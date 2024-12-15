15+ человек, которые лично убедились, что справедливость торжествует

Добро
1 день назад

Каждый из нас хоть раз оказывался в ситуации, когда несправедливость или грубость выбивали почву из-под ног. Кажется, что мир несправедлив, а от обидчика никто не защитит. Но жизнь часто расставляет все по своим местам, и те, кто причинил боль, получают по заслугам. И в такие моменты вновь хочется верить в добро.

  • Я работал в службе технической поддержки в университете. Однажды сидели на работе, а коллега, который кичился тем, что он самый умный, никак не мог подключить мониторы. Уже 10 минут корячился, но все без толку. Предложил ему помощь и в ответ услышал тираду о том, что он работает с компьютерами всю жизнь и помощь ему не нужна, особенно от таких, как я. А я ответил просто: «Ладно, прости, я просто хотел сказать, что, по моему мнению, мониторы нужно подключить к розетке». Он покраснел мгновенно. © Ryan233tiger / Reddit
  • Мне 42. Перед свадьбой брата записалась в салон на макияжи и сказала: «Максимально легкий и естественный макияж, пусть даже если несовершенства кожи не получится скрыть». Спустя время смотрю в зеркало. Боже мой! Там не я, а клоун! Синие тени, губы, глаза — все сразу выделили. А мастер мне: «Вообще-то людям в возрасте часто хочется легкий макияж». Потребовала смыть и переделать. Не пойму, с каких это пор мои 42 — это уже «возраст». © Злая феечка / Dzen
  • Как мать 2 детей, я привыкла к тому, что случайные женщины в возрасте 60+ могут позволить себе высказывать недовольство в мою сторону. Например, по поводу того, что ребенок без шапки, хотя на улице тепло. Сегодня впервые столкнулась с тем, что такие женщины могут прицепиться не только по поводу ребенка, но и по поводу меня самой. На улице +20 °С. Иду в футболке. Навстречу женщина лет 65, закутанная в шарф, в шапке, куртке с меховым воротником. Она издалека заприметила меня, прицельно срезала путь в мою сторону и выдала: «Вот это тебя разжарило! Что это ты разделась?» И все в таком духе. А я в ответ говорю, мол, тепло же. Она: «Нет! Еще холодно вон как, надо тепло одеваться! Мне вот холодно». Я ей: «Это потому, что вы уже старая, а я еще молодая». И пошла дальше. © permyakova.revda / Pikabu
  • Однажды пришла с племянницей лет 10 в бассейн. Перед выходом она стала сушить волосы, а фен только один на всю раздевалку. Сушила недолго, но за ней с недовольным лицом встала женщина, буквально нависла над ней и недовольно так: «Ну и скоро ты свои волосы уже досушишь?» И все это таким тоном противным, с таким посылом, мол, волос-то у тебя немного. Не ожидала от племяшки, но та в ответ выдала: «У меня хотя бы голова на плечах есть, а вы что сушить будете?»
  • Ехали с мужем на подъемнике с горы, с нами рядом были 2 пацана лет 12–13. Они сидели и поливали грязью всех в кабинке, общаясь по-французски. Мол, люди тупые, по-французски не понимают. И тут мой муж им выдает: «Ребята, а вы уверены, что мы здесь все реально настолько тупые, как вы описываете?» На чистом французском. Ибо 5 лет жил в Лозанне и Женеве. И добавил еще пару воспитательных выражений. У пацанов рот закрылся моментально, глаза размером с блюдца. © Nastya_Swiss / ADME
Аннушка
20 часов назад

Где??? она находит этих "женщин в возрасте" которые выражают какое-то недовольство тем, что тут упомянуто. Ну, не представляю реально я описанную ситуацию... Ну, не верю

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  • Работаю дизайнером, но моя сестра не считает это серьезной работой и говорит: «Это так, финтифлюшки!» Однако попросила меня скинуться на организацию ее свадьбы. Я согласилась. Как-то раз в присутствии жениха она снова начала стебаться. Я сказала: «Раз не уважаешь мою работу, то денег не жди!» А она как давай верещать. Ну а я лучше эти деньги на себя потрачу.
  • Раньше шеф разговаривал со мной очень грубо. Я сказала, если снова нахамит — уволюсь. Я-то легко найду работу в любом ресторане, а у него не было никого, кто мог бы взять на себя мои 40 часов в неделю. Если бы я ушла, то новичка пришлось бы обучать с нуля. Мне было страшно ставить начальнику такие условия, но это сработало. Больше он никогда мне не грубил. © expat_mel / Reddit
  • Хожу на курсы по ораторскому мастерству. Люди тут очень разные, есть один мужчина, который постоянно шутит, перебивает даже преподавателя. Это раздражало и мешало занятиям. Однажды он перебил меня. Я на него пристально посмотрела и, как нас учили, сказала: «Спасибо, я позволю себе продолжить». Он так оторопел. После этого стал перебивать меньше.
  • На даче завалился забор-штакетник. Пыталась восстановить — не умею, а попросить некого, одни женщины в округе. Короче, подняла заборчик, как смогла, взяла ленту атласную и привязала к дереву. Еще и бантик накрутила. И вдруг идет незнакомый мужчина. Увидел бантик, аж рот открыл, но мысль мою понял без расспросов. Покачал головой и продолжил путь. А на следующий день пришел с инструментом и восстановил разрушенное хозяйство, а мне ручку облобызал за находчивость! Теперь дружим дачами. © Dzen
  • Как-то шла из магазина, зима, вечер, в руках два пакета. Сзади шла компания гоповатого вида и поведения, громко общаясь о своем, применяя непечатную лексику. Впечатление было неприятное. Нет, за свою безопасность я не боялась, место достаточно многолюдное было. И пока я морщилась от их общения, умудрилась красиво упасть, пакеты в одну сторону, я в другую. Вся компания быстро метнулась ко мне. Меня поставили, пакеты собрали, в руки всучили, удостоверились, что я в порядке и побежали дальше, продолжая общаться в том же стиле. Чудесные ребята. © Альфия / Dzen
  • Еду в лифте, со мной едут еще несколько человек. Достаю телефон и изучаю карту. Какая-то женщина посмотрела на меня, потом ехидно усмехнулась и сказала: «Ох, как же я ненавижу все эти технологии». На что я ответил: «Тогда почему вы едете на лифте, а не спускаетесь по лестнице?» Остальные даже засмеялись. © dviens / Reddit
  • Я люблю постить фото еды в соцсетях. Парень надо мной смеется. Однако у меня много подписчиков, и владелец одного ресторана предложил сотрудничество. Я бесплатно у них ужинаю, фоткаю еду и пишу отзыв. Столик на двоих, кстати. Я позвала своего друга — тоже фудблогера. Естественно, мой парень обиделся. А я сказала, что мне нужно будет хорошо сфотографировать еду, и пусть в этот момент рядом со мной сидит человек, который не будет раздраженно вздыхать и закатывать глаза. © ChelseaCheesy / Reddit
  • Ехали с родителями в отпуск, часть пути надо было проехать на поезде. Захожу в купе, там две бабуленьки, здороваюсь как положено, а они посмотрели и отвернулись. «Ну, — думаю, — капец, ехать с бабками-стервами». Заходит мама, здоровается, тоже игнор. А потом в пути выяснилось, что они австралийки, путешествуют и не знают языка совсем. Уровень школьного английского очень пригодился. Подружились, звали в гости в Брисбен. © N / Dzen
Katie M.
5 дней назад

Бабуленьки странные: могли бы догадаться, что с ними здороваются, и сказать Hello

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  • Начальница хотела присвоить себе мои заслуги. Я сделал таблицу в Excel, которая должна была в 100 раз упростить просмотр и отправку отчетов. Случайно услышал, как начальница говорит нашему шефу: «Я сделала таблицу». Тогда быстренько поставил пароль на таблицу и создал яркую ячейку «Создано: (Мое имя)». Началась презентация, начальница открыла таблицу, но ничего не смогла там сделать, и все увидели мое имя. Пришлось звать меня на собрание. Я провел презентацию. Начальница сидела красная, а шеф сверлил ее взглядами. Знаю, что потом ее вызвали на ковер. После она отозвала меня в сторону и прикинулась простушкой: «А почему вы пароль поставили?» А я: «Ой, я тут подумал, что так будет лучше в целях безопасности». И все. Ее репутация в фирме сильно пострадала. © agent_x_75228 / Reddit
  • Хотела покрасить волосы в теплый блонд. В салоне заверили, что все будет тип-топ! Когда высушили, в зеркало увидела грязно-серые пряди. Вокруг собрались мастера с хозяйкой и хором уверяют, что красиво. Я не истерила, а спокойно спросила у хозяйки: «Скажите, вот я могу на работу прийти и похвалиться трудами вашего салона? И всем рекомендовать, на примере моих волос, что это золотистый блонд, и это стоит 15 тысяч?» Она резко перестала уверять, какая красота, отправила на смывку, и через день лично меня перекрасила именно в тот цвет, который я хотела. Без моей просьбы вернула все деньги и сказала, что мастера на курсы отправит. © Агата Воронковская / Dzen
  • Стою вечером на остановке. Из автобуса вылезает гопник и чешет прямо на меня. Я, молодая и глупая, дерзко выставляю плечо, на которое тот грубо натыкается. По инерции пробегает пару метров, разворачивается и устремляется ко мне. На остановке никого. Я зажмуриваюсь и думаю: «Ой, что сейчас будет». Таких цветистых извинений не слышала за всю свою жизнь. © Я / Dzen
  • Дежурили с подругой в классе. Закончили уборку, тут влетела училка и давай мокрой ваткой пол тереть. Ватка, конечно, пачкается. Училка: «Безрукие! Мыть пол нужно так, чтобы он аж блестел. Как на корабле». «Как на корабле?» — уточняет моя подруга и, получив утвердительный ответ, поднимает ведро с водой и выливает его на пол со словами: «На корабле моют вот так». Та училка нас на дух не переносила. На ковер к завучу мы попадали чуть ли не еженедельно. Но завуч была мировая и наш юмор ценила, поэтому обходилось без взысканий. © Злобный_суслик / ADME
  • Работал в известном ресторане быстрого питания. Так вышло, что ранее начальница была подчиненной моей мамы и ненавидела ее. Узнав, кто я, она начала мстить. Постоянно ставила в ночные смены на выходные, просто чтобы поиздеваться. Однажды она наорала на меня, потому что у меня «слишком длинные волосы». А я брею голову каждые две недели. Говорю: «Моя голова побрита» и снял кепку. Это увидел главный менеджер. Я рассказал ему о травле, тот все проверил и уволил тетку. Я на 100% уверен, что сейчас она ненавидит всю мою семью. © iamaca*** / Reddit

Пусть такие истории напоминают нам, что добро всегда побеждает, даже если не сразу. Стоит только присмотреться, как окажется, что добра в этом мире буквально выше крыши.

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