15 жизненных историй о свекровях, которые умеют добавить перчику в обычные будни
13 минут назад
Отношения свекрови и невестки — это всегда щепетильная тема. Кто-то быстро находит общий язык, а некоторым женщинам трудно наладить контакт друг с другом. Причины этого бывают разные. Героиням нашей статьи достались свекрови с перчинкой. Например, одна женщина решила, что она — героиня турецкого сериала, и вручила невестке деньги, чтобы та ушла от ее сына. А другая решила разыграть свою невестку прямо с порога.
- Отправила детей на неделю к свекрови. Когда пришла их забирать, свекровь была довольная, мол, все хорошо прошло. Заходим домой, и сын вдруг говорит: «Мам, а бабушка рассказала, как папа тебя нашел». Удивилась, и тут сын выдает: «Ты стояла у вокзала и продавала всякую мелочь, жила совсем плохо. Папа тебя увидел и сразу влюбился. Привез домой, помыл, купил платья и сказал, что ты теперь никуда от него не уйдешь!» Я чуть не упала. Из всей этой драмы правдой было только то, что мы встретились у магазина и это действительно была любовь с первого взгляда. Но зачем свекровь сочинила этот сценарий в духе фильма «Красотка» — ума не приложу. Видимо, бабушке очень хотелось добавить нашей истории капельку героического спасения!
- Слухи пошли, что я с мужем из-за денег. Свекровь в это поверила. Когда я вернулась с работы, она кинула мне купюру со словами: «Бери деньги и держись подальше от моего сына». Муж был в душе, но, когда это услышал, выбежал оттуда и порвал ее деньги. Мы сильно поссорились. В тот же вечер мы собрали вещи и в 12 ночи съехали, хотя ремонт в своей квартире еще не закончили. Зато живем в тишине. © wl999999999999
- Я месяц как родила ребенка. Все еще приходила в себя, привыкала к роли матери. Вдруг звонит свекровь и кричит в трубку: «Быстро собирайте вещи, две недели живете у нас». Я ничего не понимаю, спрашиваю: «Зачем?» А она говорит, что они со свекром уезжают в отпуск, и мы должны приехать и приглядеть за ее младшим сыном. Ему 16 лет. Предложила, чтобы он пожил у нас, раз она боится, что он останется без присмотра. Но она требовала, чтобы мы приехали к ним, ведь сыну будет далеко ездить до школы.
- Не совсем свекровь, но можно и так сказать. Жили вместе с молодым человеком и его мамой. Я ушла на работу. Приехала, а оказалось, что смена не моя. Видимо, напутала что-то. Возвращаюсь, захожу в квартиру — а свекровь спит в нашей кровати. © numberswith_love
- Живу с парнем уже шесть месяцев, пришло время познакомиться с его родителями. Сидим на кухне, готовимся, и тут — звонок в дверь. Стоят мужчина и женщина и начинают мне высказывать, что я их затопила. Ну а я все проверила и, когда ничего не обнаружила, послала их куда подальше и захлопнула дверь. Снова звонок. Я опять открываю, а они стоят и ржут надо мной. Оказалось, что у моих будущих свекра и свекрови такое чувство юмора. © Палата № 6 / Telegram
- Были у свекрови. Забыла там сережку. А эта пара была мне очень дорога — подарок папы. Звоню свекрови, а она мне: «Я тебе ее продам». Я такая: «В смысле?» А свекровь: «Ну, я ведь могу и в ломбард ее отнести». Я не собиралась ей потакать, потому взяла и нажаловалась мужу. Он собрался и отправился к своей матери. Потребовал, чтобы та отдала сережку. А она попыталась подсунуть какую-то бижутерию вместо моего украшения. Но муж сделал фото, отправил мне и уточнил, моя ли это сережка. И лишь после этого свекровь нехотя достала аксессуар из своей сумочки. Да-да, она уже собиралась его куда-то нести. © BananaManderine / Reddit
- Свекровь насмотрелась передачи «Ревизорро» и накупила белых перчаток. Теперь, когда она приходит в гости, ее так распирает от радости при возможности найти у меня пыль. Перед последним ее приходом я навела генеральную уборку. Такого разочарования в глазах свекрови я еще не видела. © Палата № 6 / Telegram
- Свекровь звонила маме и говорила: «Ваша дочь недостойна моего сына!» Такие звонки продолжались на регулярной основе, а потом мама не выдержала и говорит: «Слушайте, моя дочь закончила университет с красным дипломом, у нее есть квартира и машина. А что есть у вашего идеального сыночка? Давайте, я напомню, что это наша родня устроила его на работу и живет он у моей дочери». Свекровь вначале молчала, не ожидала, что с ней так будут разговаривать, а потом бросила трубку и больше не звонила.
- Первое, что мне сказала будущая свекровь: «Ты мне не нравишься». Я сразу напряглась. А кого бы такое не напрягло? Но после этого с ее стороны было максимально вежливое поведение, и, судя по моим аккуратным расспросам, будущему мужу она тоже ничего такого не говорила. Странно, подумала я, но решила забыть. Спустя некоторое время ситуация повторилась, и она опять сказала, что я ей совсем не нравлюсь. После этого она пошла с восторгом и безграничной любовью нянчиться с детьми. Я опять напряглась. Но уже решила не спускать все на тормозах и спустя какое-то время уточнила, что же она имела в виду. А имела она в виду именно то, что сказала: я ей не нравлюсь, как человек. После такого я удивилась и спросила, почему же тогда она такая хорошая свекровь, ведь обычно, если не нравится невестка, то с ней не церемонятся. Да и против свадьбы она не возражала, искренне поздравила. Она ответила: «Так это ты мне не нравишься. А сын тебя любит. Ты верная, хозяйка хорошая и мать любящая. Как свекровь я тобой довольна, а как человек — насильно мил не будешь». Испытываю смешанные чувства по поводу этой ситуации, но все же благодарна: мало кто умеет так расставлять приоритеты. © Мамдаринка / VK
- Бывшая свекровь, когда я родила второго ребенка, на выписке из роддома сказала моей старшей дочке (тогда ей было 3 года): «Ты будешь жить со мной, ведь у родителей теперь другой ребенок есть». Видели бы вы глаза моей дочери в тот момент. © О...мой...Джек / TikTok
- Каждый раз, когда привозили дочку к свекрови, она требовала больше сменной одежды. Я с пониманием отнеслась и начала привозить по несколько штук футболок, колготок и других вещей. В итоге дошло до того, что вещей у дочки дома не осталось. Я залезла к свекрови в комод и выгребла одежду — насчитала 12 колготок. Прямо она так и не ответила, зачем их прятала. © Светлана / TikTok
- У знакомой свекровь требовала назвать внука в честь прадеда (ее отца) Климентием. На вопрос, почему она не назвала так своего сына, ответила: «Я что, глупая, таким именем называть?» © Злая Бабка / TikTok
- Выходила замуж в 23 года. Жених еще до свадьбы сказал: «Мама сказала искать такую, которая будет стричь мне ногти». Я думала шутка. Спросила напрямую у свекрови, она подтвердила. Перед свадьбой она подстригла ему ногти. Через год вернула корзиночку маме. © Anni / TikTok
- Свекровь у моей сестры немного странная. В их жизни она никак не участвует, звонит зятю только с одной фразой: «Мне надо вот это». Когда они были в его родном городе и заехали к ней в гости, она сказала: «Там на кухне еда, берите», и ушла в другую комнату. Они поели, и она к ним так и не вышла. Но самое интересное: когда сестра очень сильно поссорилась с мужем, его мать как-то узнала об этом, позвонила ему и отчитала по полной, мол, не смей мою невестку обижать. То есть с невесткой она не общается, но постоять за нее готова.
С невесткой не общается, но постоять за неё готова - идеальная свекровь, дайте две.
- Про бывшую свекровь. Приехали к ним в гости в другой город — я там первый раз. Ночевали в зале на диване. Просыпаюсь оттого, что надо мной кто-то нависает: я спала с краю, бывший муж — у стены. Это она через меня к нему тянулась, чтобы погладить. © Лина Рош
Невесткам из нашей статьи точно скучно в их семейной жизни не бывает, ведь им достались неординарные свекрови. Не зря в Китае есть шутливая поговорка: «Невестка долго терпела и стала свекровью».
