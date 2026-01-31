16 доказательств того, что детская фантазия — самая непредсказуемая вещь на свете

Детские рисунки — это всегда немного портал в параллельную реальность, где логика отдыхает, а фантазия работает без тормозов. Здесь солнце может быть с зубами, родители — с шестью руками, а фиолетовый кот-ниндзя мир спасает. Мы собрали рисунки, которые наглядно доказывают: предугадать, что именно хотел изобразить ребёнок, очень сложно, но именно в этом и весь шарм.