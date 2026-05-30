Только что посмотрела первый сезон Тайного общества - какая там суровая малышка Констанс с совершенно взрослой мимикой, отпад.
10 любимых актеров и актрис, чье появление в зарубежном кино стало приятным сюрпризом
Представители творческих профессий со всего мира стремятся к международным проектам, и у многих это получается просто блестяще. Мы решили выяснить, кто из известных нам актеров и актрис успел засветиться на съемочных площадках в других странах. Оказалось, что знакомые нам таланты органично вписываются в самые разные истории, и наблюдать за ними в необычных амплуа — сплошное удовольствие.
Лукерья Ильяшенко «Вампиры средней полосы» и «Ходячие мертвецы»
В сериале «Вампиры средней полосы» Лукерья Ильяшенко сыграла Агату — властную древнюю вампиршу и главную злодейку второго сезона. А в зарубежном спин-оффе «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон» ей досталась роль Анны Валери — смелой певицы из подпольного парижского клуба, которая выживает в зомби-апокалипсисе. Эти совершенно разные роли, но наблюдать за актрисой в обоих перевоплощениях очень интересно.
Александр Петров «Гоголь» и «Дворец»
В мистическом сериале «Гоголь» он мастерски сыграл не сухой портрет из школьных учебников, а загадочного и глубоко чувствующего Гоголя. Местами он, конечно, выглядел карикатурно, но наблюдать за его игрой интересно.
А в международном проекте «Дворец» актер появился в совершенно ином, ироничном амплуа, продемонстрировав способность органично существовать в европейском кинематографическом контексте.
Юлия Снигирь «Шаляпин» и «Новый папа»
Юлия Снигирь, похоже, умеет перевоплощаться вообще в любых персонажей. Каждый раз она дарит зрителям массу приятных впечатлений! В сериале «Шаляпин» она примерила на себя образ Марии Петцольд — второй жены легендарного певца, роль получилась яркой и роковой, какой и должна быть эта героиня.
А в зарубежном хите «Новый папа» ей досталась трогательная роль Евы Новак — девушки, которая бросила модельный бизнес из-за проблем в семье.
Никита Ефремов «Библиотекарь» и «Тетрис»
Никита Ефремов практически всегда играет так, что фильм с ним смотришь с большим удовольствием. В сериале «Библиотекарь» он сыграл Алексея Вязинцева — простого парня, который внезапно открывает для себя удивительный мир магических книг и находит свое истинное призвание.
А в международном хите «Тетрис» актер мастерски перевоплотился в скромного гения Алексея Пажитнова, создателя той самой игрушки из нашего детства.
Дарья Екамасова «Жила-была одна баба» и «Анора»
В глубокой картине «Жила-была одна баба» Дарья сыграла простую крестьянку Варвару — сильную женщину с нелегкой судьбой, чья история вызывает по-настоящему искренние эмоции и убедительно показывает трансформацию героини.
А в нашумевшем зарубежном фильме «Анора» актриса предстала в неожиданном амплуа Галины — строгой и бескомпромиссной жены олигарха, которая решительно наводит свои порядки.
Стася Милославская «Столыпин» и «С холода»
В сериале «Столыпин» актриса воплотила образ Натальи. У нее получилось наполнить его удивительной внутренней силой и аристократической грацией, что сразу переносит зрителя в атмосферу начала XX века.
А вот в проекте «С холода» ее героиня совсем другая — дерзкая и современная шпионка. За ее судьбой хочется следить, не отрываясь от экрана.
Светлана Ходченкова «Благословите женщину» и «Кровавая леди Батори»
Фильмография Светланы Ходченковой полна ярких контрастов. В драме «Благословите женщину» она создала трогательный образ верной и самоотверженной Веры, чья чистота и женственность покорили миллионы зрителей. Но в то же время Светлане удалось передать и внутреннюю стойкость, которая позволяет героине сохранять достоинство даже в самых сложных жизненных обстоятельствах.
А вот в картине «Кровавая леди Батори» актриса предстала в совершенно ином, леденящем душу амплуа, воплотив на экране жесткую венгерскую графиню. Эти две работы — убедительный пример того, как актриса может быть убедительна в диаметрально противоположных и сложных ролях.
Марта Кесслер «Последний богатырь: Корень зла» и «Тайное общество мистера Бенедикта»
Юная Марта Кесслер обладает удивительным талантом — она играет своих персонажей так, что они получаются очень искренними и живыми. В сказке «Последний богатырь: Корень зла» она сыграла Варвару в детстве, добавив в историю этой непростой героини очень душевные и трогательные штрихи.
А в зарубежном сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» ей досталась яркая роль Констанс Контрейр — смышленой и смелой девочки-бунтарки, которая своей смекалкой помогает всей команде.
Александр Соколовский «Молодежка» и «Султан моего сердца»
В хитовой «Молодежке» Соколовский блестяще сыграл хоккеиста команды «Медведи» Егора Щукина — волевого и азартного капитана команды, который очень предан своему любимому виду спорта.
А в красивой телевизионной истории «Султан моего сердца» актер вошел в образ Николая — жениха главной героини. Для этой роли артист примерил элегантные костюмы XIX века и продемонстрировал очень нежные, романтические грани своего таланта.
Даниил Воробьев «Урок» и «Ривьера»
Даниил Воробьев — весьма харизматичный актер, он старается сделать живым и глубоким абсолютно любого героя, которого играет. В драматическом сериале «Урок» зритель увидел его в роли Константина — строгого школьного завуча, который за внешней холодностью прячет собственные секреты и непростую судьбу.
А в международном проекте «Ривьера» ему досталась яркая роль Григория Литвинова. На наш взгляд, он блестяще отработал на одной площадке с зарубежными звездами и очень органично вписался в этот актерский состав.
Путь к международному признанию тернист, но эти примеры доказывают: мастерство и готовность к экспериментам открывают любые двери.