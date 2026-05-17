Просто сравните, как исторические личности выглядели в кино и на своих портретах и фотографиях

Император еще будучи ребенком поражал всех вокруг своей красотой и живостью. Вырос он таким высоким, что в толпе всегда был на голову выше остальных. Современники писали, что Петр был полон достоинств, но манеры у него были грубоватые. Герцог Сен-Симон составил словесный портрет императора, подчеркнув, что тот был высок, хорошо сложен, лицо имел кругловатое, красноватое и смуглое. Лоб у него высок, глаза черные, большие и проницательные. Императора играли самые разные актеры. К примеру, в сериале «Собор» эту роль примерил на себя Максим Аверин.