15+ человек, которые лично убедились, что справедливость торжествует

Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда несправедливость или грубость выбивали почву из-под ног. Кажется, что мир несправедлив, а от обидчика никто не защитит. Но жизнь часто расставляет все по своим местам, и те, кто причинил боль, получают по заслугам. И в такие моменты вновь хочется верить в добро.