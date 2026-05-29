16 человек, которые выкрутились так ловко, что хочется встать и поаплодировать
Когда привычный ход событий рушится, а выход не просматривается даже на горизонте, то единственной опорой остается простая человеческая смекалка. А иногда она настолько неожиданная и остроумная, что и улыбнуться можно. Истории из этой подборки наглядно показывают, что порой хватает изобретательности одного человека, чтобы выручить всех там, где другие уже опустили руки.
- Когда мы стали жить с моим парнем вместе, он начал открываться для меня с новых сторон. Я уезжала в командировку по работе на неделю и уже представляла ту гору посуды, которую придется перемыть, когда вернусь домой. Мой парень почему-то готов выдраить целую квартиру, приготовить что-то, но не мыть посуду. Ненавидит он это дело. И вот я дома и... мойка пустая. Я обошла всю кухню, но ни одной грязной тарелки не нашла. И посуда чистая лежала на своих местах. Я уже даже подумала, что он попросил кого-то ее помыть. Тут появился мой парень, и я наконец-то смогла задать интересующий меня вопрос. Оказалось, он просто брал пищевую пленку и обматывал ею тарелку, из которой ел. Когда все доедал, пленка снималась и выкидывалась. Мне так смешно от этой истории стало. Да уж, с такой фантазией и изобретательностью я с ним явно не пропаду.
- Муж приехал с работы. Заходит, протягивает мне огромную упаковку туалетной бумаги и еще один рулон сверху и говорит: «На, это тебе». Смотрю на него, а он улыбается: «33 рулона туалетной бумаги! С запахом ромашек! Цветочные все уже не работали, сорри, с годовщиной». Я стою, держу эту кучу бумаги, молчу... Потом как заржала! Выкрутился.
- Я теперь знаю, что самое неприятное может произойти в аэропорту. И нет, это не опоздание на рейс или забытый паспорт. Хотя такие ситуации тоже такое себе. Я прилетела с отдыха и надеялась побыстрее получить свой багаж. Но спустя 1,5 часа лента опустела, а чемодана так и не было. Все пассажиры с моего рейса поехали домой. Короче, я заявила о пропаже багажа. Аэропорт разбирается. Но прошло полторы недели. Мне не в чем ходить. Нашла старые джинсы и футболку, гоняю в них. Все летние вещи брала в поездку, а они неизвестно где. Поэтому я сделала из своей кофточки с длинными рукавами топ. Изобретательность. Но без багажа грустно.
- Решила купить своей дочери парочку кукол Барби. Обошла чуть ли не десяток магазинов с игрушками, но везде продают одно и то же — какую-то дешевую ерунду, с косыми глазками и такого качества, что, кажется, чихни в их сторону, так куклы на запчасти развалятся. В итоге отыскала у родителей своих старых Барби, которых мне папа из Германии привозил; отдала мастерице, чтобы та им волосы заново прошила и заодно сшила им гору платьев, потратив пару выходных. И отдала дочери. Так она в садике чуть ли не звездой стала. Оказалось, что у ее кукол мало того, что самые роскошные волосы, которые можно и мыть, и красить, и расчесывать без проблем, так и больше всего бальных платьев. Что уж там, горжусь собственной изобретательностью, да и малая аж светится от радости.
- У свекрови большая коллекция сервизов. И вот она укатила на дачу на лето, а я ходила к ней домой цветы поливать. Прихожу — а сервант на полу лежит... Собралась звонить и все рассказать, но это бы она еще годами припоминала. И тут до меня дошло — нужно просто сходить за похожей посудой в местный супермаркет и все сложить красиво (но не так много). «Мой» набор посуды стоит там уже полгода, и она до сих пор не заметила подмены.
Сервант. Упал. На пол. 🙄 Какая загадочная история приключилась с бедным шкафом? 🤔
- Я заканчивала 11 класс, когда ЕГЭ еще и в помине не было. Экзаменом по выбору сдавала французский язык, был готов реферат про Лувр. Текст получился очень большой, и в одном месте у меня всегда был ступор — ну не могла запомнить, что дальше. Так случилось и на сдаче. Но я не растерялась и начала рассказ сначала. Вся комиссия сидела довольная, слушая одно и то же по третьему кругу. Получила 5. Просто кроме моей учительницы никто не знал языка, а она меня похвалила за находчивость и отличное произношение.
- Бывают такие дни, когда все идет не так. Опаздываю на какую-то встречу, погода оставляет желать лучшего: дождь, холодрыга. Еще и икота привязалась. Надо ехать, а жена просит подвезти ее куда-то по пути. Деваться некуда — все равно опаздываю. Садимся, едем. Я мокрый, недовольный, икаю. Тут жена передо мной тычет пальцем в телефон.
— Я, кажется, тридцатку не туда перевела...
— Что значит «не туда»?
— За тренировки надо было ₽ 3 тысячи перевести, а я лишний нолик написала. Перевела тридцатку неизвестно кому.
Я паркуюсь.
— Давай, — говорю, — телефон, посмотрю, что там... Как ты так умудрилась-то? В банк сейчас поедем. У тебя паспорт с собой?
— Все?
— Что все?
— Икать перестал?
— Кажется, да.
— Ну вот и хорошо. Ничего я никуда не переводила. Поехали дальше.
И ведь реально помогло. Еще и настроение на весь день подняло. А на встречу ту не один я опоздал, так что никто и не заметил.
- Играем с племянницей (ей 4 года) в какую-то игру из детского журнала. Типа найди на рисунке трех розовых или синих мишек. Говорю ей: «Давай так. Я ищу синих мишек, а ты розовых. А тому, кто выиграет, вручается приз — шоколадка». Племянница быстро нашла всех мишек и говорит: «Вот, я всех розовых мишек нашла, я выиграла!» Я ей отвечаю, что, мол, подожди, я тоже всех своих синих мишек нашел, значит, я тоже выиграл! Племянница: «Нет, победитель может быть только один, шоколадка-то одна». Я: «Ну а что же делать?» Племянница, подумав, отвечает: «Тогда, значит, вот как у нас будет: я выиграла, а ты не проиграл».
- Моя мама недавно рассказала историю своей подруги. Ее выгнали из универа. Только тогда это было очень стыдно, и поэтому она боялась сказать об этом родителям. Пошла девочка водить трамвай только ради того, чтобы дали комнату в общежитии. Через полгода работы она восстановилась в универе, а родители так ничего и не узнали. Выкрутилась, настоящая девушка!
Девочка, конечно, молодец, но какие отношения в семье, если она боялась рассказать обо всём родителям?
- Младший сын у меня очень ревнивый. С малых лет требовал к себе очень много внимания. Как только начал говорить, задал вопрос: «Кого больше ты любишь, меня или старшего брата?» Сначала пыталась объяснить, что люблю обоих одинаково. Но его такой ответ не устраивал. И если сказать, что люблю больше его, то еще надо было объяснить, насколько больше. Короче, целая проблема была. И вот на очередной наболевший вопрос я отвечаю: «Твоего брата». Ребенок меняется в лице и со слезами на глазах спрашивает: «На сколько больше?» Я спокойно объясняю: «На 3 года. Твой брат старше тебя на 3 года, и люблю я его больше на 3 года». Ему этот ответ, видимо, показался логичным. Он его спокойно принял.
Ну тут лучше сказать дольше,чем больше) на три года дольше люблю)
- Поссорилась с подругой, у которой моя плойка. А на работу без укладки и красивых локонов не хожу. Накрутила волосы на металлическую стойку от лампы. И все-таки женская смекалка — это сильно.
Так написано, будто только ссора повлияла. Раз поссорились, то вещь можно не возвращать? 🤔
- Замутила я пельмени. Лепить их мне обычно сын помогает. А тут к нему друг в гости собирается. Женская смекалка-то не дремлет, и я ему: «Вот и отлично, проведу вам сегодня мастер-класс по лепке пельменей, осталось два свободных места!» Они так дружно и с удовольствием их лепили: включили музыку, шутили — я чуть от умиления не прослезилась. Дружно поели — все сытые и довольные. Мастер-класс удался.
Мне нравилось лепить пельмени в компании. Монотонное дело, а за разговорами и шутками веселее.
- Коллега попросила «помочь» с презентацией для начальника. В итоге я сделала все, а она просто сдала ее как свою. На летучке шеф похвалил ее, а на меня даже не взглянул. Я не стала спорить при всех. Дождалась корпоратива и громко предложила тост: «За коллегу! Она так красиво представила мои идеи, что я завидую ее артистизму! Пусть в следующем году она сама придумывает содержание — у нее отлично получится». Все начали переглядываться и уставились на коллегу. Та раскраснелась, но бокал подняла. После этого подошла ко мне и все же извинилась. Ну а что, наглость я терпеть не собираюсь. Кстати, через пару месяцев ее уволили, а меня повысили.
"за коллегу, которая шикарно презентовала мою работу!"
Шикарнючий тост, реально.
Вроде, и бокал за нее подняла и ситуацию прояснила.
- Однажды на работе надо было поделить торт. Торт немаленький, но и претендентов было немало. Воспользовались линейкой, вышло ровно. Вечером с гордостью рассказал об этом супруге. Та, в ответ, рассказала, как однажды она с коллегами делила круглый торт с помощью транспортира. Инженеры, блин!
- У моей подруги есть племянник. Учили как-то его определять время по часам. Вроде как разобрался. Через пару дней она встретила его, спрашивает: «Ну что, Вадик, сколько сейчас времени?» Тот честно признался, что так до конца так и не понял системы, и может сказать либо когда ровно, либо когда половина. А потом посмотрел на часы на стене и серьезно сказал, что пока что время неизвестно.
- Подруге одолжила свое дорогое колье на корпоратив — «буквально на один выход». Целый месяц она кормила меня завтраками: «Да-да, завтра привезу». Поняла, что по доброте душевной она мне его не вернет. Решила не скандалить, а сделать ход конем: я просто разузнала контакты ее мужа и написала, мол, что жена его в восторге от моего колье и я нашла ювелира, который сможет его повторить, только нужно детальное фото. Муж ответил: «Конечно, сейчас». К вечеру прислал фото моего колье и добавил: «Странно, она говорила, что тебе его вернула». Я поблагодарила и больше ничего не писала. На следующий день подруга сама принесла украшение. Выглядела она обиженной, но через месяц, когда у них была годовщина, она сказала мне «спасибо» — ведь мужу не пришлось ломать голову над подарком. Только общаться с ней мне как-то расхотелось.
Какая же это подруга. Одолжить дорогое украшение и не возвращать (да, любую вещь или деньги), так ни один порядочный человек не поступит, вне зависимости от своей доброты.
