20+ случаев, когда дедушки и бабушки приручали гаджеты, и те сдались перед их обаянием

Истории
50 минут назад
Процесс знакомства с гаджетами у наших дедушек и бабушек проходит по-разному: одни подходят к делу с практичной основательностью инженера, а другие тыкают «на авось». И вот они уже гордо демонстрируют подборку фото, где все снимки повернуты боком. Или звонят по видео — а в кадре только потолок. Но в их глазах — победа, и это главное.

  • Учил деда пользоваться компьютерной мышкой. Объяснил принцип: «Куда мышку поведешь, туда стрелочка на экране и побежит». Оставил его, ушел чай пить. Слышу из комнаты какой-то шуршащий звук и кряхтение. Заглядываю, а дед встал со стула и водит мышкой прямо по экрану монитора, как тряпкой. Оборачивается ко мне расстроенный: «Внучок, фигня эта твоя мышь. По стеклу скользит, а стрелку не цепляет!»
  • Дедушка живет в деревне. Говорит как-то: «У меня сейчас интернет хороший — сорок шесть показывает!» Я в ступоре: «Сорок шесть? Что это?» А он, без тени сомнения: «Ну вот тут написано „сорок шесть“. А иногда пишет „Е“ — это плохой». И тут до меня как дошло, что 46 это 4G! Смеялись все вместе до слез. © sneg_krylova
  • Бабуля у меня старушка современная. В свои шестьдесят семь лет она спокойно управляется с телефоном и смотрит ролики про вязание. И тут вдруг звонит мне и первым делом выдает: «Оно за мной следит!» Начала выяснять. В итоге хохотала на весь офис: в банке бабуле поставили приложение. Бабуля и жалуется: «Я его как ни открою, так оно мне: „Добрый день, Александра“ или „Добрый вечер, Александра“. Оно следит за мной, еще и имя знает. Я помню, не говорила тому мальчику его!»
    Отсмеявшись, постаралась объяснить все бабушке. Но в выходные съездила и удалила ей это приложение. А то, по словам бабули: «Некомфортно мне. Так и жду, открою его как-нибудь, а оно мне и напишет: „Добрый день, Александра. Огурчики, которые вы сегодня ели, с соседского огорода!“» © ****yVery / Pikabu

«Бабушка, испеки оладушки!» «Внучек, я на этих выходных не могу...⁠»

Алина
19 минут назад

Если бабуля приложение открывала, значит она им пользуется. Если она им пользуется, какой смысл его удалять?

-
-
Ответить
  • Приехал как-то к родителям. Гляжу, на мониторе родительского компьютера сверху приклеена полоска бумаги. Не удержался, спрашиваю — что это такое? Ответ поразил в самое сердце: оказывается, мама состоит в книжном клубе и ей пришло электронное письмо со ссылкой. В инструкции говорилось, что нужно скопировать и вставить ссылку в адресную строку. Так что мама распечатала письмо, достала ножницы и приклеила ссылку скотчем к верхней части монитора. © LankyGuitar6528 / Reddit
  • Подарили нашим старичкам планшет на праздник. Потом как-то раз приезжаем в гости, спрашиваем — где планшет? А они и выдают, что отнесли его в сарай. Все потому, что однажды ночью на нем постоянно проигрывалось видео. Они не смогли понять, как выключить звук и остановить воспроизведение, поэтому просто убрали планшет в сарай. © BeagleBaggins / Reddit
  • Вчера бабушка позвонила по видеосвязи и долго пыталась показать мне на камеру трещину в фундаменте дома. Когда поняла, что я не вижу, то проявила редкую изобретательность и заодно довела нас до слез от смеха. Она взяла и сфотографировала трещину на телефон, распечатала фото на принтере и показала распечатку через веб-камеру. © kolyndos

«Подарили бабушке компьютер»

  • Подарили дедушке планшет. Закачали туда книги, кроссворды, шахматы. Дед был в восторге, везде с ним ходил. Однажды приезжаю к нему на дачу. Захожу в дом, а дед сидит за столом. Перед ним планшет, а он по экрану водит настоящей лупой. Говорит: «Шрифт мелковат сделали, но я приспособился!» Функцию увеличения пальцами я ему показывал трижды, но «старая оптика надежнее».
  • В очереди в магазине передо мной дедуля лет 80-ти. Подходит его очередь, кассир пробивает товар, называет цену. Дедуля лезет в карман жилетки и достает оттуда дешевенький кнопочный телефон с примотанной к нему с помощью изоленты банковской картой. Прикладывает телефон к терминалу кассового аппарата... Терминал пищит, сигнализируя об успешной операции. Глядя на недоумевающего продавца, дед поясняет: «Внук сказал, что карту можно привязать к телефону, и так расплачиваться. Очень удобно!» © set999 / Pikabu
  • Гуляла по Киото весной, сидела в небольшом парке на скамейке — наблюдала за японцами. Ко мне подсел дедушка с палочкой и начал что-то бормотать. Я ему в ответ на ломаном английском тоже что-то пыталась объяснить. Он достал телефон, включил переводчик и написал: «Вы первый иностранец, который сидит в этом парке. Почему вы не в том парке, где все туристы?» Я ответила, что не хочу переплачивать и ходить там, где все для туристов. Он засмеялся и сказал, что я мудрая. Оказалось, что у его дочери небольшая гостиница в классическом японском стиле, и дедушка предложил мне остановиться там с 50% скидкой вместо моего безликого отеля.
    На следующий день дочка дедули водила меня по «нетуристическим» местам Киото, где я потратила в 3 раза меньше, чем планировала. И все началось с того, что я просто села в «неправильном» парке. В путешествиях я поняла — самые классные и аутентичные маршруты начинаются там, куда не ходят организованные группы. И еще что современные технологии и переводчик творят чудеса! © stupina2132
  • Утром еду в метро на работу, вижу малейшую картину: дедушка-боровичок убирает телефон в бархатный мешочек, который обычно используют для хранения украшений, а затем бережно кладет в нагрудный карман куртки. © wunder_1984
  • Нужно было распечатать фотографии на паспорт ребенку. Пошла в ближайшее фотоателье. Захожу в какую-то пыльную каморку, там работает дедуля. Открывает фото на своем древнем ноуте и начинает вырисовывать белый фон на фото в фотошопе. Я, недолго думая, почистила фон в какой-то программе на телефоне и говорю: «Давайте я вам вышлю фото без фона — быстрее будет». Дедушка мне: «А вы куда-то торопитесь?» Мы начали болтать, и он оказался очень интересным собеседником — я даже не заметила, как время пролетело.
    И знаете, в чем соль? Он так красиво обработал фотографию моему сыну! Он убрал царапинки с его лица, пятнышки, неровности. Сделал идеальные яркость и цвет лица. Ни одна программа так бережно не отнеслась бы к фотографии. В правильных руках все расцветает. © shershniova
  • Я — стюардесса. Мой график — это рейсы, смены, разные часовые пояса и вечная нехватка времени на отдых. Иногда могу неделями не созваниваться с родными. Могу прочесть сообщение и ответить только через 3 дня, а то и больше... Но это не мешает моему дедушке вести свой «ежедневный блог» у меня в мессенджере. С 2023 года каждый день он отправляет мне фотографию кота и комментарий от его лица. Например: «Спокойной ночи. Пусть тебе приснятся такие же сладкие сны, как и мне». Или: «Сегодня я всю ночь сторожил двор». © aiana_nurbek_
  • Стояла как-то, ждала автобус. На остановке сидела бабушка, и тут у нее зазвонил телефон. Она давай искать его в своей сумке. Пока искала, телефон перестал звонить. И она такая вслух: «Ай, наверное, дома забыла». Если честно, я не смогла сдержать смех. © darinok.ss
  • Как я «чиню» бабушке телефон. Бабушка зовет меня: «Даш, ну смотри, опять экран гаснет!» Тыкает в экран. Я: «Покажи, как и когда гаснет». Она и демонстрирует — экран отключается в тот момент, когда во время звонка бабуля подносит телефон к уху. © darialuntik
  • Приехала к бабушке. Вижу, что телевизор не включает. Говорю: «Ты телевизор почему не смотришь?» Бабушка: «У меня телефон есть. Зачем мне телевизор?» Современные пенсионеры... © karolinabel.psy

«Папа как-то сфоткал на улице плитку, наподобие которой мы хотели купить. Я попросила прислать фотку, и вот что скинула мне мама»

  • Мы нашей современной бабушке подарили айфон. Первое время она звонила и спрашивала, как перенести данные, скачать приложение и всякое такое. Вчера звонит и рассказывает: «Представляешь, я случайно включила фонарик. Так часа два проходила и не могла выключить». Я начинаю: «Тебе нужно нажать на...» Перебивает: «Я забила в поиск „Как выключить фонарик на айфон 15“. И там оказалось так просто, айфон в целом ничего такой оказался». Горжусь! Такая самостоятельная стала. Бабушки так быстро растут... © moooooorya
  • Однажды нам в магазин позвонила женщина и сказала: «Моей маме 75 лет. Она не умеет пользоваться соцсетями и сайтами, но звонить по мессенджеру умеет. Можно, она вам позвонит и оформит заказ в процессе разговора? А счет вы отправите мне». Так и повелось, что раз в 3-4 месяца эта прекрасная бабушка звонила нам и четко рассказывала, что и для кого она будет вязать и выбирала пряжу. Сама научилась делать платежи через приложение банка. Всегда отчитывалась, что получилось, какая пряжа особенно понравилась. По этим разговорам мы знали всех ее дочерей, внуков, внучек. Знали, когда у кого день рождения, и что она свяжет для них. И это было очень трогательно. © kozzko_beo
  • Моя бабушка перешла на новый уровень. Она теперь по праздникам в мессенджер мне шлет не картинки, а ссылки на открытки. Я все жду, что она в какой-то момент просто напишет: «Внучок, ты там сам нагугли себе открытку на свой вкус». © ivakin_shutit
  • Моей бабушке в этом году исполнилось 82 года. 4 года назад не стало ее мужа, моего деда. Он всегда пытался не отставать от технического прогресса и в свои 78 лет прекрасно обращался с компьютером, был активным пользователем одного из технических форумов, постоянно звонил дальней родне по видеосвязи и не мог нарадоваться, что в свои года общается с ПК на «ты».
    Когда его не стало, техника простаивала около полугода. И в один из весенних дней мне позвонила моя бабушка и с гордостью сообщила, что записалась на компьютерные курсы для пенсионеров и будет осваивать современную технику. Уже тогда я понял, что консультантом в ее начинании буду я. Да, это было сложно. Сколько раз я объяснял, где надо щелкать на мышку один раз, а где два, как выходить в интернет, как открывать и закрывать различные программы и приложения.
    И спустя каких-то полгода моя бабушка стала вполне уверенным пользователем. С радостью смотрит онлайн-трансляции биатлона и различные кулинарные шоу, звонит родственником и играет в офисные игрушки! Более того, она всех своих близких подруг сделала активными пользователями. Очень горд за нее и в очередной раз убеждаюсь, что никогда не поздно учиться, даже в 78 лет. © Ilyaneya / Pikabu
  • Моя бабушка раньше использовала лоток дисковода, чтобы ставить на него чашку с кофе. В итоге он сломался. Бабуля отнесла его в магазин и пожаловалась на поломку. Там-то ей и объяснили, что эта штука вообще-то предназначена для компакт-дисков. © SpecialExpert8946 / Reddit
  • Моя бабушка как-то раз распечатала видео. Это был рекламный ролик архитектурной фирмы моего дяди, рассказывающий об одном из их проектов. Она сделала, наверное, около 100 кадров. И получилась маленькая книжка-мультфильм: без специального программного обеспечения, просто скриншоты, ножницы и терпение. © gorkish / Reddit
  • Бабуля в очередной раз возмутилась, что я опять за компом сижу. Охваченная внезапным порывом, я уступила бабушке свое место за ноутом. На экране в мире третьего «Ведьмака» как раз занимался рассвет. Я подозвала лошадь, взгромоздила на нее Геральта и велела бабушке зажать кнопку. Окрашенные утренним солнцем в золото рощи мягко поплыли мимо. Не отрывая глаз от экрана, бабушка пересекла болота и, обогнув крепость, выехала на побережье. Лицо ее с каждой секундой все больше прояснялось.
    «Красиво-то как», — пробормотала она. Я с улыбкой кивнула. Дорога была закольцована, так что бабушка не без удовольствия пошла на второй круг, а я отвлеклась на прилетевшее сообщение. Когда я вернулась к ноуту, бабушка уже неведомым образом доехала до Весемира. «А с ним что делать?» — воодушевленно спросила она. Я посмотрела на ее озаренное детским восторгом лицо и, кажется, поняла что-то очень важное. В общем, если ваша бабушка или мама не жалуют «компухтер», возможно, им просто не хватает собственного. © Anetta / Pikabu
  • Звонит бабушка, говорит:
    — Мне надо распечатать кусочек текста. Как это сделать?
    Отвечаю:
    — Берешь, выделяешь нужный тебе текст, копируешь, потом в редактор вставляешь и печатаешь.
    — В смысле? Что значит «выделяешь»?
    — Подводишь курсор к нужному месту, зажимаешь левую кнопку мыши и ведешь, пока все не выделится.
    — А, просто нужное засиня́ем и копируем!
    Засиняем. Ну вы поняли. Крутое слово, мне нравится. Люблю бабулю. © trenchar / Pikabu
  • Так вышло, что у первых в семье комп появился именно у бабушки с дедушкой. Так как мы в другом городе, то первым делом осваивались почта, мессенджеры. Потом пошли сериалы и электронные книжки. И так забавно бабуля потом на телевизор ворчала: «Фигню какую-то показывают, я этот сериал давно уже досмотрела». Еще от нее фраза — семейный анекдот: «Как эти внуки на лето приедут, так после них винду переустанавливать». © tlifine / Pikabu
  • Мы с папой недавно привезли дедушке в деревню мой старый компьютер. Подумали, что он ему пригодится, ведь дедушке нечего делать вечером. Объяснили ему все, научили, скачали игры какие-то. Приезжаем спустя неделю, а на участке полный хаос! Ведра валяются, свиньи бегают, у кур не убрано. Спрашиваем у деда, что случилось. А тот говорит: «Заберите от меня этот компьютер! Я не могу уже! Вроде на пять минут зашел, а прошло два часа!» © Не все поймут / VK
  • Долго учил деда пользоваться телефоном. Подарил его ему еще год назад, но тот все лежал в коробке и пылился на верхней полке шкафа. При последнем визите мне все-таки удалось уговорить дедушку попытаться научиться новым технологиям. Больше двух часов сидели и разбирались. Повторили несколько раз, я уехал, попрощался с дедушкой. Через час получаю от него сообщение: «Это смска!» Через минуту звонит мне: «Юра, это звонок! Ты слышишь меня? Да, хорошо. А смску получил?» Обожаю своего деда. © Не все поймут / VK

