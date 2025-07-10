15 встреч одноклассников, где все пошло не по плану

Иногда жизнь подкидывает встречу, мимо которой просто невозможно пройти — даже если прошло 10, 20 или 30 лет. Эти истории о встречах с одноклассниками доказывают: время меняет многое, но эмоции остаются прежними. Перед вами — моменты, в которых узнает себя почти каждый, кто хоть раз возвращался в прошлое на один вечер.