17 историй о застольях, которые собрали самых близких людей за селедкой под шубой и душевными разговорами

Веселые разговоры, мамин смех, селедка под шубой и бабушкин «Оливье» — это те воспоминания о семейных застольях, которые греют душу долгие годы. Каждое такое торжество с близкими наполнено не только долгожданными подарками и душевными пожеланиями, но и историями, которые хочется потом годами пересказывать детям и внукам.

Недавно был юбилей у моей бабушки — 80 лет. Я живу в другом городе, поэтому только по прилете узнала, какой потрясающий сюрприз приготовили моя мама и сестра. Мама тайком нашла старую бабушкину записную книжку и выписала оттуда телефоны ее бывших подружек-коллег. Номера городские, дозвониться смогли только до одной, она дала наводку на остальных. И вот сам юбилей, мы всей семьей сидим в ресторане на открытой веранде, и тут заходят они — две бабушкины «девочки». Они не виделись 30 лет, а до этого вместе работали и по-настоящему дружили. В тот вечер мама с сестрой вернули бабушке молодость. Это было невероятно! © Подслушано / Ideer Ad_locum только что Я как-то пенсионерку-сотрудницу зарегистрировал на Одноклассниках. Она аж плакала, когда находила своих друзей детства. Ответить

Биологический отец моей дочери ушел, когда малышке было около 2 лет. Через год я встретила другого парня, хотя правильнее будет сказать, что это дочка нас познакомила. Она на улице подбежала к мужчине и начала кричать: «Это же мой папа!», хотя до этого момента парней стеснялась. Он стал ей настоящим отцом: водил в сад и школу, учил ездить на велосипеде, проверял уроки, знакомился с ее парнями и не мог сдержать эмоций на ее выпускных.

Недавно дочке исполнилось 18 лет, а после был юбилей у мужа. И за праздничным столом она преподнесла папе свой новый паспорт с его фамилией. Муж ревел от счастья и гордости. © Подслушано / Ideer Ad_locum только что Трогательная история Ответить

Малыш родился в один день со своей прабабушкой. Вот он отмечает вместе с ней свой первый День рождения

Праздновали с мужем годовщину свадьбы. Позвали родню, наготовили вкусностей. Свекровь взяла слово и такая: «Я думала, у вас ничего путного не получится, но вот вы уже 15 лет вместе. Поздравляю!» И протягивает мне вазу. Я глянула и обалдела: в ней — ее знаменитые сережки с бриллиантами, которые достались свекрови от бабушки моего мужа! А мама мужа улыбается и продолжает: «У вас сегодня хрустальная свадьба, и я считаю, что ты заслужила этот подарок! У нас в семье передают эти серьги по женской линии, ты же знаешь. При первой встрече я действительно подумала, что ты слишком серьезная для нашего балабола, а теперь смотри, каким он стал!» Вот такой сюрприз! А я рассчитывала просто на вазочку. ADME Ирина Александровна только что Это хорошо, что по женской линии, а не по мужской. Представила, как папа пеняет сыну, почему тот не носит подаренные фамильные серьги! )))) Ответить

Мы с женой друг другу устраивали дни рождения-сюрпризы. Сначала мне пришла мысль порадовать ее. С зарплатой тогда было не особо, и жена даже предложила ничего ей не дарить. А мне досталась внезапная подработка, и я не стал супруге о ней говорить. Зато подговорил друзей, раскидал им денежек, чтобы сами купили и принесли все на стол. Было очень круто! Есть видео, как они все вместе заваливаются к нам, и жена плачет от радости. А потом и она мне так же отомстила. Мне в тот год не хотелось отмечать — просто с детьми сходили поесть фастфуд. Идем домой, грустно. Я открываю в квартиру дверь, а там 20 человек такие: «С днем рождения!» Вот это неожиданная радость была! © Pikabu Ad_locum только что А зачем переделывать историю? Она предложила не только не дарить, но и не отмечать. Ответить

Семья с родственниками и соседями встречает новый 1983 год. Девочки найдут под елкой ракетки для бадминтона, и это будет просто шикарный подарок!

ADME Alena только что Судя по пристальному взгляду кота, он видит Деда Мороза! Ответить

У бабушки с дедушкой не было свадьбы, только роспись. На 50-летний юбилей мы заказали белый «Линкольн», украсили его, оплатили банкет с друзьями и родственниками и разными веселыми конкурсами. Мы сделали клип с их старыми фотографиями. Они гуляли по городу и немножко стеснялись. И я впервые увидела, как дедушка расчувствовался до слез! Мои любимые и самые родные бабуля с дедулей... Им будто снова было по 20 лет. © Подслушано / Ideer

Я помню свой день рождения, когда мне исполнилось 6 лет. Мы жили тогда в небольшой квартире вместе с бабушкой и дедушкой, а на мой праздник к нам в гости приехала еще и моя тетя, которая впопыхах забыла купить мне подарок.

И вот настает мой день рождения. Тетя ускакала в магазин за презентом. Мама с отцом вышли в сарай за соленьями для будущего застолья. И тут бабушка с дедом торжественно достают из шкафа бумажный сверток, и моим восхищенным глазам предстает блестящее, новенькое, ярко-синее жестяное детское ведерко с нарисованным на боку петухом! Детский восторг, счастье, бабушка и дед роняют слезы умиления.

Через несколько минут возвращаются родители, и мама достает из раскладного дивана коробку из-под обуви, а оттуда... новенькое синее ведро с ярким петухом! Я немножко офигел от такого дежавю. Но, как воспитанный ребенок, улыбнулся, расцеловал мамочку и поставил бабушкино ведро рядом с маминым. Взрослые переглянулись и начали хохотать. Я веселья не разделил, но пока и не заревел. И тут врывается запыхавшаяся тетя. Не обращая ни на что внимания, она торжественно достает из сумки синее ведро! Ну, тут уж я не сдержался. И чем громче хохотали взрослые, тем горше я плакал.

В итоге тетя с мамой быстренько смотались еще раз в знакомый магазин и принесли вдвоем огромную коробку с большой машиной, которой я играл потом очень долго. А эта история до сих пор в нашей семье вспоминается со смехом и теплотой. © Duuremaar / Pikabu

Здесь собрались 5 поколений одной семьи. Младшая девочка родилась в год, когда ее прапрабабушке исполнилось 100 лет. Ничего себе!

В субботу мы с женой отпраздновали 40-летие нашей свадьбы. Я предлагал отметить это событие в кафе, но жена сказала, что лучше отпразднуем скромно дома, по-семейному: шашлычок, окрошка, салатики. Скромный семейный обед — это мы с женой, мой отец, моя сестра с сыном и его семьей, наши трое сыновей, их жены и дети — всего 18 человек. Во время празднования вспомнили все: наше с женой знакомство в колхозе на посевной, свадьбу, рождение детей, садики, школы, свадьбы детей, рождение внуков, строительство дома. Внуки, пока сидели и слушали, впитывали семейную историю «из первых уст». Хорошо посидели. А мы теперь будем готовиться к золотой свадьбе. © DedX5 / Pikabu

В этом году бабушке исполнилось 85 лет, и вся семья взяла и поехала в Ростов Великий. Сняли целый ресторан, пригласили выступать известную ярославскую группу «Квартирник», которая отжигала так, будто перед ними целый стадион фанатов. Это был лучший юбилей бабушки, на котором мне удалось поприсутствовать! pasha.after40

До недавнего времени у меня с отчимом всегда были натянутые отношения. И тут случился у тети юбилей. Куда же без конкурсов? Я выступала в роли мультяшного персонажа с поздравлением имениннице. Через пару минут я села к отчиму и обомлела: он все представление снимал на камеру только меня и искренне улыбался. Когда праздник прошел, он еще раз пять пересматривал видео и показывал его друзьям. Это было очень трогательно! © Подслушано / Ideer Ad_locum только что Ну, тут может быть не так всё однозначно... Ответить

В честь маминого дня рождения дети решили повторить свой детский снимок, где они распаковывают праздничные подарки. Классная идея, да?

Когда мне исполнялось 45 лет, муж сказал, чтоб на день рождения я ничего не планировала, мол, днем будет подарок «только для меня», а вечером сходим вчетвером с детьми в ресторан. Я немного расстроилась, так как хотела бы с родней и друзьями отметить праздник, ну да ладно.

В итоге муж подарил отдых в спа, а вечером мы поехали с детьми в ресторан. Заходим, а там — вся наша компания! Удивил так удивил. И такое количество человек смогли почти 2 месяца держать этот план в секрете, никто даже полунамек не кинул.

А я в ответ мужу на 50 лет сняла дом, пригласила всю нашу компанию и даже его друга детства, который ему как брат. Они последний раз виделись лет 10 назад. Вот это был сюрприз! © trudnovsem / Pikabu

После расставания с мужем ближе всех для меня была свекровь. Да, она у меня хорошая — как мама. Она утешала меня, вытирала слезы. Вспоминала, что всю жизнь терпела такого же мужа. Однажды, успокаивая меня, она произнесла: «Я еще тебя замуж выдам!» И вот спустя пару лет я встретила свое счастье. Конечно же, я пригласила ее на торжество. И там она познакомилась с отцом моего нынешнего мужа, тоже вдовцом. Недавно отгуляли и их свадьбу. Сейчас мы опять одна семья! _udivitelnyi_istorii

Глава этого семейства на все праздники надевает свой любимый костюм 70-х годов. В качестве сюрприза на его 80-летие родственники решили одеться в одном стиле

В 2010 году знакомый открыл кафе в стиле 50-60-х годов. Антураж был соблюден полностью и дополнялся кучей ретрофоток по всем стенам. Я решил отпраздновать юбилей отца — ему исполнялось 60 лет — именно в этом заведении. Выкупил его на сутки. Я заранее распечатал старые фотографии из альбома отца под разные форматы рамок, имеющиеся в кафе, и днем перед праздником заменял стоковые снимки на папины — их там около 300 штук было.

Когда гости пришли, никто сначала ничего не заметил. Но после первого же перерыва вдруг послышалось: «Да это же я! А это — я!» И вся толпа из 60 человек ходила по кафе и себя находила на каждом фото. Это был музей — музей памяти их дружбы и жизни. Это был фурор! © Thony86 / Pikabu