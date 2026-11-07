Мать не спрашивают, зато дядя и дед принимают решение наравне с отцом ребенка 👍🏻
13 историй с ароматом счастья о том, как выбирали имя для малыша и что из этого вышло
Имя сопровождает нас на протяжении всей жизни. И как же иногда сложно подобрать нужное для своего ребенка! Да еще и родню надо убедить, что Игорь, например, — это имя хорошее. Наверное, именно поэтому так часто об этом появляются семейные истории, которые хочется рассказывать раз за разом. Кстати, выбрать имя питомцу тоже бывает непросто, но об этом я расскажу в конце статьи на примере своей четвертой кошки.
- Не узнавали пол ребенка и имя после выписки решили дать. Родила я девочку. И вот выходим из роддома, свекровь ручки тянет и говорит: «А вот и Сашка! Сашуля, посмотри на бабушку!» Я в ступоре, мужа за рукав дергаю, мол, какая Саша? А он возьми да выдай: «Так мне тоже не нравится, но ты же так решила!» А все потому, что я написала записку: «Родила девочку. Сама 3,2 кг, рост 56 см». Оказалось, что мой муж прочитал «Саша» вместо «сама» и на радостях побежал регистрировать ребенка.
- Когда мы ждали первенца, пол ребенка узнать еще нельзя было. Но жена очень хотела девочку, и чтобы назвать Есенией. Просто потому, что ни у кого ребенка с таким оригинальным именем нет. Об этой своей мечте она рассказала своим подругам, подруги — знакомым. Сейчас у нас уже двое сыновей. А у подруг — дочки, и теперь мы знаем минимум трех Есений.
- Я стала Кузькиной матерью. Выбирали с мужем имя сыну. У каждого был свой список, и мы непримиримо боролись каждый за свой вариант. Мой Ян ему никак не нравился, как и мне его Стасик. Тогда мы взяли книгу с именами и наткнулись там на Кузьму, который, как оказалось, был у каждого из нас в списке. Ему сейчас 14 — и более идеальное имя для него сложно представить. Ну и мне очень просто звонить учителям: «Здравствуйте, это Кузькина мать!»
Наш первый в жизни документ — бирка из роддома. И имени на нем еще нет
- Родился сын. Договорились: имя выбирают мужчины. Муж хотел Ивана, брат — Кирилла, отец — Евгения. Решили спор шахматами. В финале муж обыграл отца, хотя тот с разрядом. Муж ликует, а папа хитро улыбается. Спрашиваю: «Ты чего довольный?» А он неожиданно: «Мне Иван с самого начала нравился. Я просто не мог допустить, чтобы внука Кириллом назвали, — так первую любовь твоей мамы звали».
- Когда мне выбирали имя, каждый из членов семьи бросил в шляпу бумажку со своим вариантом. Родители хотели назвать меня Авдотьей, бабушка — Зухрой, а другие бабушка с дедушкой тоже какое-то сложное имя подобрали. А брату очень нравилась девочка в садике, и он бросил бумажку с ее именем. Спасибо, брат, что я смогла стать Алиной.
Муж хотел назвать сына Сергеем, я Константином, старший сын Ярославом а свекровь Александром. В итоге у нас Максим😁 В шутку предлагала назвать Мефодием, не оценили (старший сын Кирилл)😄
- Пока жена была беременна, я помогал выбирать имя для дочки. Но до рождения я решил во всех разговорах называть нашего еще не родившегося ребенка «Тест-субъект № 1». Имя прижилось и сократилось до Тесс. Жена его доработала до Катессы. Дочка пока этой истории не знает, но на выпуск из школы обязательно ей расскажу.
- Мои родители посадили две семечки в два разных горшка: один — Даша, второй — Наташа. Первой взошла Наташа.
Имена бывают очень необычные
- У моей сестры родились близняшки. Приехала с ними знакомиться. Одна — Катерина, вторая — Виктория. Спрашиваю: «Катя — это в честь бабушки?» Оказалось, что нет. Муж подошел к делу иначе. Виктория названа Викторией, потому что родилась первой и победила. А Екатерина родилась второй. Вот она и стала Екатериной Второй.
- Моя жена на 9-м месяце, ждем сына. Имя уже выбрали — Сергей. Я сам кореец, фамилия Тян. Мама моя как услышала «Сергей», так сразу возмущаться начала, что скучное имя какое-то. Окей, предложили ей варианты: Ян, Джеки, Саб-Зиро. В общем, маман решила, что Сергей — отличное имя.
Почему некоторым мало назвать своих детей? Обязаны высказать свое бесценное мнение в отношении детей всех родственников.
- Назвали нашу дочку Галей. Ей 4 года, и все это время мы слышим одно и то же: «Какое редкое имя!» Серьезно, это даже по годовой статистике нашего ЗАГСа доказано. Когда мы вставали на учет в детской поликлинике, регистраторша сказала, что у них нет ни одной девочки от 0 до 18 лет с таким именем и очень давно не было. Нянечки в годах в детском садике млеют от нашего выбора, потому что их зовут так же.
Часто нас называют в честь бабушек и дедушек. А потом смотришь на их озорные фотографии и думаешь: «Интересно, а я похожа на бабулю?»
- Был у меня на работе коллега — Александр Александрович. Его отца звали тоже Александр Александрович. У него двое детей — сын и дочка. Назвал Александром и Александрой. Его сын работает сейчас со мной, и у него тоже есть сын... Александр. И вот на этой неделе он сообщил, что будет пополнение в семье — дочка. Думаю, вы догадались, как он ее назовет. Не выдержал и спросил, почему Александра. А он ответил: «Так смешно же».
- Сына я решила назвать Игорем. Были против все. Муж вообще захотел назвать сына Львом. Свекровь твердила: «Сейчас так уже не называют, сейчас Данила модно. А Игорь? Это Игуся, Гусь. Не позволю!» В общем, молча пошла в ЗАГС и зарегистрировала сына, как хотела. Кстати, Данила действительно модно, потому что у нас в итоге и в садике, и в школе все Данилы и один мой Игорь.
- Вот простая, но забавная история о том, как получила имя моя младшая сестренка. Мне тогда было 10, брату — 5. Роды начались ночью, а вечером папа позвонил и спросил, как назвать малышку. Мы как раз смотрели «Сабрину — маленькую ведьму». Так у нас в семье и появилась Сабрина.
Бонус от автора: иногда имена нашим питомцам мы тоже выбираем с приключениями
Моя четвертая кошка появилась у меня 31 декабря 2025 года. Маленький комочек сидел прямо у калитки и ждал, пока его заметет снегом. Выбор был очевиден. И вот вместо нарезки «Оливье» я отмывала грязного котика. С учетом того, что праздничное настроение было немного подпорчено, новый питомец получил имя Гринч — так его и записали на первый прием у ветеринара.
Уже в клинике выяснилось, что Гринч — девочка. Имя пришлось поправить — так киса стала Мейзикен. И только спустя полтора месяца при получении своего собственного паспорта и по случаю первой прививки ее имя в карточке сменили в третий раз. Фиби наконец-то стала Фиби. И знаете, она так похожа на мою любимую героиню сериала «Друзья»!
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