25 фото и истории о сельской жизни, пропитанные вкусом воды из колодца и голосистым «кукареку» поутру
День начинается с голосистого петуха, вода из колодца кажется особенно вкусной — деревенские будни наполнены маленькими радостями и простыми моментами, из которых складывается большое счастье. Милые домашние питомцы, дружелюбные соседи, вкусная еда и теплые разговоры вечерами — вот рецепт радостного лета за городом.
Я буду долго гнать велосипед
Отдых мечты
- Ну что, городские. Я до 40 лет прожил в городе, дачу родителей люто ненавидел в подростковом возрасте. Продал ее после женитьбы. А теперь, когда дети выросли, семьи не стало, нашел себя в одиночестве, купив домик в деревне и заведя подсобное хозяйство. Это мое второе хобби и отдушина от работы, городской суеты. Рыбалка, отдых на своей лодке с палаткой в тишине и вдали от людей, и свой огород со своей живностью. Всем добра.
Живность в огороде, хорошее подспорье в организации разнообразного питания.
Ваш деревенский будильник
Когда море не мило
- У нас дети погодки, дочери 14, сыну 13. В этом году впервые за несколько лет появилась возможность вывезти их на море, мы стали спрашивать, куда они хотят. Дети запротестовали: они хотят в деревню к дедушке и бабушке! В прошлом году они там познакомились с компанией соседских ребятишек, подружились, стали переписываться и только и ждали лета, чтобы к ним приехать, а тут мы со своим морем.Недолго думая, мы отправили их к моим родителям, а на море с мужем поехали вдвоем. Дети довольны: скидывают нам фотки, как они купаются в речке, ездят на рыбалку, гуляют по вечерам — в общем, хорошее деревенское лето. Как все-таки мало нужно для счастья, когда тебе 14!
Поймала мышку и отхыхает в картошке. И нет, шея не болит
Такая фотка должна быть у каждого хоть раз за лето
Деревенский детектив
- Приехала копать картошку и вижу, что кто-то ее уже подкопал. Аккурат около старого деревянного забора. И стоит там мой сосед и нахваливает картошечку бабе Шуре. Ну, думаю, я тебя прищучу! Вечер. Села сторожить. Ага! Досочка отодвигается, а оттуда лезет хрюшка! Оказалось, это поросенок бабы Шуры. Он сделал подкоп из ее огорода в огород соседа, а оттуда уже через дырку в заборе забирался ко мне. Ну и свинство! А сосед-то не виноват, зря я его подозревала. Вот это я понимаю, деревенский детектив! Ну а баба Шура извинялась и целое ведро яблок отдала.
Чувствуется дыхание осени. Вот уже и листья за окном пожелтели
«Мама поставила тесто, печет пирожки. Я топлю баню и любуюсь».
Воспоминания из детства самые счастливые
- Хочу в лес, на дачу в Репино. Меня маленькой девочкой с май по сентябрь забирали прабабушка и прадедушка на дачу. Сосновый лес. Чистейшая река Сестра. Сосны, которые мне казались огромными великанами, и я с соседской девочкой сочиняла разные истории про них. Помню бабушкин пирог с черникой. Утром меня будил прадед со словами: «Милок, Дашенька, посмотри, к нам белки прибежали на корочки хлеба».
А кто-то на даче нашел себе друга
Вот за что люди любят свои дачи
Ещё скажите, ,что люди любили каторжный труд на галерах за возможность бесплатно позагорать на море.
Иностранный жених и картошка
- Сеструха привезла жениха Хосе из Испании. Гость восхищался нашей природой, а на четвертый день поехали копать картошку. Хосе вызвался помочь. Поработали два часа. Хосе бросает лопату, ложится в тени яблони, закрывает глаза и выдает: «Все, друзья. Время сиесты. Встретимся в 16:00!» Мы переглядываемся. В наших широтах сиеста не предусмотрена, но спорить с будущим зятем не стали. В 16:00 Хосе подрывается, бодрый, берет лопату и застывает с открытым ртом. Вся дача — десять соток — уже выкопана, картошка собрана в мешки, а на столе стоит жареная с грудинкой и малосольными огурцами. «Как?! Вы копали в самую жару?!» — у Хосе глаза по пятаку. «Хосе, у нас „сиеста“ называется „пока дождь не пошел“. Пошли обедать!»
Такие закаты вам никакой телевизор не покажет
Находка под верандой
- Купили старую дачу. Стали разгребать хлам. Ходим по веранде, а там доски прогнили. Одна под ногой опускается и что-то брямкает. Муж отогнула старую доску и кричит: «Жена, беги сюда!» Бегу, а там под досками старая жестяная банка. Внутри — нет, не доллары, а старые купюры — по тем временам, деньги хорошие. И записка: «На новый телевизор». Потом соседи рассказали, что живший тут дедок от бабки постоянно прятал деньги и однажды сам не смог найти одну из своих заначек. Мой хозяйственный муж сдал находку в антикварный магазин, а на вырученные деньги купили мясо, сделали шашлык, пригласили друзей и помянули деда добрым словом.
Хоба, яблочки созрели!
Бабушкины булочки — самые вкусные
- Самое прекрасное воспоминание — это детство в деревне. С самого конца мая и до конца августа на природе. Вкусные булочки утром от бабушки, прохлада деревенского дома, запах постельного белья, эти утренние летние звуки — животные, птицы, дети, соседи. Завораживающие раскаты грома и молнии во все небо. О, это подхватывающее вдохновение, когда ты слышишь, как с улицы тебя зовут друзья. Этот приезжий рынок раз в неделю, где собираются все ближайшие деревни. Приезды родителей по выходным со всевозможными вкусностями. Ты целые дни проводишь на речке, а когда приезжают родители, ты в предвкушении, что тебя отвезут на озеро. Большое и теплое.
Счастье есть
Когда все пошло не по плану
- Мы хотели отдохнуть на выходных от городской жизни, поэтому поехали к маме в деревню. Но там что-что, а отдых нас точно не ждал. Пришло время копать картошку. Конечно, не могли мы с мужем развалиться на гамаках и смотреть, как мама с отцом копают. Копали-копали, так и выходные закончились, потому что мы столько обычно сажаем, как будто у нас семейство на 10 человек. В любом случае мы остались довольны. Хоть это был и не совсем отдых, но по городу соскучиться успели.
Деревенский натюрморт
Бабуля шутить изволит
- Был у бабушки в деревне ещё в августе, помогал картошку копать. Жара стояла ужасная, день, солнце шкварит нереально сильно. Я решил снять футболку, пожертвовав своей спиной, которая точно сгорит к вечеру. Меня заметила соседка, которая подошла к забору и крикнула бабушке: «Леонидовна, а что это за молодняк у тебя на огороде?» На что бабушка ей ответила: «А это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела вот!» Соседка поверила и посмотрела с завистью.
Домик на краю обрыва. Казахстан, вид на Усть-Каменогорскую ГЭС и водохранилище
Не вижу ни ГЭС, ни водохранилище. Это, наверно, из окон дома видно... Это сооружение перед домом со шторками - это же не туалет? Или... Из него тоже должно быть видно ГЭС и водохранилище.
«Зимой сюда дороги нет, а пока тепло, можно любоваться видами из окошка».
В нашей семье такого не было, а когда видела у других, недоумевала, для каких напитков это вообще и как из таких ёмкостей пить
Счастливое время
- Мне было 16 лет. Мы всей семьей копаем картошку. Нет, серьезно, настоящую картошку. И это было самое счастливое время. Почему счастливое? Потому что после разводим костер, большой, даже огромный. Запекаем картошку, на прутиках жарим хлеб с салом, сосиски. Все смеются. Потом приходят друзья. И мы сидим, пока не загораются звезды. Кто-то играет на гитаре, болтаем по душам, и так легко и спокойно.
Нет, серьезно? Настоящую картошку? Как вам с детством повезло! А мне всё детство приходилось копать только ненастоящую.