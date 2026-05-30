10 любимых актеров и актрис, чье появление в зарубежном кино стало приятным сюрпризом

Юная Марта Кесслер обладает удивительным талантом — она играет своих персонажей так, что они получаются очень искренними и живыми. В сказке «Последний богатырь: Корень зла» она сыграла Варвару в детстве, добавив в историю этой непростой героини очень душевные и трогательные штрихи.

А в зарубежном сериале «Тайное общество мистера Бенедикта» ей досталась яркая роль Констанс Контрейр — смышленой и смелой девочки-бунтарки, которая своей смекалкой помогает всей команде.