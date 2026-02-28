Англичане четко следуют правилу: Завтрак сьешь сам, обед раздели с другом, а ужин отдай врагу. По крайней мере первому пункту)),
16 уютных историй о том, как «все не по плану» может обернуться удачей
Казалось бы, что хорошего в том, чтобы устроиться на работу, которая не по душе или опоздать на поезд? Но иногда такие маленькие случайности и неудачи оборачиваются успехом или показывают нам новый путь в жизни — тот, который мы раньше себе и представить не могли.
- Работаю в IТ-фирме. Пару месяцев назад начальник сделал мне втык за инициативность. Я до этого работал как проклятый, старался выдавать результат почти в полтора раза лучше плана. А начальник заявил, что я не знаю свое место и что если еще будет хоть один косяк — уволят. С тех пор я забил на все и занимался, чем попало. Сидел на маркетплейсах, торговал на бирже, играл в онлайн-игры. И тут на днях ко мне подходит начальник и говорит: «Пару месяцев назад ты был на грани увольнения, но так как за последнее время ты показал, что хочешь и любишь работать, я решил тебя повысить». В итоге добавил +20 % к зарплате и бонусы, которых не было, а также перевел в более удобный офис. Теперь вот думаю: в чем подвох? © Рабочий случай / VK
- Опоздала на свой поезд на 5 минут. Следующий — только через 6 часов. Села в зале ожидания, злая на весь мир. Рядом приземлился парень с гитарой и спросил, не обижусь ли я, если он немного поиграет, чтобы скоротать время. Я буркнула: «Играйте». Он играл 3 часа, мы разговорились, а когда пришел мой поезд, я поняла, что не хочу никуда уезжать. Мы обменялись номерами, и осталась в том городе еще на 3 дня. Гуляли, болтали, слушали его песни. А через год он играл на нашей свадьбе ту самую мелодию, под которую мы разговорились в зале ожидания. Теперь, когда мы ссоримся, я напоминаю ему: если бы я не опоздала на тот поезд, мы бы никогда не встретились. Он улыбается и идет за гитарой.
- Я был с коллегами в командировке в Корее. Утром в гостиничном кафе официант нас спросил, какой завтрак будем — континентальный или английский. Все выбрали континентальный, а я — английский. Пока еду не принесли, коллеги упражнялись в остроумии надо мной в духе:
— Что это у вас там, Бэрримор? Каша, что ли?
— Овсянка, сэр!
И вовсю ухохатывались. А потом им принесли пару маленьких сэндвичей и кофе... а мне яичницу с сосисками, беконом, томатным соусом и фасолью, жареными грибами и помидорами. Трудно было сдержаться, чтобы не ухмыльнуться, глядя на их кислые лица, хотя я старался. Коллеги так потом и жаловались моему начальнику: «Жрал сосиски и ехидно лыбился!» © iiwabor / Pikabu
- Прихожу на свидание с девушкой, с которой познакомились на сайте знакомств. В кафе уютно, заказали кофе, расслабились. Она улыбается, вроде бы обычная беседа, а потом вдруг смотрит на меня пристально и говорит: «Слушай, я сразу все скажу, чтобы потом не мотать нервы ни себе, ни тебе. Я не ищу „просто пообщаться“, мне не интересно гулять „без обязательств“. Мне нужны серьезные отношения, хочу детей через 2 года, путешествовать вместе, кота заводить не будем, а твоя мама к нам переедет, только если готовить будет сама. Если хочешь легкое развлечение, лучше скажи сейчас. Я не обижусь, просто уйду и больше не напишу». Я сначала офигел. В зале кто-то за соседним столиком поперхнулся, официантка перестала доливать воду... Потом понял: а ведь круто. За 5 минут стало ясно, кто передо мной и что ждать дальше. У нас не срослось, так как кот у меня уже есть, но теперь я знаю: честность — реальный способ отсеивать ненужных и находить своих. © radaro.me
- Собиралась на юбилей к пафосной свекрови. Купила платье в пол, сделала укладку. За 5 минут до выхода случайно опрокинула на себя кофе. Платье уничтожено. Делать нечего, натянула любимые джинсы и свитер, предвкушая язвительные комментарии свекровушки. Приезжаем, а свекровь спонтанно решила перенести праздник на природу из-за какого-то перебоя с отоплением в доме! Все гости в вечерних платьях и костюмах вязли в грязи, мерзли и не могли расслабиться. А я одна в теплом свитере и кроссовках чувствовала себя королевой вечеринки, жарила шашлыки и играла с детьми в мяч.
Очень странная история.
Между вечерним платьем в пол и свитером с джинсами и кроссовками у девушки больше не было никаких промежуточных вариантов совсем-совсем?
К платью явно были красивые туфли. Даже если случилось уничтожить платье, и совершенно нет юбок, брюк, то даже джинсы надетые с блузкой и теми же красивыми туфлями уже выглядят более или менее торжественно.
Я молчу про сочетания юбка+блузка, брюки+водолазка с красивым колье и т.д и т.п.
Испортила платье, истернула, пошла в кроссовках. Как то так выходит.
- Мне пришлось продать свой Дайсон за низкую цену, нужны были деньги, но было жалко... Но, когда я отдавала его девушке, услышала от нее: «Я только недавно вылечилась от тяжелой болезни, нарастила волосы и уже давно мечтала сделать себе этот подарок». В этот момент навернулись слезы, сожаление покинуло, я была рада за нее. В итоге в подарок положила сумочку и диффузор, надеюсь она будет делать себе клевые укладки и радоваться каждый раз, пользуясь стайлером. А сама продолжу работать, надеюсь, что и мои проблемы скоро закончатся, и я вновь смогу дарить себе все, о чем мечтаю. © allnuke
- Мы с женой в 2022 году собрались на ежегодный фестиваль хэви-метал вблизи немецкого городка Вакен. Долго искали билеты в экономе, уже расстроились: все дорого и неудобно. И совершенно внезапно решил проверить цены на бизнес-класс. Моему удивлению не было предела: он был со скидкой и стоил даже чуть дешевле, чем эконом. Во всем бизнесе нас летело 3 человека из 12 мест, видимо, поэтому и скидки были. Сам полет прошел ожидаемо: куча разных блюд, нормальная посуда и приборы, но вот приятным сюрпризом стал зал ожидания для бизнес-пассажиров. Сидели на самой высокой террасе аэропорта, ели, пили напитки и в целом предвкушали предстоящую поездку. И на пересадке так же: пока все ждут в залах ожидания — мы пошли в бизнес, поспали там в зоне отдыха, потом встали, приняли душ, поели, и свежие и бодрые продолжили путь. © CatOfCthulhu / Pikabu
- Заказала себе платье на день рождения, а пришла огромная коробка. Открываю — а там бесформенное худи, размер XXXL, с дурацким принтом. Хотела вернуть, но поленилась, кинула в шкаф. А через неделю поехала на дачу, похолодало, надела этот балахон поверх всего и встретила там соседа, с которым мы год только здоровались через забор. Он увидел мое худи и расхохотался: «Это ж мой заказ! Я платье жене в подарок заказывал, а мне худи пришло, вернул обратно, а они, видимо, вам переслали». Мы проржали весь вечер, а потом этот сосед и его жена позвали меня к себе на шашлыки. Теперь мы жарим их вместе уже третий сезон. Так неудачная доставка стала началом нашей дружбы.
«Несколько месяцев назад у соседа отвалилась одна из досок забора, но мы так и не удосужились ее починить. А теперь каждый день видим улыбающуюся мордочку этого парня»
- Перед Новым годом мне очень хотелось обновить елочные игрушки. Тренды меняются, символы года тоже, многие украшения для елки у нас уже больше 3 лет. Но муж сказал, что не будем тратиться, старые и так в хорошем состоянии. Я огорчилась, но смирилась, что красивая елка мне в этом году не светит. Он поставил табуретку и полез достать из кладовки все нужное. И я услышала громкий «бах», а затем ругательства мужа. Прибежала смотреть, а он свалился вниз, а вместе с ним — и коробка с игрушками. Муж не пострадал, а вот украшения вдребезги. В итоге мы провели отличный день в торговом центре, купили много новых игрушек и гирлянд. © Палата № 6 / VK
- Пацан в школе писал сочинение по теме «Моя мечта». Написал, мол, хочу, чтобы папа домой вернулся и был дома каждый день, как у других детей. Его отец — дальнобойщик. Дома бывает раз в месяц. Учительница поставила пять. А потом позвонила маме. Мама плакала, показала сочинение папе. В итоге папа уволился. Нашел работу в своем городе, и сейчас дома каждый день. Вот так обычное сочинение изменило жизнь. © romansamuel12
- 2 года назад я повел девушку на первое свидание в ресторан. Все было хорошо, пока девушке в салате не попалась муха. Она позвала официантку и стала ее вовсю ругать. Бедная официантка даже расплакалась. Я заплатил по счетам и попрощался с этой девицей. А сам пошел искать официантку. Постарался ее успокоить, объяснил, что она не виновата. Так я и познакомился со своей любимой женой. Она больше не работает официанткой, потому что я не хочу, чтобы всякие истерички обижали мою любимую. Но я благодарен той девушке, ведь если бы не ее характер, то я бы, наверное, никогда не встретил свою прекрасную жену. © Не все поймут / VK
«Утро понедельника. У меня спустило колесо. Но это такие пустяки, ведь в шиномонтаже был очень милый кот»
- Был случай, надо было на почту сходить. Ну думаю, закажу-ка я пока доставку, а сам посылку получу и ко времени доставки дома буду. Как всегда в таких случаях, все пошло не по плану. Посылка оказалась в другом отделении, но недалеко — в километре пути. Ладно, пошел туда пешком, пришел, получил. А дальше — прикол. Раздается звонок. Курьер: «Вы дома?» «Нет, — говорю, — минут через 15 буду». Курьер уточняет, где я, и тут оказывается, что он в 50 метрах от меня стоит. В общем, довез до дома сразу и меня, и мою доставку. © ingress.prime.semey
- После окончания университета я начала подавать заявки на вакансии в сфере видеомонтажа и медиа, но на собеседования меня звали неохотно. 4 месяца я сидела без работы и так отчаялась, что сказала себе: если я не пройду очередное собеседование, то устроюсь через агентство на работу с минимальной зарплатой. К моему огорчению, меня так и не взяли, поэтому на следующий день я пошла и подписала договор с агентством. Мне сказали, что у них есть вакансия на фабрике, которая занимается дизайном и печатью коробок, и что я могу начать завтра. Та вакансия была далека от работы моей мечты, но мне нужны были деньги, так что я согласилась. А через несколько месяцев появилась вакансия в их графическом отделе. Я подала на нее заявку и получила работу. За те неполные 3 года, что я там, меня уже повысили, и я очень довольна своей работой. © rex1991 / Reddit
- Собиралась на свиданку. Идеальный мужик, галантный, при деньгах. Надела лучшее платье, но прямо перед выходом сломался каблук, а пока искала другие туфли — порвала колготки. Опоздала на 40 минут. Прибегаю в кафе, а он уже заблокировал меня везде. Кусала локти, пока официант не сказал мне, что, пока этот крендель ждал меня, он устраивал скандал из-за каждой мелочи в счете и нахамил персоналу. А такое отношение к людям о многом говорит. Кажется, сломанный каблук спас меня от жизни в золотой клетке.
«Мамин горшок для цветов разбился, но она не расстроилась, а сделала из него вот это»
- Мой любимый бросил меня ради другой женщины после 18 лет отношений и брака, и это меня почти сломило. Я похудела на 11 кг и примерно полгода было очень тяжело. В конце концов я решила взять себя в руки. И решила попробовать познакомиться с мужчиной онлайн. Мой нынешний муж оказался третьим парнем, которого я встретила, и он полностью изменил мою жизнь. Раньше я думала, что не могу жить без своего первого мужа, а на самом деле моя жизнь стала в 100 раз лучше, когда я встретила своего нынешнего партнера! Мы вместе уже 13 лет. © only_a_name / Reddit
- Обычно парни дарят девушкам конфеты, цветы. Парень, с которым я встречалась, когда была студенткой, презентовал мне несколько сумок с мясом — свининой, говядиной и курятиной. Его родители из деревни были. И для меня, вечно голодной студентки, это оказался лучший подарок. Я растянула их где-то на полгода. Это было так здорово — знать, что дома точно поешь. Почти все, что я зарабатывала, работая санитаркой в больнице, уходило на оплату комнаты, канцелярские и мыльно-рыльные принадлежности. Наши взаимоотношения с парнем так и не перешли грань платонических из-за обоюдной загруженности. Но подарок я помню до сих пор. © Unknown author / Pikabu
А у вас были в жизни ситуации, когда все шло, казалось бы, из ряда вон плохо, а потом все оборачивалось чем-то приятным? Расскажите об этом, а заодно посмотрите нашу статью о людях, которые умудрились оказаться в нужном месте в нужное время.