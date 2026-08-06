Помню, ела у бабушки крыжовник с куста так: высасывала сладкую сердцевинку, а кислую кожицу выбрасывала
25 дачных историй про первый урожай, от которых так и веет радостью и августовским зноем
Август — время, когда сады радуют спелыми яблоками, дачные грядки щедро делятся урожаем, а лесные тропинки манят любителей ягод. Из таких простых вещей и складывается настоящее счастье: аромат нагретой солнцем травы, полные корзинки даров природы и душевные разговоры с бабушкой после долгого дня. Эти истории пропитаны теплом и маленькими радостями, которые так часто ждут нас на даче, в деревне или среди лесных полян.
В бонусе вас ждут прекрасные цветы. Мы не могли пройти мимо этих эмоций о радости цветоводства.
Сочный летний натюрморт
- Приехали с мужем на дачу, собрали урожай. Понимаем, что нужно защитить оставшееся от ворон. Вдвоем смастерили «прекрасно ужасное» чучело, которое будет защищать наш урожай от нежелательных гостей. Уже на следующий день соседка пожаловалась: ей оно мешает. Да неужели? И чем же? Соседка выпалила: «А как же, ведь оно испугало внука». Оказалось, что ее внук пришел на наш участок полакомиться малиной и испугался нашего с мужем творения. Думаем еще парочку пугал поставить.
- Я потеряла обручальное кольцо, когда полола грядки у бабушки в деревне. Даже одолжила металлоискатель, но найти его не удалось. Расстроилась, конечно. Прошло два года. Приехала, смотрю на клубнику и ахаю: она вся заросла! Срочно полоть! Я надела садовые перчатки, и в безымянном пальце левой перчатки оказалось то самое потерянное кольцо!
На безымянном пальце левой руки было кольцо?
Вы разведены?
В России на левой руке носят кольца разведенные.
А в Европе наоборот, на левой руке носят женатые (замужние).
Судя по всему, этот белый кот тот еще фрукт
«Собирали урожай на даче, потихоньку расскладывали и затаскивали все на веранду. Кот решил, что он теперь тоже урожай, и занял корзину».
- В этом году особого урожая клубники не было, кусты старые вовремя не пересадили. Детвора-то клубники наелась вдоволь, а для варенья мы в глухой деревушке у чужой одинокой бабушки купили. Нам 500 рублей роли не сыграет, а ей маленькая прибавка к пенсии. И все счастливы.
Отец с сыном впервые в жизни вырастили огурец!
- В прошлом году сын (ему тогда было 12) вычитал в интернете про огурцы и томаты на балконе. Упросил купить рассаду — два огурчика и два томата. Все лето ухаживал по инструкции. Мы с мужем не особо-то верили, что из этого что-то выйдет, но урожай был хороший и приятный. Весной, как только начал сходить снег, муж с сыном часами мастерили полочки, ящички и прилаживали их на балконе. Теперь у нас 4 огуречных лоз, 7 кустов томатов и 5 перцев. Живем в городе, но очень хотим домик в деревне.
Я в детстве каких только косточек не сажал в горшки!
Апельсин, мандарин, арбуз, яблоко, груша, хурма и еще что-то.
Ни разу ничего не выросло.
Главный инспектор дачных грядок
- Однажды погожим августовским вечером мама увезла меня на дачу не для того, чтобы окучивать картошку или поливать огурцы. А для того, чтобы я сфотографировала ее урожай и выложила на ее странице в соцсетях на зависть всем подругам.
Поляна морошки — целое богатство. Кроме «царской ягоды» у нее есть и другие названия: северный апельсин, торфяная ягода, моховая смородина, болотный янтарь, царица болот, арктическая малина
Не пробовала эту ягоду, знала, что жёлтая и как описывают вкус, но только сегодня узнала, что неспелая - красная.
«Неопытные ягодники могут начать собирать морошку еще красной. Помните, что этот цвет говорит о ее незрелости! Красная морошка — кислая и жесткая, а спелая янтарно-желтая — нежная и ароматная. Поэтому морошку называют „ягода наоборот“».
- В прошлом году бабушка должна была собрать наибольший в ее жизни урожай огурцов! Она посадила много разных видов, за всеми ухаживала, все поливала и обрабатывала. Лелеяла их, относилась к ним, как к своим детям, даже разговаривала с ними каждый день! Но тут она начала замечать, что некоторые огурцы кто-то надкусывает, некоторые валяются оторванными, а некоторые вообще у нас у порога оказываются... Загадка решилась весьма быстро. Оказалось, что наша собака обожает есть огурцы, поэтому она их ворует с огорода. С тех пор бабушка помимо корма и мяса кладет в собачью миску еще и огурчики.
Есть такой мультфильм, про собаку, котоая любит есть огурцы. Называется "Мистер Пиклз". Не для семейного просмотра. Там 16+ или даже 18+, но посмотреть весело.
Представляем вашему вниманию первый урожай картофеля в этом году. Да, главное не съесть все сразу и не объедаться
Вот так на маркетплейсах фотографируют маленькие вещи, чтобы казалось объёмнее. Поняла систему. 🤣
- Мой дед в апреле на даче к голой яблоньке спелое огромное яблоко привязал, пока я не видела. Потом позвал, мол, иди, посмотри, что тут есть. Года три еще потом верила, что у нас волшебный огород, и даже в апреле, когда весь участок в снегу еще, яблоки спеют.
Когда я маленькая ходила с братом в грибы, он говорил мне: "Посмотри вон под тем листочком" - я смотрела, и надо же! Там обязательно был гриб) Как я радовалась, что я такой ловки грибник) И только уже повзрослев, поняла....
Если дачи нет, а что-то вырастить хочется, то балкон в помощь. Семена с маркировкой типа «урожай на подоконнике» — вполне рабочая схема
Я обожаю фиалки. Они у меня даже цветут все по очереди, кактусы тоже люблю ну и вообще все суккуленты. А огород на подоконнике это очень сложно. Я сколько раз ни пробовала. Ни разу не получила результат. Забываю поливать
- Передала мне мама из деревни урожай огурчиков — ну, баночек на 5 литровых точно должно было хватить. Я их замочила на кухне в миске с водой, а сама пошла стирку загружать в ванную. Там еще увлеклась и начала чистить ванну. Через полчаса возвращаюсь на кухню, а все огурчики в миске надкусаны, ни одного целого не осталось. Дочка проявила интерес и искала самый вкусный.
Меня больше беспокоит, все ли хорошо было со здоровьем ребенка после такого "пира"..
Морковь-косичка выросла на родительской даче. Кажется, что она стесняется
- Познакомилась с парнем на сайте знакомств. Нашли очень много общего, начали встречаться. И тут он говорит, что хочет меня пригласить на выходные на дачу к родителям, чтобы вспахать огород, так он поймет, хозяйственная я или нет, и стоит ли меня брать в жены. Я тогда знатно обалдела и сразу заблокировала его. Потом всю осень звонил и писал мне — наверное, урожай еще не убран был.
А он её спросил? Или его автоматически стоит брать в мужья, лишь потому что он так думает? Вообще, не важно, от мужчины или женщины исходит, но слова: "Докажи, что ты меня достойна/достоин" - унижают человека, которому они адресованы. И о чувствах речь не идёт, когда любят, не просят ничего доказывать и бегать на цыпочках, чтобы получить одобрение.
Знакомо?
«Отдадим в добрые руки. Возьмите один или возьмите десять! Огурцы в этом году поперли, как сумасшедшие».
- Дед живет в деревне один. Он вполне себе еще активный и бодрый мужчина. Но тут дед потянул спину, а картошку сажать надо. Мы рванули к нему. Приехали — а огород засажен. Странно, правда, словно наобум копали. Спросили у деда, как это он сам справился. А он просто спустил с цепи собаку. Собака эта имеет дикую страсть к копанию ям везде, где только видит, поэтому дорвавшись до огорода она пошла копать траншеи с таким энтузиазмом. А дед потом просто раскидал по вырытым ямам картошку и присыпал землей, используя грабли. Криво, но эффективно. Смеемся теперь, что если осенью что-то случится, то мы знаем, кого звать на выкапывание урожая.
Какая трудолюбивая)) Такую собаку на картофельное поле, и ей хорошо, и людям подмога. 😀
Ну хоть распечатывай, как картину, и на стену вешай!
Вот такая добрая и сердечная картошка уродилась на даче
Эх, последний урожай малины в этом году
- Поехал внук (6 лет) к бабушке — собирать урожай. Белый налив уже созрел, но Макс подобрал упавшую антоновку: «Фу, кислятина!» Уже дома просит меня поставить песню про плохие яблоки. Жму плечами. А он возмущенно: «Ну, мам, ты ваще»! И как запоет: «Яблоки нас не гуд, яблоки нас не гуд». Он уже стал учить английский и, видимо, яблоки на снегу представить сложно, а вот «не гуд яблоки», то есть, плохие, кислые — это по-детски логично.
Диалог на английском:
- How do you do?
- All right!
Перевод:
- Как вы это делаете?
- Всегда правой!
Похоже на картину Моне. Оказывается, кабаны неравнодушны к винограду. Хозяину участка пришлось купить белый забор, чтобы отпугивать их
Гроздья какие огромные, я в магазине таких больших гроздьев не видел.
Я говорю не о размерах ягод, а о количестве ягод на одной грозди.
- Всегда, когда я приезжаю на дачу, к нам бегут соседи с первым огурцом, ибо в детстве я всегда срывала у них первый огурец и урожай был хороший. Теперь это традиция.
Бонус: некоторых людей совершенно не интересуют овощи, цветы — вот их настоящая любовь!
Люблю, когда люди занимаются тем, что им нравится, и не оглядываются ни на какие стереотипы
«Мои первые выращенные цветы! Занимаюсь своим хобби все свободное время после работы. Все это выращиваю прямо у себя за домом. Я так рад, что наконец-то у меня есть место, где я могу заниматься любимым делом».