19 живых историй о детях, чьи изобретательность и юмор заслуживают отдельной награды

Семейные будни редко бывают скучными, особенно когда в доме подрастают юные таланты с нестандартным мышлением. Дети обладают феноменальной способностью выворачивать наизнанку любые логические доводы старших, с легкостью обходить запреты и с задорным смехом выходить сухими из воды. И как тут не поделиться этими историями со всем миром?

  • Живем в поселке. Весна. На улице грязно. Детей на улицу не выпускаю, а им хочется ведь. Дочь (6 лет) смотрит в окно и говорит:
    — Мам, а что, курочкам гулять можно?
    — Да.
    — А нам можно?
    — Нет, запачкаетесь как хрюшки.
    — А что, и свиньям можно гулять?
    — Нет.
    — А поросятам?
    — Нет.
    — Тогда одевай нас, мы курицы и хотим на улицу.
  • Младшая дочь в первом классе. Лентяйка она несусветная, приходится висеть над ней коршуном, чтоб уроки были сделаны. Разве что поделки без напоминаний в срок сдаются. И вот однажды звонит наша учительница: «А вы в курсе, что наш дворник Михалыч обедает вашими домашними пирожками?» Оказывается, дочь выменивала у него готовые поделки, которые он мастерил от скуки в каморке, на содержимое своего ланч-бокса.
Светлана Кашечкина
8 часов назад

Молодца! Далеко пойдёт девочка🤣. В семь лет такое придумать. Будет не досыпать, не доедать, но раскрутит немалый бизнес 😆

Ответить
  • Дочке было 3 года. Заходим в магазин. Остановились у конфет. Говорю: «Выбирай — те или эти». Долго стоит, думает. Тороплю: «Чего думаешь? Что ты больше любишь — то и выбирай». Она поворачивается ко мне и как выдаст: «А я больше всего тебя люблю». Пришлось купить и то, и то.
  • С дочкой купили два разных эскимо. Пока дошли до дома, съели по половинке. Возле подъезда у ребенка падает оставшаяся мороженка на землю. Стоит, смотрит с грустью. Пришлось свое недоеденное отдать. Дочка забирает и выдает: «Хорошо, что мы взяли запасное мороженое — да, мама?» Вот так вот. У родителей нет ничего своего, только запасное.
  • Сижу на кухне, слушаю диалог в соседней комнате между женой и детьми. У нас две дочки — 5 и 7 лет. Жена им: «Соберите быстро все игрушки, а то сейчас выкину!» И тут старшая кричит младшей: «Ксюша, пойдем собирать. А что не нужно — оставляй на полу!»
marina bezgubenko
18 часов назад

Моей дочери так сказала, было ей года четыре, она взяла и все игрушки в окно повыкидыаалв🤣

Ответить
  • Отдыхали у друзей, отец семейства рассказал историю. Когда младшему сыну было всего года 3, папа спросил его: «Сколько времени?» Сын сходил к часам, приходит и говорит: «Папа, вот так вот». Сперва не поняли, а потом как дошло! Малыш в силу возраста не мог считать с часов время, поэтому просто повернулся к часам спиной. Одну руку согнул, другую вытянул, дублируя стрелки часов, и с такой нехитрой конструкцией притопал к папе с информацией о времени.
Татьяна Косарева
9 часов назад

Меня бабушка в раннем детстве так же учила - пока цифры не знала, я руками показывала, как стрелки стоят и где какая. Потом уже было "большая на 6, маленькая на 11"(сейчас )

Ответить

«Доча, 6 лет, читать еще не научилась — составила мне список на завтра»

«Перевод: 20 штук огурцов, 2 бутылки молока, 9 батонов, 10 мандаринов, 12 яблок»

  • Жена у родителей. Обязанность водить пацана в детсад теперь лежит на мне. Два дня подряд проспал сигнал будильника на телефоне, чтобы отвести его в садик. Раньше такого за мной не наблюдалось.
    Сегодня я понял, в чем дело. Ночью ложился спать с серьезным настроем не проспать. Как только будильник зазвенел — я подорвался. И что я вижу: этот малец уже стоит у телефона и караулит. Как только включился будильник, он сразу же отключил его, проведя пальчиком по экрану, и убежал в свою комнату.
  • Раннее утро. Сонная, не выспавшаяся, открываю глаза, а передо мной дочка. Глаза горят, бодренькая такая, командует: «Мама, ну пошли уже играть!» Ну все, думаю, жизнь закончилась, сон отменяется. Встаю, тянусь за кофтой, и тут слышу подозрительную тишину. Оборачиваюсь, а эта мелкая хитрюга уже нырнула под одеяло на мое место, обняла папу и благополучно заснула дальше. Стою, смотрю на это дело и понимаю, что меня ловко развели.
  • Пишет мне сегодня дочь старшая: «Мама, давай договор составим! За каждую 4 или 5 за четверть ты мне денежку, а за 3 — штраф с меня. Так хочется с подружками отпраздновать конец четверти: сходить в кино, покушать суши, купить книгу...»
    Знает, что я всегда за книги и понимает, на что давить. Посмотрела ее оценки — и штрафовать-то ее не за что.
akulya.vella
Алмин
15 часов назад

у меня так сестре выплачивают младшей (у меня такой привилегии не было в ее возрасте пхпх). за 5 - 50руб, за 4 - 40руб, за 3 - 30 руб, за 2 - -20руб. а четвертные оценки умножаются на 2 и складываются за те что за неделю/месяц.

Ответить

«Рисунок отпрыска»

  • Идем вчера с мелким.
    — Мама! А что мне попросить у Деда Мороза?
    — Дань, я не знаю. А надо что-то просить обязательно?
    В этот момент я сама уже прошу высшие силы, чтобы этот мальчик не придумал что-то такое, что я за голову схвачусь. А то их дни рождения и пожелания ноутов всяких все мои заначки сожрали...
    — Данек, у вас же и так вон сколько покупок и подарков было за последние 2 недели. Может, и правда ничего не просить?
    — Мама! Ну, как же ты не понимаешь! Вы покупали за деньги! А Дед Мороз дарит бесплатно!
    — В смысле, бесплатно? А на что он подарки покупает? Он же не из воздуха их берет?
    — Мама...
    Тут был очень тяжелый вздох, очень.
    — Дед Мороз покупает на деньги государства! Поэтому нам это бесплатно!
    Пришлось вечером мужу рассказывать, что он у нас небольшое государство. Видать, Лихтенштейн...
  • Принесли мы однажды кота из приюта. Он нас очень сильно полюбил, а мы его. При всей этой огромной любви он оставался для меня котом, другом, питомцем, существом, за которое мы взяли ответственность, но никак не сыном или ребенком. А потом у нас родилась дочь. Она подросла и сказала: «Мама». Кот на это посмотрел и начал тоже называть меня «ма-ма».
    В общем, когда он приходит и говорит: «Ма-ма», я ему отвечаю: «Да, мой сын, погладиться хочешь?» И теперь, когда кот зовет «ма-ма», то муж хохочет и говорит: «Иди, зовет же». А раньше, только кот мяукнет, сам бежал к нему скорее спрашивать, что его любимый кот пожелает. Так и живем теперь: с дочкой, кошкой и котосыном.
n_pervjakova

«Хотел взять пиццу с собой на работу с утра. Открыл холодильник, а там это»

Юлия Цыбульская
15 часов назад

Неудивительно. Слышала про такие истории, когда у людей типа 50/50 и жена ещё и ребенка тащит в нагрузку, а параша тырит еду именно у ребенка, а потом: а чо такова?🤦 Причем в одной из семей горе - муженек профессор преподающий в престижном универе(т.е. деньги водятся) а жена простая воспитательница в яслях. 🤦

Ответить
  • Вчера мой сын (3,5 года) по ежевечерней традиции решил истребовать чупа-чупс из придомового магазина. Говорю, мол, деньги не взяла, телефон сел, оплатить не смогу. Малой расстроен. Предлагаю сходить самому в магазин и попробовать купить без денег. И что вы думаете? Пошел и купил! Наблюдала через стекло, как он договаривался с кассиром и выменивал конфету на завалявшуюся в кармане игрушку от киндера. Выходит довольный с чупиком, хохочет. Горжусь.
yulia_baeva
  • Сын, будучи совсем мелким, у врача проходит тесты. Сложи фигурки, нарисуй то-то. И в заключение:
    — Возьми из кучки слоника.
    Взял.
    — Откуда ты его взял?
    Сын разволновался и забыл это слово. Молчит.
    — Поставь слоника обратно... Куда ты его поставил?
    Сын отвечает:
    — Откуда взял, туда и поставил.
  • Как-то у меня упал младший ребенок и заплакал. Подошел старший, хохочет. Я ему: «Нельзя смеяться, нужно посочувствовать и пожалеть». На что ребенок сказал: «Пап, если я буду сочувствовать, то он точно расплачется минут на 30. А если я буду смеяться — то через 30 секунд будем смеяться вместе...» И правда, через 30 секунд они оба хохотали.
O_о
1 день назад

У нас папа стабильно так делает несмотря на то, что ребёнок от обиды только сильнее и дольше ревёт. А утешить, дать прореветься - само пройдёт через пару минут максимум, если не сильный ушиб или ранка, конечно. Скучно ж реветь, переключается быстро.

Ответить

«Эмоции первоклашек, когда надо послушать директора, завуча, председателя комитета, активиста из 11 класса, а это только первый день...»

  • Когда сын учился в первом классе, он написал письмо Деду Морозу со списком подарков и засунул его по моему совету за цветочные горшки на подоконнике. Я достаю письмо, а оно в тщательно заклеенном конверте. Вот ведь хитрец! И мы вдвоем с батей разглядывали письмо и на просвет, и с фонариком, пока не догадались отпарить конверт над кипящим чайником.
green_and_sticky
Злая Лампочка
1 день назад

Ничего не понятно! Что такое тщательно заклеенный конверт?Залитый клеем под завязку, что ли? И adme гады стали некликабильные "ссылки" делать, не залезешь теперь в первоисточник с адекватным вариантом истории 😡

Ответить
  • Стараюсь научить нашего ребенка тому, что не стоит доверять чужим убеждениям, а надо проверять, насколько они соответствуют реальности. Ну и получил урок.
    На третий день рождения Игорешке подарили железную (на самом деле деревянную) дорогу. Рельсы в ней держатся между собой не слишком прочно. Поэтому, когда ребенок предложил построить дорогу по воздуху между столом и диваном, то я сказал, что это невозможно.
    — Не будет она держаться, Игорешка, — сказал я, демонстрируя родительскую мудрость.
    — Давай проверим, — зашел с козырей Игорешка.
    И построил дорогу по воздуху. Результат на фото. Сам построил. Я не помогал, а лишь излучал скепсис.
  • Учу дочку жарить картошку. Ее инициатива: «Папа, научи, чтобы я умела жарить картошечку как ты, с румяной корочкой». Папа и рад стараться, объясняю пошагово, подробно. Смотрю — что-то загрустила. Спрашиваю: «Доча, что случилось? Что нос повесила?»
    Отвечает: «Пап, ты так все мне подробно объясняешь. Мне кажется, дальше картошку в нашей семье только я буду жарить. А ты не будешь, ты же мне передал все свои знания».
  • Наш детский сад открывается в пятницу. Сыну 5 лет, нужно отдавать. Я его спрашиваю: «Ты когда пойдешь, в пятницу или в понедельник?» А старшему 8 лет, хочет побыстрее младшего сплавить: «Если пойдешь в пятницу, то всего один день в саду — и выходной! А если в понедельник, то это аж 5 дней в садик ходить». Ребенок решил сходить выгоднее — в пятницу.
Злая Лампочка
1 день назад

В этом есть очень даже есть логика. Один день сходил, потом есть два дня, чтобы "переварить" новый опыт.

Ответить
  • Не знаю почему, но мой девятимесячный сын, когда зовешь его строгим тоном, поднимает руки и закрывает ладошками уши. Выглядит а-ля: «Мама, я тебя не слышу». Смешно, вот же хитрюга!
Елена Пл
10 часов назад

Есть инфа, которую знают врачи узи. Когда на узи смотрят беременных, то ребёнок закрывает уши. Ему не комфортно, мягко говоря, если не хуже. В принципе, если на строгий голос матери ребёнок так же реагирует, то лучше в семье придерживаться спокойного тона.

Ответить

