15 обычных дней, которые внезапно превратились в историю, достойную книги
Иногда жизнь будто добавляет в привычный день интересный поворот. Мы выходим из дома по обычным делам — и встречаем человека, который меняет все. Теряем что-то важное — и находим гораздо больше. Получаем помощь именно там, где меньше всего ее ждали. Эти истории — о случайных встречах, искренних поступках и моментах, которые остаются с нами надолго. Они напоминают: мир может быть теплее и добрее, чем кажется на первый взгляд.
- Диалог с восьмилетним братом:
— Я сварю на ужин макароны с сосиской, ок?
— Да. А к тебе разве подруга не придет в гости?
— Придет.
— Лиза, не ешьте макароны. Я сам их съем. Подруги же едят суши или пиццу — закажите их. Хочешь я дам вам деньги из копилки?
Ему восемь.
Девочки, он подрастет — ну вау же будет.
- Я девушка-курьер, сегодня была доставка клубники в шоколаде. Дверь открыла пожилая женщина. Смотрит растерянно и говорит, что ничего не ждет, может, я перепутала адрес. И в этот момент из комнаты выходит мужчина, улыбается и говорит: «Это я тебе заказал». Она начинает искренне и громко смеяться, а потом говорит: «Ну ты балбес старый!» И обнимает его. Я давно такой искренний смех не слышала.
А после женщина попросила подождать, и вернулась с цветком, протянула и сказала: «Тоже хочу вас порадовать». Скажу честно, я очень растерялась, мне стало невероятно приятно, что я тоже получила подарок.
Учитесь теплым отношениям друг к другу и мир станет добрее, а ваш "Балбес..." будет вас радовать.
- Пошла в магазин в состоянии унылой серости. А на кассе сидит она: зрелая роскошная женщина южных кровей. Короткая стрижка с укладкой, яркие серьги с голубым камнем, которые подчеркивают яркий макияж глаз и небесно-голубую блузу. Она офигеть какая красивая. О чем я ей и сообщила. В ответ она сказала, что я тоже очень красивая. Это было так легко и естественно. Шла домой уже в совершенно другом настроении. © ira_otvechaet
- С соседом мы никогда не ладили, мне он всегда казался вредным. Но тут у нас случилась черная полоса: соседи затопили, а я потерял работу. Непонятно было, что делать. Помочь некому. И вдруг в дверь стучится тот самый сосед. Заходит в квартиру и молча отдает пакет, а там деньги. Я так удивился!
Как оказалось, он, узнав о моей беде, решил помочь. Сосед не был черствым всегда, просто он остался совсем один, и после этого закрылся.
Благодаря ему решились все вопросы. А я стал постоянно звать его в гости. Теперь это наш хороший друг семьи, я воспринимаю его как отца. Он так же стал счастливее, теперь постоянно улыбается и ходит на свидания с моей тетей. Искренне верю, что добро есть в каждом.
- У меня был тот еще денек на работе. Дочь — трудный подросток, не любит учиться. Думаю, приду с работы, надо будет ее домашку проверять. Захожу домой — запах блинов. Это дочка решила их приготовить к моему приходу. Сама! Посуду перемыла, кухню убрала. «Мам, я вижу, что ты устаешь, отдохни». Все-таки какая у меня дочь молодец.
Забейте на эту гребаную учебу это я Вам говорю Молодая девушка которой 68 лет но возраст не показатель А да по поводу учебы У меня двое сыновей Ох как я их долбила всегда до полуночи с этими уроками Да они получили высшие образование жывут за границей С Божьей Помощью в них все хорошо У меня есть внуки школьники и вот я просто прошу сыновей когда с ними созваниваюсь не изучайте детей этой школой Лучше лишний раз обнимите своих детей скажите ласковые слова скажите как Вы их любитеЯ бы сейчас многим пожертвовала чтобы все вернуть вспять и не скучать детей школой Вы посмотрите депутаты чиновники одни придурки которые грамотно не умеют писать не то что говорить А за то у них есть наглость свинство которое приносит им богатство Как-то так......
- Познакомилась с испанцем, пошли на свидание. Меня поразило то, что он ни разу не пытался как-либо ко мне прикоснуться. Я решила, что ему не понравилась, расстроилась даже. Он позвал на второе свидание, потом на третье. И только тогда спросил, хочу ли я продолжать общение с целью узнать друг друга лучше и построить отношения. Я кивнула. Он взял меня за руку и спросил, может ли поцеловать. Я счастлива.
- Я курьер. Сегодня забирала заказ из зоомагазина, огромный пакет. Открывает девушка, и вместе с ней меня встречают сразу несколько котов. Девушка спросила, есть ли у меня кот. Я говорю, да, и она протягивает пакетик корма со словами: «Тогда это ему». Моему котику чаевые еще никто не оставлял, как же это мило.
- У меня была подруга детства, чья семья когда-то усыновила мальчика.
В 2020 году я зашла в гости к сестре и там познакомилась с ее новой подругой. Разговорились, и девушка вдруг рассказала, что у нее есть старший брат, которого много лет назад отдали на усыновление в нашем городе — это произошло еще до ее рождения.
Я слушала ее и все больше ловила себя на мысли, что она удивительно похожа на того самого приемного брата моей подруги. В какой-то момент решила рискнуть и познакомила их.
Оказалось, они действительно брат и сестра. Семья воссоединилась!
- Я просто обожаю Выборг. Была там раз 10, не меньше. Одно плохо: летом, во время фестивалей, город так забит туристами, но сложно снять дешевое жилье. Однажды я пошла на курсы иностранного языка и разговорилась с соседкой по парте. Оказалось, она родилась в Выборге и там живет ее бабушка! Теперь у меня есть и подруга, и вписка в Выборге!
- Мой друг должен был вступить в брак по договоренности, но в какой-то момент встретил девушку и влюбился по-настоящему. Оказалось, что её родители тоже уже подыскали для неё жениха.
Влюбленные решили не подчиняться чужим планам и тайно поженились. А уже потом выяснилось удивительное: их семьи давно знакомы и как раз собирались устроить их брак друг с другом. Получилось, что они просто немного опередили родителей.
- Школа организовала поездку в парк развлечений. От каждого класса могли поехать 2 человека. Учительница устроила голосование, мол, кто больше голосов наберет, тот и поедет. В итоге в поездку отправилась я и моя лучшая подруга. Мы классно повеселились. И только спустя время я узнала правду: на самом деле мы с подругой не побеждали в том голосовании. Просто мы сильно хулиганили, и учительница решила отдохнуть от нас хотя бы денек.
- Я отправился на «Комик-кон», чтобы взять автограф у своего любимого актера. К сожалению, я не успел встать в очередь и не смог получить автограф. Я был очень расстроен. Однако, когда пошел в туалет, столкнулся с моим кумиром нос к носу! Мне было очень неловко и смешно. На выходе он согласился со мной сфотографироваться!
- На Новый год я загадала поездку на море. Дело в том, что я ни разу не была на море. Мне было 14, в семье не было денег и я знала, что моя тревожная мама меня бы не отпустила. Но случилось настоящее чудо. Я ходила в Дом детского творчества и за свой рисунок выиграл поездку в «Орленок»! Вспоминаю эту поездку как одну из самых чудесных.
- Я была в туре по Европе и пошла на дискотеку в Амстердаме. Там танцевала с невероятно красивым парнем. Серьезно, я в жизни не видела никого красивее. Ну, потанцевали и забыли. Прошло полгода. Моя первая лекция в университете, и кого же я увидела за первой партой — его! Еще оказалось, что он — лучший друг парня моей подруги. Когда нас знакомили, он посмотрел на меня и подмигнул: «О, я тебя знаю».
- Зашла за продуктами, стою на кассе. Кассир уставился на меня — сам красный, на лбу испарина. Думаю, что-то со мной не так? И тут он срывается и убегает, а я остаюсь в непонятках. Уже на выходе потом он меня догоняет и сует в руки шоколадку и бумажку, где ручкой написано: «Извините, вы очень похожи на мою бывшую!»