20 семейных реликвий, которые до сих пор хранят тепло родных рук

Бальное платье, плюшевый мишка, кактус, колечко с инициалами и старая фотография — что может объединять эти вещи? Все просто: вне зависимости от ценности и размера каждый из этих стареньких предметов стал семейной реликвией, о которой хочется рассказывать своим детям.

Девушка на фото восхищается модой 1950-х. И, поверьте, у нее есть на это причины

А именно — это бальное платье нежного желтого цвета не первый год передается из поколения в поколение. Барышня в нем даже получает комплименты о том, что она похожа на Белль из «Красавицы и Чудовища». Мы не можем не согласиться.

Лоскутное одеяло из 1943 года, сшитое прабабушкой, — вот это реликвия!

«Оно просто лежало в кладовке, бабушка его даже никому не показывала. Вышито все вручную, только края на машинке обработаны. Никаких пятен и дырок — почти как новое».

В серванте нашла старый конверт. Внутри — фото: моя бабушка лет в 20, в роскошном платье, на руках у мужчины. Я зависла — дед был ее первой любовью, жили они небогато. Спрашиваю: «Это где? С кем?» Бабуля отмахивается, а мама шепчет: «А ты разве не знаешь, что бабушка в молодости в кино массовкой снималась. Ее там один раз даже невестой сделали». Бабушка тут же оживилась: «Ага! И туфли дали на два размера меньше. Вот поэтому я там такая несчастная». ADME

Этот кактус когда-то подарили бабушке автора фото. С тех пор вазон сменил три квартиры и перекочевал к младшей внучке

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И вот на своем 34-м году жизни кактус решил зацвести! Да еще в месяц рождения бабушкиной подруги, которая эту колючку и подарила. Этой красотой можно было любоваться ровно сутки. Когда в семье будет следующее цветение исторического вазона — пока неизвестно.

Дедушка предложил внучке взять что-то на память о прабабушке. Девушка сделала нестандартный выбор

Она взяла винтажные очки! И не прогадала — оправа очень подходит девушке. Рассматривая это фото, так и хочется крикнуть: «Сейчас так уже не делают!» Изготовлена эта семейная реликвия в 1970-х. Очки отлично сохранились.

Это кольцо с инициалами, доставшееся автору от бабушки, шло в комплекте с интересной историей

«От бабушки мне досталось кольцо. Долго не могла понять, почему инициалы с именем бабули никак не совпадают. Изучила генеалогическое дерево, и оказалось, что это первые буквы имени моего прапрадедушки по отцовской линии. В общем, кольцу больше ста лет! Вот так, наверное, и появляются семейные реликвии».

У нас в семье все, кто выходил замуж в когда-то купленных лодочках, жили счастливо. Туфельки эти были редчайшими — фирменные из Франции. Так получилось, что эта семейная реликвия хранилась у меня. Через 50 лет я принесла их к сапожнику в Израиле. Говорю, мол, почините — французские, жалко. А он посмотрел на них и заявил: «Все починим! Но знаете, мадам... Они не французские». У меня глаза по пять копеек: «Как это не французские?!» А он: «Эти туфли в 1968 году сделал я. Поэтому для вашей внучки на свадьбу я сделаю новые, точно такие же. И совершенно бесплатно. Разве что золотая краска сотрется раньше: такого состава, как в 1960-х, сейчас не найти». © Тайные истории / VK

Когда бабушкины вещи вывозили из дома, этот стул не оставил равнодушными наследников

«Этот стул был единственной вещью, которую я забрала себе, когда освобождали бабушкин дом. Я помню, как обожала его в детстве, и для меня он бесценен как напоминание о бабуле. Он стоял у нее столько, сколько я себя помню».

А этот плюшевый медведь, подаренный автору прабабушкой, нашелся после трех лет безуспешных поисков

«Мне было 8 лет, прабабушка вручила мне плюшевого медведя. Я с ним не расставалась! При переезде мишка потерялся. Я так переживала, что даже во сне видела любимую игрушку. И как только я постаралась его забыть, мишка тут же всплыл в одной из коробок».

Столетний туалетный столик из массива выглядит очаровательно даже со всеми своими дефектами

«Какого только цвета ни был этот столик: белый, красный, теперь вот — лавандовый. Не поверите, но у меня есть фотография, где в этом зеркале отражается мой прадед! Сейчас столик стоит в комнате дочки, правда, фото прадедушки она вешать на стену не хочет».

В прошлом году продали унаследованную квартиру родителей, в которой выросли вместе с братом. Давеча звонит сосед и сообщает, что в подъезде меняли лифт и в шахте нашли старое письмо с нашим адресом. Датировано 1989-м, не распечатано. Бабушка писала отцу, как день рождения деду отметили, как в гости ждет за мясом, все новости. Вот такой привет из прошлого. Никого уже нет в живых: ни родителей, ни дедов. А письмо дошло через 36 лет. © Подслушано / Ideer

Дедушка много лет назад заполучил кружку с фотографией своего внука. А спустя годы она вернулась к автору фото

«На этом снимке мне всего один день от роду. Когда бабушка с дедушкой переезжали в дом поменьше, они отдали ее моим родителям, а те, в свою очередь, передарили мне. Кружка была сделана в конце 1980-х и, кажется, она выглядит на свой возраст, ха-ха».

Родители автора этой фотографии нашли эту салфетку в доме ее бабушки, когда разбирали вещи

«Эта салфетка — еще одно подтверждение того, насколько люди ценят ручную работу. Ей около 100 лет — моя бабушка дожила до 99 лет, а эта вещь была подарена еще ее маме подругой».

Чуть мне исполнилось 3 года, как бабуля начала активную подготовку к моей свадьбе. Приданое аккуратно складывалось сначала в кладовке, а потом и на антресоли. После подсчетов выяснилось, что у меня есть набор кастрюль, 3 сервиза, постельное, конечно, в количестве 12 наборов, плюс столько же отрезов на то, чтобы самой сшить себе еще постельное, и уйма ткани для будущих платьев счастливой жены. В общем, за абы кого мне замуж нельзя. © mrs.troublemaker / Pikabu

Мало кто может похвастаться в наше время тем, что унаследовал пяльцы для лоскутного шитья

А вот автору этого фото повезло: «Собрать все это — целый квест! После осталось несколько лишних гаек, которые не подходили ни к одному из болтов. С учетом, что я занимаюсь лоскутным шитьем, пяльцы пришлись мне кстати».

Прабабушка этого автора была большой поклонницей посуды одной фирмы

«Ездила в гости к бабушке и дедушке, а у них там в кухонном шкафу коллекция посуды Pyrex. Ее еще моя прабабка собирала! Она была добрейшим человеком, часто готовила для родных. Часть посуды со временем разошлась по знакомым и родственникам. Дедушка подарил остатки прабабушкиной коллекции мне, ведь я тоже люблю эту фирму».

Работали как-то у одной деловой женщины. И вот меняем пол, вскрываем половину, а там прям тайник! Письма 40-х годов, какие-то квитанции, старые фотографии, даже медаль. Поднимаю глаза, а у заказчицы уже глаза на мокром месте. Еще бы — целый музей под ногами был. И ведь она подозревала: сразу просила аккуратно работать, а мы еще посмеялись с бригадой над этим. krasava_marketing

Бабушка автора этого фото определенно была киноманкой. Иначе бы она не оставила такую шикарную коллекцию видеокассет! Тем более, это лишь часть

И действительно, оторвать бабулю от просмотра фильмов было трудно. Автор даже предается минутным воспоминаниям, как они с бабушкой, счастливые, лежали под одеялом, смотрели кино, и внук совершенно точно чувствовал все тепло и заботу родного человека.

Прабабушка автора заполучила это кольцо в подарок аж в позапрошлом веке!

А именно — в 1894 году. Когда колечко попало к правнучке, одна из ножек, держащих камень, была сломана, но все получилось отремонтировать. Правда, новая обладательница реликвии все равно не надевает на улицу это украшение — опал держится слабо. Но зато на солнце красиво переливается разноцветными лучами.