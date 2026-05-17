Просто сравните, как исторические личности выглядели в кино и на своих портретах и фотографиях
Шуршание исторических костюмов, аромат театрального грима: воплотить на экране известную выдающуюся личность — задача непростая. Ведь для этого мало найти просто талантливого актера, очень важно подобрать правильный типаж, чтобы обеспечить попадание в образ. Гримерам не всегда удается добиться стопроцентной схожести артиста с его героем. Мы решили сравнить экранные образы известнейших личностей с их портретами и фотографиями. Получились живые и душевные коллажи.
1. Елизавета Боярская в роли Екатерины II
София Фредерика Августа Ангальт-Цербстская, она же императрица Екатерина Великая, была представлена в кино и сериалах множество раз. Судя по портретам, у нее был удлиненный овал лица, темные волосы и голубые глаза. Но на экранах ее воплощали актрисы с самыми разными типажами. К примеру, Елизавета Боярская в сериале «Великая».
2. Юлия Хлынина в роли императрицы Елизаветы Петровны
Зачем на такие роли берут худых "моделок"? Ведь ясно, что раньше женщины были более дородные.
По отзывам современников Елизавета была высокой, красивой, имела потрясающий цвет лица, пламенный взгляд и удивительный стан. Что касается характера, она была энергичной, доброй, хотя высокомерной и даже подозрительной. В сериале «Елизавета» ее сыграла Юлия Хлынина. Актриса призналась, что не очень похожа на свою героиню.
3. Роуз Бирн в роли Иоланды де Полиньяк
Иоланда де Полиньяк была придворной дамой и фавориткой королевы Марии-Антуанетты и считалась величайшей красавицей. У нее были темно-каштановые волосы, очень бледная кожа и глаза сиреневого или фиолетового цвета. Один из современников, описывая ее, подчеркивал, что весь ее облик создает впечатление свежести, что у нее была прямо-таки копна волос, большие глаза, аккуратный нос и красивые жемчужные зубы.
4. Максим Аверин в роли Петра I
Император еще будучи ребенком поражал всех вокруг своей красотой и живостью. Вырос он таким высоким, что в толпе всегда был на голову выше остальных. Современники писали, что Петр был полон достоинств, но манеры у него были грубоватые. Герцог Сен-Симон составил словесный портрет императора, подчеркнув, что тот был высок, хорошо сложен, лицо имел кругловатое, красноватое и смуглое. Лоб у него высок, глаза черные, большие и проницательные. Императора играли самые разные актеры. К примеру, в сериале «Собор» эту роль примерил на себя Максим Аверин.
5. Марина Петренко в роли Екатерины I
Мнения о внешности Екатерины I, урожденной Марты Самуиловны Скавронской, расходятся. Женщины относились к ней предвзято, говорили, что она мала ростом, полна и смугла. Киновоплощений Екатерины I представлено довольно много. К примеру, в сериале «Собор» ее сыграла Марина Петренко.
6. Габриэль Анвар в роли Марии Тюдор
Мария Тюдор, сестра Генриха VIII, в юности считалась самой красивой принцессой в Европе. Говорили, что она похожа на ангела, а фигура ее восхищает стройностью и изяществом. Кто-то отмечал слишком светлые глаза и ресницы барышни. Современники отмечали, что она была очень энергичной, никогда не сидела на месте. В сериале «Тюдоры» роль Марии исполнила Габриэль Анвар. Правда, в этом произведении ее называют Маргаритой, чтобы персонажа не спутали с дочерью Генриха VIII Марией.
7. Михалина Ольшанская в роли Матильды Кшесинской
Прима-балерина и светлейшая княгиня была представлена в художественном фильме «Матильда». Судя по фото, она была невысокого роста, с темными волосами и, скорее всего, карими глазами. Роль знаменитейшей балерины досталась актрисе Михалине Ольшаньской. К слову, Михалина еще и скрипачка, писательница и певица. Любопытно, что сначала режиссер хотел, чтобы приму сыграла Кира Найтли. Впоследствии на эту роль было рассмотрено 300 претенденток. Но во время проб именно Ольшанская поразила съемочную группу своей игрой и энергией.
8. Луиза Вольфрам в роли императрицы Александры Федоровны
Императрицу Александру Федоровну современники описывали как внешне холодную и неприветливую женщину. Считается, что это было следствием ее застенчивости. Если судить по портетам, у нее были слегка рыжеватые волосы и голубые глаза. Императрицу не раз играли самые разные актрисы. К примеру, в том же фильме «Матильда» ее сыграла Луиза Вольфрам, которую режиссер увидел во время гастролей берлинского театра.
9. Сергей Безруков в роли Александра Сергеевича Пушкина
Сергей Безруков сыграл немало исторических личностей прошлого и настоящего: Высоцкий, Есенин, Василий Сталин, Борис Годунов, Иешуа Га-Ноцри в мини-сериале «Мастер и Маргарита».
Образ Александра Сергеевича Пушкина он воплотил и на театральных подмостках, и в кино. Причем на экране Безруков представал в образе великого поэта аж 3 раза: в фильмах «Пушкин. Последняя дуэль» 2006 года (на фото слева), «Одна любовь души моей» 2007 года и «Гоголь. Ближайший» 2009 года.
10. Вера Сотникова в роли Людмилы Зыкиной
В сериале 2013 года «Людмила» роль легендарной певицы исполнили 3 актрисы. Одна из них сыграла Людмилу Зыкину в детстве, другая — в юности и молодости, а Вера Сотникова воплотила образ певицы в ее зрелые годы. Актрисе пришлось набрать вес и перекрасить свои рыжие локоны в черный цвет. За эту роль Сотникова была номинирована на премию «Золотой орел» в категории «Лучшая женская роль на телевидении».
11. Юлия Рутберг в роли Фаины Раневской
Юлия Рутберг сыграла Фаину Раневскую в сериале «Орлова и Александров». По признанию актрисы, она не хотела сниматься в этой роли. «Играть Раневскую — все равно что подписать себе приговор», — признавалась Рутберг в интервью. Однако режиссер и съемочная группа переубедили ее. Перед началом съемок Юлия Рутберг прочитала все, что написано о Раневской, и много раз пересмотрела ее работы, что помогло хорошо вжиться в образ актрисы.
12. Жерар Депардье в роли Христофора Колумба
Депардьё играет великолепно. А похож или нет, никто не знает. Каждый художник рисует по-своему
Итальянский исследователь и мореплаватель был, по описанию современников, человеком выше среднего роста, со светлой, веснушчатой и часто обгоревшей на солнце кожей. Глаза были у него то ли голубые, то ли карие, нос орлиный, скулы высокие, волосы и борода светлые или рыжеватые. О Колумбе снято множество фильмов. В том числе «1492: Завоевание рая», в коором его сыграл Жерар Депардье.
