нет, хотели к тебе на ночлег попроситься. Подъезжаем. Темнота, тишина. Смотрю — ведро под ногами, я его перевернула, встала на него, чтобы до окна дотянуться. Фонарик на телефоне включила, а оттуда на меня морда страшная резко надвигается. Я и полетела вверх тормашками с ведра этого.
— Тамара... Это зеркало....
Ржали всю ночь.
Жизнь вдали от города учит нас ценить простые моменты и находить счастье в мелочах. А какое ваше самое яркое дачное воспоминание? Расскажите о своих впечатлениях в комментариях!