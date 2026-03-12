18 историй с таким справедливым финалом, что аж на душе тепло становится

4 часа назад
Иногда друзья, коллеги, родственники или просто незнакомцы ведут себя по отношению к нам так, что это вызывает недоумение или даже более яркие эмоции. И тогда в нас возникает закономерное желание восстановить справедливость. Рассказываем истории пользователей, которым это удалось.

  • Муж при разводе забрал недвижку. Я не спорила, собрала вещи. Он тут же привез туда новую пассию. А через неделю звонок: муженек в ярости, требует «починить эту груду камней», потому что все вышло из строя. А я только хихикаю, ведь вся система «умный дом», полив и охрана связаны с моим личным аккаунтом и оплачивались с моего счета. Я просто удалила профиль и расторгла договоры. Теперь он сидит в элитном доме без света, воды и интернета. А мастера и повторное подключение обойдется в кругленькую сумму.
  • Зарплату задержали, а у меня денег в обрез. Набрала в магазине скромную тележку, прикидываю, что можно из этого приготовить на неделю. Сзади парнишка мнется, в руках только бутылка воды. Решила пропустить. Тут подходит моя очередь, я дрожащей рукой протягиваю карту, а кассирша заявляет: «Девушка, не нужно. Покупатель оплатил все за вас». Вот как неожиданно случается что-то хорошее, когда этого уже совсем не ждешь...
  • Папина коллега позвала его в свой кабинет и выдала: «Ты такой красивый! Знаю, что женат, но давай закрутим роман?» А он: «Спасибо, нет. У нас женой все отлично». Рассказывает папа обо всем этом маме, а она смеется: «Как приятно, что другие женщины считают моего мужа привлекательным!» Они в браке уже 27 лет. А ту женщину уволили после того, как папа рассказал все начальству. © Normal_Bank_971 / Reddit
  • Я работал менеджером в компании по поставке оборудования. У нас была отличная команда, пока не пришла новая начальница. Она постепенно уволили всех и заменила своими друзьями и родней. Я понимал, что скоро моя очередь. И вот начальница знакомит меня с новым менеджером. Им оказался ее 21-летний племянник. В его обязанности входило оценивать мою работу, хотя он сам ничего не знал. Он сказал, что я не справляюсь, и меня уволили. На следующее же утро мне позвонили владельцы компании и моя начальница и предложили вернуться, чтобы ввести племянника в курс дела. Я ответил, что теперь я независимый консультант и беру высокую почасовую оплату. Они бросили трубку. Коллеги потом рассказывали, что вся работа встала на несколько дней, а начальницу и ее племянника уволили. © red23011 / Reddit
  • Пришел к нам на работу новенький. Он на время обеда выключал телефон. Начальник бесился по этому поводу ровно до тех пор, пока он не сказал: «Вы мне телефон не оплачиваете, это моя собственность. Когда предоставите рабочий, тогда я его и буду с собой носить, но и в этом случае буду оставлять его на обеденный перерыв в офисе. А свой телефон я буду выключать, когда посчитаю нужным». Специалистом он оказался крутым, да и человеком совсем не бесхребетным. © gluber / Pikabu
  • Я переехал в другой город, и забыл телевизор. Попросил моего отца отправить мне его. Приезжает курьер, и я вижу, что коробка повреждена, а телевизор сломан. Транспортная компания отказала мне в выплате ущерба, а ее сотрудники были со мной очень грубы. Но они не знали, что на своей работе я принимаю решения о том, какой транспортной компанией пользоваться (а у нас склады на территории всей страны, и объем грузов, которые мы пересылаем, очень большой). Поэтому я распорядился о том, чтобы сменить транспортную компанию на другую, а та, что сломала мой телевизор и отказалась платить, потеряла миллионы. И нет, их извинения не помогли. © Champion5 / Reddit
  • Жена бросила меня ради другого, и, как это часто бывает, у нее был целый список оправданий. Да, она знает, что причиняет мне боль, но ведь она «влюблена»! Мы развелись, она обручилась с другим мужчиной. Однажды ночью она позвонила мне в слезах. Оказалось, что жених был ей неверен. Она поговорила с ним, и он привел ей те же самые оправдания, что она перечисляла мне. Она позвонила мне, чтобы извиниться, потому что наконец-то почувствовала то же самое, что и я. © Reddit
  • Теща считает, что есть два мнения — ее и неправильное. Постоянно обидно подшучивала над дочерью, при мне тоже. Когда мы с будущей женой съехались, я решил, что она полностью под моей опекой и заботой. С тещей у меня сразу не заладилось, так как я не позволял свою женщину обижать. Апогеем стал скандал, когда она кричала, что не придет на свадьбу, если не будет второго дня на базе отдыха. Я ответил: «Ну, не приходите, это наше мероприятие за наши деньги, вы там гость. Мне нужно сейчас знать, идете вы или нет. Идете?» Притихла. Они с тестем на свадьбу пришли. Супруга сразу же встала на мою сторону, мы с ней проговорили все эти «она же мать, надо уважать, что другие скажут» и пришли к выводу, что пора бы себя уважать. Мы в браке уже 15 лет. © XMyPblu0106 / Pikabu
  • После прогулки по магазинам в ТЦ мы с женой и детьми садились в машину. Подъехала какая-то женщина и стала ждать, когда мы освободим парковочное место. Сажаю ребенка, и тут женщина начинает сигналить, не прекращая. Пытаюсь выехать, но понимаю, что машина женщины так близко ко мне, что я не могу это сделать. А она все сигналит и сигналит. И тогда я просто вернул машину на место, вышел и пошел обратно в торговый центр. Женщина тут же уехала. Я вернулся, и мы наконец смогли отправиться домой. © My_Name_is_Imaginary / Reddit
  • Я — бариста в популярной сети кофеен. Подъезжает мужчина на большом внедорожнике и заказывает несколько напитков. Ждет 5 минут, подходит к окну и фыркает: «Почему так долго?!» Я подаю ему чай, он яростно пытается выхватить его у меня из рук, роняет, и стакан крутится в воздухе, расплескивая содержимое. Зима, мороз, поэтому чай мгновенно примерзает к борту его белого авто. Мужик как заорет: «Это совсем новая машина!» Я изо всех сил стараюсь изобразить беспокойство, передаю ему салфетки и обещаю сделать новый напиток. Но он просто разворачивается и уезжает. Ну что ж. © Silvawuff / Reddit
  • Мы тогда только поженились. Я работал в ночную смену, с 23.00 до 7.00, а жена дома сидела. И она будила меня в полдень, а к тому времени я спал всего 4 часа. Будит и говорит: «Ты не можешь спать весь день! Мне скучно и одиноко». Тогда я начал звонить ей с работы посреди ночи, чтобы поболтать. Она возмущалась, а я отвечал: «Ты не можешь спать всю ночь! Мне скучно и одиноко». С тех пор она стала хранительницей моего дневного сна. © CoderJoe1 / Reddit
  • Через 25 лет после окончания школы мой друг собрал всех наших одноклассников в своем большом доме. В жизни он преуспел, и даже стал местной знаменитостью из-за своей благотворительной деятельности. Пришел и парень, который в школе все время делал моему другу пакости. Из соцсетей я знал, что он занялся инвестициями и постоянно пытается вовлечь в свой бизнес всех знакомых. И вот подходит он к моему другу на вечеринке и начинает свою волынку: «Вижу, что у тебя все хорошо, но со мной ты мог бы заработать еще больше!» Друг говорит: «А вы кто?» Парень растерялся, мол, я же твой одноклассник, помнишь, я тебя все время поддразнивал? А друг такой: «Извините, я вас не помню». И машет организатору мероприятия: «Посмотрите, он есть у нас в списке гостей?» Парень сильно обиделся. А чуть позже друг прислал мне сообщение: «Было весело». © Fasterandfaster-2000 / Reddit
  • В супермаркете выгружаю из тележки свои покупки на кассе, еще не закончила, и тут какая-то женщина ставит разделитель на ленту и начинает выставлять свои продукты. Причем видела же, что у меня еще полная тележка. И тогда я встала позади нее, выгрузила все остальное за ее покупками и жду. Кассир отсканировала мои товары и ждет оплаты. Я говорю: «Это не все». И начинаю передавать остальные продукты через голову этой женщины по одному. Это заняло кучу времени, а женщина выглядела так, как будто съела лимон. © theawesomepurple / Reddit
  • У меня на рабочем столе всегда лежали несколько ручек, но они стали куда-то исчезать. Сначала я думала, что я сама их где-то оставляю, но потом заметила, что у коллеги такие же ручки, как у меня. Вместо того, чтобы разбираться, я решила немного пошутить. Я купила упаковку ручек с исчезающими чернилами и оставила их на столе. Конечно же, коллега «одолжил» одну из них прямо перед совещанием. Сидит, пишет, и вдруг записи начинают исчезать. Он в полном недоумении, а мне пришлось сохранять невозмутимое выражение лица, хотя на самом деле еле сдерживала смех. С тех пор он мои ручки не брал. © MiddleNebula8320 / Reddit
  • Я стала свидетельницей первых шагов моей племянницы. Никому ничего не сказала и сделала вид, что удивлена, когда она повторила это несколько часов спустя на глазах у своих родителей. © missyanne77 / Reddit
  • Мы продали свой дом и строили новый. На время строительства сняли квартиру. Через 1,5 года наш арендодатель заявил, что выселяет нас, хотя это было нарушением договора аренды. Нам отчаянно нужно было жилье на 3 месяца, пока не достроится дом, но ничего доступного по цене не было. Я работала удаленно, поэтому мы просто плюнули на все, сдали все вещи на хранение и отправились в летнее путешествие по Европе, останавливаясь в дешевых отелях. За сумму, ненамного превышающую стоимость проживания в родном городе, мы пережили невероятное приключение и получили воспоминания на всю жизнь! © apost8n8 / Reddit
  • Этажом выше заехали новые соседи, и спокойствие осталось в прошлом. Музыка в час ночи, топот, грохот — ну, просто классика жизни в многоэтажке. Сколько раз просила их быть потише — кивают, обещают, а потом все по новой. И я пошла на крайние меры — раздобыла телефон владелицы квартиры и сказала, чтобы урезонила своих арендаторов. Она оказалась женщина жесткая, поэтому дала им неделю на выселение, если безобразия не прекратятся. Помогло!
  • На уроке географии в 8 классе учитель сказал, что у каждого штата США есть своя столица. Остин в Техасе, Атланта в Джорджии и... Лос-Анджелес в Калифорнии. Тяну руку и поправляю: «У Калифорнии столица Сакраменто!» Спорили мы с ним минуты 2, после чего он залез в компьютер и признал свою неправоту перед всем классом. С тех пор по имени он меня не называл. На перекличке в начале урока:
    — Иванов?
    — Здесь!
    — Петров?
    — Здесь!
    — Сакраменто?
    — Здесь! © sergnoff / Pikabu

