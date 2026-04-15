19 бытовых зарисовок о том, что за сложным характером и дерзостью подростков скрываются все те же милые дети
Дети, особенно чужие, растут незаметно. Вот только что это был малыш с растрепанными волосами, который тянул за руку и требовал мороженого. И вдруг он начинает говорить на своем языке, смотреть с легким снисхождением и вести себя так, будто взрослые ничего не понимают в настоящей жизни. Со стороны это почти всегда выглядит так, что и нам порой тоже хочется закатить глаза. Мы собрали 19 живых зарисовок о подростках— теплых, нелепых, трогательных и таких узнаваемых, что хочется немедленно отправить их в «мамский» чат.
- Забирала сына от его друга. На улице никого. Вышла из машины, ибо не знаю, с какой стороны дома он выйдет. Смотрю — идет с голой головой. Кричу: «Снова без шапки!» Ноль реакции. Идет. Ору: «Капюшон хоть надень!» Молчит. Игнорирует. Повторяю, командным тоном: «Капюшон накинь». Подействовало, надел. И вот он подходит ко мне и вдруг проходит мимо. И тут до меня доходит: это вообще не мой сын.
- Приехала в гости к подруге. Открывает дверь ее сын-подросток. Говорит: «Тетя Ира, мама скоро будет, сказала, как вы приедете — сразу ставить рыбу», — и унесся на кухню. Я сижу, жду подругу, рыба печется. Ну, я дождалась, накрыли на стол, подруга пошла доставать рыбу, и я слышу громкое : «Елки, Илюша!» Оказалось, что он не снял с противня пленку. В духовке она расплавилась и накрыла нашу рыбу. Мы поржали, но рыбу выкинули. На ее вопрос: «Как так-то?» Илюша отвечал, мол, ну ты же не сказала снять пленку.
«Купила это, потому что дочь-подросток заявила, что это ей прям надо. Я сказала, что дома есть майонез и кетчуп — можно смешать самой, но, как выяснилось, я „вообще не в теме“».
- Сын у меня коллекционер. Не марок, не монет. А коробочек от техники, проводов «на всякий случай», старых пультов, сломанных зарядок. Все это добро аккуратно складывалось в ящики, пакеты и коробки, которые он почему-то называл «органайзерами». Когда я однажды спросила: «Зачем тебе три мышки без колесика?», он ответил: «Ну вдруг...». А «вдруг» так и не наступал. Комната была как музей технологического прошлого. Но потом у него в школе была какая-то проектная работа, и он случайно набрел на видео, где японцы учат расхламляться. Загорелся. Начал разбирать свои «архивы», каждый предмет держал в руках, кивал, говорил: «Спасибо за службу» и выбрасывал. Сейчас у него осталось всего два ящика — и те только с нужным. А я вздохнула свободно.
- Сижу в ночи. Слышу, как пальцы стучат по клавиатуре. Думаю: «Ну все! Берегись, сын-подросток! Сейчас грозная мать придет и устроит нагоняй, что вечерние договоренности по девайсам и времени отбоя нарушены!» Решительно врываюсь в спальню, а там... мирно в две дырочки посапывает 176-сантиметровый дядечка мой: свет выключен, он не двигается и вздыхает во сне. Точно спит! Иначе бы очнулся и спросил: «Чё такое, мам?» А ноут его вообще на кухне! Но звук-то все идет. Клавиши стучат в тишине! Отчетливо! Оказалось — сушилка в подвале крутит белье! А я так плохо подумала о собственном сыночке!
«Вчера дети вернулись из колледжа, и к сегодняшнему утру съели все, что было в холодильнике. Кроме брокколи»
- Сыну 14, и он у нас прямо компьютерный гений. Побеждает на всех Олимпиадах по информатике, кодит что-то, сам себе игры какие-то пишет, я вообще с трудом понимаю, что он там делает. Говорю, мол, вырастет айтишником, миллионы будет зарабатывать. А вот муж вообще не радуется. Он всю жизнь хотел сына-футболиста, как сам когда-то мечтал. Мяч еще с садика ему подсовывал, на тренировки тягал, бутсы покупал, а сын как-то с мячом вообще не сросся. Ну не его. И вот до сих пор муж, когда видит, как сын за компом сидит, начинает бурчать: «Вот ты бы на поле так бегал, как по клавишам стучишь, уже в Спартаке бы был». А сын ему спокойно так отвечает: «Пап, я тебе потом стадион куплю, будешь один на нем бегать». Я сижу, ржу в кулак, муж молчит минут пять, переваривает.
Тот случай, когда парень в 14 лет умнее папаши с футбольным мячом вместо мозга)
- С коллегой недавно обсуждали, почему она не возьмет сына на концерт любимого певца. А потому, что она хочет кайфовать, а не слушать от человека с кислой миной: «Маам, ты меня позооооришь! Мам, прекрати прыгать! Мам, не кричи, на тебя все смотрят!» Зануды! Мне тоже мои подростки делают замечание, когда на улице музыка прикольная играет и я могу головой затрясти или руками в такт начать махать: «Ммаааам, веди себя нормаааально».
«Вот что прячет от меня мой сын-подросток»
- Диалог с моим 13-летним сыном. По телевизору рекламируют какой-то турецкий сериал. До этого он пытался смотреть его с бабушкой.
— Эти турецкие сериалы смотреть невозможно. Даже на тебя, мам, смотреть приятнее.
— Ну спасибо, сынок.
— Ну, я имел в виду, что ты красивая. Даже несмотря на то, что тебе уже столько лет.
— Спасибо еще раз. За красивую старую маму! — ржу.
— Ну, я имел в виду, что самки носорогов в этом возрасте уже старые, а ты — нет!
Тут я уже загибаюсь от смеха.
— Ты меня сейчас с самкой носорога сравнил?
— Мам, ну я комплимент хотел сделать.
— Сын, пообещай: когда у тебя будет девушка, ты научишься фильтровать свои комплименты.
Ржем уже вместе.
- Ехала в метро. Зашли 5 подростков, лет пятнадцати. Мест свободных не было, уселись на пол. Я, естественно, глазки закатила. Ехали станции три. Рассмотрела. Девушка с ярким макияжем, у пацанов патлы, значков сотня на рюкзаках. Бесили всю дорогу. И вот мы подъезжаем к конечной. Встают они все и к выходу. Стоят... И тут кто-то из них увидел у моей дочери игрушку-подушку из мультика «Три кота». Восторг на весь вагон: «Смотри, там кот Компот!» И остальные развеселились, Компота увидели. Какие же они все еще дети!
Ребенок едет с игрушкой. Скорее всего ему не более 6.
Маме, вероятнее всего нет и 40, ну максимум лет 45.
И она уже закатывает глазки от вида патлатых подростков😂 что с ней будет в 60-70-80? Будет палкой по хребтине всех гонять?
Оспидя.
Это как мамки с колясками доказывают свое превосходство над мамами с детьми , которым уже лет 5-7. Типа "ваш взрослый, потерпит/уступит/отойдет, тут я королева с коляской иду красивая" пихая этой коляской "взрослого" 5-7 летку.
Ох, мамочки... Дети у всех растут. И вашим будет и 7, и 15, и даже 20 и более им тоже будет.
Не закатывайте глазки, это чьи то дети. И они в итоге почти все станут совершенно обычными взрослыми.
- Моя 15-летняя дочь только что: «Мама, у тебя еще есть те дурацкие кроссовки в стиле 90-х, над которыми я всегда подшучиваю». Я, сияя: «Неа! Я их выбросила и купила модные». Она: «Нет! Мам, ну зачем?! Они мне нужны! Они сейчас в моде!» Конец.
«У меня была плохая неделя на работе, и моя шестнадцатилетка вымыла пол, зная, что это меня порадует»
Шестнадцатилетка.
Двадцатидвухлетка.
Тридцатисемилетка... и т.д 😍
Чудесный способ обозначения возраста)
- Я репетитор. Провожу первую встречу, знакомлюсь с мамой и ребенком. Мама рассказывает: «В этом году повезло, перевели в математический класс...» Дочь уверенно исправляет: «Мам, нет, это не повезло, это мы контрольную писали, и я написала хорошо, поэтому меня перевели». В этой фразе прекрасно все!
- Мелкая:
— Мам, прикинь, я сейчас 5 сочинений написала, чуть с ума не сошла!
— Молодец! Стоп. А почему 5, откуда столько?
— Ну я ж тетрадь с собой не брала, вот накопилось
— Дочь, ну лучше ж не копить
— Я вообще не буду ничего тебе рассказывать!!
Мамы подростков, вы как?
«Что я обнаружила, спустившись сегодня утром вниз: мой сын-подросток помогает своей четырехлетней сестре собирать пазл»
- Искали дочери новые джинсы. Кто знает подростков, тот поймет. То слишком это, то слишком то. Ладно, приехали к бабушке в гости, дочка рассказывает, что никак не может подобрать себе крутые бойфренды, и тут бабушка, вытаскивает из шкафа джинсы Монтана, которые были в ходу лет 25 назад. И она забрала себе эти старые потрепанные джинсы.
Не, ну Монтану я б себе тоже забрала) с удовольствием)
"Джинсы Монтана впарю хипам,
Струны достану мейд ин джапан..."
- Меня почти 10 дней не было дома, дочь-подросток была одна. Приезжаю, дома идеальная чистота. Вывод: свинячит в доме не она!
- Слушаю что-то в наушниках. Вижу, что сын мне что-то говорит. Снимаю один наушник:
— У тебя скоро день рождения. Что тебе подарить? Может, хочешь что-то полезное и нужное?
— Мамке своей нужное подари, а мне — что-нибудь красивое.
Надеваю наушник обратно, и только через пару секунд до меня доходит смысл сказанного. Вижу шок на лице собеседника.
— Макс, я хотела сказать: «Нужное я и сама себе куплю». Прости...
— Фуф... Я уже думал, ты сейчас добавишь: «И кстати, забыла сказать: ты приемный».
Мой пацан!
Кажется, у каждого родителя подростка есть своя коллекция таких историй. А какая из ваших могла бы попасть в эту подборку?