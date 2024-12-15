15+ человек, которые лично убедились, что справедливость торжествует

Где??? она находит этих "женщин в возрасте" которые выражают какое-то недовольство тем, что тут упомянуто. Ну, не представляю реально я описанную ситуацию... Ну, не верю
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Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда несправедливость или грубость выбивали почву из-под ног. Кажется, что мир несправедлив, а от обидчика никто не защитит. Но жизнь часто расставляет все по своим местам, и те, кто причинил боль, получают по заслугам. И в такие моменты вновь хочется верить в добро.
Где??? она находит этих "женщин в возрасте" которые выражают какое-то недовольство тем, что тут упомянуто. Ну, не представляю реально я описанную ситуацию... Ну, не верю
Бабуленьки странные: могли бы догадаться, что с ними здороваются, и сказать Hello
Пусть такие истории напоминают нам, что добро всегда побеждает, даже если не сразу. Стоит только присмотреться, как окажется, что добра в этом мире буквально выше крыши.