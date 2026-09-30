20+ снимков Турции от тех, кто живет там весь год, — с ароматом гранатового сока и пахлавы

Учеба, работа, командировка или путешествие — у всех свои причины оказаться в Турции, но есть кое-что общее: любовь к крепкому турецкому кофе и толкотне на колоритных улочках. Ведь это не просто отдых «все включено», пляжи и кебабы. Тут жизнь кипит на свой лад. Отовсюду слышатся зазывные возгласы уличных торговцев и турецких бабушек-соседок. Мы разобрались, как могут выглядеть самые обычные турецкие будни.

Одно из первых, что приходит на ум при слове Турция, — это котики. Они здесь чувствуют себя как хозяева жизни, в целом, чего скрывать, так и есть. При каждом кафе, парке и ЖК есть коты

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Вот этот котик, например, живет рядом с рыбным ресторанчиком. Там подают «балык экмек» — свежую жареную рыбу в хлебе. Рядом — открытый буфет с огромным выбором овощей. А кот следит за порядком, зарплату, видимо, получает в виде «рыбов»

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После рыбных закусок хочется чего-нибудь сладкого. Пахлава, рахат-лукум, кюнефе, тулумба, халва — выбор безграничен. Их можно найти в специальных бутиках, кафе, фырынах (пекарнях) и пастане (кондитерских)

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Изучение нового языка — это всегда увлекательно

Почти 6 лет живу в Турции, выучила язык примерно до уровня B2. Заметила, что турки очень адаптивные. Мой муж и окружение подстроились к «моему» турецкому. То есть, если тема сложная, то чужой человек может меня и не понять, а «свои» — поймут. Я со своим близким окружением общаюсь, и мне кажется, что все хорошо. Например, вчера красила мужу волосы и сумела ему объяснить, что есть холодный и теплый черный, и что это спектр, а не интенсивность. Но это же такая тонкая тема. Муж понял. Другие могут не понять. anastasiia_bzb

Выбор десертов действительно большой. Выглядят они очень красиво. А вот на вкус, например, местные тортики достаточно специфические, все одинаковые. Много молочных пудингов, послойных и кремовых лакомств. Их турецкие хозяйки часто готовят сами

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В одной пастане девушке принесли вместе с чизкейком картинку, на которой нарисована сама кондитерская, ее работники и посетители. Говорят, что на ней можно заметить постоянных клиентов. Она даже узнала нескольких

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Кстати, о сладком. С конфетами в турецких магазинах негусто. Выбор достаточно небольшой, обычно разные виды конфет привозят только к праздникам. Еще турки любят покупать более качественный шоколад в специальных лавочках. Там он, естественно, гораздо дороже

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Турция для всех раскрывается по разному, главное найти то, что придется по душе именно вам

Живу в Турции и чувствую себя здесь прекрасно. Наконец-то я могу носить платья в блестках, лаковые локоны, множество браслетов и яркий макияж. Я скрывала свои предпочтения всю жизнь и наконец-то нашла место, где меня приняли. radchenko_anzhi Эхо Ночи только что Раз за тебя, Серёга. Ответить

По туристическим местам и достопримечательностям люди, живущие в Турции, ходят нечасто. Разве что по выходным выбираются в красивое местечко попить знаменитый турецкий кофе и поглазеть на красоту

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На прогулки выходят часто. Морские виды никогда не надоедают. Рыбаки, чайки или песчаные пляжи — все равно, главное, что можно полюбоваться морем

ADME Котёнок по имени Кусь только что А что, НЕ рядом с морем в Турции никто не живёт??? Ответить

Особенно прекрасны закаты на море. А если совершить путешествие с юга на север страны, то можно увидеть, как на Средиземном море солнце садится справа, а на Черном — слева

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Закаты и правда бывают волшебные. В это время место на пляже или смотровых площадках найти практически невозможно. А некоторые ходят к морю и утром — наблюдать рассвет

ADME Котёнок по имени Кусь только что Так и запишем: красивые закаты и рассветы бывают только в Турции 🤣🤣🤣 Ответить

Привыкать к новому всегда непросто. Зато когда освоишься, чувствуешь себя как рыба в воде... ну почти

7 лет живу в Турции. За это время я: научилась говорить «Уже еду» и не приезжать еще 40 минут, перестала удивляться, когда «5 минут» превращаются в полтора часа, поняла, что приглашение попить чай — это начало минимум двухчасового разговора, научилась есть арбуз так, будто это отдельный вид спорта и перестала бояться турецких теть, которые смотрят на тебя так, будто знают всю твою биографию. Собиралась пожить тут совсем немного, а уже адаптировалась настолько, что сама иногда говорю что-то в стиле: «Все в порядке, разберусь». Хотя и понятия не имею, как я это буду делать. kris_prchkl

Конечно, прогуливаться можно и в других местах. Центр Антальи, например, привлекает своими мощенными дорожками. В Калеичи всегда есть, на что посмотреть. Обязательно позовут попробовать мороженое, которое придется выхватывать у продавца и погладить кролика на удачу, естественно, за «монетку»

ADME Deklarant только что Терпеть не могу это местное развлечение - пытаться выхватить мороженое у продавца. Я бы просто развернулась и ушла. Ответить

Сочетание разных культур и стилевых течений часто можно встретить на улицах Турции. Необязательно брать экскурсию, чтобы полюбоваться на эти красоты

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В Турции можно приобрести что-то хорошее и по приятной цене, достаточно знать пару хитростей

Пришли на базар. Покупаем у молодого турка помидоры. Он нахваливает: «Сладкие, как твоя улыбка!» Посмеялась, набрала пакет. Продавец их взвесил: «10 долларов!» У нас глаза, как блюдца. Он уперся, ну и я не лыком шита, сделала ход конем — стала отходить от прилавка и потянула мужа за собой, мол, пошли отсюда. Продавец стал сразу кричать вдогонку. Поговорили, он понял, что мы не туристы, в ценах разбираемся и продал как всем. Положил еще пару розовых помидоров в качестве подарка. ADME

Турки очень любят проводить время вне дома. Для них ничего не стоит собраться и спонтанно отправиться проводить вечер в каком-нибудь уютном местечке

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Про еду никто не забывает. Турки любят плотно и вкусно поесть, с расстановкой и тактом. В некоторых местах подают вот такие красивые тарелочки. В целом, посуда в Турции очень разнообразная

ADME

Турецкая кухня богата разными вкусами и красками. Главное знать, где что лучше пробовать. В ресторанчиках с названием «канатчи» и «кебапчи» можно поесть вкусные мясные блюда — крылья, кебабы, кефте

ADME

Щедрый официант или случайная ошибка? Нет, это просто турецкая кухня!

В первый раз приехали в Турцию самостоятельно, молодыми были — денег в обрез. Заказали в кафешке самый дешевый супчик. Смотрим, официант тащит целую череду других блюд, салатов, сыров. Мы говорим, мол, стойте, мы это не заказывали! Он удивленно на нас посмотрел и выдал: «Так это бесплатно!» Выяснилось, что в Турции часто подают большой набор закусок к основному блюду, каким бы скромным оно ни было. ADME

ADME

По дороге из кафе можно встретить вот такую красоту. Это просто обычный жилой дом в спальном районе. Хозяйка посадила цветы, и они разрослись в настоящую сказочную картину. Турки часто выращивают растения дома и в саду, климат располагает

ADME

Бывает идешь себе по улочке, проходишь мимо здания и вдруг натыкаешься на сногсшибательный вид. Узкая лестница, спускающаяся к морю, небольшие яхты вдалеке и лазурного цвета вода, плавно переходящая в небо — хоть картину пиши!

ADME

В Турции большое культурное наследие. Там очень много античных городов: Эфес, Аспендос, Сиде, Иераполис, Троя, Термессос — они раскиданы по всей стране. Их всячески берегут, иногда реконструируют и поддерживают в хорошем состоянии

ADME

В Турции достаточно разнообразный досуг. Можно пойти на концерт, гастрономический фестиваль или танцевальное выступление. Удобно следить за расписанием в интернете

ADME

В казус можно попасть даже если вы уже давно в Турции и, казалось бы, во всем разбираетесь. Ничего страшного — турки очень любят помогать!

Приехала на пару дней в Стамбул. Понадобилось мне в дамскую комнату, а везде очереди. Нашла одну в парке, стою у турникета, собираюсь платить картой. И тут меня сзади окликивает турок. Я растерянно улыбнулась, а он выдает: «Девушка, вы куда?» Киваю на вывеску, и тут резко подбегает и показывает на соседнюю лестницу, мол, вы перепутали, сейчас в мужскую уборную зайдете. Я смотрю — и правда! Я то думала вход один, а потом две двери. Оказалось, что входы разные. Посмеялись. Я пошла к своему входу. ADME

Когда хочется чего-то поспокойнее, турки отправляются по книжным и антикварным магазинам. Иногда за невзрачной дверью может прятаться идеальное место для душевных посиделок

ADME

Турецкие магазинчики полны всякой всячины. Например, «назар бонджук» — это символ, который приносит удачу и защищает от сглаза. Люди вешают их дома, носят на браслетах и брелках

ADME Бегемотик-2 только что Около черного моря его продают как "кошачий глаз") Ответить

Для любителей природы тут найдется немало интересного. В Турции очень много живописных озер. Ыспарта, Бурдур, Сакарья — области, которые известны своими водоемами

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А если вдруг путешествие заведет вас на знаменитую Ликийскую тропу, то готовьтесь к потрясающим видам. Рюкзак за спиной, море и приключения впереди — романтика!

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Турецкий базар — отдельная вселенная

Сегодня впервые за год жизни в Турции я пошла на базар! Задаюсь вопросом — почему мой муж раньше меня сюда не привел? Свежие фрукты, овощи — все в 2-3 раза дешевле, чем в супермаркете. Можно попробовать, пообщаться с людьми! Короче, теперь у нас новая привычка — пятничная прогулка на базар за фруктами и овощами. Накупили всего, чего только можно на 500 лир на неделю вперед. Я счастлива! daria.sudarevaa

Еще в Турции очень вкусные овощи и фрукты. Местные закупаются в основном именно там. В каждом районе свой базар бывает в определенный день недели

ADME

А вот что можно приготовить из продуктов, купленных на базаре. Оливковое масло, рыба, сухофрукты и молочные продукты на базарах, кстати, тоже очень вкусные

ADME

В Турции продолжается сезон инжира. Есть масса рецептов и способов приготовления этого полезного фрукта. Кто-то запекает его в качестве десерта, а кто-то — нарезает свежим в салат. Кстати, в Турции есть два вида инжира — белый и фиолетовый. Хотя белый на самом деле больше зеленый