14 добрых историй из детских садиков, где каждый день — новое приключение
Двадцать пар крошечных ботинок в раздевалке, тихий час, во время которого обязательно кому-нибудь не спится, воспитательница, знающая имена всех плюшевых зайцев в группе, и утреннее прощание у двери, растягивающееся на десять минут. Детский сад — отдельная вселенная со своими законами: здесь всерьез выясняют, кто кому лучший друг, выбирают любимую кружку, а ребенок, который дома не желает надевать слюнявчик, спокойно ест суп и сам идет мыть руки. И почти каждый день происходит что-нибудь такое, что вечером родители слушают дважды: сначала от ребенка, а потом уже с неожиданными подробностями от воспитательницы.
- Пошла за дочкой в садик. Воспитательница хмурая: «Вы часто оставляете ее одну?» Говорю: нет, с чего бы. А она: «Тогда следите за окружением». Забрала дочку, дома сели разбираться. Когда малютка во всем призналась, я смеялась как не в себе. Выяснилось, что моей проказнице попалась какая-то передача с анекдотами, и она давай пересказывать их воспитательнице один за другим. Самый шедевральный — ее попросили кушать овощи, а она выдала: «Я ем их только если они спрятаны в пельменях».
- Как-то я пришла на работу в фиолетовом платье (я воспитательница в садике). Подошел ко мне один мальчик и сказал: «Вы такая красивая в этом платье! Почти так же хорошо выглядите, как я!»
- Дома пятилетняя дочь каждое утро уверяет, что не умеет застегивать куртку, надевать варежки и находить второй сапог. Однажды пришла за ней в садик пораньше и увидела через открытую дверь, как она помогает мальчику справиться с молнией, подает другой девочке шапку, а потом сама ловко завязывает шарф. Заметила меня, замерла и тихо попросила: «Мам, только папе не рассказывай. Дома я еще маленькая».
- Моя дочка в саду выдала, что мама все время общается с мужчинами, у нее вообще много мужчин. Но это не все. Вишенка на торте: «Мы когда отдыхали за мамой приехали много мужчин и дали много денег, она нас оставила в номере в папой». А я-то занимаюсь грузоперевозками и была деловая встреча.
Мини детский садик
- Была с дочкой в детском саду, записывались в группу, нужно было еще к детскому психологу зайти. Милая женщина позвала нас, сказала, чтобы я подождала за дверью. Полчаса где-то сидела, волновалась почему-то, а потом они вышли. Дочь радостная, довольная, психолог позвала меня на разговор. Мы поболтали, она сказала, что результаты хорошие, даже очень, а потом женщина улыбнулась и говорит: «Знаете, ваша дочь будет замечательным человеком! Спросила у нее о ее трех самых любимых вещах, так она назвала маму, папу и маму с папой!» Ничего, что мы не вещи, зато мы для нашей малышки самые ценные и любимые!
- Забирал дочку из садика. Воспитательница рассказала, что она не поделила с мальчиком игрушку. Дома сели поговорить. Объясняю: «Ты же понимаешь, что нельзя так себя вести?» Дочка сидела, надув щеки, а потом стукнула ладошкой по столу: «Я вообще только из садика пришла! Я голодная!» Воспитательная беседа на этом моментально свернулась.
- Когда сыну моих друзей исполнилось три, папа собрал ему шведскую стенку. Если ребенок по ней не лазал, он на ней висел. Даже спать пытался на антресолях, куда можно было попасть с верхних ступенек.
В пять Диму отдают в детский сад. В первый день мама приходит его забирать. Ей навстречу радостно выбегает вся группа, и все кричат, что научили ее ребенка забираться на лесенку! Мама в недоумении отводит ребенка в сторону и интересуется, что это было? Оказалось, что на занятиях по физкультуре им велели лезть на шведскую стенку. Дима, отстаивая свое личное пространство, заявил, что не умеет. И целый час вся группа во главе с воспитателем объясняла Диме, куда ставить ножку, где держаться ручкой. Этот хитрец за час ни разу не улыбнулся... Изображал, что ничего не понимает, а когда надоело — поднялся на три ступеньки.
- Сын никак не мог привыкнуть к садику. Договорились так: я привожу его и полтора часа сижу за дверью, чтобы он знал, что мама рядом. Сидела, ждала, пока он играет, ловила удивленные взгляды других родителей. А спустя месяц случилось неожиданное: теперь уже я стояла в раздевалке и уговаривала его идти домой. От друзей и игр ребенок уходить категорически не хотел.
- У ребенка в группе в саду четыре мальчика по имени Лев. Сегодня в родительский чат добавилась новая мамочка и пишет, что ее ребенок будет ходить с середины ноября и зовут его... тоже Лев. Ну, кто-то из мамочек не удержался и выдал ей: «Добро пожаловать в прайд!»
- Работаю воспитательницей. Объясняю детям, что март — первый месяц весны, и пытаюсь навести их на главный женский праздник: «В этот день мужчины дарят женщинам цветы. Что это за праздник?» Даша тут же вскинула руку: «Я знаю! Свадьба!»
- В нашем садике тем, кто спал в тихий час, клеили на кроватку звездочку, а тем, кто не спал, — бумажного таракана. Моя кровать была вся в тараканах, зато у моего «жениха» Ромочки красовались сплошные звездочки. Однажды меня временно уложили на его место — и, конечно, я опять не уснула. Воспитательница приклеила таракана уже ему. На следующий день Ромочка увидел это безобразие, выяснил, кто виноват, и впервые в жизни меня бросили. В детском саду.
- Забираю дочь из садика, а она между делом сообщает: «Я сегодня вышла замуж». Спрашиваю, кто счастливчик. Оказывается, Миша из соседнего шкафчика. Потом дочка тяжело вздохнула: «Но я уже думаю разводиться». Почему? «Он сказал, что после свадьбы трактор все равно мой не станет». Человек сразу понял, что в браке есть вопросы, которые лучше обсуждать заранее.
Автор разбирал альбомы и наткнулся на свою фотографию из детского сада.
- Сын как-то спросил меня: «А когда Марину Сергеевну мама домой заберет?» Я не сразу поняла, о ком он. Оказалось, о воспитательнице. Объясняю, что она взрослая и вечером сама идет домой. Ребенок долго молчал, а потом серьезно сказал: «Тогда почему она всегда раньше нас приходит и позже всех уходит? По-моему, она там живет»
- В три года ребенок пошел в садик. И я до сих пор помню свое кулинарное поражение: однажды няня вынесла нам с собой порцию тушеной капусты с мясом, картошкой и зеленым горошком. А потом сказала: «Ваш сын объявил, что это самое вкусное блюдо в его жизни, и несколько раз попросил добавки».
Как видно, каждый день в детском саду — это маленький спектакль с непредсказуемым сценарием. И хорошо, что родители успевают его записать: через пару лет эти истории станут самыми теплыми страницами семейного архива.
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