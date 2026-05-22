20+ вещей из детства, которые стоили гроши, но хранили тепло маминой любви

Наши мамы были настоящими волшебницами: могли соорудить наряд снежинки или принцессы буквально из ничего, сделать пирожное из обычного печенья или превратить простую прогулку в потрясающее приключение. А теплые мамины объятия и родной запах нежных рук помогали справиться с любой неприятностью, будь то двойка или оцарапанная коленка. Уютные вечера, когда мама перечитывала нам любимую книжку, совместное приготовление пирожков — а вдруг еще и кусочек теста достанется? — из этих маленьких радостей и простых, но живых моментов и состояло наше детство.

Если панамки под рукой не было, мама всегда могла ловко сделать подходящий головной убор из газеты. Такая штука отлично защищала от жаркого летнего солнышка

Мамы знали, как порадовать нас, даже если с деньгами на подарок было туго

Мама как-то на день рождения подарила мне песню. Заранее написала письмо в Москву, в тот самый день включила приемник и сказала: «Сейчас тебя будут поздравлять!» Передача началась, и мое поздравление было самым первым. Женщина-диктор нежным голосом зачитала поздравление в мой адрес и включила песню Lou Bega «Mambo No. 5», хотя мама заказала другую. Но я все равно ее обнял, поцеловал и сказал: «Мамочка, спасибо большое за такой необычный подарок! Мне очень приятно! Я тебя сильно-сильно люблю!» © Paren1ok / Pikabu

Кто-то в детстве любил вареную сгущенку, а мне всегда больше нравилась сгущенка с какао — настоящий жидкий шоколад. Было так сладко, что больше четырех ложек съесть просто не получалось

Киндер-сюрпризы были просто на вес золота. Если получалось собрать целую коллекцию — это было настоящим счастьем! А вы за какими фигурками охотились?

В далеком детстве на окне я нашел киндер-сюрприз — весь помятый и завернутый в салфетку. Мама сказала, что приходил зайчик от Деда Мороза и оставил подарок. А мятый он потому, что у Деда Мороза в мешке много подарков, вот киндер и помялся. Я был безумно рад. Воспоминания остались на всю жизнь. © skitls187 / Pikabu Ольга Курпякова только что Хотя я к началу 90-х была уже довольно взрослой (больше 20 лет), замужней и с ребёнком, но обожала коллекции игрушек из киндера - правда, удалось собрать не всех. Вместе с сыном собирали - львят удалось собрать всех, а вот лягушат, динозавриков, жирафиков, бегемотиков, слонят, акулят или дельфинчиков, удалось приобрести только несколько штук, а крокодильчик и пингвинчик, вообще, только по одной штуке есть. Ответить

За яркими и необычными браслетиками не обязательно было идти в магазин. Их можно было сплести из разноцветной проволоки

Бабуся Ягуся только что О да...Мне папа приносил целый метровый кабель, внутри множество цветных тонких проводков и мы плели. У меня даже пояс был из этих цветных проводков. 😀 Ответить

Любая, самая скучная книжка становилась увлекательной, когда мама начинала читать ее на разные голоса

Когда у нас отключали электричество, о телефонах и ноутах речи не было. Зато мама читала нам книги о Шерлоке Холмсе. Больше всего мне запомнилась «Пестрая лента». Было очень интересно и немного боязно. Так я выросла любительницей детективов. © Hokori / Pikabu Jelena только что Мне больше всего нравились "Пляшущие человечки". Ответить

Кто-то наряжался на школьный утренник принцессой, кто-то — ромашкой, а кто-то — героиней любимой сказки. Мама могла сотворить любой наряд из пары отрезов ткани, проволоки и ленточек

Все мы в детстве мечтали, чтобы наше имя прозвучало с экрана телевизора. Кто-то даже отправлял письма на передачу «В гостях у сказки»

У нас на местном телевидении была передача. Называлась, кажется, «У Тима и Тяпы». Вели ее куклы, похожие на тех, что были в программе «Спокойной ночи, малыши!». Показывали мультики для детей — обычно несколько за передачу. А еще можно было им написать и попросить поздравить ребенка с днем рождения. Моя мама так и сделала. И меня во время просмотра любимой передачи поздравили с днем рождения. Восторгу-то было! © OMEGARET / Pikabu

Раздобыть мыльные пузыри в магазине было непростой задачей. Хорошо, что мыльную жидкость можно было сделать и в домашних условиях, а из сухих макарон выдувались отличные пузыри

Даже непонятно, что больше очаровывало нас в заморских батончиках: вкус или яркая упаковка

Как-то мама подарила мне коробку из-под обуви, полную шоколадок: «Сникерс», «Марс», «Баунти» и подобных. В то время еще не было красивых подарочных упаковок. Мне тогда было лет 7. Обычно родители покупали только одну шоколадку, и мы делили ее на всех. А тут целая коробка — восторг был просто щенячий. До сих пор помню, как я долгое время закрывала и открывала эту коробку и балдела от ее содержимого. © Sonic321 / Pikabu

Но все равно ничего не могло сравниться по вкусу со свежеиспеченными бубликами. Тесто было мягким, а корочка приятно хрустела под зубами. Особенно быстро они улетали вприкуску с холодным молоком

Поездки на речку или озеро с родителями были настоящим праздником

Как-то родители подарили мне арбуз. Самый вкусный, большой арбуз в конце июля. Родители на своих велосипедах отвезли меня, пятилетнюю, и мою подружку того же возраста на озеро. Там мы пили «Юппи» из сделанных мамой бумажных стаканчиков, ели арбуз и булку. Вдоволь накупались. Ничего особенного в арбузе летом нет, как и в поездке на велосипеде на озеро. Но у родителей не было денег на подарки. Они не дарили на день рождения одежду к школе или канцелярию, потому что это необходимость, а не подарок. Они баловали меня своим временем и заботой. Мы не имели возможности ездить на курорты, но в детстве я знала каждый холмик в радиусе 10–15 км. Спасибо им за классные праздники! © Julia123qweasd / Pikabu

Еще до появления Барби с многочисленными нарядами, платья, юбки и прочую одежду можно было примерить на бумажную куклу. Все что требовалось: бумага, карандаши и ножницы. А вы вырезали таких кукол?

Ольга Курпякова только что Так продавались специальные журналы с нарисованными куклами и уже готовыми бумажными платьями, юбками, блузками и другой одеждой, вырезала куклу, и одежду, и наряжала куклу в различные одежды. Много у меня было таких кукол и одежд. Ответить

Помню, как в школе мы завидовали девчонкам, у которых мамы умели шить. Они постоянно щеголяли в каких-то модных нарядах. У одной подружки даже была шикарная юбка-шорты

Моя мама — профессиональная швея, и нас с сестрой с раннего детства обшивала. Всегда спрашивала, чего нам хочется, показывала модели из журналов, в магазин с тканями мы ходили вместе. Так вот, мне было где-то 10–11 лет, мама сшила очень крутой сарафан, и я пришла в нем в школу. Подходит ко мне на перемене наша учительница по математике и спрашивает, где мы купили такой сарафан. Я честно сказала, что мама сшила, и учительница попросила наш телефонный номер. У меня аж сердце в пятки ушло: думала, она маме про мои оценки рассказывать будет. А оказалось, что учительница просто хотела сделать заказ. vavavka

Чем ярче был свитер или кофта, тем лучше. А уж если его украшала фигурка любимого персонажа из мультика, радости не было предела! Вот только шерсть порой немилосердно кусалась

Мамы, как волшебные эльфы, за одну ночь могли создать потрясающий наряд

Это был 1996 или 1997 год, завтра — новогодний утренник. Я помню, что очень волновалась из-за костюма: не знала, кем буду. Папа с мамой спокойно уложили меня спать и сказали, чтобы я не переживала: утром все увижу. Просыпаюсь и вижу красивое зеленое платье с мишурой — такое пышное. Мама сшила его сама после того, как я уснула. А на столе — просто волшебная корона в виде объемной елочки, вся сверкает. mamasonama

Пирожное можно было сделать из печенья, сливочного масла и клубники. Получалось очень вкусно — пальчики оближешь! А у вас в семье был похожий рецепт сладости?

Ольга Курпякова только что К сожалению, нет. Уже когда я была подростком, один из моих двоюродных братьев женился на девушке-кондитере. Вот она пекла и печет превосходно, а в детстве мама постоянно покупала мне торты и пирожные, которые я не очень-то и любила. Только с возрастом полюбила различную выпечку и сладости, благо обмен веществ позволяет есть всё это. Ответить

Поездка за грибами могла превратиться в настоящее приключение

Мне было лет 6–7. Поздний вечер. Вдруг слышу телефонный звонок. А потом прибегает мама и радостно спрашивает: «Поедешь со мной за грибами?!» Конечно же да! Едем в темноте на автобусе, с пересадкой. Я в предвкушении ночного леса: я же знаю, что грибы в лесу растут! И их ежики на иголках носят, как и яблоки. Но мы выходим в другом микрорайоне, идем между новостроек. А потом я спрашиваю у мамы: «А где лес? Мы же за грибами!» В итоге лесом оказался большой таз с маринованными груздями. Боже, какие же они были вкусные! Одно из самых ярких воспоминаний детства. © Tertiumnondatur / Pikabu Ольга Курпякова только что Ёжики не носят на своих иголках ни яблоки, ни грибы, но история очень милая. Ответить

Летний вечер, за открытым окном трещат сверчки, а в воздухе пахнет цветущей липой. Мама опять читает любимую сказку, ты отлично знаешь, чем все закончится, но все равно волнуешься за героев

Светлые воспоминания из детства не всегда связаны со сладостями

В любой компании ровесников при разговоре о детстве все вспоминают разные сладости: первую колу, «Сникерс», «Хубба Буббу». А я помню, как мама говорила, что это вредно для зубов, и не покупала. Взамен «вкусных» воспоминаний у меня в памяти хранится огромное количество неповторимых видов и историй о приключениях, которые сохранились из наших с мамой походов. Это были не пикники на один день, а самые настоящие походы на 2–3 недели: зимой, летом, в горы, на озера, даже на бардовский фестиваль. Тогда, в детстве, не ценил, зато теперь вспоминаю с теплотой. © user4828890 / Pikabu

«Платья на праздники шила заведующая одинаковые, а потом их дома украшали. Кокошник мама сама делала: на картонную основу наклеила слой ваты и украсила мишурой»

Мама всегда знала, как поднять настроение

Наш класс в поход собрался: лес, палатки, а я не смогла пойти. Расстроилась: такое приключение — и без меня! Мама это заметила, но ничего не сказала и отправила меня в магазин за овощами. Отстояла очередь, возвращаюсь, захожу в свою комнату — мама дорогая! Там на потолке звезды из фольги наклеены, а на полу спальник лежит. Как мама умудрилась их туда наклеить, ума не приложу! Так что мне удалось поспать под звездным небом, пусть даже без костра и палатки. Кстати, звезды у меня на потолке еще несколько лет продержались: каждый раз улыбалась, когда на них смотрела. ADME

Ни один магазинный торт по вкусу не сравнится с маминой выпечкой