16 забавных школьных историй, от которых хочется смеяться как на последней парте

Не из школы, уже из института. Завершающий зачет по интегралам. Достаётся вопрос, надо решить тройной интеграл в сферических координатах. Сижу и ржу над собой. Ну не понимаю, как сферические координаты могут пересечься в бесконечности! Шиза полная. Взял себя в руки, успокоился. Решил. Подхожу к преподу, он смотрит в свою шпаргалку и говорит: Идите, напишите подробно каждое действие. Ухожу, пишу. Получаю другой ответ. Снова подхожу, снова неправильно. Снова ухожу решать. Пишу, как на диктанте, все знаки, вывожу все скобки и тд. Получилось на тетрадный лист. Препод начинает проверять каждое действие, тк ответ снова не сходится. Уставшим голосом говорит: Всё, сдаюсь. Ошибки не могу найти, но ответ неправильный. И поставил зачёт!

Теперь у пас это, как анекдот.