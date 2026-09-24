14 добрых историй из детских садиков, где каждый день — новое приключение

Как видно, каждый день в детском саду — это маленький спектакль с непредсказуемым сценарием. И хорошо, что родители успевают его записать: через пару лет эти истории станут самыми теплыми страницами семейного архива.

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