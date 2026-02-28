16 уютных историй о том, как «все не по плану» может обернуться удачей

Очень странная история.

Между вечерним платьем в пол и свитером с джинсами и кроссовками у девушки больше не было никаких промежуточных вариантов совсем-совсем?

К платью явно были красивые туфли. Даже если случилось уничтожить платье, и совершенно нет юбок, брюк, то даже джинсы надетые с блузкой и теми же красивыми туфлями уже выглядят более или менее торжественно.

Я молчу про сочетания юбка+блузка, брюки+водолазка с красивым колье и т.д и т.п.

Испортила платье, истернула, пошла в кроссовках. Как то так выходит.