19 детей, которые своими творениями взбодрили родителей похлеще, чем утренний кофе

Родители забрали из детского сада шестилетнего сына, а вместе с ним — рисунок с занятия. Детям дали простое задание: нарисовать дом. Вокруг были аккуратные дачные домики с садами и цветами, попадались даже средневековые замки. А потом родители увидели работу своего ребенка. «Среди всего этого рисунок сына выглядел просто эпично. Горжусь!» — подытожил отец.