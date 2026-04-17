Что не вышла за того жениха замуж -возможно, это правильно.
Но что взяла и кинула всех (и свою родню, и женихову) -попахивает свинством.
20+ душевных историй о знакомстве наших родителей в эпоху бумажных писем и автоматов с газировкой
До появления мессенджеров и приложений для знакомств людям приходилось проявлять настоящую изобретательность, чтобы найти любовь всей своей жизни. Свидания назначались у памятников и под часами, а ожидание встречи наполняло сердце приятным трепетом. Черно-белые кадры из семейных альбомов бережно хранят эти светлые моменты, напоминая о том, что человеческие чувства всегда находят дорогу, даже если у них нет навигатора.
- Оставалась неделя до маминой свадьбы. А моя мама взяла и сбежала! Стоит она на вокзале, думает, куда поехать. Решила ехать в Клайпеду, к подруге. Попросила в кассе билет туда. Кассир не расслышала с первого раза, переспросила. А мама вдруг возьми и брякни: «В Ташкент!» А папа у меня жил как раз там. Вместе 41 год.
- После учебы нужно было отработать по распределению, иначе — плати. Определили маму в какую-то глушь. Перед отъездом она поехала к морю, там познакомилась с папой. Они из соседних городов оказались! И в последний день отпуска папа вдруг: «Или ты выходишь за меня замуж, или мы больше никогда не увидимся». И это было реально так. Не уезжать на распределение можно было только замужним. Через 2 недели исполнится 30 лет их совместной и счастливой жизни. Они — мой пример любви, понимания и поддержки. Приготовила им чудесный подарок!
«Мои родители, Ижевск, 1988 год»
- Мои познакомились в пансионате, где мама отдыхала, а папа работал поваром. Мама вернулась домой, а папа решил сделать сюрприз. Выслал телеграмму, мол, встречай. Мама пришла с подружкой. А та решила взять папу «на слабо» и вдруг говорит: «Слабо в ЗАГС пойти?» В общем, так и подали заявление.
- Папа на вокзале встретил красавицу в пуховом платке. Еще и пирожками от нее так вкусно пахло! Стоял, глазел, но подойти так и не осмелился. Полгода уж прошло, жену себе нашел. Заезжают в коммуналку. Папа ставит чемодан. А молодая жена вдруг лезет в шкаф и вытягивает оттуда пуховый платок! Повязала на голову и улыбнулась ему. Была это моя мама. Узнала она папу по чемоданчику, украшенному наклейками, с которым он был тогда на вокзале. А пирожками от нее в тот день пахло, потому что она ехала от своей тетки. Та как раз напекла пирожков, вся квартира их запахом пропиталась, и одежда, висевшая в прихожей, тоже.
«Мой папа, в электричке по дороге на дачу. Начало 60-х годов»
- Маме с папой и 20 не было. Поссорились, полгода не общались. Мама с подругами пошла отрываться в сельский клуб. Папа дождался, когда она одна пойдет домой, обогнал и лег посередине дороги!
Мама: «Миша? Ты что тут делаешь?»
А он выдает: «Отстань. Не видно, что ли, лежу».
«Зачем?»
«Что хочу, то и делаю, понятно?»
Это он так хотел привлечь ее внимание. В принципе, желаемого он в итоге добился, вот такими вот интересными путями.
- Мама в юные годы тратила стипендию на девичьи хотелки, а жила впроголодь. Позвали ее друзья на праздник. И вот сидит она нарядная, красивая, молотит оливье за обе щеки. Поднимает глаза и вдруг видит, как парень напротив смотрит на нее, подперев рукой голову. Заметил, что она перестала жевать и выдает заботливо: «Кушай, кушай! Ну ты и лоооопать...» Вот так познакомились мои родители. Уже почти 50 лет вместе, и на семейных застольях с удовольствием вспоминают свою историю знакомства.
«Кубанская свадьба. Примерно 60-е или начало 70-х. Обратите внимание на подушки — это приданое»
Интересно, на фото некоторые женщины и мужчины перевязаны каким-то платками. Это какая-то традиция или отличие гостей со стороны жениха или невестки?)
«Люди, которые переносили приданое из дома родителей невесты, перевязаны платками через плечо. Молодожены, свидетели и дети на свадьбе цепляли на грудь искусственные цветы с лентами или платочками»
- Моим родителям было по 20 лет, когда они встретились. Мама шла по улице, как вдруг ее окликнула подруга: «Маша! Познакомься, это мой брат». Из маминых воспоминаний: «Я увидела невысокого парня в окружении девушек. И вдруг он выдает: „Девушка, я прошу вашей руки!“» И мама ответила, театральным жестом подавая руку: «Пожалуйста!»
Она увидела растерянное лицо: папа смотрел на руку и не знал, что с ней делать. Мнения друг о друге у них сложились сразу. Мама думала: «Раздолбай», папа: «Я к этой ведьме на километр ближе не подойду!» Однако они снова встретились через 15 лет. За это время оба побывали в браке, у обоих родилось по ребенку. Ну а потом мама переехала к папе в деревню, и вскоре родилась я.
- Мой папа каждый вечер на протяжении двух месяцев водил в любимый мамин ресторан и мою маму, и ораву ее подружек. Наверное, понятно, что мама хотела избавиться от ухажера. Но в итоге у нее это так и не получилось. К счастью!
«Я с мамой, 1990-1991 год примерно»
- Мама и папа познакомились в кафе на новогоднем корпоративе. Папу должны были познакомить с девушкой, было свободное место за столом рядом с ним. Девушка не пришла, а мама заняла это место и сидит рядом уже 35 лет.
- Отчим у мамы на дискотеке номер телефона попросил. Она ему: «У меня ребенок, зачем тебе?» А он такой: «Так я же не жениться предлагаю». В итоге уже 20 лет вместе.
«1977 год, родители только поженились. Позади сервант с хрусталем и сервизами — бабушкина гордость»
- Мама с папой были танцорами и объездили с гастролями не только всю страну, но даже были и на Кубе! Познакомились, когда вместе поступили на хореографический факультет: мама после школы, а папа после технического училища. А все потому, что дедушка сказал, что сначала надо получить нормальную профессию, а потом уже танцульки.
- Маме на момент свадьбы было 32 года, папе 36. У мамы за плечами уже был брак и маленькая дочка, которой на момент свадьбы было 4 годика. У папы первая женитьба. Он всегда был в учебе, потом в работе и науке. Познакомились они, когда мама пошла работать инженером. Папа был ее руководителем. Мама рассказывала, что, когда папа назначал свидания, они всем отделом гадали, что же там написано — настолько у него плохой почерк был.
- Папа и мама оба родом из захолустных деревушек. Папина старшая сестра отучилась в институте и уехала работать по распределению в Поволжье, а потом и папу устроила работать в свою организацию, от которой предоставлялось общежитие.
Мамина семья переехала в Поволжье работать на земле. Мама поступила учиться, а после устроилась работать на крупное предприятие, где тоже получила место в общежитии.
И если вы подумали, что вот так они и встретились, то нет!
Прошло несколько лет, и каждому из них от своей организации выдали путевки на море в санаторий. Там они и познакомились в столовой. Оказалось, что они уже 4 года живут в одном городе, на одной и той же улице, в соседних общежитиях, ходят в одни и те же магазины, даже ездят одним маршрутом трамвая, но ни разу до этой встречи не виделись!
Когда я думаю, сколько всего в этой цепочке событий могло пойти не так на любом этапе истории, и какова вообще вероятность появления на свет меня... В общем, живу с осознанием того, что я — событие из разряда один на бесконечность!
- Когда у меня спрашивают, как познакомились мои родители, я с гордостью отвечаю «в небе». А ведь это правда! Они в юности занимались парашютным спортом. У мамы 300 прыжков, а у папы 500. Для меня история их знакомства — самая романтичная, захватывающая и вдохновляющая! Они у меня больше 20 лет счастливы в браке.
«Сегодня у моих родителей бриллиантовая свадьба — 60 лет совместной жизни»
- Ехал я в 1985 году в туристическом поезде — это когда тебя катают по разным городам, питание и экскурсии включены. Чтобы во время дневного переезда мы не скучали, по радио устроили конкурс вроде «Алло, мы ищем таланты». Я откликнулся и потопал через весь поезд в радиорубку. Я знаю действительно очень много стихов. Ну очень много, могу декламировать наизусть часа два подряд. Самый любимый поэт — Есенин, стал читать его «Персидские мотивы». Хотел еще попеть под баян, но решил, что я и так молодец, и хорош мне тешить свое эго.
Вернулся в свое купе, получил заслуженные похвалы от мужиков, и тут услышал, как по радио мелодичный женский голос начал декламировать поэму «Черный человек». Это тоже произведение Сергея Есенина. Сильная вещь. Я заслушался, меня аж пробрало морозом по коже. А когда она закончила читать, то сказали, что эту девушку зовут Маша, и что она из нашего вагона, практически из соседнего купе.
Я, естественно, с ней познакомился. Как оказалось, у нас было много общего, и я уже не отходил от нее все путешествие. Перед возвращением в Калининград назначил свидание, и мы начали встречаться. А через два года поженились.
А еще через три года родился Сашка. Рост у него сейчас почти 190, вес за сотню. По виду он почти копия Джона Сноу из «Игры престолов», только выглядит еще брутальней. Когда надевает доспехи (он занимается исторической реконструкцией), то схожесть просто поразительная.
- Мама приехала на несколько дней к дальним родственникам, к морю. На набережной играли в шахматы, и один парень у всех выигрывал. Мама, которая отлично играла в шахматы, села с ним сыграть — так и познакомились. На следующий день мама уехала, и папа целый год писал ей письма, сочинял стихи. Потом приехал, и они расписались. Потом я родилась. А когда мне было 2 месяца, мама поехала за папой в экспедицию в Забайкалье. Вот такая история.
«Познакомились в детском лагере, были студентами на практике. Папа говорил: „Сижу на лавочке у корпуса, и тут вдруг она выплывает из автобуса!“ 34 года вместе»
- История знакомства моих родителей вроде бы обычная: университет, общие друзья, все спокойно и просто. Но есть одна деталь, которая всегда вызывает у меня улыбку. Когда они еще даже не знали друг друга, папа однажды ездил по работе в мамин городок. Дорога была настолько плохая, что он сказал: «Больше никогда сюда не приеду!» Прошло время, они поженились. И теперь каждый раз они вместе с радостью ездят в гости в ее родительский дом.
- Папа пошел на танцы с другом. С кем-то повздорили, убегали. Перелезали через забор, и отец порвал брюки. Стали думать, как быть. Друг вспомнил, что у него рядом живут две знакомые девчонки. Пошли к ним. Папа заходит, говорит про свою беду и такой: «Кто зашьет мне брюки, на той женюсь!» Самомнение выше гор, конечно. И правда женился спустя какое-то время. Но дело было не в умении шить, конечно же.
А вот и еще несколько наших подборок — добрых, ностальгических и согревающих сердце: