А сразу спросить у мальчика - что он хотел нарисовать, Борис Сергевич не умеет. Не научили)
19 детей, которые своими творениями взбодрили родителей похлеще, чем утренний кофе
У детей свой взгляд на творчество: там, где взрослому требуется объяснение, маленькому автору все кажется совершенно очевидным. Поэтому рисунки, поделки и домашние изобретения иногда рассказывают о семье больше, чем планировалось. А попытки взрослых угадать замысел только добавляют этим историям очарования.
- Детям в классе дали задание нарисовать что-то по душе. У всех были цветочки, сердечки, а у моего сына — какое-то черное пятно. Классрук вызвал меня в школу. И вот внушает он нам что-то, а сынок смотрит с недоумением и как выдаст: «Борис Сергеевич, это черный котик, который у нас возле школы каждое утро сидит».
- Когда я был в начальной школе, мама попросила нарисовать вымышленного зверька. Я изобразил чудика без ушей и ручкой попытался показать пушистую шерсть. Мама отнесла рисунок психологу, и тот решил, что зверек колючий, потому что я скрываю злость, а отсутствие ушей означает, что я замкнут и никого не хочу слышать. Мы с мамой потом долго смеялись. «Это не колючки, а мягкий и пушистый мех», — объяснил я.
Казалось бы, просто нужно нарисовать дом. Но для детей нужно ставить задание точнее
Что не так? Вполне себе дом, с хорошей детализацией, кстати (витрины, вытяжка и т.д.).
А классический домик с трубой и островерхой крышей не все городские дети и видели
Родители забрали из детского сада шестилетнего сына, а вместе с ним — рисунок с занятия. Детям дали простое задание: нарисовать дом. Вокруг были аккуратные дачные домики с садами и цветами, попадались даже средневековые замки. А потом родители увидели работу своего ребенка. «Среди всего этого рисунок сына выглядел просто эпично. Горжусь!» — подытожил отец.
- Мой пятилетний сын принес из садика семейный портрет. Мужа он изобразил гигантом с длинными волосами, а меня ребенок представил пчелой — с полосками, крыльями и жалом. Себя нарисовал в виде супергероя. Тут же спрашиваю: «А почему меня пчелой нарисовал?» А он как ляпнет: «Так ты все время жужжишь и что-нибудь убираешь». Воспитательница еле сдерживала смех, когда отдавала мне работу.
- Я забирала крестника из садика, и он выбежал с подарком для родителей. Помимо открытки, у него была обычная пустая картонная коробка, на которой красовалась надпись «маме». Я решила уточнить, что же находится внутри. Крестник объяснил мне: «Просто коробка». Тогда я спросила, зачем маме пустая коробка. Он посмотрел на меня как на человека, который совсем ничего не понимает в жизни, и сказал: «Потому что она красивая и, думаю, ей понравится!» Теперь это великолепное творчество стоит у мамы возле кровати.
Потом этот гений маркетинга вырастет и своей жене тоже будет дарить пустые коробки, с тем же аргументом)
- Когда мне было пять, я нарисовала семейный портрет. Маму изобразила беременной, причем внутри живота нарисовала девочку. Вот только мама тогда не была беременна. Рисунок настолько ее озадачил, что она решила сделать тест. А сам портрет до сих пор стоит у нас в рамке на каминной полке.
Когда ребенок понимает эту жизнь получше взрослых
- Ребенок нарисовал нашу семью за ужином. Все сидели за столом, а папа почему-то стоял у холодильника. Я спросила, почему ему не нашлось стула. «Так он все равно сейчас пойдет что-нибудь доставать из холодильника, потому что ты что-то забыла», — объяснил сын. И ведь подметил то, чего я сама раньше не замечала.
- В детском саду я каждую неделю сочиняла маленькую историю и рисовала к ней картинку. Однажды старшая сестра заснула, сидя на унитазе, и мне это показалось ну очень смешным. Поэтому следующую историю я посвятила именно этому событию и снабдила подробной иллюстрацией. Домой несла работу с огромной гордостью. А мама увидела ее и объяснила, что некоторые семейные события лучше все-таки оставлять внутри семьи.
- У младшего брата в школе было сочинение про день рождения. Он написал, что это его любимый праздник, потому что собирается вся семья. А потом с гордостью описал главное украшение огромного праздничного стола — картошку в мундире. После сочинения классная руководительница позвонила домой и осторожно начала выяснять, все ли у семьи нормально с работой и хорошо ли ребенок питается. Родные сначала вообще не понимали, откуда такие вопросы. Оказалось, брат просто не знал, что такое картошка в мундире. Ему казалось, что раз блюдо называется настолько торжественно, то это наверняка что-то невероятно крутое. Такое вот творчество...
Современные проблемы требуют современных решений, и дети это знают
Мужчине прилетело от жены фото с подписью: «Изобретение твоего сына». Двухлетний изобретатель собрал собственный девайс и уже собирался перейти к испытаниям. «Испытать, к счастью, не успел: мама была начеку и вовремя перехватила юное дарование», — рассказал отец с улыбкой.
- Все дети в классе сына рисовали осенние тыквы на фоне голубого неба. Только на одном рисунке небо было ярко-оранжевым. Мы с женой посмотрели на него и сразу поняли: наверняка наш. Учительница рассказала, что тоже спросила сына, почему он не выполнил указание. «Это сумерки», — объяснил он. Учительницу такой аргумент устроил, а я теперь одновременно горжусь сыном и немного опасаюсь его подросткового возраста.
- В садике я решила украсить свой шкафчик и синим мелком нарисовала зайца во весь торец. Даже встала на стульчик, чтобы дотянуться до самого верха. У зайца получились уши-листья разного размера и глаза, смотрящие в разные стороны. Воспитательница с нянечкой почему-то моего творчества не оценили. А мне показалось, что заяц получился очень даже неплохо.
Где же воспитатель был, рисование со вставанием на стульчик это дело не одной минуты.
- Ребенку дали задание нарисовать семейный портрет, и я обнаружила себя на нем с телефоном в руке. Сначала даже стало обидно: неужели именно такой меня видят дома? Я спросила, зачем он нарисовал телефон. «Ты же всегда меня фотографируешь и отправляешь бабушке», — удивился ребенок. Пришлось признать: художник просто честно зафиксировал семейный быт.
Если вы никогда не видели русалок, то вот, смотрите
Пятилетняя дочка попросила у папы клей. Сначала отец ничего особенного не заподозрил. А потом присмотрелся... Девочка призналась: ради искусства пожертвовала кусочком собственной челки, но этого оказалось мало, поэтому недостающий материал она отправилась вычищать из ковра — там как раз нашлась собачья шерсть. «Итак, результат. Русалочка», — представил отец готовое произведение.
- Как-то раз сын принес из школы подарок ко Дню матери и сказал, чтобы я быстрее его открыла. Вскрываю, а внутри лежит крошечный раскрашенный горшочек с цветами из проволоки и ароматизированной бумагой. Я понюхала «букет» и почувствовала запах лаванды. Сын сказал, что учительница добавила капельку специального масла, мол, запах лаванды расслабляет. Только я поблагодарила его за такой классный подарок, как он добавил: «Надеюсь, что тебе поможет, а то ты все время какая-то раздраженная!» Вот и получила от ребенка одновременно подарок и обратную связь.
«Дочке 5 лет. Решила сделать собаке маску для сна»
- У ребенка был этап, когда творчество его поглотило с головой: он лепил из пластилина всех подряд. Однажды сын принес существо на какой-то доске, с туловищем, четырьмя ногами, но с совершенно непонятной головой. Мы перебрали несколько вариантов животных. Ни один не подошел! Наконец, сын устал от нашей непонятливости и сообщил, что это мама занимается йогой на коврике. Смех мужа, как мне показалось, слышали все соседи.
- В четыре года дочь разрисовала шариковой ручкой красивую новую немецкую куклу. Через какое-то время бабушка увидела ее и начала отчитывать внучку. Та спокойно выслушала и заявила: «Бабуля, мне уже все это говорили, не надо снова повторять». Уже осознала, что за одно нарушение дважды не наказывают.
Пожалуй, именно поэтому родители годами хранят листочки с каракулями, странные поделки и другие детские работы. Со временем они превращаются в маленькую семейную реликвию. Наверняка и у вас есть что-то о непредсказуемой детской фантазии.