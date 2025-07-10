15 встреч одноклассников, где все пошло не по плану
Истории
1 день назад
Иногда жизнь подкидывает встречу, мимо которой просто невозможно пройти — даже если прошло 10, 20 или 30 лет. Эти истории о встречах с одноклассниками доказывают: время меняет многое, но эмоции остаются прежними. Перед вами — моменты, в которых узнает себя почти каждый, кто хоть раз возвращался в прошлое на один вечер.
- На десятилетие нашего выпуска я приехала из столицы, где работала на ТВ. Вначале была концертная программа в школе, а вечером банкет в ресторане. Наелись, натанцевались, на следующий день я вернулась домой. А потом мне начал звонить муж одноклассницы и признаваться в любви, через неделю и эта одноклассница позвонила. В общем, скандал на скандале. С тех пор на встречи выпускников не езжу. © Зулейха Хусаинова / ADME
- В первом классе учился со мной мальчик, который отставал в развитии. Почти все над ним прикалывались, а я его защищала. Позже этот мальчик перешел в другую школу, но мы поддерживали общение. И вот недавно была встреча одноклассников. Так я заявилась на нее со своим мужем, тем самым мальчиком. На данный момент он красавец, спортсмен, директор крупной фирмы. Его никто не узнал, а я была бесконечно горда за себя и за него. © Подслушано / VK
- У меня есть одноклассник, который в школе был таким типичным ботаном в очках. Мы после 11 класса с ним не виделись и не общались, а тут всех собрали на встречу выпускников. Я приехал последним, со всеми поздоровался, всех узнал, вижу парня, говорю ему: «Официант, принесите что-нибудь попить, пожалуйста!». А он мне в ответ говорит: «Это же я, Димка, твой одноклассник!». Это был тот самый ботан. Я его не узнал только из-за того, что его усики превратились с годами в настоящие усища! Как будто щетка для обуви под носом! А так, как был ботаном, так и остался. © Не все поймут / VK
- В моей школе все были отстойными. Я бы лучше пошла к стоматологу, чем снова с ними увидеться. На нашей встрече в честь 10-летия выпуска популярная компания пыталась заставить других одноклассников заплатить за то, чтобы те тусовались с ними. Эти чуваки связались со мной в социальных сетях, я отправила их лесом и заблокировала. © Time-Boss-3867 / Reddit
- В школе я была серой мышкой. В средних классах надо мной смеялись ровно до того момента, пока не дала достаточно жесткий отпор. В старших классах не общалась с одноклассниками, хотя попытки сближения от некоторых были. Никаких обид, травм не осталось. Встреча выпускников всех классов через 15 лет. Меня многие просто не узнали! Почувствовала себя как в голливудском фильме. Потом еще какое-то время мне написывали уже не мальчики, конечно, а мужчины, взяв мой номер из группы нашего выпуска. С какой-то теплотой вспоминаю этот день, приятно все же. © Подслушано / VK
- Встретил одноклассника. Смотрю, а он разодетый, на машине хорошей, весь прям цветет и пахнет. Хотя парень никогда не был богатым. Я спрашиваю, мол, расскажи, как ты поднялся. Он улыбается и говорит: «Не поверишь, Олег, я, бабушкины пирожки продавал!» Оказалось, что он пекарню свою открыл, где по рецептам его бабушки делают разные пирожки. Вот это, я понимаю, бизнес. © Не все поймут / VK
- Недавно состоялась встреча одноклассников, 11 лет. Кто-то выглядит устало, кого-то явно дома тиранят, и они, как школьники, пытаются «оторваться» на встрече; кто-то с неудовлетворенными амбициями вернулся в родной город и ведет себя по-хамски. А ты сидишь и думаешь: «Хочу домой, к семье, а это все чужие люди...» Грустно. Ведь в школе нас называли «самый дружный класс». © Подслушано / VK
- Была встреча выпускников. Бывшая одноклассница стала хорошим юристом. Обменялись контактами, на днях пишу ей, мол, нужна твоя помощь, а она мне сбрасывает скриншот восьмилетней давности. Смотрю и офигеваю, когда понимаю, что это скриншот, где она просит у меня домашку скинуть, а я ей отказываю. Вот и она вспомнила мой грешок спустя столько лет — не захотела помогать. © Не все поймут / VK
- Я живу очень далеко от своей школы. Однако подруга, с которой я поддерживаю связь, ходила на встречу выпускников в прошлом месяце. Она рассказала мне, что это было странно. Нам хочется думать, что людей, которые нас обижали в школе, настигнет карма. Но этого не происходит. Одноклассница, которая ужасно себя со мной вела, зарабатывает много денег в юридической фирме, у нее отличная машина, красивая одежда и она живет в прекрасной квартире. Ура. © Unknown author / Reddit
- На встрече одноклассников едва узнала того, в кого была по уши влюблена. Целый вечер не сводила с него глаз, но мы только парой слов перекинулись. Прошел год. Вдруг встречаю его на улице с новой женой. Он удивился: «Ты что, не замужем?» Я говорю, мол, никогда и не была. И тут он как давай истерически хохотать. Оказывается, на той встрече он перепутал левую руку, на которой у меня было кольцо, с правой. Любил со школы. © Подслушано / Ideer
- Маршрутка. На остановке заходит бабушка, которой никто место не уступает. Так один дедуля берет и садит ее к себе на колени! Я в шоке, эта бабуля тоже в шоке, начинает орать: «Ах ты, бесстыдник! А ну отпусти меня...» И вдруг она узнает в незнакомце своего одноклассника и расплывается в улыбке: «Ох, Генка! Ты ли это? Мой школьный кавалер! А я думала, что ты помер давно уже!» © Не все поймут / VK
- Мы встречались недолго, в 11 классе. Я его первая любовь. Бросила сама, флиртовала с другими. Прошло больше 20 лет; у меня семья, у него тоже. На встрече одноклассников извинилась за все, что было. Жалею, что так поступала. Он прослезился, сказал, что все это время ждал этих слов. Его жену зовут так же, как меня. Потом обнял. Зачем я спустя столько лет подняла эту тему? Я не знаю. Но что-то не давало мне покоя. Сейчас будто легче. © Подслушано / Ideer
- Муж — профессиональный пианист. Пианино всегда в идеальном состоянии. На нем стоит прибор, который контролирует влажность инструмента: в этот прибор нужно периодически заливать воду. Когда требуется ее добавить, горит лампа на приборе. Муж уехал и строго наказал за лампой следить. Была на встрече одноклассников. Потом мне рассказали, что стали ходить слухи, будто я с головой не дружу. А все потому, что со встречи я резко сорвалась домой по причине «забыла пианино полить, надо срочно, а то испортится». © Подслушано / Ideer
- На встречу одноклассников я надела нелепое золотое платье, потому что работала тогда в свадебном салоне, и мои коллеги меня поддержали. Это были 80-е. Я зашла за своей школьной подругой, а она сказала мне, что в этом платье я выгляжу как клоун. Потом много чего еще случилось, нам пришлось ехать в больницу, и когда мы, наконец, добрались до встречи мы разошлись по разным сторонам, как только вошли в дверь. А там уже все вовсю веселились. Поговорила с некоторыми, немного потанцевала, и когда зажегся свет, я увидела так много других людей, с которыми мне бы хотелось поговорить! А от той подруги в итоге я не слышала ничего более 25 лет. © calicof-town / Reddit
- Так как в школе я состояла в школьном совете, то отвечала за планирование встречи одноклассников. И я честно ненавидела каждую секунду этого процесса. Я была убеждена, что это будет так же ужасно, как и в старших классах. Но потом я снова сошлась со своей школьной любовью, сейчас выхожу за него замуж. Так что, оглядываясь назад, я могу сказать, что обожаю встречи одноклассников! Никогда не знаешь, что там случится. © DecentFig / Reddit
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