20+ случаев, когда дедушки и бабушки приручали гаджеты, и те сдались перед их обаянием

Процесс знакомства с гаджетами у наших дедушек и бабушек проходит по-разному: одни подходят к делу с практичной основательностью инженера, а другие тыкают «на авось». И вот они уже гордо демонстрируют подборку фото, где все снимки повернуты боком. Или звонят по видео — а в кадре только потолок. Но в их глазах — победа, и это главное.