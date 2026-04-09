20+ добрых историй, после которых хочется обнять весь мир

Доброта обладает удивительным свойством: она никогда не исчезает бесследно. Один простой звонок, вовремя сказанное «спасибо» или трогательный бескорыстный жест со стороны совершенно незнакомого человека запускают невидимую цепочку счастливых событий. В суете будней легко забыть, как много тепла скрыто в обычных людях. Быть чутким — это настоящая суперсила, которая не требует костюма героя, а проявляется в мелочах.

На протяжении двух месяцев подкармливала котенка у подъезда. Приносила ему еду, положила в коробку одеялко. А вчера утром, как обычно, вышла во двор — котенка нет. Звала, звала, но все напрасно. В последний момент заглянула в коробку, а там маленький клочок бумаги с надписью: «Спасибо вам за нового друга». Я расплакалась. © Подслушано / Ideer

Собралась с пятимесячной дочкой ехать к родителям. Машина не заводится, сел аккумулятор. 10 утра, будний день. Соседей никого. Попросила помощи у мужиков из грузовика — так они меня на смех подняли. Говорят, купи машину нормальную. И тут вдруг во двор заезжает Лендкрузер.

Я к нему даже не пошла помощи просить. Проехал мимо, но вдруг сдал назад. Открывает дверь бородатый мужчина и спрашивает: «Что, аккумулятор сел?» «Сел», — говорю. Он открыл свой капот, достал клеммы, хотя в руках у меня свои были. Сам все сделал, завел. Машина, сказал, классная. Таких у нас пока мало — гибридная Хонда.

Я в восторге. Спрашиваю: «Как благодарить вас? В какой квартире живете?» Он только рассмеялся, достал из своего багажника большой арбуз и в мой положил. Сказал мне себя беречь и малышку! Больше я его никогда не видела, но вспоминаю добрыми словами и пожеланиями крепкого здоровья! ekaterina_matyulko

«Иногда встречаю на центральных станциях этих ребят. Ничего не рекламируют, ничего не продают, а просто предлагают улыбаться друг другу в метро»

Когда мне было 18 лет, я работала в ресторане. Как-то пришли три гостя: две местные девушки и взрослая англичанка. И именно на нее я опрокинула поднос с напитками! Я ахаю, девчонки аж позеленели, а англичанка громко захохотала и как выдаст: «Оооо, душ!» Я так ей благодарна... Уже прошло 16 лет, а я все вспоминаю эту ситуацию с улыбкой. assemgul_mutigullova

Был сегодня на рынке. Покупаю курицу, подходит ко мне девочка и говорит: «У вас выпало из кармана». Протягивает мне сторублевку. У меня настроение сразу поднялось. Купил на эту сотку конфет, да и отдал девочке. А через пять минут вижу, как они с мамой по рынку гуляют дальше, а девочка всех конфетами угощает. И такое настроение сразу радостное, весеннее! © glebad / Pikabu

Зашел к нам мужчина и попросил полпорции кофе. Говорит, у него только 40, а кофе стоит сотку. Я не отказал — знаю, как иногда невмоготу без кофе. Сделал ему полную порцию. Мужик ушел. А через 20 минут забегает и вдруг кладет на стойку 500 рублей. Говорит «спасибо» и убегает. Не знаю, социальный эксперимент это был или нет. Но знаю, что добро делать нужно, не ожидая за это вознаграждения. Хотя такой бонус, конечно, был очень приятным. © Cheshire93 / Pikabu

«Живу один. Стук в дверь. Открываю — а там соседка: „На, сынок, угощайся“»

Иду по улице, вижу — бабуля со своей тележкой спускается по ступенькам. Один пролет прошла, стоит отдыхает. А впереди еще два пролета. Подхожу: «Вам помочь?» «Не-не-не», — нараспев отвечает она. — «Это физкультура, но благодарю!» И так приятно стало и тепло. tatsiana_pashkavets

Сегодня мы пришли с малой купить лопату и штуку для лепки снежков. На кассе я узнаю, что телефоном оплатить нельзя, а кошелька нет. Прошу у мужчины, стоящего за мной, оплатить мою покупку, а я ему переведу на карту. В итоге на карту перевести не получилось, и я начала предлагать варианты — может, на телефон перевести. А мужчина спокойно сказал: «Все, не переживайте, это подарок». Просто хочу, чтобы мир узнал, что помимо вот этих, которые ноют о чашке кофе на свидании, есть много классных мужчин! А я теперь, видимо, «лопаточница». olga_pyleva

Декабрь, только приехал из командировки. Поехал, купил зимнюю резину, еду до шиномонтажки. Резину купил дорогую, денег прям мизер. На пешеходке задеваю новый Мерседес Е. У меня — ничего. У Мерседеса — в одном месте скол на заднем бампере.

Оттуда выходит парень, жует яблоко. Посмотрел на меня, поздравил с наступающим Новым годом, и уехал. С тех пор тоже отпускаю тех, кто мне бампер «обновляет». dan_koja

«Машинист увидел, как мы фотографируемся. Подбежал веселый, обнял, говорит: „Парнишка, снимай!“ Дяденька, знай, мы в неописуемом восторге от тебя!»

Муж укатил в командировку. Я дома с двухлеткой, пятимесячной малышкой и работой. Живем мы за городом, с доставками тут туго. Я забыла заранее заказать малой подгузы и, естественно, они закончились именно тогда, когда мужа нет дома. Молоко тоже закончилось, и хлеба нет... Короче, решила я с малышней ехать в Ленту.

Прошатались по магазину целый час: старший в тележке, младшая в люльке, понабрали всего, что нужно, идем к кассам. Я высматриваю, где народу поменьше. Дочь начинает потихоньку капризничать — устала. И тут две женщины подзывают меня к кассе и пропускают вперед всех. А одна из них помогла мне из тележки все вытащить. Дальше иду к выходу, подбегает мужчина: «Девушка, давайте я вам помогу!» Помог довезти тележку с покупками до машины, пока я шла с детьми.

Никогда в общественных местах не прошу пропустить меня вперед и не считаю, что кто-то мне должен помогать, но так приятно, что человечность еще живет в сердцах добрых людей. marvi.life

Лето, поехали с детьми на рыбалку. Понимаю, что забыл хлеб для прикормки. Вижу — в метрах 150 от нас сидит на бережке большая семья: бабушки, дедушки, внуки. Попросил сына: «Сходи к ним, попроси пару кусков хлеба». Он пошел... Возвращается, а в руках тащит целую кучу всего: лепешки, баурсаки, пирожки. От души! karabac_karik Nati Ja 17 часов назад Вот рыба-то обрадовалась! 😂 Ответить

«Работаю курьером. Приезжаю за заказом в ресторан, а милая девушка отдает мне заказ со словами: „На улице жарко, вот вам холодный вьетнамский компотик!“»

Вчера в метро напротив меня сидела современная, модная и очень симпатичная девушка. Пожилая женщина, севшая рядом с ней, сначала спросила ее, сколько времени. А через минуту, видимо, почувствовав контакт, робко попросила научить ее пользоваться камерой: «Встречаюсь сейчас с подругами, хочу сделать селфи — покажите, пожалуйста, как». Дала девушке свой телефон, и они вместе включили камеру с селфи. Все улыбались. Эта картина так скрасила мое утро! accent.cooking

Охранник музея вчера впустил нашу компашку из 10 человек в уже закрытый музей одним глазком посмотреть на самую большую картину в Сербии. И заодно рассказал историю самой картины. Доброта спасет нас всех. А картина и правда очень большая. its.kateteam

Одна из самых милых вещей, которую приходится наблюдать, гуляя с ребенком — это когда малыш засматривается на большие машины: фуры, грузовики, тракторы и газели. В ответ на пристальное внимание водители часто расплываются в улыбке и махают рукой. Честно, это так здорово, когда большой, взрослый дядя на миг превращается в ребенка. naastaassia Ататалья 17 часов назад А машинисты сигналят, если помахатб им с переходного моста) даже взрослым тетенькам) Ответить

У магазина бабулечка торгует нарциссами. Хочется сделать что-то доброе, решила купить, чтобы поддержать бабушку. Подхожу, а у нее молодой человек лет 18-ти уже покупает, рядом друзья ждут. Взял букет, оборачивается ко мне: «Можно вам цветы подарить?» Я, конечно, в восторге. То есть, мальчики тоже решили купить у бабулечки цветы, только чтобы ее поддержать. © NamelessStar / Pikabu

Был сильный снегопад. Еду на работу в 7 утра, застряла на дороге в сугробе. Под снегом лед, передние колеса прокручиваются. Останавливается Прадо, выходит мужчина лет 55-60 в костюме и белой рубашке. Обходит, смотрит, достает из своей машины резиновый коврик, кидает под колесо. Садится за руль моей машины, выезжает. Я успеваю только сказать «спасибо», и он уезжает. pekingesekazuhiro

В гардеробе сдавал куртку. Гардеробщик, колоритный дядька, посетовал, что у меня петелька оборвана. Я извинился, попросил его повесить на капюшон и побежал по делам. Справку получил, возвращаюсь в гардероб. А дядька встречает меня хитрым прищуром и улыбкой в усы, говорит: «Хочешь, обрадую?». Я в непонятках. В общем, пришил он мне петельку.

Вот сейчас еду и вспоминаю — мелочь, вроде бы, но это настолько приятно и трогательно. Именно так и нужно жить, делать добро просто так и бросать его в воду. Каждый раз, вешая куртку, я буду вспоминать его самыми теплыми словами. © VanHoffen / Pikabu

«При постройке офисного здания владельцы решили не вырубать деревья, а оставить все как есть»

Веду сегодня утром сына за руку в садик. На улице дождь, так что ребенок в куртке с капюшоном, а я в кофте, потому что дождь не сильный, а я не сахарная. Спускаемся на ж/д платформу по лестнице — медленно, потому что сын маленький, да и электричка только что ушла.

Краем глаза замечаю, что за нами кто-то останавливается на каждой ступеньке, будто не может обогнать. Я немного отхожу и вижу, что за нами шла девушка и держала надо мной зонтик! Я смутилась, поблагодарила ее и сказала, что не стоит, все хорошо. Она уточнила, уверена ли я, получила утвердительный ответ и пошла дальше. Вроде мелочь, а так приятно и настроение поднялось. Да и весь день прошел хорошо, надеюсь, что и у девушки тоже. © 2akk / Pikabu

Раздаю ненужные вещи на Авито за пачку кошачьего корма — просто избавляюсь от лишнего в квартире. И тут пишет мне недавно человек. Говорит, мне ничего не нужно. Давайте я просто куплю и привезу вам корм для кошки. Объяснила, что моя кошка ни в чем не нуждается и поблагодарила за доброту. Спасибо человекам за человечность. khitruk.psy

«Достали кошку из подвала, пристроили. Отличная кошка-подружка получилась. Даже на работу готова с хозяйкой ходить, но та не берет»

Мыл машину на мойке самообслуживания. Пена, грязь летят. Снял куртку, чтобы не запачкать. Помыл, все отлично, сел и уехал до супермаркета неподалеку. Выхожу, надел куртку, подхожу ко входу и понимаю, что бумажника в кармане нет. Надежда, что выпал в машине, не оправдалась. Вечер, темно, ничего не видно, вокруг машины тоже нет.

В бумажнике наличка 15 тысяч, банковские карты, документы на машину, права. Послезавтра ехать с семьей за 1500 км. Ощущения так себе. Вернулся на мойку, понимаю, что там очередь, и если выронил там, шансов немного. Там смотрю камеры с мойщиком, картинка мутная совсем.

Возвращаюсь к супермаркету, еще раз все обшариваю — ничего. И тут паренек: «Извините, это не вы обронили?» Держит мое портмоне. Да мой ты родной! Сверил права с моим лицом, только после этого отдал. Ни копейки не взял, как ни упрашивал его. Можно, говорит, кофе за 35 рублей из аппарата. Больше ничего не возьму. Вот так незнакомец Алексей утвердил мою веру в людей. Всем добра и хороших людей вокруг! © Kosteden / Pikabu

Бабушка у меня всю жизнь была строгая. Никаких «сюсю», максимум «поел?» и «шапку надень». Я всегда думал, что она просто такая, без вот этих всех нежностей. Недавно заехал к ней, она уже плохо ходит, сидит дома почти все время. Принес ей продукты, сижу на кухне, чай пьем. Она вдруг говорит: «Ты только не пропадай». Я говорю: «Да куда я денусь». Она помолчала и добавила: «Я просто радуюсь, когда ты заходишь. У меня потом весь день легче проходит». И все. Без пафоса, без ничего. Я потом ехал домой и понял, что за все годы ни разу от нее такого не слышал. И как-то внутри все перевернулось. © Не все поймут / VK Фания Сабирова 16 часов назад Внук первоклассник. Зашла к нему после школы, сделали уроки, поговорили. Накормила его и спрашиваю: что хочешь сказать (спасибо)? А он мне : домой пойдёшь? Пока пока, любимая...😂😂😂 Ответить

«Соседи моей мамы устроили для всех детей летний бесплатный кинотеатр под открытым небом»

Моему сыну Витьке восемь лет. Вчера пришел из школы и серьезно так говорит: «Пап, а давай мы с тобой сегодня просто поедим печенье и будем смотреть мультики?» Я спрашиваю, с чего вдруг. А он: «Потому что ты вчера сказал, что устал, как собака. Я решил, что ты сегодня будешь отдыхать, а я буду главным».

Я сначала рассмеялся, а потом смотрю — он реально накрыл стол только печеньем, налил мне чай и включил мой любимый старый «Ну, погоди!» Сам сел рядом и говорит: «Пап, ты только не вставай, я все сам». Мы так просидели до десяти вечера, он даже посуду за мной потом сам попытался помыть, ну почти. А когда я его укладывал спать, он мне на ухо шепнул: «Я теперь всегда буду главным по вечерам, когда ты усталый».

Я лежу сейчас в кровати и думаю: «Блин, откуда в этом мелком такое доброе сердце?» Мне сорок два года, а я иногда рядом с ним чувствую себя полным пацаном. Хороший вечер получился. © Палата№6 / VK