9 тайн японских гейш, разрывающих шаблоны с изящностью веера

Выходных дней у майко всего два в месяц. Каникулы — два раза в год: на Новый год и в районе летнего праздника Обон, обычно он выпадает на середину августа. В эти дни они могут уехать домой к родителям примерно на неделю. В остальное же время их день разделен на две смены: в первой половине дня, часов с 9 утра и до обеда, они посещают занятия в школе искусств, а после 16 часов отправляются на банкеты в чайные дома (очая) или традиционные рестораны (рётэй), где помогают гейшам развлекать гостей.

На период обучения майко запрещено встречаться с бывшими одноклассниками, парнями или подругами из «прошлой» жизни. Считается, что это отвлекает от учебы и возвращает девушку в современный мир, от которого она добровольно отгородилась. Ученицы могут пойти на прогулку, но желательно в компании других майко, отправиться в храм, на театральное представление, зайти в магазин или посетить кафе. Но им нельзя сходить в кино, зайти в шумный торговый центр или перекусить в фастфуде. Из-за сложной прически, которую невозможно просто так расчесать и зачесать обратно, они обязаны выходить на улицу только при полном параде — в кимоно и с традиционным макияжем, чтобы не позорить статус окия.