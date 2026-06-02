Хм, неужели без мастера нельзя определить источник звука в стиралке, особенно если она выключена? И мастер странный, денег не взял, как минимум затратил время на поездку, а за такой тупой повод вызова вообще надо было брать x2, ибо нефиг.
18 смешных случаев, когда ремонт закончился не только починкой, но и историей для знакомых
Ремонт дарит нам не только долгожданный уют, но и маленькие радости. Как же здорово вдыхать запах свежей древесины, шлепать босыми ногами по новенькому, еще теплому ламинату или сидеть прямо на полу посреди пустой комнаты и есть пиццу из коробки. Впрочем, и починка стиральной машинки или вешалка, сделанная своими руками, способны поднять настроение. А еще во время ремонта случаются простые и смешные истории, которые потом так приятно вспоминать за чашкой чая. В этой статье — искренние рассказы, от которых на душе становится светлее, совсем как после покраски темных стен в нежные тона.
- Стиральная машинка вдруг начала гудеть, хотя я ее даже не включала. Вызвала мастера, он пошел в ванную, через минуту возвращается — готово! И правда, грохот прекратился. А мастер заявляет: «Я с вас деньги брать не буду, если скажете честно: кто из домашних поставил электрическую зубную щетку на стиралку?» Оказывается, она упала и начала вибрировать.
- Пришла у нас в негодность печка в бане, кирпичная была с плитой. Папа решил сделать новую, приволок метра два железной трубы метрового диаметра. Два дня варил в гараже, получилась замечательная печка, с баком для горячей воды, с каменкой, с поддувалом. И все это время мама почему-то ворчала на папу, а он огрызался. Я сильно-то и не вникала. И вот под новую печку в бане залит фундамент, можно устанавливать, и оп-па! Она не пролезает в дверь. Мама знала, что она не пролезет, но папе доказать не могла. Пришлось разобрать у бани стену, чтобы поставить туда этого монстра. А мама всю неделю без горячей воды, без помывки, без стирки. Я бы тоже заворчала.
Неделя особенно без помывки это сильно 😂 Мама деликатная очень, ограничилась ворчанием, я бы этого папу заставила либо вернуть как было либо в тот же день решить проблему.
«А можете что-то сделать с фасадами и покрасить их?»
«Как-то позвонила мне женщина и сказала, что у нее небольшие повреждения фасадов и их надо привести в порядок и покрасить. Попросил фото прислать. И вот что она прислала».
- Мне лет десять было, когда сосед пробил в нашей кухне стену. Я была дома одна, слышу грохот из кухни. Страшно, но надо же посмотреть, что там. Крадусь. Заглядываю: на столе и полу булыжники какие-то, но окна целые, не разбитые. Захожу на кухню и осматриваюсь. А в углу, ближе к потолку, идеально круглая дыра толщиной с руку. А в дыре — глаза, тоже идеально круглые. Потом сосед слабым голосом пролепетал: «Я только гвоздь хотел забить...» Сосед потом дыру за свой счет заделал, очень извинялся, он совсем не ожидал такого. А я лично переживала больше, что не уследила.
- В ходе беседы сказала соседу, что ремонт на кухне закончили, но вечером придет мой брат с дрелью — надо было повесить полку. Тот вызвался сделать сам — чего до вечера ждать, да и дело-то минутное, пустяковое. А дрель у него дома есть. Согласилась. В итоге он расковырял сверлом всю бетонную стену. Смотрел на свое творение с полминуты, чесал в затылке, а потом просто-напросто предложил заляпать получившиеся отверстия жвачкой.
«Интересные обои, обнаруженные в старом доме»
«Они почему-то находятся в „шкафу“ на втором этаже. Дом был построен примерно в 1880 году, и за это время к нему было пристроено как минимум два дополнительных помещения».
- У нас была кошка Лукерья, обожавшая всякий шум и гром. Ремонт для нее был просто именинами сердца. Ни на минуту от нас не отходила, следила за каждым движением. А, надо сказать, муж ее очень любил, называл «усатой принцессой». И вот как-то застаю такую картину: он держит Лукерью на руках, приладил к ее лапке кисточку и таким образом грунтует стену, при этом приговаривая, какая она молодец, как у нее все хорошо получается.
- Давным-давно, когда только появились специализированные обойные клеи, потребовалось в маленьком туалете поклеить простые бумажные обои, где-то два рулона должно было уйти. Купили этот клей в коробочке, рассчитанной на ведро клея, в ней граммов 300 веса. Прочитали с сестрой инструкцию и сильно засомневались, что нужно клея совсем немного. Не поверилось, что будет крепко. Развели коробку на ведро воды, клея много, намазали весь клей на стены и обои, чтобы лишнего не оставалось. Стены были мокрющими, обои тоже, прислоняем их к стене, они не держатся, сваливаются. Кое-как наклеили. Все это сохло две недели, ни пузырей, ни отклеивания. Крепко было. Зато, когда пришло время делать приличный ремонт в туалете, обои ни отмочить, ни отодрать не получилось, штукатурку отбивали. Молодые были...
Да, есть такие обои которые фиг отдерешь, то ли клей виноват то ли обойная основа. Как-то делали ремонт, так вот старые отдирали дольше, чем клеили новые)
«Сделал кабинет в английском стиле»
«Давно мечтал о своем уголке, и вот наконец-то появилась свободная комната, из которой решил сделать себе кабинет. Месяц работы по выходным и вечерам и кабинет готов, осталось только диван поставить».
- Сломалась стиралка. Пригласила двух спецов, каждый сказал разное, но намеками, чтобы непонятно было. И оба за это деньги взяли. За ремонт попросили стоимость новой машинки. Пошла к своему бывшему. Он сказал, что не обязан все уметь делать. Ну я разобрала машинку, смотрела там, где по намеку мастеров находилась проблема. Поняла, что стерлись угольные щетки. С третьего раза заказала правильные. Поставила их по видео из интернета. Работает! Потратила 1000 рублей.
«Я сделала это!»
Только надо помнить, что в стене проводка. И важно не повредить кабель.
«Сегодня впервые в жизни я взяла в руки перфоратор. Знаю, что для кого-то это полная ерунда, но для меня это победа над собой! И повесила в прихожей вешалку для одежды. Обувницу тоже собрала сама на прошлой неделе. С помощью инструкции, отвертки и мощных мысленных усилий. Для гуманитария, тяжелее ручки ничего в руках не державшего, получилось отлично».
- Решила поменять унитаз. Купила, вызвала мастеров из сантехнической компании. Унитаз поставили нормально, но внутренности бачка смонтировать не смогли, сказали, что не знают как. И ушли. Пришлось самой. Се ля ви.
- Делал нам один мастер ремонт. И во время ремонта попросил заказать массажную накидку на кресло с подогревом для его отца, у него не получалось почему-то. Пришло время расчета. Я ему отдаю сумму, спрашиваю: «Правильно посчитал?», он отвечает: «Да». Потом я замечаю, что ошибся и недодал ему 2000 рублей. Говорю: «Я же тебе еще 2000 должен, ты почему молчишь?» Он: «Да ладно, там всего 2000, ничего страшного». Я настаиваю: «Ну как, ты же работу выполнил». И, кстати, сделал он все хорошо, даже помогал мне плитку оставшуюся отвезти обратно в магазин. Когда пришел заказ, я подарил ему эту накидку. К чему я это все? Когда человек хорошо выполняет работу, то он и сам не мелочный.
Видимо, богатый мастер попался, раз два косаря для него не деньги 😂 История скорей всего чья то фантазия)
«Что-то сломалось? Не беда! Соберите изящно все кусочки воедино!»
- Живу в старом доме, потолки три метра. Начали делать ремонт на кухне и частично разобрали подвесной потолок, состоящий из панелей. Сегодня ночью проснулись от непонятного грохота на кухне. Заходим — а там наш кот запрыгнул на шкаф с посудой, а со шкафа забрался в подвесной потолок и начал по нему ходить. Кот! Ходит! В потолке!
Воспоминание! У нас в доме ч моем детстве висели ковры на стенах. Кот очень любил по ним бегать с внутреннней стороны стены.
- Делаю ремонт дома. Нанял для этого людей. Сегодня должны были заниматься ванной. Прихожу домой, чтобы завести им материал для работы. Захожу в квартиру и слышу, как они вдвоем ругаются, как правильно говорить: «класть плитку» или «ложить»? Ничего не сделали, ванная как была голая, так и осталась, зато они спорят! Филологи!
«Старые обои, обнаруженные во время капитального ремонта кухни»
«Обнаружил эти старые обои во время демонтажа кухни в старинном доме. В документах указано, что дом был построен в 1850-х годах, хотя один местный житель сказал, что, вероятно, это было раньше».
- Начали делать ремонт в новой квартире, отдали план прорабу и его команде. Пришли спустя пару дней посмотреть на сантехнику, зашли в туалет, и что мы там увидели? Унитаз на потолке! Спрашиваем, мол, это что такое вообще? А рабочие вдруг показывают наш же план, который рисовала жена по ночам. А на плане вся сантехника размещена на потолке. Но их это даже не смутило, решили, что у нас такие причуды.
Бред. Хотя бы потому, что я слабо представляю, на что надо закрепить унитаз на потолке, чтобы он под своим весом не упал
Ремонт нельзя закончить, его можно только начать (с) Расскажу свою историю, недавно делали ремонт, запенивали межкомнатные швы своими силами. Баллон пены, написано 25 литров готового продукта. Маленькая дырочка между нашей комнатой и соседской. Муж берет баллон, начинает запенивать, а пена уходит и уходит куда то внутрь. На полбаллона решили остановиться, что то не то, то ли пена бракованная попалась и нифига не расширяется, то ли что... А вечером приходят соседи и приглашают нас в гости)))) Угадайте, что мы увидели в соседском зале? Все 25 обещанных литров))) С соседями в хороших отношениях, посмеялись, помогли им ликвидировать последствия)))