Е- моё, детей из-за грязи не выпускать... А старенькое для гулек держать гордость не позволяет??
19 живых историй о детях, чьи изобретательность и юмор заслуживают отдельной награды
Семейные будни редко бывают скучными, особенно когда в доме подрастают юные таланты с нестандартным мышлением. Дети обладают феноменальной способностью выворачивать наизнанку любые логические доводы старших, с легкостью обходить запреты и с задорным смехом выходить сухими из воды. И как тут не поделиться этими историями со всем миром?
- Живем в поселке. Весна. На улице грязно. Детей на улицу не выпускаю, а им хочется ведь. Дочь (6 лет) смотрит в окно и говорит:
— Мам, а что, курочкам гулять можно?
— Да.
— А нам можно?
— Нет, запачкаетесь как хрюшки.
— А что, и свиньям можно гулять?
— Нет.
— А поросятам?
— Нет.
— Тогда одевай нас, мы курицы и хотим на улицу.
- Младшая дочь в первом классе. Лентяйка она несусветная, приходится висеть над ней коршуном, чтоб уроки были сделаны. Разве что поделки без напоминаний в срок сдаются. И вот однажды звонит наша учительница: «А вы в курсе, что наш дворник Михалыч обедает вашими домашними пирожками?» Оказывается, дочь выменивала у него готовые поделки, которые он мастерил от скуки в каморке, на содержимое своего ланч-бокса.
Молодца! Далеко пойдёт девочка🤣. В семь лет такое придумать. Будет не досыпать, не доедать, но раскрутит немалый бизнес 😆
- Дочке было 3 года. Заходим в магазин. Остановились у конфет. Говорю: «Выбирай — те или эти». Долго стоит, думает. Тороплю: «Чего думаешь? Что ты больше любишь — то и выбирай». Она поворачивается ко мне и как выдаст: «А я больше всего тебя люблю». Пришлось купить и то, и то.
- С дочкой купили два разных эскимо. Пока дошли до дома, съели по половинке. Возле подъезда у ребенка падает оставшаяся мороженка на землю. Стоит, смотрит с грустью. Пришлось свое недоеденное отдать. Дочка забирает и выдает: «Хорошо, что мы взяли запасное мороженое — да, мама?» Вот так вот. У родителей нет ничего своего, только запасное.
- Сижу на кухне, слушаю диалог в соседней комнате между женой и детьми. У нас две дочки — 5 и 7 лет. Жена им: «Соберите быстро все игрушки, а то сейчас выкину!» И тут старшая кричит младшей: «Ксюша, пойдем собирать. А что не нужно — оставляй на полу!»
Моей дочери так сказала, было ей года четыре, она взяла и все игрушки в окно повыкидыаалв🤣
- Отдыхали у друзей, отец семейства рассказал историю. Когда младшему сыну было всего года 3, папа спросил его: «Сколько времени?» Сын сходил к часам, приходит и говорит: «Папа, вот так вот». Сперва не поняли, а потом как дошло! Малыш в силу возраста не мог считать с часов время, поэтому просто повернулся к часам спиной. Одну руку согнул, другую вытянул, дублируя стрелки часов, и с такой нехитрой конструкцией притопал к папе с информацией о времени.
Меня бабушка в раннем детстве так же учила - пока цифры не знала, я руками показывала, как стрелки стоят и где какая. Потом уже было "большая на 6, маленькая на 11"(сейчас )
«Доча, 6 лет, читать еще не научилась — составила мне список на завтра»
«Перевод: 20 штук огурцов, 2 бутылки молока, 9 батонов, 10 мандаринов, 12 яблок»
- Жена у родителей. Обязанность водить пацана в детсад теперь лежит на мне. Два дня подряд проспал сигнал будильника на телефоне, чтобы отвести его в садик. Раньше такого за мной не наблюдалось.
Сегодня я понял, в чем дело. Ночью ложился спать с серьезным настроем не проспать. Как только будильник зазвенел — я подорвался. И что я вижу: этот малец уже стоит у телефона и караулит. Как только включился будильник, он сразу же отключил его, проведя пальчиком по экрану, и убежал в свою комнату.
- Раннее утро. Сонная, не выспавшаяся, открываю глаза, а передо мной дочка. Глаза горят, бодренькая такая, командует: «Мама, ну пошли уже играть!» Ну все, думаю, жизнь закончилась, сон отменяется. Встаю, тянусь за кофтой, и тут слышу подозрительную тишину. Оборачиваюсь, а эта мелкая хитрюга уже нырнула под одеяло на мое место, обняла папу и благополучно заснула дальше. Стою, смотрю на это дело и понимаю, что меня ловко развели.
- Пишет мне сегодня дочь старшая: «Мама, давай договор составим! За каждую 4 или 5 за четверть ты мне денежку, а за 3 — штраф с меня. Так хочется с подружками отпраздновать конец четверти: сходить в кино, покушать суши, купить книгу...»
Знает, что я всегда за книги и понимает, на что давить. Посмотрела ее оценки — и штрафовать-то ее не за что.
у меня так сестре выплачивают младшей (у меня такой привилегии не было в ее возрасте пхпх). за 5 - 50руб, за 4 - 40руб, за 3 - 30 руб, за 2 - -20руб. а четвертные оценки умножаются на 2 и складываются за те что за неделю/месяц.
«Рисунок отпрыска»
- Идем вчера с мелким.
— Мама! А что мне попросить у Деда Мороза?
— Дань, я не знаю. А надо что-то просить обязательно?
В этот момент я сама уже прошу высшие силы, чтобы этот мальчик не придумал что-то такое, что я за голову схвачусь. А то их дни рождения и пожелания ноутов всяких все мои заначки сожрали...
— Данек, у вас же и так вон сколько покупок и подарков было за последние 2 недели. Может, и правда ничего не просить?
— Мама! Ну, как же ты не понимаешь! Вы покупали за деньги! А Дед Мороз дарит бесплатно!
— В смысле, бесплатно? А на что он подарки покупает? Он же не из воздуха их берет?
— Мама...
Тут был очень тяжелый вздох, очень.
— Дед Мороз покупает на деньги государства! Поэтому нам это бесплатно!
Пришлось вечером мужу рассказывать, что он у нас небольшое государство. Видать, Лихтенштейн...
- Принесли мы однажды кота из приюта. Он нас очень сильно полюбил, а мы его. При всей этой огромной любви он оставался для меня котом, другом, питомцем, существом, за которое мы взяли ответственность, но никак не сыном или ребенком. А потом у нас родилась дочь. Она подросла и сказала: «Мама». Кот на это посмотрел и начал тоже называть меня «ма-ма».
В общем, когда он приходит и говорит: «Ма-ма», я ему отвечаю: «Да, мой сын, погладиться хочешь?» И теперь, когда кот зовет «ма-ма», то муж хохочет и говорит: «Иди, зовет же». А раньше, только кот мяукнет, сам бежал к нему скорее спрашивать, что его любимый кот пожелает. Так и живем теперь: с дочкой, кошкой и котосыном.
«Хотел взять пиццу с собой на работу с утра. Открыл холодильник, а там это»
Неудивительно. Слышала про такие истории, когда у людей типа 50/50 и жена ещё и ребенка тащит в нагрузку, а параша тырит еду именно у ребенка, а потом: а чо такова?🤦 Причем в одной из семей горе - муженек профессор преподающий в престижном универе(т.е. деньги водятся) а жена простая воспитательница в яслях. 🤦
- Вчера мой сын (3,5 года) по ежевечерней традиции решил истребовать чупа-чупс из придомового магазина. Говорю, мол, деньги не взяла, телефон сел, оплатить не смогу. Малой расстроен. Предлагаю сходить самому в магазин и попробовать купить без денег. И что вы думаете? Пошел и купил! Наблюдала через стекло, как он договаривался с кассиром и выменивал конфету на завалявшуюся в кармане игрушку от киндера. Выходит довольный с чупиком, хохочет. Горжусь.
- Сын, будучи совсем мелким, у врача проходит тесты. Сложи фигурки, нарисуй то-то. И в заключение:
— Возьми из кучки слоника.
Взял.
— Откуда ты его взял?
Сын разволновался и забыл это слово. Молчит.
— Поставь слоника обратно... Куда ты его поставил?
Сын отвечает:
— Откуда взял, туда и поставил.
- Как-то у меня упал младший ребенок и заплакал. Подошел старший, хохочет. Я ему: «Нельзя смеяться, нужно посочувствовать и пожалеть». На что ребенок сказал: «Пап, если я буду сочувствовать, то он точно расплачется минут на 30. А если я буду смеяться — то через 30 секунд будем смеяться вместе...» И правда, через 30 секунд они оба хохотали.
У нас папа стабильно так делает несмотря на то, что ребёнок от обиды только сильнее и дольше ревёт. А утешить, дать прореветься - само пройдёт через пару минут максимум, если не сильный ушиб или ранка, конечно. Скучно ж реветь, переключается быстро.
«Эмоции первоклашек, когда надо послушать директора, завуча, председателя комитета, активиста из 11 класса, а это только первый день...»
- Когда сын учился в первом классе, он написал письмо Деду Морозу со списком подарков и засунул его по моему совету за цветочные горшки на подоконнике. Я достаю письмо, а оно в тщательно заклеенном конверте. Вот ведь хитрец! И мы вдвоем с батей разглядывали письмо и на просвет, и с фонариком, пока не догадались отпарить конверт над кипящим чайником.
Ничего не понятно! Что такое тщательно заклеенный конверт?Залитый клеем под завязку, что ли? И adme гады стали некликабильные "ссылки" делать, не залезешь теперь в первоисточник с адекватным вариантом истории 😡
- Стараюсь научить нашего ребенка тому, что не стоит доверять чужим убеждениям, а надо проверять, насколько они соответствуют реальности. Ну и получил урок.
На третий день рождения Игорешке подарили железную (на самом деле деревянную) дорогу. Рельсы в ней держатся между собой не слишком прочно. Поэтому, когда ребенок предложил построить дорогу по воздуху между столом и диваном, то я сказал, что это невозможно.
— Не будет она держаться, Игорешка, — сказал я, демонстрируя родительскую мудрость.
— Давай проверим, — зашел с козырей Игорешка.
И построил дорогу по воздуху. Результат на фото. Сам построил. Я не помогал, а лишь излучал скепсис.
- Учу дочку жарить картошку. Ее инициатива: «Папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку как ты, с румяной корочкой». Папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно. Смотрю — что-то загрустила. Спрашиваю: «Доча, что случилось? Что нос повесила?»
Отвечает: «Пап, ты так все мне подробно объясняешь. Мне кажется, дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания».
- Наш детский сад открывается в пятницу. Сыну 5 лет, нужно отдавать. Я его спрашиваю: «Ты когда пойдешь, в пятницу или в понедельник?» А старшему 8 лет, хочет побыстрее младшего сплавить: «Если пойдешь в пятницу, то всего один день в саду — и выходной! А если в понедельник, то это аж 5 дней в садик ходить». Ребенок решил сходить выгоднее — в пятницу.
В этом есть очень даже есть логика. Один день сходил, потом есть два дня, чтобы "переварить" новый опыт.
- Не знаю почему, но мой девятимесячный сын, когда зовешь его строгим тоном, поднимает руки и закрывает ладошками уши. Выглядит а-ля: «Мама, я тебя не слышу». Смешно, вот же хитрюга!
Есть инфа, которую знают врачи узи. Когда на узи смотрят беременных, то ребёнок закрывает уши. Ему не комфортно, мягко говоря, если не хуже. В принципе, если на строгий голос матери ребёнок так же реагирует, то лучше в семье придерживаться спокойного тона.
