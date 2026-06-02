15+ ярких комиксов и историй о том, как лихо изменились наши путешествия за какие-то десятки лет

Конечно, путешествия всегда были маленьким приключением, но раньше они выглядели совсем иначе. Только вспомните очереди за билетами, пленочные фотоаппараты, беготня по рынкам за приятными сюрпризами для родных и друзей, и звонки домой раз в лучшем случае раз в неделю. Сегодня многое из этого осталось лишь в добрых воспоминаниях, которые вызывают у нас улыбку и теплую ностальгию.

Открытки из отпуска уже не особо актуальны. Теперь мы можем отправить близким фотографии в любой момент нашего путешествия

А вот Новый год в дороге, пожалуй, встречали и нынешние и предыдущие поколения путешественников

Я отмечала прошлый Новый год в плацкарте. Почти все там уснули до полуночи. Ну а мы нашли какого-то парня, поделились с ним мандаринами, пожевали оливье и потом тоже легли спать. После высадки уже доедали оливье, выковыривая его из коробочки хлебом. Это было в 10 утра в полупустом незнакомом городе. Зато посуду мыть не надо. © MeScuka / Pikabu

Сегодняшних маленьких путешественников бывает непросто отвлечь от телефона

Впрочем, со многими взрослыми пассажирами — та же история. А еще они часто не хотят терять ни капли комфорта в своих поездках

То ли дело раньше. Увидел дельфинов и загорел — уже счастье

До сих пор помню первую поездку с мамой на море в 1979 году. Дельфины подплыли и оказались метрах в пяти от нас. Я думал, что лопну от счастья. И да, я всегда реально сильно загорал. Однажды мне даже дали какой-то приз как самому загорелому в пионерском лагере. © Kuchka70 / Pikabu

Раньше мы просто приходили на пляж и искали, где можно расстелить свое полотенце. А теперь кое-кто из туристов торопится занять свободные лежаки с раннего утра

AI-generated image Руконожка Ай-Ай только что А потом проходит Джамшут из гостиничного сервиса и меланхолично собирает ВСЕ полотенца с незанятых лежаков) Ответить

Если пару десятков лет назад мы радовались возможности снять хотя бы угол с раскладушкой в курортный сезон, то теперь многие подходят к выбору отеля куда серьезнее

Полеты в бизнес-классе, пожалуй, так и остались уделом избранных. Ну или тех, кому сильно повезет

Вспомнилось, как я в детстве оказался в бизнес-классе. Было это в тот единственный раз, когда я со своим отцом полетел за границу — в Хорватию. После посадки я приник к своему иллюминатору и увидел там огромное крыло самолета, напрочь перекрывшее мне примерно две трети обзора.

Оглядевшись, я уточнил у отца, где дочка с мамой из нашей туристической группы, которые мне очень понравились на регистрации. Папа сказал, что они в бизнес-классе летят и пальцем ткнул куда-то вперед. Ну я и утопал вперед в этот таинственный «бизнес-класс», нашел, где сидят эти дочка с мамой, пообщался с ними, а потом красивая тетя в форме сказала занимать свои места.

Так уж получилось, что прямо за моими собеседниками было свободное кресло. И я сел.... И всю дорогу летел на этом месте. Меня покормили вкуснющим обедом, и никто не сказал уходить оттуда. Батя заглянул ко мне после взлета, увидел что у меня все в порядке, и ушел обратно. А вот на обратном пути весь бизнес был занят, и я летел с папой рядом. © Diamond4KG / Pikabu

Кажется, раньше мы умели полностью отключаться от работы в отпуске

И тогда, и сейчас встречались пилоты-шутники

У меня друг не летал на самолетах. И вот его первый полет из Санкт-Петербурга в Оренбург с пересадкой в столичном Шереметьево. Он очень переживал, что сядет при пересадке не на тот самолет, я же утверждал, что это невозможно. И вот он в кресле. Из динамика раздается голос: «Уважаемые пассажиры, с вами говорит командир экипажа! Мы совершаем рейс по маршруту Шереметьево — Сыктывкар!

Друг аж подскочил. И тут звучит следующее объявление: «Уважаемые пассажиры! Меня зовут Мария, я старший бортпроводник. Не волнуйтесь, это только командир летит в Сыктывкар, а самолет и все остальные летят в Оренбург». © FynG / Pikabu

Раньше, кажется, было практически немыслимо отправиться на экскурсию без опытного гида, а теперь каждый может скачать аудиогид в свой телефон

Пожалуй, почти у каждого в семье есть история, как кто-то приехал не на тот вокзал или перепутал аэропорт

Поехали мы в детстве с бабушкой в столицу в гости к родственникам. И вот настало время уезжать, они нас провожают, нашего поезда пока нет, мы спокойно едим мороженое. И где-то за 15 минут до отправления мы понимаем, что приехали не на тот вокзал. И я помню, как мы — бабушка, две сестры и я, — бежали на поезд. А потом я нашла в купе забытую перчатку сестры и выкидывала ее из набирающего скорость поезда. Перчатка и впрямь летела как в кино. yasmin_endodoc

Нынешние нормы провоза багажа сильно отличаются от тех, что были пару десятков лет назад

Если раньше курортный роман был настоящей интригой, то теперь достаточно заглянуть в соцсети обаятельного незнакомца, чтобы узнать, что он из себя представляет

Поход — это тоже маленькое путешествие, о котором можно вспоминать годами

Когда нам было лет наверное по 12-13 мы с дворовыми девчонками ходили в походы. И знаете, я хотела бы сказать им спасибо, они знали, что семья у меня не очень обеспеченная, поэтому, когда мы обсуждали кто что возьмет, они не сговариваясь сообщали мне: «Так, с тебя покрывало и посуда». И я была такая счастливая. Я бежала домой, искала самое приличное покрывало, посуду начищала пищевой содой, благо она была всегда. Утром мы собирались и шли в поле или ближайший лес, я стелила свое покрывало, доставала посуду, девчонки — свои припасы, и мы ели и болтали, мечтали, как самые красивые парни с нашего двора обратят на нас внимание и влюбятся по уши. dnevnik_pamyati17771

Помните, сколько сувениров вы на радостях притащили из своей первой поездки? А теперь туристы часто привозят с собой что-то действительно необычное

Если раньше перед поездкой на курорт полагалось «почистить перышки», то теперь мы уже не всегда тратим время и деньги на лишний поход в салон красоты

