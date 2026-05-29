14 видов маникюра, с которым не страшна ни морская вода, ни прополка грядок
В отпуске хочется простого человеческого — спокойно отдыхать, беззаботно смеяться и выглядеть при этом на все сто. Правильно подобранный маникюр может в этом помочь. Мы подобрали несколько идей маникюра, которые не только радуют глаз, но и служат верой и правдой. От дип-пудры до принта под черепаший панцирь — этот маникюр не скалывается и долго остается свежим, и совсем неважно, куда именно вы отправляетесь в отпуск: на море или на дачу.
Маникюр с округлой или миндалевидной формой ногтей меньше подвержен сколам
«Блестящий кошачий глаз»
В первую очередь стоит выбрать правильную форму и длину. Овальная или миндалевидная ногтевая пластина бывает меньше подвержена сколам, в отличие от, например, квадратной. Что делает ее более практичной и износостойкой. Что касается длины, то, натуральные ногти лучше оставлять короткими, а если вы собираетесь пользоваться акрилом или твердым лаком, то можно сделать выбор и в пользу более длинных вариантов.
Перламутровый финиш создает игру света, благодаря которой мелкие сколы становятся не заметны
«В прошлый раз сделала фиолетовый хром, меня пожурили на работе. В этот раз выбрала более нейтральный вариант»
Кроме нейтральных оттенков, легкое перламутровое покрытие также отлично скрывает возможные дефекты и сколы. На таких ногтях небольшие помарки, появляющиеся со временем, благодаря игре света видны меньше, чем на однотонной, тем более матовой пластине. Обычно таким финишем покрывают нейтральную базу, чтобы добавить глубины и лоска.
Маникюр в нейтральных оттенках более стойкий и лучше скрывает отросшую часть ногтя
«Идеальный нюд под мой тон кожи»
Эксперты модного издания Glamour подчеркивают, что нейтральные, естественные оттенки, как нюд, розовый, бежевый, идеально подходят для стойкого маникюра. Они гармонично смотрятся рядом с отросшей частью ногтя, визуально пряча ее. Тем самым маникюр сохраняет свежий и опрятный вид гораздо дольше, чем обычно.
Маникюр омбре с помощью легкого градиента скрывает огрешности и отросшую часть ногтя
«Омбре с использованием геля»
Альтернатива обратному френчу — омбре, где цвет рассеивается от основания ногтя к кончику. Этот мягкий переход скрывает отросшую часть ногтя. Поэтому омбре держится долго, украшая ваши руки классическим, но не банальным дизайном. Эксперты рекомендуют покрывать градиент перламутровым финишем, чтобы создать эффект тех самых «мыльных» ногтей.
Разные дизайны хорошо смотрятся и сохраняются на нейтральной основе
«Я использовала наклейки и гель-лак!»
Маникюр с дизайном тоже может быть долговечным. Главное, на что стоит обращать внимание — это нейтральная база. Тогда маникюр будет смотреться свежо и аккуратно, даже спустя недели. Еще выгодно, если принт или декоративные детали распределены у кончика ногтя, а не основания, которое склонно отрастать.
Лунный или обратный френч отрастает незаметно
«Идеальный вариант для отпуска. Ногти отрастают, а маникюр все равно выглядит свежо!»
Звездный эксперт модного издания Glamour Од Перефиш поясняет: «По мере того, как маникюр отрастает, становится видна наша естественная ногтевая пластина. Из-за чего приходится обновлять маникюр». Есть дизайны, которые отлично маскируют отросшую часть и позволяют ногтям гораздо дольше выглядеть так, будто вы только что вышли из салона. Например, обратный, или как его еще называют, френч «полу-лунками».
Френч в сочетании с принтом «горошек» на естественной базе смотрится аккуратно даже спустя недели
«Сделала так, что новый маникюр сочетаются с моей машиной»
Принт в горошек все еще актуален. Эксперты предлагают совместить его с аккуратным френчем. Важно выбирать естественную базу, тогда френч будет отрастать гармонично. Автор статьи проверила это на себе. Такой маникюр лучше делать с помощью ранее упомянутых материалов: твердый лак, акрил, дип-пудра и BIAB. Тогда он точно продержится долго.
Принт под черепаховый панцирь и золотые акценты здорово скрывают дефекты
«На удивление справилась лучше своей не доминантной рукой»
Черепаховый принт все еще в тренде. Эксперты рекомендуют попробовать его в сочетании с французским маникюром. Благодаря рябому рисунку и гладкой поверхности на таком маникюре меньше видны какие либо дефекты. А если добавить золотые акценты, то все внимание будет на них! Кстати, несмотря на свою яркость, принт «черепашка» достаточно нейтрален, что позволяет легко сочетать его с разными образами. Просто шик!
Белый маникюр, особенно с перламутровой втиркой, в разы практичнее темных тонов
«Как вам такой молочно-белый? Не могу определиться, подходит ли он мне»
Эксперты Instyle рекомендуют белый маникюр летом. Этот классический вариант не только подчеркнет ваш красивый загар, но и продержится долго. Молочный или яркий белый — выбор за вами. В любом случае он смотрится очень дорого и изысканно. А еще, в отличие от темных или ярких оттенков, гораздо дольше сохраняет аккуратный вид. Покройте перламутровым топом, и вуаля — маникюр на месяц готов!
Маникюр, сделанный с помощью твердого геля, держится до месяца и смотрится естественнее акрилового
В качестве альтернативы акрилу можно рассмотреть твердый гель. Как и обычный лак или гель-лак, он наносится на базовое покрытие, цвет и верхнее покрытие, и все это сушится под УФ- или LED-лампой. Из-за этого важно наносить на руки солнцезащитный крем перед визитом к мастеру. Нейл-эксперт Бриттани Бойс поделилась информацией о том, что твердый гель более пластичный и смотрится естественнее, чем акриловые ногти. В среднем, такой маникюр держится примерно месяц.
А акрил дает возможность сделать стойкий маникюр даже на длинных ногтях
«Нюдовый маникюр с деликатными белыми деталями»
Если вы хотите отойти от более нейтральных оттенков и выбрать что-то яркое на свой вкус, то дерзайте! Это можно сделать с помощью акрила. Он лучше всего подходит тем, кто предпочитает твердое покрытие на ногтях. Кроме того, акрил позволяет создавать длину, поэтому это хороший вариант для тех, кто любит эффектный маникюр или сложный нейл-арт. Акриловые ногти держатся от двух до трех недель, и между визитами к мастеру им требуется коррекция.
BIAB маникюр — альтернатива акрилу, которая к тому же бережет хрупкие и ломкие ногти
«Борюсь с привычкой грызть ногти. Отрастила и сделала вот такую красоту»
Как мы упоминали ранее, твердый лак и акриловые ногти действительно держатся дольше, чем обычный лак, но их частое использование может плохо сказаться на состоянии ногтей. А вот гель BIAB — это более бережный и щадящий вариант, который подойдет для тех, кто жалуются на хрупкие и ломкие ногти. Этот материал достаточно прочен, держится долго и улучшает состояние ногтей, помогая им расти. Что делает его неплохим вариантом для тех, кто хочет, чтобы ногти дольше оставались аккуратными и ухоженными.
Аура-ногти с естественной базой долго носятся и смотрятся аккуратно и небанально
«Обожаю шоколадный цвет и дизайн аура»
Тренд на аура маникюр продолжает бить рекорды. Яркие цвета, молочная или нюдовая база, иногда блестящие металлические акценты — смотрится просто великолепно! Есть простор разгуляться как следует. Такой маникюр отлично чувствует себя спустя время. Чтобы быть уверенными наверняка, можно сделать его с помощью BIAB покрытия. Если хотите, чтобы он прослужил еще дольше, то выбирайте нейтральную основу, которая будет выгодно скрывать отросший ноготь.
Маникюр на небольшой длине с дип-пудрой долго сохраняет безупречный вид и не скалывается
«Выглядит достаточно профессионально? Выхожу на новую работу во вторник и хочу произвести хорошее впечатление»
Дип-пудра — это разновидность акрила. Маникюр, таким методом идеально подходит для коротких ногтей, так как он не предназначен для наращивания длины. Этот материал прочный и долговечный, что делает его отличным выбором для людей, которые много работают руками и хотят иметь безупречный маникюр без сколов. Маникюр с пудрой может держаться до месяца, поэтому он особенно популярен среди тех, у кого нет времени на частые коррекции.
