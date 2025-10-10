17 фото из азиатских супермаркетов, которые выглядят как портал в другое измерение
К своим супермаркетам мы уже давно привыкли — и продуктами, и обслуживанием там нас уже не удивишь. Но стоит попасть в магазин в азиатских странах, то появляется ощущение, что оказался в другой реальности. Каких только странных деликатесов и уникальных упаковок там нет!
«Самый нетипичный продукт, который можно увидеть в корейских супермаркетах»
- Тот случай, когда упаковка дороже содержимого. © wobblewiz / Reddit
«Это устройство в японском супермаркете слегка смачивает палец, чтобы вам было легче открывать пакеты»
«В супермаркете в Гонконге можно купить зубную пасту, которая упакована вместе с грибами»
«В японских супермаркетах продается горячая вода в бутылках»
- Это одна из моих любимых фишек Японии. Можно купить бутылочку горячего зеленого чая или кофе в магазине или автомате. © DenL4242 / Reddit
«В этом японском магазине есть аппарат, где можно взять сухой лед. Это чтобы ваши замороженные продукты не успели разморозиться по пути домой»
«В этом японском супермаркете есть увеличительные стекла, чтобы людям было проще читать надписи на продуктах»
«В токийском магазине продаются буханки хлеба, нарезанные на 4, 5 или 6 ломтиков. Объем у каждой буханки одинаковый, меняется только толщина кусочков»
«В Японии в некоторых супермаркетах на овощах вместе с ценой указывают имя фермера, который их вырастил, и дату производства»
Купила во "Вкусвилле" молоко. На крышечке стоит дата, период надоя (утро), имя доярки и пометка о погоде (облачно)
«В некоторых японских магазинах стоят маленькие табуретки, чтобы детям было удобнее брать мороженое»
«Только посмотрите, как в японском супермаркете продают морковь! Каждая в индивидуальной упаковке»
- Почему они все выглядят так мультяшно? © Raichu7 / Reddit
«В каждом магазине и супермаркете Таиланда широкий выбор веганского молока»
«Только посмотрите на название туалетной бумаги в японском супермаркете!»
на упаковке наполнителя было написано "Pussycat", мама читала как "Писий кот" по-моему, пока все логично 😂😂
«Мягкое пи-пи».
«Во Вьетнаме вы можете купить яйца в упаковке или поштучно»
«Я нашел жареные арбузные семечки в местном азиатском магазине»
Между прочим считаются суперфудом. Ценный источник магния, цинка и железа
«В этом магазине продаются замороженные предварительно очищенные мандарины»
«Только посмотрите, какие снеки можно купить в супермаркете Токио. Даже от прикосновения к упаковке у меня мурашки по коже»
«Приготовленный и высушенный тарантул с небольшим добавлением соли».
- Это что, шутка? © 2wheeloffroad / Reddit
«В супермаркете в Японии продается яйцо Годзиллы»
- Это марка арбуза, отличный маркетинг! © sarduchi / Reddit
А какой самый странный продукт из других стран пробовали вы? Делитесь своими историями в комментариях!
