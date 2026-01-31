Не похоже что сам ребёнок нарисовал. Кто-то из взрослых помогал. Но идея хорошая.
16 доказательств того, что детская фантазия — самая непредсказуемая вещь на свете
Детские рисунки — это всегда немного портал в параллельную реальность, где логика отдыхает, а фантазия работает без тормозов. Здесь солнце может быть с зубами, родители — с шестью руками, а фиолетовый кот-ниндзя мир спасает. Мы собрали рисунки, которые наглядно доказывают: предугадать, что именно хотел изобразить ребёнок, очень сложно, но именно в этом и весь шарм.
«Увидел этот новогодний рисунок на выставке детских работ. Чем дольше вглядываюсь — тем праздничнее становится»
«Вот как выглядит любовь глазами ребенка»
«Задание было — нарисовать дом»
«Ищу дворянские корни»
Интересно, кого ребёнок изобразил в виде дракона? К единорогу такой же вопрос.
«Ребенок нарисовал герб семьи, как думаете, могу я рассчитывать на связь с Тюдорами?»
Трехлетняя дочь нарисовала меня и теперь жена не может перестать смеяться
Дочку похвалить и отдать в кружок рисования. А жену - к психиатру.
«Шедевр моей дочери»
Прекрасно!! Для тех, кто никогда не видел сову, даже надпись оставила. Молодец!
«„Лавкрафт: Начало“ авторства моей пятилетней дочери»
Обалдеть, как здорово рисует малышка! Так подробно каждую деталь вырисовала. Да ещё кучу текста написала на тарабарском языке. Будущий художник-иллюстратор растёт.
«Племяш польстил мне на портрете»
«Творение моего пятилетки»
- Пикассо одобряет! ©_s1m0n_s3z / Reddit
«Есть догадки, что за зверя изобразило здесь мое пятилетнее дитятко?»
«Мой пятилетний сын вручил мне этот рисунок и заявил, что он называется „Когда не по себе“»
«Ребенок решил нарисовать то, чем я больше всего люблю заниматься, и вот как это выглядит»
«Папа, мама, Лева и...телефон»
«Моему трехлетке очень нравится рисовать, и вот его версия кота. Кажется, в нашей семье подрастает будущий художник»
«Автопортрет моей пятилетней дочери. Она отлично рисует, но именно этот шедевр, кажется, ещё долго будет приходить ко мне во снах»
«Нарисовал мой 6-летний сын, мы в шоке»
От чего тут можно быть в шоке? От таланта ребёнка? Тогда да. Рисунок оригинальный. Я трактую картину оптимистично, вижу что двое идут к свету в конце тоннеля.
- У него талант, он передал настроение через картину. В этом и есть суть творчества. © DetectorPain / Pikabu
