18 историй о родственниках, чьи выходки заслуживают отдельного комедийного сериала

Истории
43 минуты назад
18 историй о родственниках, чьи выходки заслуживают отдельного комедийного сериала

Бывает, смотришь на свою семью и думаешь: с ними не нужно ни комедии смотреть, ни на стендап ходить. Благодаря их выходкам и приколам скучать не приходится, и жизнь пресной никак не назовешь. Тут мы собрали как раз такие истории — теплые, живые и очень родные.

  • Муж купил мне портновский манекен. Открываем дверь в квартиру, заносим кучу покупок. Ребенок радостно выбегает к нам. И тут я захожу с манекеном: «Смотри, какую мне папа тетю купил!» А сын с восторгом в голосе выдает: «Ух ты! Это тебе на замену — да, мам?» © Cool story / VK
  • Моя бабушка всю жизнь говорила мне, что дедушка ее «украл». Приехал к ней, красовался. А когда бабуля залезла подмести его грузовик — он его закрыл и увез ее. И вот спустя годы от родственников я узнаю правду. Дедушка рассказывал им: «Сама выходила без конца, передо мной подметала двор, хозяюшку изображала. Увидел ее — красивая! Толстая коса, светлые волосы, зеленые глаза. Я ей замуж предложил, мы сразу и уехали». © rozalina_mo
  • Свекровь вяжет. Ну я и попросила у нее покрывало в подарок. Как-то захожу в соцсети и вижу такое же. И комментарий от свекрови: «Нужно срочно. Цена?» Звоню ей: «Я-то думала, что ты сама вяжешь». Она молча бросила трубку. А через час звонит мне муж. Говорит, она спрашивала, как это я могла ее так вычислить. © Подслушано / Ideer
  • Cын проводит исследования на тему «Откуда я появился». Рассказала, что он жил у меня в животике, потом вылез оттуда. Сын ушел думать в другую комнату. Через несколько минут возвращается и выдает: «Мам, а папа-то нам не родственник. И дед тоже!» Спрашиваю: «Почему?» Отвечает: «Бабушка родила тебя, ты родила меня, а папа и дед в этом не участвовали!» Ребенок потом долго спрашивал, почему я так громко смеюсь. © Cool story / VK
  • Как-то в детстве было: сели ужинать, родители мирно беседуют. И тут я выдаю: «Мама, а придет снова тот дядя с бородой, который сегодня днем приходил?» Мама: «Какой дядя? Никто не приходил». Я настаиваю: «Нет, приходил, у него еще был зонтик». Маме стоило неимоверных трудов доказать отцу, что речь идет об Оле-Лукойе, добром сказочном гноме, сказку о котором она мне как раз накануне читала. © Cool story / VK
  • Cыну 3 года. Разговаривает со свекровью по телефону, я краем уха слушаю. Она: «А кого ты любишь?» Сын перечисляет: «Маму, папу, бабушку и Женю». Свекровь уточняет, что за Женя. И тут мой сынуля: «Мамихахиль!» Я в ступоре. И тут свекровь вежливо переспрашивает. Ребенок повторил, и только тогда до меня дошло, что он пытался сказать не «мамин хахаль», а «парикмахер». © Cool story / VK
  • Дочь простудилась и за обедом кашляет. Я, как строгий отец, воспитываю — ворчу, что одеваться надо теплее. Младший сын молча ест и слушает. И тут ему надоедает мое ворчание и кашель сестры, и он выдает: «Света, тебе вместо кашля надо чихать. Тебе тогда будут говорить: „Будь здорова!“, а не ругать». © Cool story / VK
  • Мой папа серьезный, уважаемый человек. Занимает хорошую должность. Но недавно был случай: идем с мамой по магазину, оборачиваемся, а папы нет. Вернулись в предыдущий отдел, и видим как он, 55-летний мужик, стоит и рассказывает стихотворение Деду Морозу, чтобы получить конфетку. Сказал, что детство вспомнил — тогда жили скромно и вот такие конфетки раз в год были настоящим подарком. © Подслушано / Ideer
  • Сегодня утром к нам в кафе зашла семейная пара: мужчина и женщина в положении. Сделали заказ, ждут. А напротив них сидели двое мужчин. Официант приносит заказ мужчинам, и тут беременная женщина вдруг взяла и расплакалась! Оказалось, что ей расхотелось есть то, что они заказали с мужем. А заказ соседей выглядел уж очень аппетитно. Муж сразу же попросил все то же самое, что заказали мужчины с соседнего столика! Вот бы все так же трепетно относились к своим дамам...© dami_cafeastana
  • Мама заехала в гости, открыла холодильник, а там чужие закатки. Слышу с кухни возмущенное: «Не поняла...» © kuzmiankou
  • Когда родился мой племянник, то старший сын пришел в детский сад и стал прыгать от счастья и хвастаться, что у него теперь есть брат. Его одногруппники очень удивились: «У тебя же есть брат?» Старший махнул рукой: «А, это родной. А теперь у меня есть двоюродный!» © marylea***
  • Когда я была маленькой, бабушка вылила литр качественного, вкуснейшего нерафинированного оливкового масла, привезенного тетей из Греции. Потому что, по словам бабули: «Когда котлеты на нем жарю, запах и привкус неприятный. Лучше подсолнечное». © your__sophism
  • Пригласил бабулю ее в ресторан. Она предлагала поесть борща и котлеток дома, но я уговорил ее. Пришли в заведение азиатской кухни, где повара готовят непосредственно рядом со столами посетителей.
    Заказали горячую сковороду с морепродуктами. Пришел повар и начал готовить первое горячее блюдо, очень ловко подбрасывая содержимое сковородки в воздух и прожаривая его со всех сторон. Бабушка молча за всем наблюдала, а я про себя думал: «Ну вот, ей нравится. Самое главное, что довольна».
    Когда повар начал готовить второе блюдо, которое заказала бабушка, то у него выскользнула из рук сковородка и упала на пол. А бабуля невозмутимо посмотрела на повара, и такая говорит: «Ну что?! Довыеживался?» Вечер закончился отлично, было все вкусно. © stasgood / Pikabu
  • Спрашиваю: «Мам, а сколько нашему холодильнику лет?» Матушка в ответ: «Он вместе с тобой куплен был». © ******sun / Pikabu
  • Муж однажды потерял кота. Всю квартиру обыскал — недавно переехали. Подумал уже, что кот выскочил на террасу и поскакал дальше по соседям. Хотел уже звонить мне, чтобы мы вдвоем бежали искать эту пожилую плюшку. В это время кот, оказывается, залез между спинкой кровати и стеной. Его вообще никак не обнаружить, пока муж не услышал скребущийся звук. Теперь кот делает так каждый день, ему по приколу. © candy_****_
  • Гуляем с женой и дочкой. У дочки в кулачок зажаты монетки, которые я ей недавно дал. Тут она случайно роняет монетки и кричит: «Ааааа! Мои денежки!» Жена: «Что ты так кричишь-то? Сейчас соберем». Я: «Вообще, я примерно так же кричу, когда мне приходит смска о расходе, если ты моей картой расплачиваешься...» © Solo1986 / Pikabu
  • Сегодня мама гладила вещи — сломался утюг. Папа взялся чинить. Обычно из этого ничего не получалось, а тут он вдруг приходит к маме со словами: «Хозяйка, принимай работу!» Думаете, мама обрадовалась? Нет, она обиделась — хотела новый утюг, а папа старый починил. © Не все поймут / VK
  • Сижу я в своей комнате, думаю, чем заняться. И решила: «Давай-ка поиграю на пианино». Мама уже лет 15 пожалела, что купили пианино, но папа никогда не был против. Решила ради забавы в этот раз спросить папу:
    — Пап, хочешь, для тебя сыграю на пианино?
    — Конечно, но не сейчас.
    — А когда?
    — Когда меня не будет дома. © Mashana / Pikabu

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее