18 историй о родственниках, чьи выходки заслуживают отдельного комедийного сериала

Бывает, смотришь на свою семью и думаешь: с ними не нужно ни комедии смотреть, ни на стендап ходить. Благодаря их выходкам и приколам скучать не приходится, и жизнь пресной никак не назовешь. Тут мы собрали как раз такие истории — теплые, живые и очень родные.