18 историй с таким справедливым финалом, что аж на душе тепло становится

Первая история какая то...Да?🤣Судя по рассказу,девушка не тупенькая.Так просто утёрлась?Не верю!!!
Ответить
Иногда друзья, коллеги, родственники или просто незнакомцы ведут себя по отношению к нам так, что это вызывает недоумение или даже более яркие эмоции. И тогда в нас возникает закономерное желание восстановить справедливость. Рассказываем истории пользователей, которым это удалось.
Первая история какая то...Да?🤣Судя по рассказу,девушка не тупенькая.Так просто утёрлась?Не верю!!!
А вот и еще несколько статей с историями, где все закончилось по справедливости: