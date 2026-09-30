16 историй и фото о старых вещах, за которыми скрывались целые семейные истории
Старый бабушкин комод с застревающим ящиком, маленькое колечко с опалом, забытая кассета в дедушкином магнитофоне — иногда целая семейная история прячется именно в таких вещах. Сначала они кажутся самыми обычными. Но стоит отодвинуть комод от стены, разобрать выцветшую надпись или нажать кнопку воспроизведения, и перед нами оживают эпизоды, о которых в семье давно не вспоминали.
Порой одной записки, фотографии или знакомого голоса достаточно, чтобы привычная вещь помогла узнать о своей семье что-то новое.
- В старом дедушкином гараже на окраине много лет стояли только верстак и коробки с деталями. Однажды мы решили разобрать накопившиеся вещи и привести гараж в порядок. Отодвинули верстак и заметили, что одна половица шатается. Муж поднял ее, а под ней оказалась неглубокая ниша с большой коробкой. Открыли — внутри стояла красная педальная машинка, на которой муж катался в детстве. Дедушка полностью ее восстановил, а на сиденье оставил записку: «Сашке. Теперь можешь катать сына». Муж сел прямо на пол и долго молчал. Теперь машинка ездит по нашей квартире и считается главным семейным транспортом.
Бабушкина рубашка нашлась спустя 20 лет — вместе с запиской для Катеньки
На днях мама разбирала бабушкин шкаф и нашла шелковую рубашку. Уже собиралась кому-нибудь ее отдать, но заметила с изнанки пришитую записку: «Для моей внученьки Катеньки». Получилось, что бабушкино послание ждало меня почти 20 лет.
- В Германии наша семья решила привести в порядок старый дедушкин дом. Начали с сарая, заваленного сеном. Выбрасывают сено, как вдруг глядь под ним старый Mercedes с поднимающимися вверх дверями.
Секретное наследство от деда
- У бабушки дома много лет стоял старенький баян с западающей клавишей. Играть на нем я не умел и не умею: на гитаре — да, на пианино немного, а баян никогда даже не держал в руках. И тут жена накидывает ремешки и начинает играть незамысловатую мелодию. Я так и застыл: 16 лет живем вместе, а об этом ее таланте я даже не подозревал!
- Из дедушкиных вещей мне достался старый кассетный магнитофон. Он не работал, но я все равно поставила его на книжную полку. Через несколько месяцев муж решил его починить и обнаружил внутри кассету с надписью «Воскресенье». Нажали кнопку воспроизведения — и комната вдруг наполнилась голосами: бабушка звала всех есть блины, дедушка настраивал гитару, кто-то смеялся, а я, пятилетняя, громко читала стихотворение. Мы оцифровали запись и разослали родственникам. Теперь на семейных встречах кто-нибудь обязательно просит: «А включите то самое воскресенье».
«У меня есть вот такое маленькое колечко с опалом. Его подарили моей прапрабабушке в 1894 году на совершеннолетие»
- Из дедушкиного шкафа мне достался старый пленочный фотоаппарат. Он выглядел пустым, но рычажок почему-то не двигался. Муж предположил, что внутри могла остаться пленка, и мы отнесли ее проявить. Первые кадры оказались темными, а потом на снимках появились бабушка с пирогом, совсем молодая мама, папа с гитарой и мы с братом за кухонным столом. Мама долго рассматривала фотографии, а потом сказала: «Мы думали, от того лета ничего не осталось». Последним был снимок дедушки в зеркале: фотографируя всех, он все-таки успел попасть в кадр сам. Теперь эти фотографии лежат в альбоме с подписью «Пленка, которая ждала нас 30 лет».
У этого старинного браслета оказалась необычная история: когда-то его носила модель Джин Пэтчетт
- Мама много лет пользовалась столиком, который когда-то подарил ей дядя. Мы даже и не задумывались, откуда он появился. Однажды в гости зашел сосед, внимательно осмотрел резные ножки и сказал, что это редкая старинная работа. Мама удивилась, погладила столешницу и ответила: «Ну вот, теперь колбасу на нем, наверное, больше резать не буду».
Парень сделал предложение с кольцом своей прабабушки. Ее свадьба состоялась в 1930-х, а спустя почти 100 лет кольцо снова услышало «да»
- Я стала хозяйкой небольшого тетиного домика недалеко от города. Снаружи — самый обычный кирпич, зато внутри все так аккуратно и стильно, что моя растянутая домашняя одежда совершенно не вписывалась в интерьер. Пришлось обзавестись красивым халатиком — домашний дресс-код обязывает.
- От бабушки мне достался темный комод с застревающим верхним ящиком. Перед реставрацией мы отодвинули его от стены и заметили на боковой стенке карандашные черточки с именами и датами. Здесь были отмечены мама в шесть лет, дядя в девять, потом я и моя сестра. Все думали, что эти отметки остались на дверном косяке старого дома, а бабушка, оказывается, перенесла их на комод. Мы обновили дерево, но участок с надписями покрыли прозрачным лаком. Недавно рядом появилась новая черточка: «Маша, 4 года».
За этим шахматным столом когда-то играл дедушка автора
- Среди бабушкиных вещей нашлась старая жестяная коробка, доверху наполненная пуговицами. Я хотела отдать ее дочке для поделок, но мама увидела и попросила ничего не рассыпать. Взяла зеленую пуговицу и сказала: «Эта была на моем выпускном платье». Перламутровая оказалась с рубашки дедушки, синяя — с моего детского пальто, а маленькие белые украшали первую школьную форму сестры. На внутренней стороне крышки обнаружился написанный карандашом список: имя, вещь и год. Оказалось, бабушка собрала целый семейный альбом, только вместо фотографий в нем были пуговицы. Недавно мы добавили новую — с первого нарядного платья моей дочки.
Понимаю что можно помнить пуговицы с советского времени - изобилия нет, что можно - латалось и пришивалось. Но опять же - дети быстро растут и столько пуговиц помнить?
Сначала это просто старые вещи, но однажды находится надпись, открывается тайник или звучит давно забытая запись, и вместе с ними возвращаются теплые семейные истории. Пожалуй, именно так забота переходит от одного поколения к другому.
А в вашей семье есть вещь, удивительную историю которой вы узнали лишь спустя годы? Расскажите в комментариях.
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