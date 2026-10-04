20+ историй из аэропортов о том, что самое интересное порой начинается еще до посадки
Ожидание в аэропорту можно коротать за книгой, поглядывая на табло или считая минуты до посадки. А можно просто оглянуться вокруг: здесь постоянно происходят сцены, которые потом пересказывают друзьям годами. Здесь собраны именно такие истории — странные, добрые и совершенно непредсказуемые.
- Я сидела в аэропорту Еревана, когда по громкой связи уже в третий раз назвали двух пассажирок и предупредили, что посадка заканчивается. Люди вокруг начали обсуждать, куда же они запропастились. И тут мужчина с усами, сидевший рядом со мной, вдруг указал куда-то вперед. По залу мчались две женщины, нагруженные пакетами из дьюти-фри. Мужчина совершенно спокойно сказал мне: «Это мои, мы пошли, до свидания» — и встал. Я обалдела: все это время объявляли его жену и дочь, а он даже не пытался их искать и невозмутимо ждал на кресле.
- У меня была пересадка в Шанхае, и я находился в терминале, когда неожиданно заиграла хитовая песня. Почти сразу из-за угла появилась небольшая служебная машина, в которой ехали четверо работников аэропорта. Они остановились, выскочили наружу и прямо посреди терминала исполнили танец из клипа. Закончив номер, все четверо спокойно забрались в машинку и спокойно уехали дальше по своим делам.
Когда видишь в очереди такое, невольно начинаешь вспоминать, куда именно этот самолет летит
Летели в 1980е под Новый Год из Москвы в ЮжноСахалинск. Тогда рейс был с пересадкой с ИЛ62 на ИЛ18 в Хабаровске. Посмотрели температуру в Хабаровске - +5 градусов. Поснимали верхнюю одежду и сдали её в багаж. На подлёте к Хабаровску объявляют температуру в аэропорту: минус 25 градусов. Так и шли полчаса от одного самолёта к другому через аэропорт.
- На регистрации рейса сотрудница сообщила о перевесе. Я стою, глазами хлопаю и ничего не понимаю, ведь сама собирала и взвешивала. Тут смотрю — у мужа глаза какие-то подозрительно виноватые, и он говорит: «Ты только не ругайся!» Открывает чемодан, а сверху лежат две его удочки и целая коробка снастей. Оказалось, он тайком прихватил их с собой: вдруг получится половить рыбу в Средиземном море в Турции. Пришлось перекладывать часть вещей в ручную кладь, а весь полет я объясняла мужу, насколько сильно меня порадовал его сюрприз.
- Я сидела в аэропорту, когда по громкой связи вдруг назвали мою фамилию и попросили срочно подойти к стойке информации. Пока шла через весь зал, успела напридумывать себе всякого. Подхожу к стойке, а парень в форме смотрит на меня и говорит: «Ну наконец-то». После этого достает мой телефон и страховку. Оказывается, когда я раскладывала вещи, оставила телефон с документами на лавочке и ушла. Самое смешное, что прошло уже полчаса, а я даже не заметила пропажи.
Казалось бы, табличка яркая и информативная. Но нет
Иногда пассажиры находят нужное место, но все равно не верят собственным глазам. «Подошел ко мне мужчина, смотрит в панике: „Где у вас тут терминал Е?“ Я отвечаю, мол, здесь». А он возмущенно: «А чего нигде не написано?!»" Похоже, ответ оказался слишком простым, чтобы сразу в него поверить.
- Мы с парнем летели в Волгоград и заранее прошли электронную регистрацию. На досмотре и у гейта наши посадочные без проблем отсканировали, после чего мы сели в самолет. Уже в салоне к моему молодому человеку подошла бортпроводница, спросила его имя и, услышав ответ, показала коллеге большой палец. Мы еще пошутили, что его зачем-то потеряли. Позже выяснилось, что для системы он вообще не сел на этот самолет. Из-за статуса «не явился» пассажира авиакомпания аннулировала его обратный билет, хотя физически он прекрасно долетел тем самым рейсом. Класс, блин.
О, у меня был сюжет, когда я в Москве перепутала аэропорт, и мы не улетели нужным рейсом. Улетели другим на следующий день.
Так вот на обратном пути в аэропорту выяснилось, что наши обратные билеты аннулированы. Как раз из-за того, что мы не явились на первый рейс.
Так что обратные билеты тоже пришлось покупать второй раз.
Золотая поездка вышла)
- Приехала в аэропорт, а предыдущий рейс еще не отправился. Ждать мне не хотелось, поэтому я решила просто подойти к администратору и спросить, нельзя ли улететь этим самолетом. Особо ни на что не рассчитывала. Но оказалось, что такой вариант вполне возможен. Мне перерегистрировали билет на более ранний рейс. В результате вместо нескольких часов ожидания в аэропорту я просто взяла и улетела раньше, чем планировала.
Если самолет задержали, то с такими развлечениями можно и пару суток подождать — ничего страшного
- В аэропорту зашел в туалет и повесил сумку с ноутбуком на крючок. Вышел совершенно спокойно и отправился дальше, а о сумке благополучно забыл. Причем туалет находился в одной части терминала, а мой рейс отправлялся из другой, куда еще нужно было ехать на автобусе. Вспомнил я о ноутбуке ровно тогда, когда уже началась посадка. Был уверен, что теперь придется выбирать между вещами и самолетом. Но сотрудники авиакомпании нашли сумку и каким-то образом доставили ее прямо к выходу, так что я успел забрать ноутбук и улететь своим рейсом.
Может, поэтому в некоторых аэропортовских туалетах крючки отсутствуют)
- Во время пересадки в Токио я решил принять душ перед следующим рейсом. Зная себя, заранее рассчитал время: шесть минут — и все будет нормально. В итоге все дела сделал и поспешил к гейту. Увидев очередь, даже обрадовался: значит, успел. Но мой посадочный на сканере загорелся красным, и сотрудница сообщила, что это вообще не мой рейс. Оказалось, я перепутал выход. Меня быстро переоформили, и каким-то образом вся эта путаница закончилась тем, что дома я оказался даже раньше первоначального расписания.
Тебе уже за 50, но ты все равно не можешь пропустить момент, когда самолет взлетает
Даже взрослые и серьезные люди иногда мгновенно превращаются в детей, стоит увидеть самолет совсем близко. «Сижу и вдруг замечаю, как взрослые дяденьки увидели самолет за окном аэропорта», — уточнил автор поста. Судя по реакции, зрелище сработало безотказно.
- Однажды перед вылетом выяснилось, что мой любимый дорожный маникюрный набор я не смогу взять с собой. Просто выбросить его мне совершенно не хотелось. Тогда я забрала набор и побежала на почту, которая находилась прямо в аэропорту. Там оформила маленькую посылку на собственный домашний адрес. После этого мы с мужем спокойно отправились в отпуск. А когда вернулись, меня дома уже ждала бандероль с тем самым наборчиком.
Как-то раз я получала посылку на СДЕКе, передо мной пара отправляла несколько огромных коробок с вещами. Оказалось, что они переезжали в другой город и таким образом пересылали туда вещи. А что? Нормально.
- Я приехал в аэропорт заранее, устроился возле нужного выхода и задремал. Пока спал, гейт моего рейса успели поменять. Проснулся я в тот момент, когда у нового выхода уже практически закрывали дверь. Решил, что теперь придется покупать другой билет и заново строить маршрут. Но сотрудник авиакомпании сжалился надо мной и предложил неожиданное решение. Вместо первоначального рейса с пересадкой меня посадили на прямой. В результате из-за того, что я проспал свою посадку, до места назначения я добрался даже раньше запланированного.
Новые технологии в области видеонаблюдения в залах ожидания выглядят именно так
- Я редко летаю, поэтому перед восьмичасовым рейсом особенно тщательно проверял, все ли у нашей семьи собрано. Уже возле аэропорта полез в карман, чтобы расплатиться с водителем, и обнаружил, что оставил кошелек дома. Семью пришлось высадить у терминала, а самому ехать обратно. Когда я вернулся и прошел досмотр, до отправления оставалось около десяти минут. Сын тем временем успел рассказать сотруднику у выхода, что со мной произошло. Для меня организовали машину по терминалу, на которой меня буквально домчали до гейта, и в итоге я все-таки успел на самолет.
- В зале ожидания я заметила мужчину, который минут десять что-то записывал перед камерой телефона. Он то садился, то вставал, начинал одну и ту же фразу заново. Потом к нему подошла девушка с чемоданом, и мужчина так растерялся, что чуть не выронил телефон. Оказалось, он хотел заранее записать красивое поздравление к ее дню рождения. Но девушка приехала в аэропорт раньше, чем он ожидал, и застала весь творческий процесс. Она посмотрела, по-видимому, несколько неудачных дублей и начала смеяться, а потом крепко обняла его и поцеловала. Милота.
Когда удача улетела от тебя первым же рейсом, и теперь понимаешь, что даже перекусить просто так не получится
- Сижу, жду свой рейс. И тут вижу мужика, который весело топает через зону досмотра с целой жареной курицей в руках. Ни контейнера, ни пакета у него не было — он просто нес ее, словно мяч. У ленты мужчина положил курицу в отдельный лоток и отправил ее через сканер вместе с остальными вещами. На другой стороне совершенно невозмутимо забрал обратно. Я все ждал, что сейчас он хотя бы салфетку возьмет, но ничего подобного не произошло. Он тут же откусил кусок и отправился вместе со своей курицей к гейту.
- Я ждал посадки у переполненного выхода в очень маленьком аэропорту. Рядом один парень лет двадцати подошел к другому и сказал: «Эй, чувак, где ты взял эти ботинки? Они просто офигенные». Они начали совершенно непринужденно обсуждать обувь. Я не удержался, повернулся к ним и сказал: «Извините, мне теперь тоже нужно посмотреть на эти новые ботинки». Оба рассмеялись, вместе с ними засмеялись несколько человек поблизости, а владелец ботинок с удовольствием продемонстрировал покупку. Не знаю почему, но эта короткая и искренняя беседа незнакомцев надолго осталась у меня в памяти, и я подумал, что мужчинам, возможно, стоило бы чаще делать друг другу обычные добрые комплименты.
Пока ты переживаешь, как выглядит твоя футболка с маленьким пятнышком, кто-то смело ходит так
В терминале аэропорта Краснодара автор поста заметил весьма необычного пассажира. Тот спокойно ждал своего рейса вместе со всеми. «Куда-то летел. Ждал рейс. И вот как он прошел проверки и как его вообще впустили — непонятно!» — отметил автор поста.
- Вылетал как-то раз из небольшого аэропорта. На регистрации сотрудница приняла мой багаж и оформила все как обычно. Потом я прошел дальше и добрался до выхода на посадку. Смотрю, а там та же самая женщина. Теперь она уже стояла у гейта и объявляла группы пассажиров. У меня возникло стойкое ощущение, что весь рейс обслуживает один человек.
- Мы поздним вечером всей семьей сидели в аэропорту и ждали пересадку. Багаж поставили перед собой, а свою сумочку я, как мне казалось, положила рядом на скамейку. В зале почти никого не было, началась уборка, и сотрудники стали передвигать мебель. Когда очередь дошла до нашего места, я вдруг обнаружила, что сумочки нет, а внутри лежали документы, билеты и деньги. Посторонних рядом не было, поэтому я успела серьезно испугаться. Потом огляделась и увидела сумку далеко от нас: оказалось, из-за низких подлокотников я не заметила, что положила ее не на нашу скамейку, а на соседнюю, которую во время уборки отодвинули.
Аэропорт вполне способен стать отдельной частью путешествия, ведь здесь действительно есть на что посмотреть, пока ждешь самолет. Иногда для запоминающейся поездки даже не требуется покидать терминал. Наверняка и у вас было нечто подобное, поэтому интересно будет почитать статью с историями о встречах в аэропортах и на вокзалах или же подборку пассажирских историй из аэропортов.
Комментарии
Буквально на днях в аэропорту Софии я почему-то привлекла внимание сотрудников.
Сначала унесли на проверку мой старый Киндл, а с ним и рюкзак с ношеными вещами.
Потом, уже у гейта, ко мне подошел парень из СБ и настойчиво интересовался, все ли вещи при мне (маленький чемоданчик 14" и тот самый рюкзак).
И напоследок, на паспортном контроле прибор не распознал отпечатки пальцев, но меня все равно выпустили)