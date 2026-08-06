25 дачных историй про первый урожай, от которых так и веет радостью и августовским зноем

А он её спросил? Или его автоматически стоит брать в мужья, лишь потому что он так думает? Вообще, не важно, от мужчины или женщины исходит, но слова: "Докажи, что ты меня достойна/достоин" - унижают человека, которому они адресованы. И о чувствах речь не идёт, когда любят, не просят ничего доказывать и бегать на цыпочках, чтобы получить одобрение.