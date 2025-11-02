19 мастеров, которые подарили своим клиентам не просто услугу, а целую охапку впечатлений
Когда дома что-то ломается, телефон отказывается работать, а машина не едет, одни берутся за дело сами, а другие обращаются к специалистам. Принято считать, что вызвать мастера — это и быстрее, и надежнее. Однако, это не всегда так. Порой вызов профессионала оборачивается целым приключением, а иногда и недоразумением. В этой подборке мы собрали истории людей из реальной жизни. Они рассказали, как столкнулись с мастерами, которых забудут не скоро.
- Друг затеял стройку на участке. Нанял бригаду, часто приезжал проконтролировать, без предупреждения. Все восхищался: всегда работа кипит. Построили в срок, рассчитались, довольны. И тут прораб признается: «Утаивать не стану, дело в том, что ваша собака, овчарка немецкая, каждый раз за 10 минут до вашего появления, выходила и садилась перед домом. Как села — все сразу за работу! Ни разу не подвела». © LOL.Story | Смешные истории из реальной жизни / VK
- Сломался холодильник. Не холодит холодильная камера. Мастер пришел, раскрутил плату, говорит что дело в ней. Сказал, что с нас 10 тысяч за ремонт платы и диагностику. Пока он «танцевал с бубном », холодильник разморозился и заработал. Это было фиаско для бедолаги. Оказалось, закрылось льдом отверстие, подающее поток холодного воздуха из морозильной камеры в холодильную. Мастеру дал тысячу за мастер класс и выгнал. Теперь я «ремонтирую» сам холодильник при аналогичных симптомах. © VladimirSeverov / Pikabu
Окей, дальше как?
- У нас годовщина свадьбы, 8 лет. Вспомнился день нашей свадьбы. Будущая жена спускается от своей бабушки на лифте, конечно же, он застревает. Телефон, куда звонить в случае поломки, указан снаружи лифта! Кнопка сработала с горем пополам с пятого раза, сказали ждать, пока мастера освободятся и придут. В итоге пришел мастер спустя время и такой: «А, ну да, лифт застрял, надо инструмент, а я не взял», — и ушел за инструментом! Пришел, открыл. В итоге все хорошо, в ЗАГС успели! © Подслушано / Ideer
- Мой брат фанат компьютерных игр. У моей жены есть племянница. У нее полетел комп. А мой брат в этом разбирается. Я сказал племяннице: «Бери ноутбук и пойдем к мастеру». Пока он переустанавливал программы, они разговорились. Я за этим всем наблюдал. Так вот, оказалось, что она играет в те же игры, что и он! Идеальная пара. Брат предложил встретиться еще и, если будет желание, поиграть вместе. © Палата № 6 / VK
«Итак, вот что только что произошло...»
- Сняла квартиру в аренду. Стиралку обещали починить. Мастер оценил поломку и ушел. Через день вкрутил что-то и смылся, мол, потерял телефон. Потом опять, только с кошельком. А вчера заявился: «Дорогуша, муж у тебя есть?» Я обалдела, и тут он продолжил: «Не пойми неправильно, мне тут помощь нужна просто, выдвигать придется полностью машинку». Я сказала, что раз он не справляется, может быть, стоит обратиться к другому специалисту. Уже на следующий день все магическим образом работало.
- У соседки на даче сломался нагреватель. Мастер пришел, обещал вернуться с запчастями, попросил оплату. И тишина. Через неделю соседка жалуется, что он снял весь обогреватель и не отвечает. А сегодня мы услышали крики с ее участка, бежим, а там мастер бегает по всему саду от возмущающейся соседки. Видимо, ее терпение лопнуло и она высказала ему все, что думает о его работе. Самое смешное, что за ней бегал ее маленький внук. Мы еле сдержались, чтобы не засмеяться. В итоге бабушку успокоили, с мастером серьезно поговорили. Мастер все таки починил нагреватель и соседка с внуком благополучно укатили в город.
«Как же я рад, что сегодня работаю один!»
- Вышла из строя первая в нашей молодой семье стиральная машина. Греть перестала.
Вызвали мастера. Пришел мужичок, такой, весь из себя специалист. С собой сына привел. Начал ему говорить, что делать. А я рядом стою, вникаю. Развернул тот к себе задом машинку, открутил штуки четыре самореза, а там и электронагреватель виден.
Каким же я себя дураком тогда почувствовал! Я думал, там половину машинки разобрать нужно, чтоб к нему добраться. Поблагодарил, оплатил работу, а сам себя ем изнутри. Жена помогла — говорит, считай, что мастер-класс по ремонту оплатил. На том и успокоился. После этого, естественно, сам нагреватель менял уже. © Machaeon / Pikabu
- Стиралка решила, что пора заканчивать карьеру. Нажимаю кнопку, а она в ответ ни звука, ни движения, как мои жизненные перспективы. Полез в интернет, почитал советы, потыкал кнопки, даже пнул по корпусу, как батя учил — ничего. Вызвал мастера. Через два часа заходит мужик с виднеющимся «декольте» сзади из-под штанов. Говорит: «Ща глянем, малой». Открывает люк, тык-мык, на что-то нажал, что-то подкрутил. Две минуты — стиралка ожила. Я смотрю на него, он смотрит на меня: «Ну, 4000.» Я, конечно, заплатил. Но пока он уходил, в голове была одна мысль: «Зачем я учился в универе пять лет на финансиста, чтобы сейчас получать 25к, если можно было пойти в ПТУ и зарабатывать в три раза больше за два пшика и один щелчок?» Обидно, блин. © Не все поймут / VK
«Длинные бороды и шлифовальные машины плохо сочетаются друг с другом»
Нет худа без добра... Прекрасный повод привести в порядок эту мочалку.
- Я — мать-одиночка с маленьким сыном, не имела возможности часто выходить в свет. Всегда говорила, что мой муж сам меня найдет и придет ко мне. И ведь пришел! Надо было делать ремонт в новой квартире, вызвала мастера. Пришел, сделал и больше не ушел. © Подслушано / Ideer
- Я девушка, и я долго работала «мужем на час» — официально, от организации. Если заказывать мастера через сайт, то можно выбрать по профилю, он с фото. Меня обычно вызывали старушки, которые боятся или стесняются приглашать домой незнакомых мужчин, или девушки, боящиеся осуждения соседей и гнева мужа. Но если вызвать мастера, просто позвонив, то приедет любой, кто в данный момент свободен. Вот на такой телефонный вызов (подключить стиралку и установить смесители) я однажды и приехала.
Дверь открыл парень лет 30, сразу с порога сказал: «Бабе не разрешу трогать сантехнику, иди отсюда, вы в этом ничерта не понимаете». Спросила, понимает ли он. Ответил, что не очень. Немного подумав, впустил. Пока откручивала транспортировочные болты со стиралки, ходил туда-сюда мимо ванной, потом заглянул: «Слышь, а научи...» Показала ему, куда что, еще и в режимах машинки помогла разобраться. Пригласил меня вечером на свидание, а я согласилась. Так я встретила своего лучшего друга, не разлей вода уже десять лет, он даже успел жениться на моей подруге, с которой я его и познакомила. А девушек «бабами» он больше не называет, одумался. © Подслушано / Ideer
«Я нашел самого недалекого электрика на свете»
«Да блин!»
- Когда приехали на учебу, с подругами сняли квартиру. А в том доме нет горячей воды, и все пользуются бойлерами. У нас он не работал. Что-то подкручивали, стучали по нему, а вдруг. Но все тщетно. В итоге забили и два месяца мылись в тазике, подогревая воду в кастрюлях. Надоело, вызвали мастера. Он пришел и нажал на какой-то рычаг, бойлер заработал. Оказывается, мы его просто не включили. Мастер смотрел, как на дурочек. Никогда еще не было так стыдно. © Подслушано / Ideer
- Мой папа — мастер на все руки. У нас протекает унитаз (из бачка льется), отец поменял там что-то, не протекал 1 день. Опять пришел чинить, я пришла с учебы и спросила, надолго ли? Он ответил, что нет, там легко, ну и я благополучно уснула. Когда проснулась, отца уже не было, я радостная пошла в туалет. Да, больше ничего не течет, так как не обнаружила сливного бачка. Отец не берет трубку. © Подслушано / Ideer
«Я подняла лестницу, забыв, что сверху стояла краска»
Мастер мастеру — рознь. С какими умельцами сталкивались вы? Героям других наших подборок повезло по-разному:
