Один раз меня на такси подвёз мужик из соседнего дома, а потом он начал задалбывать смс, может тебя надо куда-то ещё подвезти, утром тебя надо на работу везти. Пришлось соседа в черный список внести, потому что слишком навязчиво, да и водитель он слишком нервный какой-то
14 историй о сервисе, после которого хочется обнять сотрудников
Бывает, что поход в магазин, поездка на такси или проживание в гостинице оборачиваются приятным моментом, который моментально меняет день к лучшему. А все потому, что среди работников сферы услуг встречаются внимательные люди, которые готовы сделать чуть больше, чем от них требует должностная инструкция. Вот свежие истории от пользователей, чья вера в добро получила подтверждение в реальной жизни. Эти трогательные моменты доказывают, что искренний добрый поступок лучше ценного подарка.
- В два часа ночи ехал от друзей на такси. Разговорились с водителем, он оказался моим соседом, как раз последний заказ взял. Предложил мне заехать за шаурмой, так как еще не ужинал. Я говорю, мол, да без проблем, я не тороплюсь. Минут через 5 возвращается — протягивает еще горячий сверток: «Это тебе за понимание!» Продолжаем путь домой, едим шаурму. Стоила она дороже, чем моя поездка. Я поставил ему пять звезд. Спасибо ему огромное!
- Работаю в ресторане. Пришел заказ на доставку, и в комментариях мужчина написал: «Нарисуйте мне, пожалуйста, смайлик, чтобы мое настроение улучшилось». Я показала сообщение официантам, и мы вместе написали ему больше 50 записок с шуточками, рисунками и историями. И положили дополнительный сырный соус. Перед концом смены этот мужчина позвонил в ресторан, чтобы поблагодарить нас и был так растроган, что даже заплакал. Я включила громкую связь, и все наперебой начали желать ему хорошего вечера и говорить, что ждут следующего заказа.
У меня напарник раньше работал в суши-ресторане, и когда у меня был день рождения, я на работу заказал доставку из этого самого ресторана, товарищ позвонил своим бывшим коллегам и заказ был оформлен на уровне, как будто себе оформляли
- Жена всю неделю провела в заботах о своем 87-летнем отце. Я пошел в магазин купить ей чего-то вкусненького на ужин. На кассе перекинулись парой слов с кассиршей, рассказал ей про жену, и она такая сразу: «Так вам тогда и цветы нужны!» Сама отвела выбрать букет, а потом подарила его от магазина. Я еле сдержал слезы. Спасибо ей за ее доброту.
- Муж заехал за мной после сложного окрашивания. И тут на кассе он вдруг решает поиграть в джентльмена и такой: «Я оплачу!» А я-то знаю, что меня ждет лекция в машине о том, что его стригут за гроши, а тут цена зимней резины. И вдруг админ салона ему объявляет совсем небольшую цену и улыбается: «Остальная сумма покрыта бонусами вашей супруги по программе лояльности!» И незаметно мне подмигивает. Разницу я потом спокойно докинула онлайн.
Тратиться на хобби нормально, а упрекать за это - не особо. Но это должно работать в обе стороны. Жена сама не пилит мужа за то, что он купил какой-нибудь навороченный спиннинг или там ГТА 6 по предзаказу? Такое часто почему-то считается бесполезной ерундой. А окрашивание и ноготочки - нет, это другое.
- Мне приходится жить в отеле вдали от дома. Сотрудник, который прибирает мой номер, почти не говорит по-английски, но мы кое-как общаемся. Однажды он поставил новый освежитель воздуха, и я похвалил его аромат — пахло просто чудесно. Когда он кончился, я попросил еще один. Парень извинился: больше нет, отель их не выдает. И подсказал, где купить. Я пошел в магазин, а освежитель-то не из дешевых. И тут до меня дошло: парень купил его за свои деньги, чтобы мне приятнее было возвращаться в номер. Просто так, и даже ничего мне не сказал. Меня это очень растрогало. Я живу отдельно от семьи, и возвращаться в чистую, уютную комнату после долгого дня значит для меня очень много. Надеюсь, что жизнь отнесется к нему с той же добротой, с какой он относится ко мне. А когда я даю ему чаевые, он радуется так, будто я ему машину подарил! Очень добрый и благодарный человек.
- У меня были непростые времена, захотелось хоть немного развеяться. В холодный день захожу в уютную кофейню, заказываю кофе. Моя карта почему-то не сработала, и тогда официантка просто достала телефон и оплатилат мой заказ сама, без всяких колебаний. Я была для нее совершенно незнакомым человеком, и все же она проявила такую доброту. Спасибо ей за маленькое чудо!
- Забронировали вчетвером столик в итальянском ресторане. Приходим, а столик наш еще занят. Стоим на улице, ждем, друзья уже голодные. И тут нам выносят бесплатные закуски — прямо на улицу, да еще и с тканевыми салфетками! Через 35 минут нас посадили, мы заказали общее блюдо, так они его еще и удвоили. Я продрог, и когда официант узнал об этом, то сбегал через дорогу за чашкой горячей воды: сами они чай и кофе не подавали. Мы от всей души всех поблагодарили. Спасибо за прекрасный вечер!
- В одном китайском ресторанчике я все время заказываю одну и ту же лапшу. А тут решил вдруг попробовать другое их блюдо, заказал. Так они мне сразу звонят и говорят: «Вы не ошиблись? Вы заказали другое блюдо, а там ведь капуста! Все правильно?» Я ответил, что да, все верно. Привозят заказ, а вместе с ним — бесплатную порцию моей обычной лапши. На коробке написали: «На всякий случай».
- Приехали в отель на день рождения моей девушки. Я попросил отель поселить нас на высоком этаже, чтобы сделать ее пребывание особенным. Нам бесплатно предоставили огромный люкс, который стоил вдвое дороже обычного номера, а когда мы вернулись, горничные оставили нам приятный сюрприз. А потом еще и принесли имениннице кусочек очень вкусного торта!
- Решил почистить увлажнитель кипятком с лимонной кислотой и испортил пластиковые детали. Сам виноват. Написал производителю: можно ли купить новые? Ответили в тот же день и отправили все бесплатно, с доставкой до двери. Еще и блок с минеральными камнями положили — он у меня тоже сломался, но о нем я даже не просил. До звонка курьера не верил, что такое бывает.
- Мне запомнился случай с доставкой. Перед праздниками заказала доставкой из супермаркета большое количество продуктов, три пакета вышло. И там был шоколадный Дед Мороз. Так сборщик запаковал его в целый ворох пакетов, как в мягкую перину и написал записку: «Ваш Дедушка в безопасности. С наступающим Новым годом!».
- 10 лет назад от меня ушел муж, а сразу после этого, как назло, перестал нормально работать телевизор — просто выключался сам. Смотрю — а гарантия закончилась несколько месяцев назад. Я позвонила в поддержку и призналась, что у меня сложные времена, и телевизор сейчас чуть ли не мой лучший друг. Приехал мастер, все починил и не взял с меня ни копейки. Телевизор работает до сих пор. Теперь мы смотрим его вместе с моим новым мужем!
- Переезжала через всю страну на машине, которой 13 лет. Салон забит вещами под завязку, денег почти нет, и тут вдруг хоп — машина начинает еле тянуть в гору. Заехала в сервис, они долили масло и охлаждающую жидкость, еще и масла с собой дали. Денег не взяли, даже от чаевых отказались. Я ехала одна, нервничала, а они еще и успокаивали меня. Оставила им везде отличные отзывы.
- У меня приятель был с феноменальной памятью, работал сантехником. Ему достаточно было один раз сказать информацию, и он ее запоминал раз и навсегда. Не раз наблюдала, как ему звонит незнакомый номер, он берет трубку, называет собеседника по имени-отчеству, они общаются по поводу того, что он им и по какой цене делал пару лет назад и ему дают новый заказ, а он такой: «Да-да, я помню ваш адрес!» При этом у него очень много заказчиков было, и меня каждый раз поражала эта способность. Его все клиенты обожали.