20+ историй из аэропортов о том, что самое интересное порой начинается еще до посадки

О, у меня был сюжет, когда я в Москве перепутала аэропорт, и мы не улетели нужным рейсом. Улетели другим на следующий день.

Так вот на обратном пути в аэропорту выяснилось, что наши обратные билеты аннулированы. Как раз из-за того, что мы не явились на первый рейс.

Так что обратные билеты тоже пришлось покупать второй раз.

Золотая поездка вышла)