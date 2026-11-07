13 историй с ароматом счастья о том, как выбирали имя для малыша и что из этого вышло

Моя четвертая кошка появилась у меня 31 декабря 2025 года. Маленький комочек сидел прямо у калитки и ждал, пока его заметет снегом. Выбор был очевиден. И вот вместо нарезки «Оливье» я отмывала грязного котика. С учетом того, что праздничное настроение было немного подпорчено, новый питомец получил имя Гринч — так его и записали на первый прием у ветеринара.

Уже в клинике выяснилось, что Гринч — девочка. Имя пришлось поправить — так киса стала Мейзикен. И только спустя полтора месяца при получении своего собственного паспорта и по случаю первой прививки ее имя в карточке сменили в третий раз. Фиби наконец-то стала Фиби. И знаете, она так похожа на мою любимую героиню сериала «Друзья»!