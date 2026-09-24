20 снимков и историй из осенних поездок, от которых веет листопадом и кофе с корицей

Осенние путешествия, даже самые простые и короткие, буквально пропитаны ароматом прелой листвы и шуршанием золота под ногами. Вспомнишь об этом — и желание собираться в дорогу за новыми впечатлениями не дает усидеть на месте. Уютные прогулки под листопадом дарят искреннюю радость, а теплый чай из термоса и дорожные истории оставляют в сердце самые глубокие воспоминания, наполняя душу подлинным счастьем.

Мужчина поехал в Японию специально, чтобы посмотреть на местную золотую осень — уж очень красочно она выглядит на фото. А в жизни оказалась еще красивее!

«Золотая осень» в Японии называется момидзи и гингко. Момидзи — это когда красные листочки, а гинко — это когда желтые. Но в мире этот сезон обобщают до одного названия — момидзи. В Японии даже публикуют специальный календарь пожелтения и покраснения листьев, чтобы все могли полюбоваться этим. Сезон момидзи выглядит ошеломительно красиво!

Это не заставка из «Властелина колец», а реальная дорога — Чуйский тракт. Фантастически выглядит она именно осенью

Осенью свои развлечения

Поехали с коллегами в Кострому проверять региональный завод, а заодно показать немцу Франку настоящую баню. И вот после парилки наш инженер с разбегу ныряет прямо в ледяную реку. Франк замер, а потом с воплем «Я вас спасу!» вдруг запрыгнул на мостки и стал чуть ли не за уши вытаскивать нашего инженера из воды! Бедный иностранец решил, что у человека перегрелся и не соображает, что творит, если ныряет в октябрьскую реку. Когда вся наша делегация со смехом кое-как объяснила ему суть традиционного контрастного купания, Франк долго не мог поверить, что кто-то лезет купаться добровольно. В реку он в тот вечер прыгнуть так и не рискнул — соглашался только на горячий чай с медом на веранде. Зато после возвращения в Берлин эта история со спасением коллеги стала его коронной байкой на всех корпоративах! ADME

На осенних каникулах были с сыном в Нижнем Новгороде. Так красиво в парке! Золотые листья, рыжие деревья... А сфотографировать подростка — это задачка со звездочкой

ADME

Когда путешествие — это стиль жизни

Мы постоянно путешествуем, и нам было некогда пожениться. Поэтому мы заскочили в ЗАГС в Магадане после экспедиции на Колыму. Надев кольца и закупив красную икру, мы отправились на берег Охотского моря. Нас было всего двое, и мы радовались уединению и шуму волн. После брачной ночи под звездами мы купили старенький Ниссан и поехали в свадебное путешествие на Полюс Холода в Якутию — целый месяц жили в машине, наслаждаясь осенью. А неделя в поезде через БАМ завершила наше лучшее приключение. © Подслушано / Ideer

Почему на море нужно ехать осенью? Потому что там почти никого нет... Можно часами бесцельно смотреть в море и думать о том, во что превратилась твоя жизнь

Так выглядит осень на Алтае в сентябре. Красота необычайная!

Иногда природа оказывается ближе, чем кажется

Осенью были на Алтае. Остановились у крошечного кафе на перевале выпить горячий кофе. Вдруг хозяин заведения кричит: «Быстро все на улицу!» Мы рванули, думали, случилось что. Выбежали на порог и обалдели: на нас из золотого тумана выходят три благородных марала и подходят прямо к террасе! Хозяин спокойно достает из ведра нарезанные яблоки и дает нам: «Нате, покормите. Они каждую осень за угощением с гор спускаются». Мы стояли в ледяной тишине, кормили диких оленей прямо с рук и буквально забыли, как дышать от этой красоты. Ни одна запланированная экскурсия не сравнима с такой спонтанной осенней магией! ADME

Девушка взяла осенью отпуск на несколько дней и специально уехала в поля и болота, где нет людей, связи, работы, компьютеров и телефонов

В три с половиной дня отдыха поместились рассветы и закаты, яркое от звезд небо над головой и шум камыша. Стаи летящих журавлей и лиса, неспешно убегающая в лес, чтобы потом высунуть голову из-за дерева и полюбопытствовать, что же там происходит. Костры и возможность отсыпаться в любую удобную минуту. И много осенней красоты.

Интересно, в этом отеле для насекомых можно забронировать номерок в этом сентябре?

ADME

У ребенка 4 часа незаметно пролетели, а у взрослых все лето так проходит

Этой осенью было. Последний день отпуска. Родос, Греция. В аэропорту мы с женой были уже утомленные, а четырехлетний сын — уже никакой. Рейс задержали на полчаса. Сын «клюет» носом. И вот, наконец, сели в самолет. Ребенок смотрит в иллюминатор, хочет не пропустить момент взлета, крепится. Вот самолет уже катится по полосе. Не дождался взлета — уснул...

Проснулся через 4 часа, когда уже прилетели. Выглянул в иллюминатор и увидел ту же картину: самолет едет по взлетной полосе. Первый вопрос сына был: «А когда мы взлетим?» Когда ему объяснили, что мы уже прилетели, как-то недоверчиво он на нас смотрел, а потом объяснял произошедшее бабушке так: «На Родос мы летели на самолете 4 часа. А когда обратно, то мы постояли, постояли — и оказались в Питере!» © redrat77 / Pikabu

Так романтично выглядит осень в Бремене

tatjana_pics

Этот дом в Гродно выглядит максимально по-осеннему, будто он является частью живой природы

Когда осень, шарф и китайская мудрость просто созданы друг для друга

В китайской рыбацкой деревушке купила у бабули шарф с иероглифами. Она уверяла, что там написана древняя мудрость о стойкости духа. В отеле гид посмотрел на шарф и как давай смеяться! Оказалось, иероглифы гласят: «Замороженный лосось не боится осенних холодов». Это местный юмор такой. Я сначала разозлилась, а потом просто не смогла сдержать смех. Теперь это мой девиз по жизни, мол, мне вообще все по плечу, я — замороженный лосось. Шарф, кстати, ношу с удовольствием, он очень теплый и мягкий. ADME

Сентябрь — это когда под ногами такая красота, что любой клочок земли может стать прекрасным фоном для фотографии

ADME

Осенние каналы в городе Брюгге, Бельгия, выглядят уютно, и лебеди чувствуют себя тут как дома

Когда одна поездка может стать началом большой истории

Ехала на осенние праздники в Карелию. Напротив в купе уселся хмурый симпатичный парень с переноской, всю дорогу молчал и читал книгу. На станции я вышла размяться, возвращаюсь — а он роется в моей сумке! Я как рявкнула: «Вы что делаете?» И тут парень покраснел до корней волос и достал из моей сумки сиамского котенка! Оказалось, это его кот вылез из переноски под полкой и залез прямиком в мой шопер к шерстяному шарфу. Он был такой хорошенький! Я аж злиться перестала. Оставшиеся 8 часов дороги пролетели за разговорами, чаем в подстаканниках и мурлыканьем кота. Прошло два года, и в Карелию этой осенью мы едем уже как муж и жена! ADME

Кусочек осени в Корее. В главных ролях — дерево гингко и телефонная будка

Так выглядит осень на Домбае. Кстати, все фото сделаны на обычный телефон, то есть лишь приблизительно передают всю ту живописность, которая есть в реальности

Девушка мечтала побывать на курорте «Роза Хутор» и сделать это без лишних трат. В итоге временем поездки была выбрана осень

Если снять жилье в горной олимпийской деревне, то не придется тратиться на канатную дорогу, ведь местные отели предлагают проезд по канатке «Олимпия» в подарок постояльцам. Девушка с близкими каталась на ней раз 10, потому что из кабинки открываются потрясающие виды. Сам отдых на курорте осенью оставил у семьи самые теплые воспоминания.