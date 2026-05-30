Я сходила на встречу выпускников и поняла, что школа дала нам кое-что важнее аттестата

И тут неожиданно для всех Лена взяла микрофон и выпалила:

— Я вас всех обманула... Хотела, чтобы все мне позавидовали, поэтому и сказала, что ресторан мой. На самом деле я тут поваром работаю, а признаться стыдно было. Вот и...

Но договорить ей не дали, весь зал разразился аплодисментами. Все кричали что-то подбадривающее, кто-то бросился обнимать ее и Серегу. А потом по очереди одноклассники стали брать микрофон и рассказывать о том, какие их мечты не сбылись, а какие воплотились в жизнь. И это, наверное, была самая искренняя вещь из всех, что мне доводилось слышать.

А потом Дима повернулся ко мне и сказал:

— А знаешь, Катя... Я ведь всю школу был в тебя влюблен, но боялся признаться. Мне казалось, что надо мной все ржать будут, ведь ты непопулярная была, в отличие от той же Ленки. Так и не решился.

Я раскрыла рот от удивления, не зная, что сказать. А потом он просто взял меня за руку и сказал:

— Может, попробуем? Я, кажется, до сих пор в тебя влюблен.

Я посмотрела на него долго, и сказала:

— Нет, Дима. Прошлое должно остаться в прошлом, прости.



Я встала и вышла из ресторана. Возможно, я буду об этом жалеть, но все же думаю, что поступила правильно. Некоторые вещи должны оставаться позади, даже если ты когда-то желал их всеми фибрами своей души. А еще я поняла, что все эти люди давно стали для меня незнакомцами, с которыми нет ничего общего, кроме мимолетных воспоминаний об ушедших школьных годах. И это, наверное, главный урок, который нам преподали в школе: всегда идти вперед и не оглядываться на прошлое.