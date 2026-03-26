15 семейных реликвий из шкатулок, которые ну просто услада для глаз — 26.03.2026
Народное творчество
2 часа назад
Признавайтесь, а вы любили в детстве порыться в маминой шкатулке с драгоценностями? Тогда казалось, что это целый сундук с сокровищами. Возможно, сейчас у этих вещиц не модный по нынешним временам дизайн. Но разве это главное? В этих украшениях есть дух эпохи и свое очарование, которым они поделились с новыми владелицами.
«Недавно я унаследовала от бабушки это украшение, сделанное на заказ. К слову, бриллиант в 1 карат был камнем из обручального кольца ее бабушки»
«Бабуля подарила свои красивущие серьги и сказала, чтобы я шла в них танцевать. Так и сделала, теперь собираю комплименты»
Янтарь на память от бабушки
- В моем детстве у нас в город приезжала выставка камней-самоцветов. Там продавались как совсем дешевые подвески из полудрагоценных камней, так и очень дорогие вещи. Мы с мамой могли часами там ходить и любоваться на все это великолепие. Бабушка знала о моей любви к камням и как-то подарила с этой выставки совсем простые серьги из янтаря. С какой гордостью я носила их в школу! Бабушки уже нет, а память о ней осталась.
От этого кольца так и веет стариной. Кажется, что его могла носить какая-нибудь графиня или королева
«Это кольцо с опалом принадлежало еще моей прабабушке!»
Наверное, эти серьги больше подошли бы для зимы, ведь они напоминают снежинки
«Досталось мне от родственников со стороны мужа. Это примерно 1920-е»
Подруга, которая стала драконом
- У меня есть подруга, она работает простым корректором. Ее истинная страсть — это камни. Не только драгоценные, она собирает редкие минералы и даже осколки метеоритов. Всем этим она начала увлекаться с юношеских лет, а сейчас ей 45. Мы в шутку называли ее драконом. Потому что она спит на кровати, под которой стоят ее коробки с драгоценностями. Но шутки-шутками, а у нее ипотека. Она продала часть своей коллекции и здорово снизила свой месячный платеж.
Стали бы вы носить такие серьги, если бы они достались вам в наследство?
«Бабуля моя покупала и дорогие, и дешевые цацки. Вот тут не понимаю, это бижутерия?»
- О боже, это же кольцо из настоящего золота! Бренд Siffari — канадская компания, которая до сих пор работает в Торонто. Камень — скорее всего, турмалин. © resoundingsea / Reddit
«Это — кольцо моей мамы. Честно говоря, совсем не мой стиль. Нужен совет, что с ним делать»
Золотая рыбка приносит удачу
- Жили мы небогато. У мамы буквально было 2 золотых кольца, 2 подвески и одни серьги. Но для меня, ребенка, это были настоящие сокровища. Разрешалось мне на них смотреть только под присмотром. Больше всего мне нравилась изящная подвеска Золотой рыбки. Я верила, что она приносит удачу. В 8-м классе я поступала в другую школу — в лицей, надо было сдать экзамены. Я упросила маму дать мне поносить Золотую рыбку. И я набрала проходной балл! Да, я была отличницей, но, уверена, рыбка мне помогла.
Тетины сережки — роскошные, элегантные и уникальные
«Папа подарил эти серьги маме на 70-ю годовщину их свадьбы. Мама их почти не носила, а вот я хочу носить каждый день»
Это обручальное кольцо кажется довольно обычным, но вот вам такой факт: его носила еще прабабушка нынешней владелицы
Ох, если это бриллиант, то кольцо поистине королевское - здесь каратов 10, а может быть, и все 20!
А у вас есть украшения с историей?
Фото на превью mechanicalDuck / Reddit
Комментарии
