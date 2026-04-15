19 бытовых зарисовок о том, что за сложным характером и дерзостью подростков скрываются все те же милые дети

Ребенок едет с игрушкой. Скорее всего ему не более 6.

Маме, вероятнее всего нет и 40, ну максимум лет 45.

И она уже закатывает глазки от вида патлатых подростков😂 что с ней будет в 60-70-80? Будет палкой по хребтине всех гонять?

Оспидя.

Это как мамки с колясками доказывают свое превосходство над мамами с детьми , которым уже лет 5-7. Типа "ваш взрослый, потерпит/уступит/отойдет, тут я королева с коляской иду красивая" пихая этой коляской "взрослого" 5-7 летку.

Ох, мамочки... Дети у всех растут. И вашим будет и 7, и 15, и даже 20 и более им тоже будет.

Не закатывайте глазки, это чьи то дети. И они в итоге почти все станут совершенно обычными взрослыми.