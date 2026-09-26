17 человек, которые зашли в столовую за котлетой с пюрешкой, а вышли с колоритной историей

Столовые, буфеты, пирожковые, блинные — это те места, которые многим из нас знакомы с детства. Именно в них мы когда-то попробовали незабываемое пюре с котлетой, пончики с повидлом, которые с радостью съедим и сегодня. И кого ни спроси, наверняка у каждого найдется какое-то свое любимое блюдо из общепита и какая-нибудь интересная история.