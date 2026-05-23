15 душевных примеров «народного маркетинга», перед которым меркнут идеи крутых агентств
В больших городах реклама — это всегда результат работы целых команд маркетологов: все выверено и продумано. Но бывают вывески, объявления и баннеры, которые сделали явно не профессионалы с громким именем — и именно они обладают каким-то живым, человеческим шармом.
Любопытство — не порок
- Приехали с мужем в село. На калитке объявление: «Продается злой петух. Клюется, орет в 4 утра, кидается на котов. Цена — 5 тысяч!» Я опешила: кому нужен такой? Тут из двора выходит бабуля-хозяйка, хихикает и выдает: «Да кто его купит! Просто я как только объявление повесила, у меня каждый день по десятку человек останавливаются спросить. Слово за слово, я им и домашние яйца, и творожок, и парное мясо продаю! А петух у меня вообще лапочка, ручной».
«Вывеска в парикмахерской»
Смешная собака — что может быть интереснее?
- Еду к родителям в деревню по трассе. Остановилась размяться и купить что-нибудь попить. Рядом с магазином — забор, а на нем табличка: «Смешная собака». Разобрало любопытство — заглядываю через низкий забор, а там действительно смешная гипсовая фигура собаки и столик с домашними закрутками и ценниками. Поймали на живца, так сказать.
«Креативное название»
Бабульки — они такие
- После работы шел домой. Вижу: около магазина бабушка продает красную смородину. Проходя мимо нее (у меня плохое зрение — ношу очки), слышу, как она рекламирует свой товар: «Покупайте ягоды, для зрения полезные». Небось, бабушка книжку по маркетингу нашла.
«Сельский магазин моды»
А в соседнем магазине тогда будет одежда, сшитая начинающим портными - "Kosa-Kriva" ("Что-то испанское").
Спрос рождает предложение
- Иду как-то мимо рынка недалеко от пляжа, а там очередь человек в 50. Народ активно в нее встает: если есть очередь, значит, что-то хорошее дают. Встал и я. Минут 40 простоял — а там шаурма. Взял одну и спрашиваю у поваров, почему столько народа: шаурмы вокруг полно, да и цены ниже. А мне в ответ: «Это хозяин придумал. Позвал друзей и родственников, чтобы очередь создавали. Люди видят и тоже встают. Выручка в три раза выросла, готовить не успеваем!»
Я в Ейске так минут 30 стояла в очереди за шаурмой. Причина - там всего 2 точки, где реально вкусная шаурма ));
«Что же там продают?»
Порой продавцы применяют лучшие техники продаж... Создают ощущение дефицита
- Хожу по оптовому рынку. Захожу в один ларек. Далее диалог. Торговка — (Т), я — (Я).
Т: Возьми, последняя пачка!
Я: Да я тут полдня хожу, и в каждом ларьке — «последняя пачка, последняя пачка»!
Т: (улыбаясь) Нет, честно! Последняя, я не обманываю!
Я: Ну хорошо, уговорила, давай.
Т: Сколько пачек надо?
«Кафе в Санкт-Петербурге»
Вот это доставка
- Последние два месяца живу в селе, помогаю бате строить дом. Устаю физически, но морально отдыхаю. Село, конечно, не самое глухое, но до большого города далеко. Зато тут есть интернет и даже доставка всего, что можно найти в местных магазинах. Узнал я об этом из объявления на столбе, удивился, заказал еды. Минут через двадцать к нам во двор прискакал мужик верхом на лошади. Лошадь потоптала цветы, перевернула ванну с цементом, укусила кота, в итоге все продукты были раздавлены. Деньги нам вернули, но попросили не писать плохой отзыв, потому что курьер обещал исправиться.
Ахаха🤣🤣🤣 Напомнило "Ваша обезьянка подожгла шторы, подложила кнопку, показала мышь. Мы берём её в детский сад".
«Вот такую рекламу увидел сегодня на маршрутке»
Спасибо за честность
- Подруга как-то ездила в командировку по районам. В каком-то поселке решили купить продуктов на ужин. Встал вопрос с выбором колбасы. Подруга спрашивает:
— У вас вот эта колбаса давно свежая?
— Давненько...
— А вот эта?
— Знаете... Возьмите лучше первую...
Мне так же комп один раз продавали. Долго отговаривали, предлагали другие варианты, потом сказали "Если что, у Вас две недели, чтобы вернуть или обменять". Думала, хотят заставить подороже купить. А, нет... Оказалось, честные продавцы. Правы были насчёт компа.
«Объявление в нашем СНТ»
«Местная кофейня. Сначала девушке не давали на чай. Прихожу — новая записка и стаканчик, полный денег»
у нас в кофейне собирали на полёт к Марсу). зашла намного позже стакан всё еще стоит. сказали, сумму надо теперь собрать больше, чтобы переплюнуть Маска)).
Бонус: эх, жалко, что дискотеки не будет
Смех смехом, а медведь это реально страшно! В Мурманской области периодически видят медведей, особенно в маленьких посёлках, и даже медведицу с медвежатами - это, вообще, очень страшно!!!
