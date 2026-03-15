15 обычных дней, которые внезапно превратились в историю, достойную книги

Забейте на эту гребаную учебу это я Вам говорю Молодая девушка которой 68 лет но возраст не показатель А да по поводу учебы У меня двое сыновей Ох как я их долбила всегда до полуночи с этими уроками Да они получили высшие образование жывут за границей С Божьей Помощью в них все хорошо У меня есть внуки школьники и вот я просто прошу сыновей когда с ними созваниваюсь не изучайте детей этой школой Лучше лишний раз обнимите своих детей скажите ласковые слова скажите как Вы их любитеЯ бы сейчас многим пожертвовала чтобы все вернуть вспять и не скучать детей школой Вы посмотрите депутаты чиновники одни придурки которые грамотно не умеют писать не то что говорить А за то у них есть наглость свинство которое приносит им богатство Как-то так......