Окей, если представить, что это правда, главная героиня — балда. Надо давать второй шанс себе и тому мальчику, в которого была влюблена целых шесть классов.
Я сходила на встречу выпускников и поняла, что школа дала нам кое-что важнее аттестата
Встреча с бывшими одноклассниками — это душевные посиделки и живые разговоры об общем школьном прошлом. Ну, по крайней мере, такими они должны быть, а в реальности такие встречи часто проходят в атмосфере неловкости, ведь пути ваши давно разошлись и найти точки соприкосновения, кроме обрывочных воспоминаний о годах за партой, бывает сложно. Моя подруга Катя недавно ходила на подобную тусовку и рассказала о ней очень теплую и настоящую историю.
Этот вечер встреч обещал быть грандиозным: в этом году исполнилось 15 лет со дня окончания школы и одна из бывших одноклассниц, Лена, пригласила нас в собственный ресторан (спойлер: это было неправдой). Класс у нас не то чтобы самым дружным был, однако отношения ни шатко ни валко мы поддерживали, изредка переписываясь в общем чате, который большую часть времени был тихим. Правда, встречались единственный раз — на пятилетие выпуска.
Особого желания идти не было, но мне, которая большую часть времени ходит в джинсах и футболках, это стало неплохой возможностью выгулять платье, которое уже второй год пылилось в шкафу. В общем, я навела марафет и отправилась покорять своей красотой бывших однокашников.
Ресторан был новым и очень пафосным, с интерьером то ли в стиле Версаля, то ли квартир тридцатилетней давности: лепнина, позолота, ламбрекены. Посреди зала стояло несколько столов, накрытых тяжелой бархатной скатертью, приборы золотого цвета сияли чистотой. Пока я оглядывалась, подбежала Ленка, одетая под стать интерьеру, в бордовый и золото.
— Ой, привет, Катька, — проворковала она, — как тебе мой ресторан?
— Эм..., — я растерялась, — богато...
— Это мне муж купил, чтобы я не скучала, — Ленка закатила глаза, сложив руки так, чтобы я могла оценить все кольца, что были надеты на ее длинных пальцах.
— Поздравляю, — протянула я, не зная, что еще сказать. Но, к счастью, тут подошел Серега, еще один бывший одноклассник и главный хохмач нашего класса.
— Хорошо живешь, Матросова, — выдал он, хохоча. — Как в той песне, «эту сумку мне муж купил».
— Сумки — это не наш стандарт, Петров, — капризно ответила Лена.
Он хотел что-то ответить, но в этот момент в ресторан ввалилась толпа людей, среди которых были не только одноклассники, но и ребята из параллелей. Окинула всех взглядом и замерла — среди них был парень, точнее, уже мужчина, в которого я безнадежна была влюблена с 5 по 11 класс. Об этом, кажется, знали вообще все, кроме него, и он совершенно не обращал на меня, тихую и неприметную отличницу, никакого внимания. С тех пор утекло много воды, но сердце мое все равно екнуло — он и по сей день был чертовски красив. А вот я была уже другой — уверенной в себе и собственной красоте женщиной. И я решила действовать.
— Привет, Дима, — сказала я, протягивая ему руку. — Не узнал?
— Катя? Ты так изменилась... — начал было он, но осекся.
— Я знаю, — ответила я, смеясь. — А ты вот совсем нет. Жена, дети?
— Нет никого, — ответил он. — В разводе уже пять лет. А ты?
— И я в разводе. Уже три года...
В этот момент Лена, хозяйка ресторана и главная красавица всей параллели, взяла микрофон и елейным голосом пригласила всех садиться за стол, где уже шустро бегали официанты. Дима галантно протянул мне руку и мы проследовали за стол, усевшись рядом. В школе я бы отдала что угодно за это. Но и сейчас, что греха таить, мне это было приятно.
Рядом с нами уселся мужичонка, которого я не могла вспомнить, а он поглядел на меня и вдруг кинулся обниматься.
— Катька, подруга, не узнаешь, что ли? — почти проорал он. — Я же Сема, помнишь, ты за меня сочинения писала?
Я пригляделась и узнала бывшего двоечника, который на уроках дергал меня за косу, а на переменах просил помочь с домашкой.
— Тебя и не узнать, Сема, — изобразив улыбку ответила я.
— Я же это, как его, влюблен в тебя был, вот. Да ты и сейчас ничего, — гыгыкнул он.
— Кем работаешь, Сема?
— Так это... сантехник я, как после школы пошел, так и работаю. А еще говорили, что из меня ничего не получится, а без меня бы город весь захлебнулся сама понимаешь чем! Ты, Катька, это... в ресторан тебя приглашаю, вот. Пойдешь?
— Извини, Сема, я замужем, — соврала я.
— А-а-а, ну ладно. Пойду тогда к Маринке подкачу, — протянул он и встал из-за стола.
Я повернулась к Диме, который все это время говорил еще с одним нашим одноклассником, сидящим рядом. Он посмотрел на меня:
— Вот видишь, а говорят, что нужно институт закончить, чтобы успешным быть. Сема очень красноречивое тому опровержение, — засмеялся он. — Ну а ты чем занимаешься?
— Я ведущий инженер на большом предприятии, — ответила я. — А ты?
— А я ведущий юрист в этом городе. Потому и с женой разбежались, что вечно на работе пропадаю.
— Ты же ведь встречался с Леной в школе, да?
Дима вздохнул и хотел было ответить, но нас прервали.
Пришло время, если можно так назвать, торжественной части: каждый вставал и рассказывал, чем занимается — это тоже была Ленкина задумка. И началась ярмарка тщеславия — кто-то бизнесмен, кто-то высокую должность в госорганах занимает, кто-то директор школы. Ну, я тоже про себя рассказала. А потом, когда эта вакханалия с самопредставлением закончилась, ко мне подошла одна из девушек, учившихся в параллели, с которой мы даже не здоровались в школе. Имени ее я не помнила.
— Ты ведь инженер, да? Мне нужно сделать проект разводки канализации на даче, сделаешь?
— Ну вообще это не моя специализация, но я знаю того, кто может сделать. Могу узнать, сколько это будет стоить.
— В смысле «стоить»? Я думала ты по-дружески сделаешь, как своей.
— Но ведь мы в школе даже «привет» друг другу не говорили, — ответила я ошалело. — Да и вообще никто не будет работать бесплатно.
— Ну тогда ладно, не надо, — сказала она обиженным тоном и удалилась.
— Что это было? — я повернулась к Диме, который едва сдерживал смех.
— Аттракцион неслыханной наглости, что еще, — ответил он. А потом продолжил:
— Так вот насчет Ленки... Да, встречался весь одиннадцатый класс. А потом она вышла за богатенького.
— Так это он, значит, ей ресторан купил?
Дима удивленно посмотрел на меня и рассмеялся.
— Ленке? Он? Ресторан? Да она же...
Не успел он договорить, как нас снова прервали — на сей раз Серега, который схватил микрофон и вышел на сцену.
— О, Серега сейчас начнет байки травить, — сказал мне Дима, поворачиваясь к сцене.
— А вы знаете, я вас всех в школе терпеть не мог, — вдруг сказал Серега.
По всему залу пронесся вздох. Кто-то крикнул что-то вроде «Ты, наверное, хотел сказать „любил“».
— Нет, — продолжил Серега, — я сказал то, что хотел. Помните, когда все говорили, кто кем будет, мне досталось звание «живу с мамой в 40 лет»? А я вот хорошо помню. Потому что сразу после школы начал доказывать всем, что я смогу, у меня получится. Ушел из дома на следующий день после выпускного, поступил на бюджет на экономиста, потом открыл бизнес, купил машину, квартиру, маме тоже купил. Даже не женился, потому что времени не было...
— Да ладно тебе, Серега, мы же детьми были, — крикнул кто-то из зала. — Просто шутка.
— Для вас шутка, а для меня это стало вызовом... До сих пор вам что-то доказываю, до сих пор...
Серега опустил микрофон и спустился со сцены.
И тут неожиданно для всех Лена взяла микрофон и выпалила:
— Я вас всех обманула... Хотела, чтобы все мне позавидовали, поэтому и сказала, что ресторан мой. На самом деле я тут поваром работаю, а признаться стыдно было. Вот и...
Но договорить ей не дали, весь зал разразился аплодисментами. Все кричали что-то подбадривающее, кто-то бросился обнимать ее и Серегу. А потом по очереди одноклассники стали брать микрофон и рассказывать о том, какие их мечты не сбылись, а какие воплотились в жизнь. И это, наверное, была самая искренняя вещь из всех, что мне доводилось слышать.
А потом Дима повернулся ко мне и сказал:
— А знаешь, Катя... Я ведь всю школу был в тебя влюблен, но боялся признаться. Мне казалось, что надо мной все ржать будут, ведь ты непопулярная была, в отличие от той же Ленки. Так и не решился.
Я раскрыла рот от удивления, не зная, что сказать. А потом он просто взял меня за руку и сказал:
— Может, попробуем? Я, кажется, до сих пор в тебя влюблен.
Я посмотрела на него долго, и сказала:
— Нет, Дима. Прошлое должно остаться в прошлом, прости.
Я встала и вышла из ресторана. Возможно, я буду об этом жалеть, но все же думаю, что поступила правильно. Некоторые вещи должны оставаться позади, даже если ты когда-то желал их всеми фибрами своей души. А еще я поняла, что все эти люди давно стали для меня незнакомцами, с которыми нет ничего общего, кроме мимолетных воспоминаний об ушедших школьных годах. И это, наверное, главный урок, который нам преподали в школе: всегда идти вперед и не оглядываться на прошлое.
Комментарии
Что я только что прочитала? Что за танцы со слезами и объятиями в конце как в индийских фильмах? 🤦🏻♀️