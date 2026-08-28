25 фото и истории о сельской жизни, пропитанные вкусом воды из колодца и голосистым «кукареку» поутру

День начинается с голосистого петуха, вода из колодца кажется особенно вкусной — деревенские будни наполнены маленькими радостями и простыми моментами, из которых складывается большое счастье. Милые домашние питомцы, дружелюбные соседи, вкусная еда и теплые разговоры вечерами — вот рецепт радостного лета за городом.

Я буду долго гнать велосипед

mad_oyster Dissent только что Я долго буду гнать и велик здесь не нужен. Ответить

Отдых мечты

Ну что, городские. Я до 40 лет прожил в городе, дачу родителей люто ненавидел в подростковом возрасте. Продал ее после женитьбы. А теперь, когда дети выросли, семьи не стало, нашел себя в одиночестве, купив домик в деревне и заведя подсобное хозяйство. Это мое второе хобби и отдушина от работы, городской суеты. Рыбалка, отдых на своей лодке с палаткой в тишине и вдали от людей, и свой огород со своей живностью. Всем добра. vladimir763310 Dissent только что Живность в огороде, хорошее подспорье в организации разнообразного питания. Ответить

Ваш деревенский будильник

tanya_gerakova

Когда море не мило

У нас дети погодки, дочери 14, сыну 13. В этом году впервые за несколько лет появилась возможность вывезти их на море, мы стали спрашивать, куда они хотят. Дети запротестовали: они хотят в деревню к дедушке и бабушке! В прошлом году они там познакомились с компанией соседских ребятишек, подружились, стали переписываться и только и ждали лета, чтобы к ним приехать, а тут мы со своим морем.Недолго думая, мы отправили их к моим родителям, а на море с мужем поехали вдвоем. Дети довольны: скидывают нам фотки, как они купаются в речке, ездят на рыбалку, гуляют по вечерам — в общем, хорошее деревенское лето. Как все-таки мало нужно для счастья, когда тебе 14! © Подслушано / VK Dissent только что Это родителям нужно мало - весь отпуск проваляться на морском песочке. Ответить

Поймала мышку и отхыхает в картошке. И нет, шея не болит

ADME

Такая фотка должна быть у каждого хоть раз за лето

happy_mama_lera

Деревенский детектив

Приехала копать картошку и вижу, что кто-то ее уже подкопал. Аккурат около старого деревянного забора. И стоит там мой сосед и нахваливает картошечку бабе Шуре. Ну, думаю, я тебя прищучу! Вечер. Села сторожить. Ага! Досочка отодвигается, а оттуда лезет хрюшка! Оказалось, это поросенок бабы Шуры. Он сделал подкоп из ее огорода в огород соседа, а оттуда уже через дырку в заборе забирался ко мне. Ну и свинство! А сосед-то не виноват, зря я его подозревала. Вот это я понимаю, деревенский детектив! Ну а баба Шура извинялась и целое ведро яблок отдала. ADME Dissent только что Поросенок а яблоках был бы лучше. Ответить

Чувствуется дыхание осени. Вот уже и листья за окном пожелтели

eliomys

«Мама поставила тесто, печет пирожки. Я топлю баню и любуюсь».

Воспоминания из детства самые счастливые

Хочу в лес, на дачу в Репино. Меня маленькой девочкой с май по сентябрь забирали прабабушка и прадедушка на дачу. Сосновый лес. Чистейшая река Сестра. Сосны, которые мне казались огромными великанами, и я с соседской девочкой сочиняла разные истории про них. Помню бабушкин пирог с черникой. Утром меня будил прадед со словами: «Милок, Дашенька, посмотри, к нам белки прибежали на корочки хлеба». dr_shipovadaryia

А кто-то на даче нашел себе друга

mad_oyster Dissent только что Тот единственный случай, когда друга можно купить за деньги. Ответить

Вот за что люди любят свои дачи

sunkseet Dissent только что Ещё скажите, ,что люди любили каторжный труд на галерах за возможность бесплатно позагорать на море. Ответить

Иностранный жених и картошка

Сеструха привезла жениха Хосе из Испании. Гость восхищался нашей природой, а на четвертый день поехали копать картошку. Хосе вызвался помочь. Поработали два часа. Хосе бросает лопату, ложится в тени яблони, закрывает глаза и выдает: «Все, друзья. Время сиесты. Встретимся в 16:00!» Мы переглядываемся. В наших широтах сиеста не предусмотрена, но спорить с будущим зятем не стали. В 16:00 Хосе подрывается, бодрый, берет лопату и застывает с открытым ртом. Вся дача — десять соток — уже выкопана, картошка собрана в мешки, а на столе стоит жареная с грудинкой и малосольными огурцами. «Как?! Вы копали в самую жару?!» — у Хосе глаза по пятаку. «Хосе, у нас „сиеста“ называется „пока дождь не пошел“. Пошли обедать!» ADME

Такие закаты вам никакой телевизор не покажет

viktoory_mir

Находка под верандой

Купили старую дачу. Стали разгребать хлам. Ходим по веранде, а там доски прогнили. Одна под ногой опускается и что-то брямкает. Муж отогнула старую доску и кричит: «Жена, беги сюда!» Бегу, а там под досками старая жестяная банка. Внутри — нет, не доллары, а старые купюры — по тем временам, деньги хорошие. И записка: «На новый телевизор». Потом соседи рассказали, что живший тут дедок от бабки постоянно прятал деньги и однажды сам не смог найти одну из своих заначек. Мой хозяйственный муж сдал находку в антикварный магазин, а на вырученные деньги купили мясо, сделали шашлык, пригласили друзей и помянули деда добрым словом. ADME

Хоба, яблочки созрели!

viktoory_mir

Бабушкины булочки — самые вкусные

Самое прекрасное воспоминание — это детство в деревне. С самого конца мая и до конца августа на природе. Вкусные булочки утром от бабушки, прохлада деревенского дома, запах постельного белья, эти утренние летние звуки — животные, птицы, дети, соседи. Завораживающие раскаты грома и молнии во все небо. О, это подхватывающее вдохновение, когда ты слышишь, как с улицы тебя зовут друзья. Этот приезжий рынок раз в неделю, где собираются все ближайшие деревни. Приезды родителей по выходным со всевозможными вкусностями. Ты целые дни проводишь на речке, а когда приезжают родители, ты в предвкушении, что тебя отвезут на озеро. Большое и теплое. © Подслушано / VK

Счастье есть

happy_mama_lera

Когда все пошло не по плану

Мы хотели отдохнуть на выходных от городской жизни, поэтому поехали к маме в деревню. Но там что-что, а отдых нас точно не ждал. Пришло время копать картошку. Конечно, не могли мы с мужем развалиться на гамаках и смотреть, как мама с отцом копают. Копали-копали, так и выходные закончились, потому что мы столько обычно сажаем, как будто у нас семейство на 10 человек. В любом случае мы остались довольны. Хоть это был и не совсем отдых, но по городу соскучиться успели. © Не все поймут / VK Dissent только что Сажаем " мы", а копают обычно картошку старики- родители? Ответить

Деревенский натюрморт

darena_matto Dissent только что Грибное ассорти.Маловато будет, по деревенским меркам. Ответить

Бабуля шутить изволит

Был у бабушки в деревне ещё в августе, помогал картошку копать. Жара стояла ужасная, день, солнце шкварит нереально сильно. Я решил снять футболку, пожертвовав своей спиной, которая точно сгорит к вечеру. Меня заметила соседка, которая подошла к забору и крикнула бабушке: «Леонидовна, а что это за молодняк у тебя на огороде?» На что бабушка ей ответила: «А это мой кавалер, пока Петрович не видит, привела вот!» Соседка поверила и посмотрела с завистью. © Не все поймут / VK

Домик на краю обрыва. Казахстан, вид на Усть-Каменогорскую ГЭС и водохранилище

alionagannova Elenaki Kavardaki только что Не вижу ни ГЭС, ни водохранилище. Это, наверно, из окон дома видно... Это сооружение перед домом со шторками - это же не туалет? Или... Из него тоже должно быть видно ГЭС и водохранилище. Ответить

«Зимой сюда дороги нет, а пока тепло, можно любоваться видами из окошка».

alionagannova Бруннера только что В нашей семье такого не было, а когда видела у других, недоумевала, для каких напитков это вообще и как из таких ёмкостей пить Ответить

Счастливое время

Мне было 16 лет. Мы всей семьей копаем картошку. Нет, серьезно, настоящую картошку. И это было самое счастливое время. Почему счастливое? Потому что после разводим костер, большой, даже огромный. Запекаем картошку, на прутиках жарим хлеб с салом, сосиски. Все смеются. Потом приходят друзья. И мы сидим, пока не загораются звезды. Кто-то играет на гитаре, болтаем по душам, и так легко и спокойно. © Не все поймут / VK Dissent только что Нет, серьезно? Настоящую картошку? Как вам с детством повезло! А мне всё детство приходилось копать только ненастоящую. Ответить

Вот кто искренне радуется природе

Ежик объедает кошку