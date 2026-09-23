19 жизненных историй и фото от садоводов, у которых на грядках выросло совсем не то, что было задумано

Иногда бывает так: садовод растит со всей заботой и любовью цветы или овощи на даче, с надеждой поливает, рыхлит... А растение в итоге выдает вообще не то, что было нарисовано на пакетике семян! А порой и так — земля от души одаривает урожаем, который вообще никто не ждал. И это именно такие моменты — когда впечатление от урожая подарило если не радость, то уж точно теплую улыбку.

Хотели махровые тюльпаны, а выросло что выросло

Урожай с папиного огорода

Вот такие нарядные вышли перчики — с рожками!

Однажды у нас лиса утащила всех кур, кроме одной. И огороженный участок для выгула начал зарастать, потому что 10 кур его раньше вытаптывали, а одна курица не успевала. И под конец лета она ходила уже в джунглях. Я присмотрелась, а это кусты помидоров выросли. Некоторые были с плодами, но вызреть до морозов не успели. Мы еще смеялись, что у нас даже одинокая курица вырастила помидоры. timsanchus PolarFox только что Даже у курицы случился кризис среднего возраста, к земле потянуло Ответить

Порой вот так выйдешь утром в огород, а там на еще не готовых грядках уже вырос необычный кабачок

У нас есть семейная история. Папа принес с работы черри, мы до этого их вообще не видели. Я, пятилетняя, ползала на кухне и заметила семечку на полу. Облизала и в горшок с цветами сунула. Потом эта детина так вымахала, что мы забрали ее в частный дом при переезде. Помидоры в итоге так разрослись, что стали сорняком. sme.tanechka

Девушка поделилась первым урожаем картошки. В комментариях метко шутят насчет того, что именно так выглядят крошка-картошка и слезы белоруса

Когда немного запутался в себе

Не каждый урожай обязан быть успешным — иногда он просто должен нас повеселить. Это должна была быть капуста

dariiia.sda Геннадий Зинкевич только что Тут черви -гусеницы повеселились, плакать надо а не смеяться! Ответить

У родителей в саду выросли помидоры. Их никто не сажал. Неудачно закрытая банка с помидорами в погребе забродила и лопнула. Мама содержимое выплеснула под дерево. Зимой, на снег... svetazayceva72 Лёлик только что Не знала, что маринованные/соленые семена могут прорасти. Жареная картошка может так же сделать? Ответить

Спустя 4 года роза выдала вот такой необычный цветок

Автор фото делится, что случайно обнаружила гранатовое дерево у себя в саду. Всем бы таких находок!

Из 72 семян проклюнулось только одно, зато какое!

Бабуля попросила: «Соседка купила ремонтантную малину, возьми и мне». Открываю ссылку, а там — чисто фотошоп, дерево малины! Бабуля уперлась. Заказала ей. А через год она шлет фото. Открыла и охнула — что за зверь вырос? И тут бабуля пишет: «Это вообще не малина! Это паслен! Паслен! А я на него столько навоза потратила!» ADME

А эту картошечку тоже никто не сажал — она сама собой выросла на компостной куче

divnoi Конфуз только что И ничё так выросла... Это к вопросу о лопнувшей банке с забродившими помидорами Ответить

И эти тыквы решили вырасти сами. И вот что получилось буквально с одного куста!

Богатый вышел урожай бахчевых — видимо, придется фуру для вывоза нанимать!

Девушка посадила цветы на даче и очень удивилась, что это сухоцвет — даже у живых цветов лепестки сухие и шуршащие

anyarik_annknyaginina Бруннера только что Я тоже пыталась такие сажать Ответить

Весной бабушка с рук купила дорогущую хризантему. Ей обещали, что она будет небесно-голубого цвета. Бабуля каждый день бегала смотреть на свой куст. В один день звонит мне: «Ольга, он зацвел! Такой красивый». Открываю фото, а там вообще не голубой. Обычная белая хризантема. Осторожно спрашиваю, а что с цветом-то? А бабуля невозмутимо: «Да спасибо, что хоть цветет. Больше с рук покупать не буду. Закажи онлайн, я тут такую увидела! Цветы с арбуз!» Вздохнула только. ADME PolarFox только что вот кто покупается на все эти нейросетевые карточки на ВБ... Ответить