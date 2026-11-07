14 историй о сервисе, после которого хочется обнять сотрудников

Бывает, что поход в магазин, поездка на такси или проживание в гостинице оборачиваются приятным моментом, который моментально меняет день к лучшему. А все потому, что среди работников сферы услуг встречаются внимательные люди, которые готовы сделать чуть больше, чем от них требует должностная инструкция. Вот свежие истории от пользователей, чья вера в добро получила подтверждение в реальной жизни. Эти трогательные моменты доказывают, что искренний добрый поступок лучше ценного подарка.