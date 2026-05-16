15+ историй, по мотивам которых можно хоть сейчас снимать задорную комедию
Народное творчество
16.05.2026
Случались ли с вами истории, которые можно экранизировать? Хотя бы в «Ералаше»? Может быть, вы не так поняли учителя и пришли в школу в костюме Бэтмена? Или так задорно возвращались с корпоратива, что стали притчей во языцех у всего подъезда? Окунитесь вместе с нами в теплую и шутливую атмосферу историй, не лишенных веселой самоиронии.
- На вручение диплома пришла в прекрасном платье-чулке. Ступеньки на сцену были очень крутые и узенькие. Почему-то вручение моего диплома сопровождалось бурными овациями. До меня так никого не встречали. Смотрю и вижу картину маслом: на мне платье собралось на поясе складочкой и на этом все. Я получала диплом в маечке, колготках и ботинках на платформе.
e.lola2016
- Лет 10 назад ехала в очень забитой маршрутке. Кричу, мол, на Риижте остановите, а водитель: «Еще раз, не слышу». Я повторяю, а мне снова в ответ, что не расслышали. Я со всей дури ору: «Я тихо говорю, что ли?» Лишь протиснувшись к выходу я дотумкала, что это меня не водитель переспрашивал, а мужик по телефону разговаривал.
anna_stasova
Гордый хозяин выложил это фото. Взгляд котенка, который наконец-то понял прелесть существования коробок
- В прошлом году с мужем ездили в горы с палаткой. Около 6 утра просыпаемся от диких воплей лисицы, выскакиваем в спальниках наспех, а это сойка сидит на тисе и орет. Нас увидела, попрыгала по веткам и улетела — наверно, других туристов троллить.
- Ночь, практически центр города, частный сектор. Туалет на улице, я только переехала к своему парню, а я городская, эти будочки на улице мне в новинку. Ну иду, читаю что-то с телефона, а кругом огород весь в сорняках и крапиве. Темно, звуки из зарослей жуткие, я так быстро никогда не бегала. Оказалось, что просто кот!
- Пришел я ремонтировать телевизор. А там молодая мама с малышом и ее мама. Заходит толпа одноклассниц. Ля-ля-ля. Потом смотрят на меня и на младенца и выдают: «Похож, ой, похож!» Я, конечно, не настаивал на отцовстве, я просто ремонтировал телевизор.
Когда купили собаке новую лежанку, но что-то пошло не так
- На тропе не нашли источник и были вынуждены углубиться в лесную чащу. Там, возле грязного родника, наспех разбили в кромешной тьме палатку с фонариками, освещающими на метров пять вперед. Забились вдвоем в палатку, лежали в спальниках и слушали лес. Слышим шорох, который приближается все ближе, и вот совсем рядом с ухом я слышу сопение снаружи палатки. С диким ревом выскакиваю из палатки и вижу ежа!
- Я сдавал начертательную геометрию. Кроме теории (которая почти не влияла на оценку) нужно было решить пять задач. Сколько задач решил, такая и оценка. Четыре решил норм, а пятая — ну никак не соображу. В задумчивости начал чертить на эскизе замысловатую кривую. Препод: «Правильно, метод случайной линии, оценка отлично». До сих пор не знаю, то ли такой метод действительно есть, то ли препод просто не стал портить мне зачетку, ибо оценки за остальные экзамены все были пятерки.
- Однажды мы решили покататься на прогулочном теплоходике по реке. Сидим, ждем, народ собирается, радио играет потихоньку. И вот время отправления, кораблик затарахтел и начал отчаливать. И в это время капитан прибавил звук радио и внезапно началась песня Селин Дион из «Титаника». Это было эпично! Всегда усмехаюсь над фразой «смеялись всей маршруткой», но тут реально, смеялся весь теплоход.
- Новогодний корпоратив. Я вся такая офигенно-офигенная: шпильки, макияж. Приехала домой на такси, довольно поздно. Выпархиваю из такси метров за сто от подъезда. Адский гололед. Улица за час превратилась в каток. Упала, встала, опять упала и так раза три. Потом решила не усложнять и поползла на карачках к подъезду. Сосед с балкона орет: «Хорошо погуляла, девонька?»
- Собиралась на праздник, взяла пакет со снедью. Перед выходом из дома захватила мусор, чтобы выбросить по дороге. Перепутала пакеты, поняла это уже прилично отойдя от баков. Бегом вернулась, залезла в бак, благо был почти пустой, вылезти не смогла — глубокий. Так и стояла в мусорном баке, пока мимо не прошли люди и не помогли.
anor__oy
Перед вами уважительная причина опоздания на работу
- Иду утром на работу. Сзади молодой дворник, еще плохо знает язык, но пытается сделать комплимент: «Ай девушка, в такой погода и туфелька вы идете цок-цок! Как осел!» Теперь я знаю, что хожу как осел, а не эти ваши кошки-тигрицы.
ekaterina_honi
- Курьер звонит и говорит: «Я у вашего подъезда, но тут собака смотрит на меня как-то не так, спуститесь». Спускаюсь. Это чихуахуа в розовом свитере. И знаете что? Он был прав, взгляд у нее реально был странным.
mamapapasisterai
- Заказываю на маркетплейсе наборы для бани. Себе и сыну. Заказала. Продолжаю скролить ленту магазина. Сын: «Ты уже заказала. Зачем дальше смотришь? Сейчас что-нибудь купишь. Закрывай». Стас. 10 лет. Занавес...
Мужчины, вас этому учат в саду? В школе? В тайном ордене «Держи ее за руку, иначе она что-нибудь купит»? От природы что-то? Или как?
ekaterina_honi
