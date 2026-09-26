17 человек, которые зашли в столовую за котлетой с пюрешкой, а вышли с колоритной историей

Истории
26.09.2026
17 человек, которые зашли в столовую за котлетой с пюрешкой, а вышли с колоритной историей

Столовые, буфеты, пирожковые, блинные — это те места, которые многим из нас знакомы с детства. Именно в них мы когда-то попробовали незабываемое пюре с котлетой, пончики с повидлом, которые с радостью съедим и сегодня. И кого ни спроси, наверняка у каждого найдется какое-то свое любимое блюдо из общепита и какая-нибудь интересная история.

  • Дело было у раздачи в столовке, передо мной стоял какой-то мужик и вел себя по-хамски с девушкой, которая там работала. Она, в свою очередь, сохраняла спокойствие и была с ним вежлива. Положила на весы его макароны с двумя куриными котлетами, назвала цену. Он тут же сдулся, мол, не хватает денег, уберите одну котлету. Девушка пробивает новый чек, берет эту котлету и говорит: «Могу себе позволить, а вы?» И начинает ее есть, глядя ему прямо в глаза. Ну мед же!
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  • Вчера приготовила себе баварские сосиски на обед, а взять с собой горчицу забыла. Не беда — в столовке все есть. Спросила женщину на кассе, могу ли ее купить. Нет. Она бесплатная. Но только если покупаешь что-то поесть. Ну ладно. Поймала коллегу, купившего шницель, попросила его набрать мне горчицы, он согласился. По дороге к моим сосискам его ловит та женщина и начинает ворчать. Буря прошла... Коллега сел рядом, и, пока хранительница горчицы была вне зоны видимости, я сцапала этот соус сосиской, и... женщина мгновенно телепортировалась к нам, продолжая причитать, что горчица стоит денег. В общем, в следующий раз куплю печеньку и полью горчицей.
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«Легендарное место, где более полувека рецептура и даже оборудование не подвергалось изменениям — пышечная в Петербурге»

  • Работаю в школе. Наш завуч, Альберт Геннадьевич, стал шушукаться в столовой с тетей Варей. Подходит, шепчет ей что-то, и она накладывает ему в тарелку еще половник. Как-то я его подслушала: «Дорогая, мне по твоему рецепту, как всегда!» Пошла следом и попросила то же самое. А она как воскликнет: «О, тебе тоже двойную подливку и чесночка тертого к ней?» Вот облом — я-то думала, она там накладывает что-то очень вкусное, а чеснок есть учителю музыки, когда впереди еще 3 урока, так себе идея. Отказалась.
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  • Однажды я была в плохом настроении, день был не очень, и я еле шла домой. Вы не поверите, что меня мгновенно спасло! Обычная пюрешка с котлетой и сладкий чай с булочкой. Я просто шла по улице и увидела столовую: дай, думаю, зайду. Набрала еды. Поела. И меня так мощно отпустило. Теперь у меня новая привычка — регулярно заходить в столовую.

Мужчина делится снимком, как их кормят в вахтовой столовой за полярным кругом. Тут и первое, и второе, и даже кондитерка — выбирай, что хочешь

  • Когда муж учился в школе, его папа часто ездил в командировки, а мама работала на заводе. Когда папы не было дома, а мама была на работе, ему всегда оставляли деньги на обед в столовой для него и младшего брата. Когда мы впервые поехали к его родителям, он первым делом повел меня в столовую и заказал нам обоим котлету с пюре. Тетенька на раздаче его узнала (он успел окончить институт в другом городе, так что лет прошло много), обрадовалась и положила вместо одного кусочка соленого огурчика по два: «Как ты любишь!» И спросила, как дела у брата, мамы и папы. Просто котлета, а сколько эмоций!
  • Дело было в школьной столовке. Перерыв короткий, а народу набежало очень много. Передо мной стоит первоклашка, девочка с подружкой. Малышка жалуется, что в садике было так здорово — просто давали еду, даже добавку могли выдать, а тут в очереди постой, заплати, еще и на урок не опоздай! Обманули, говорит, что в школе будет лучше! Такая кроха, а уже почувствовала на себе всю суть школьной жизни!
  • Я сорок лет проработала учителем в школе. Уроки — в две смены, так что часто питалась в школьной столовой. В других столовых — пожалуй, никогда. Помню томатную подливку — на макаронах с сосиской, на пюре с котлеткой. А в последние годы как-то была в самом конце рабочего дня в центре города по делам, жутко проголодалась и зашла по пути в городскую столовую. Там уже почти ничего не осталось — все съели. Но нашлась порция пюре «без ничего», а еще мне предложили ту самую подливку! Как же я была рада этой незамысловатой еде.

Мужчина поделился фото со своей работы. Такое голодным лучше не смотреть!

  • Наблюдал забавную сцену в буфете. Абсолютно интеллигентный и аккуратно одетый, с уложенными волосами дедушка стоял в очереди за пирожком, а с ним рядом такая же бабуля выбирала себе чай. Дед, видимо, хотел произвести на нее впечатление и спрашивает: «Вы знаете, чай без лимона — это как жизнь без любви». Бабушка на секунду задумалась, а потом ответила, хихикнув: «Тогда возьмите лимон и подайте мне пример любви». Деда уговаривать не пришлось, он взял лимон и сел за ее столик. Они увлеченное проболтали минут сорок, обсуждая все на свете, а я так умилялся этому, что вообще забыл о своих делах.
  • Я две недели охотилась в столовке на работе за пирожком с капустой. То его еще нет — не готов, то уже нет — разобрали. И вот сегодня я пришла за пять минут до его готовности и купила. Хороший день сегодня!
bakunya.kz
  • Тружусь в офисе, и у нас там есть буфет. Большинство работников не завтракают дома и на обед не выходят, поэтому очереди там ого-го, и вкусненькое разбирают заранее. Если не пришел минут за 30 до начала рабочего дня, все вкусное раскупят. И уже много раз, когда я, опоздавшая и голодная, тащусь к витрине, думая, что сейчас буду грызть заветренный бутерброд, меня окликает продавец и говорит, что отложила для меня мою любимую кашку и булочку. Мелочь, а приятно!

«В путешествии набрел на вот такую столовую. В ресторанах это пафосно называется „открытая кухня“»

  • Внучка-второклассница на перемене в столовой покупала гамбургер, но денег не хватило — почти половины стоимости. Хотела сбегать поискать в рюкзачке, но буфетчица ласково ей говорит: «Ешь, милая. Сколько есть, дай и беги». Моя внучка так впечатлилась ее добротой.
ya.bakhor
  • Был у меня в школе неловкий случай. Нравилось мне ходить в столовую и брать там себе булочку. Буфетчица заворачивала мне ее в кулечек, я убирала его себе в карман и искала местечко, где ее съесть. Однажды вышла за школу, на площадку. Вижу большую собаку, которая уверенно идет ко мне. Я бежать, она за мной. Бегаем с ней по кругу, а я уже представляю, какие у нее большие зубы.
    Настал тот момент, когда я устала, а эта собака просто подошла, аккуратно вытащила у меня кулек с булочкой и ушла ее есть. Все это время я убегала от собаки, а собака бежала за едой. И я не боюсь собак, я боюсь еды!
  • Сегодня я превзошла саму себя в своей неуклюжести. В универе есть буфет, в котором едят в основном преподаватели, но и студентам туда можно зайти без проблем. Решила сегодня там пообедать, купила себе суп и пончик с чаем. Ищу свободное место и вдруг, не заметив ножку стула, запнулась. Не удержав равновесие, начала падать, роняя в падении весь свой обед на двух рядом сидящих преподов. Летела через весь зал. Переживаю, что теперь у меня будет недопуск к экзамену по культурологии. Ладно хоть за разбитую посуду платить не заставили. Поела, блин, супчика.
  • В антракте заглянула в буфет, смотрю на цены: мизерный бутерброд с икрой стоит, как билет в партер. Рядом недовольный мужчина: «За что такие деньги?!» А харизматичная буфетчица в кокошнике, не моргнув глазом, поправила волосы и говорит: «Милейший, вы, вообще-то, едите тут не просто так, а под музыку Рахманинова! Вон, слушайте, в зале рояль настраивают. Считайте, что это деликатес для ваших ушей, а икра — лишь декорация». Весь буфет лег от смеха, а мужчина расхохотался басом и раскошелился на два бутерброда и пирожные себе и своей даме.
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  • Пошел вчера поесть в столовку у работы, взял обычный комплекс — салат и плов. Сижу, ем, и тут вдруг за соседний стол усаживается мужик в дорогущем костюме, а перед собой ставит тарелку с «Дошираком». Есть он его начал с таким наслаждением, будто перед ним стейк из Ривьеры. Я даже засмотрелся. В какой-то момент он заметил, что я смотрю, подмигнул мне и такой: «Братишка, никакие миллионы не заменят вкус детства, когда в общаге его сухим грызли».
emaastories
  • Когда я работал в Москве, у нас был склад на территории какого-то бывшего завода. Рядом (насколько я понимаю, это тоже заводское здание) есть столовая. Так и называется — «Столовая № 1». Пришли мы туда наугад: очень хотелось есть, и это было самое близкое заведение.
    Обстановка там — как раньше в столовых, но чисто и, в принципе, приятно. Первое, от чего я обалдел, — это цены. Они были очень низкими. А сама еда — просто обалденная! Во-первых, там был очень большой выбор как супов, так и всякого мясного. Там даже тушеный кролик был в меню. И все, что я там заказывал, было безумно вкусно, а порции — хорошие.
    Поэтому сразу стало ясно, почему там очередь. Повар там просто отменный! А на первом этаже, в буфете, продавались очень вкусные эклеры. Что там сейчас и работает ли эта столовая вообще — не знаю. Но если волею судеб меня туда еще занесет, то обязательно пойду есть только туда, а не в какой-то ресторан.
  • Рассказала бабушка. Они с подругами в центре тогда еще Ленинграда ищут, где бы поесть. Зима, холодно, ветрище. И тут одна из подруг вспоминает, что в Эрмитаже есть буфет. Всей толпой они вваливаются в вестибюль, и моя бабушка, самая маленькая из девочек (она и сейчас ростом метр шестьдесят, а тогда ее звали Кроликом), сразу подходит к вахтершам: «Тетеньки, извините, а буфет открыт?» Отвечают: «Нет, милая, поздно уже». Кролик поворачивается к остальным девочкам, ожидающим у эрмитажных дверей, и кричит: «Не-е, буфет закрыт! Ладно, что тут еще делать! Пошли отсюда!» Выражение «что тут еще делать?!» вероятно, так и не сошло с лиц вахтерш до самой ночи.

«Никогда не думал, что блины можно есть с килькой. Зашел в уже историческую блинную и с удовольствием попробовал. Прикольно»

Читая подобные истории, невольно ловишь себя на желании прямо сейчас променять модный бизнес-ланч на вкусный столовский борщ и пирожок с капустой в ближайшей столовой или кулинарии.

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