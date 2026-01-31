16 доказательств того, что детская фантазия — самая непредсказуемая вещь на свете

16 доказательств того, что детская фантазия — самая непредсказуемая вещь на свете

Детские рисунки — это всегда немного портал в параллельную реальность, где логика отдыхает, а фантазия работает без тормозов. Здесь солнце может быть с зубами, родители — с шестью руками, а фиолетовый кот-ниндзя мир спасает. Мы собрали рисунки, которые наглядно доказывают: предугадать, что именно хотел изобразить ребёнок, очень сложно, но именно в этом и весь шарм.

«Увидел этот новогодний рисунок на выставке детских работ. Чем дольше вглядываюсь — тем праздничнее становится»

«Вот как выглядит любовь глазами ребенка»

«Задание было — нарисовать дом»

«Ищу дворянские корни»

«Ребенок нарисовал герб семьи, как думаете, могу я рассчитывать на связь с Тюдорами?»

Трехлетняя дочь нарисовала меня и теперь жена не может перестать смеяться

«Шедевр моей дочери»

«„Лавкрафт: Начало“ авторства моей пятилетней дочери»

Светлана БМВ
17 часов назад

Обалдеть, как здорово рисует малышка! Так подробно каждую деталь вырисовала. Да ещё кучу текста написала на тарабарском языке. Будущий художник-иллюстратор растёт.

«Племяш польстил мне на портрете»

«Творение моего пятилетки»

«Есть догадки, что за зверя изобразило здесь мое пятилетнее дитятко?»

«Мой пятилетний сын вручил мне этот рисунок и заявил, что он называется „Когда не по себе“»

«Ребенок решил нарисовать то, чем я больше всего люблю заниматься, и вот как это выглядит»

«Папа, мама, Лева и...телефон»

«Моему трехлетке очень нравится рисовать, и вот его версия кота. Кажется, в нашей семье подрастает будущий художник»

«Автопортрет моей пятилетней дочери. Она отлично рисует, но именно этот шедевр, кажется, ещё долго будет приходить ко мне во снах»

«Нарисовал мой 6-летний сын, мы в шоке»

Светлана БМВ
16 часов назад

От чего тут можно быть в шоке? От таланта ребёнка? Тогда да. Рисунок оригинальный. Я трактую картину оптимистично, вижу что двое идут к свету в конце тоннеля.

  • У него талант, он передал настроение через картину. В этом и есть суть творчества. © DetectorPain / Pikabu

А еще детская фантазия проявляется не только через взмахи кисти, но и в уморительных репликах, которые потом хоть в подборку «перлов» собирай! Одну такую мы уже сделали для вас:

Фото на превью ItIsArtur / Pikabu

