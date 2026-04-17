16 забавных школьных историй, от которых хочется смеяться как на последней парте
Запах старых тетрадей и вкус пирожков с капустой из столовой мгновенно возвращают нас в те самые школьные годы, когда каждый урок был похож на живую и непредсказуемую серию ситкома. В этом мире «растислав» легко становится названием тазика, а «медведится» — новым животным, даря нам поводы для искреннего смеха. Мы собрали душевные и светлые зарисовки о детской логике, способной поставить в тупик даже самого строгого учителя. От этих простых и невероятно добрых историй на душе сразу становится теплее, ведь в каждом маленьком «Шлярбачкове» так легко узнать себя.
- Эта история дождалась своего часа! То ли 5-й, то ли 6-й класс. Проходим чередование корней -раст-/-рос-. Вызывают к доске, пишу под диктовку учителя, и тут звучит роковое «Ростислав». В голове всплывает правило про слова-исключения, уверенно вывожу «Ростис...», и тут кто-то с галерки спрашивает: «А это имя?» На что учитель с хитринкой отвечает: «Нет, название тазика!» Что в этот момент переклинило в моей голове — не знаю до сих пор. Поворачиваюсь к учителю и спрашиваю, мол, правда? Она невозмутимо отвечает: «Да». Я такая, ага, тогда это не слово-исключение. Стираю написанное и старательно вывожу «растислав». Кто-то сзади спрашивает: «А почему с маленькой буквы?» На что я поворачиваюсь и возмущенно отвечаю: «Ну, а ты что, название тазика будешь с большой буквы писать?!» Так я впервые увидела на примере учителя, что такое рыдать от смеха...
Не из школы, уже из института. Завершающий зачет по интегралам. Достаётся вопрос, надо решить тройной интеграл в сферических координатах. Сижу и ржу над собой. Ну не понимаю, как сферические координаты могут пересечься в бесконечности! Шиза полная. Взял себя в руки, успокоился. Решил. Подхожу к преподу, он смотрит в свою шпаргалку и говорит: Идите, напишите подробно каждое действие. Ухожу, пишу. Получаю другой ответ. Снова подхожу, снова неправильно. Снова ухожу решать. Пишу, как на диктанте, все знаки, вывожу все скобки и тд. Получилось на тетрадный лист. Препод начинает проверять каждое действие, тк ответ снова не сходится. Уставшим голосом говорит: Всё, сдаюсь. Ошибки не могу найти, но ответ неправильный. И поставил зачёт!
«Внимание, вопрос: „Кто такая Вера?“»
- Мой сын на тестировании при поступлении в 1-й класс сказал, что ваза — это мебель. Учитель говорит: «Нет, ваза — это посуда!» Сын в ответ такой: «А моя мама всегда говорит папе, что он не дарит ей цветы, и ее ваза стоит как мебель!» Мы с мужем сидим на задней парте, краснеем. Учитель к нам обращается: «Папа, дарите маме цветы. Ваш сын принят в гимназию!»
Вангую, после такого провала папа не будет ходить на родительские собрания🤣🤣🤣
- Первый класс, задание: переставить буквы в слове «костер», чтобы получилось новое слово. Дочка долго сопела над тетрадкой и в итоге вывела: «корсет». Учительница покраснела и сказала, что ей рано знать это слово! Знаете, как надо было написать?Правильный, на ее взгляд ответ, — это «сектор» и никак иначе. Вечером бабушка, увидев это сражение смыслов, лишь хмыкнула: «Знаешь, внученька, корсет — это красиво и не для всех, не всем дано такое носить». Оценки им тогда не ставили, но кое-что про логику учителей ребенку все же пришлось объяснить.
- Мой старший сын пошел заполнять дневник и, видно, решил заполнить по полной. Остановила я его случайно на 43 февраля.
Написал сочинение. Читаю. 2 ошибки. Но мой взгляд падает на фамилию. Ребенок в четвертом классе, на минуточку.
— Сын, а у тебя какая фамилия?
— Мама, ну что за вопросы? Щербаков!
— А в сочинении ты написал Шлярбачков.
— Не знаю, само как-то так вышло!
Я календарь переверну - там 43е февраля
И в твой дневник я загляну - там 43е февраля....
«Это уже не просто мой школьный рисунок, а мем. Грозный вид выдает серьезные намерения индейца, но подпись делает рисунок незабываемым!»
- В первом классе играли в «Поле чудес»: один ученик загадывает слово — весь класс отгадывает. Моя очередь. Загадываю: «Животное, 10 букв, первая — М, последняя — Я». Никто отгадать не может, даже учитель! А потом весь класс лег со смеху, когда увидел ответ! Ведь я написал: «Медведится». Учительница смеялась так, что не могла остановиться. В свое оправдание могу сказать, что старшая сестра училась уже в средней школе, и она как раз проходила написание -ться и -тся, а я слушал и на ус мотал...
1. Записывал сына в школу в мае. Не хотели принимать, потому что шестилетка, не все буквы знает и так далее. Учительница спрашивает: а свою фамилию сможешь написать? Сын уверенно калякает нашу фамилию из 13 букв! Приняли.
2. Мне было 6 лет, ростом маленький, худой.. Маме достался билет на Кремлевскую ёлку. Туда пускали только детей от семи лет и тооько школьников. Подходим. Милиционер спрашивает: а ты читать умеешь? (ха, нашел кого спросить, я читал с трёх лет и мог читать даже если смотрел на книгу сверху вниз! Тяжелое советское детство: мяч надувной с буквами, кубики с буквами, магнитная азбука..). Я начинаю читать ему аслух билет. Вокруг уже все смеются. Я милиционера морально добиваю: Всё, билет закончился. Хотите, стихи почитаю?!
- Сын в 7 лет перед школой у психолога:
— Представь, что ты едешь на велосипеде, и тебе встречаются инопланетяне! Как ты им объяснишь, что такое велосипед?
— Все просто: два колеса, руль, цепь и звездочка!
Мы с психологом смеялись так, что падали со стула. Психолог со стоном:
— Звездочка меня добила! Правильный ответ — транспорт!
Зачем объяснять, что такое велосипед, если ты можешь просто показать велик, ведь ты на нем едешь? С чего вообще возникло условие, что инопланетяне говорят на твоем языке? Странные, конечно, задания у психолога. Когда нас принимали в школу, просто спрашивали: "Учиться хочешь?" Тех, кто отвечал "да", брали в 1 А, тех, кто отвечал "нет" - в 1 Б. Все)
«Нарисовал уточку. Учитель исправил»
- «Есенин с детства любил гетры», — так начинался диктант. И весь остальной текст был о природе и метафорах. Я писала и думала: «Когда раскроется это странное вступление? К чему оно?» Естественно, ничего так и раскрылось, потому что любил он не гетры, а ветры. Учительница очень веселилась.
- Заснул на уроке физики от скуки. Просыпаюсь от грохота и не узнаю никого — уже другой класс сидит. Учительница физики смотрит на меня, как на экспонат: «О, наш путешественник во времени! Объясни-ка закон Ома, раз уж ты тут проснулся». Я, только открывший глаза, выдаю: «Ом — это когда сопротивление бесполезно...» Класс смеется, а она ставит мне двойку. Оказалось, я проспал звонок, и моя учительница предупредила учеников, чтобы не будили меня. Ожидалось, что я покраснею от неловкости, но я только улыбнулся.
- Когда брата в школу принимали, показали ему прямоугольник и спросили, что это такое. Он ответил: «Сапоги старшей сестры в коробке на шкафу лежат».
Моя дочь слышала русскую речь только когда я ей читала сказки, поэтому она очень своеобразно говорила по русски в дошкольном возрасте: « Вот и бабушка пожаловала». Или: « Отведайте чаю», « Дедушка гостинцы принёс «.В таком духе.
Что вы хотите от детей, если они учат буквы по такой азбуке? Ь — музей, Ы — экскурсия, Ъ — театр
- 4-й класс, очередной диктант, в тексте звучит слово «полотенце». Я написала, рассчитывала на четверку. На следующий день учитель озвучивает результаты диктанта и на весь класс зачитывает ошибки. И тут я слышу свое имя и хихиканье от учителя со словами:
— Лена, почему «полотенце» с двумя «ц»?
А я с недоумением:
— В смысле? А что не так?
Учитель:
— «Полоценце» — это орфографическая ошибка !
— У меня дома все так говорят! Я думала, так правильно.
Весь класс ржет. А я реально думала, что в этом слове две буквы «ц»!
Прочитали у Стругацких слово "мясокрутка" и дома шутили. Дошутились. Младший лет до 8 был уверен, что так правильно.
- Как-то вызвала меня учительница к доске решать задачу. Она звучала приблизительно следующим образом: «Представь, что вас трое друзей, а яблок всего два. Как поделить их поровну?» Я насупился, долго молчал, и когда учительница уже хотела попросить кого-то из класса помочь, вдруг как выдам: «Никак! Надо просто компот из них сварить — и все довольны!» И гордо удалился обратно за свою парту. Класс весь выпал, а меня потом похвалили за сообразительность, но сказали обязательно посидеть над математикой дома с кем-то из родителей. Когда я им все рассказал, папа ухохотался! Ну, а что я могу сказать? Я с детства был хитрым, таким и остался.
Что-то похожее было в Денискиных рассказах. Но, к слову, не исключаю, что такое решение пришло кому-то и в реальности, потому что рассказы из жизни пишутся
«Школьные друзья. С трех попыток мы поймали кадр на мыльницу. Я — крайний справа»
- На уроке учительница рассказывала про Париж — столицу Франции. Задала написать краткий рассказ: «Что бы вы хотели увидеть в Париже?» Мой внук вывел: «Х.В.Э.Б.» Учитель влепила ему двойку. Спрашиваю внука, мол, а что же это значит? А он мне: «Хочу видеть Эйфелеву башню! Она же сказала написать кратко!»
- На первом уроке немецкого классе в 7 или 8 учительница вошла в класс и представилась: «Ищ хайсе Татьяна Константиновна». Соседка по парте: «Ничего себе фамилия! А можно по буквам?»
Из учительских маразмов -Здоровается с учителем немецкого языка sieg heil
На стене одной из школ города. А вы можете циркулем начертить квадрат?
- Сын 1 сентября пошел в первый класс. Пацан любопытный, не тихий, добрый и беззлобный, но очень любит общаться. Поэтому регулярно от учителя прилетают ему высказывания о том, что он болтает, ворон считает и прочее. Как-то вышел он из школы, сияет. Подходит ко мне и говорит:
— Папа, меня сегодня похвалили!
— Ух ты! Чего ж тебе сказали?
— Учитель сказала Макару: «Макар, ты сегодня ведешь себя, хуже чем Федя!»
Сын у меня Федор.
- Помню, как сосед по парте весело писал с ошибками. В слове «лесник» он умудрился сделать три ошибки — написал «листник». Видимо, от слова «лист». Ну а что? В лесу же полно листьев!
Ничего страшного Мой одноклассник,в 9 классе,,-честно, написал на классной доске,-Стихот Варенье Пушкина.И ничего,приняли на Сахалине в мореходку,и дочери замужем
«А нам сегодня вот что задали...»
Какое "простое" домашнее задание! Некоторые люди за всю жизнь не могут найти своё место в жизни, а здесь это является домашним заданием!
- Читаю диктант сына. Название: «Скворечник». Одно из предложений: «А окошко служило дверью». Он пишет: «А кошка служила дверью». Спрашиваю, мол, как кошка может быть дверью в скворечнике? Ты что, вообще не понимаешь, что пишешь? Потом вспоминаю, что я все детство пела: «Васер и Варум, злой огонь кипит...» Ну, мой ребенок, все ясно!
Учились в колледже, приходим на первую пару по экономике, которую вёл препод у которого было маленькое худощавое лицо, но довольно крупный нос с горбинкой. Садим с Анькой тихонько болтаем, препод ходит вдоль доски туда-сюда и монотонно бубнит лекцию, все о чём-то шушукаются, короче стоит обычный гул и когда мы добрались до обсуждения внешности препода, он сделал паузу в бубниже (наверное, чтоб воздуха в грудь набрать), все как по команде затихли и Анька довольно громко выдаёт "Ну, и клюв!", а препод уставился на меня 😳