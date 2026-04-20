20+ историй о людях, которые так заработались, что их будни превратились в комедию

Не знаю, у меня это или из опыта в торговле или откуда, в магазине не могу пройти мимо, если что-то упало, надо поднять, дверцы холодильника обязательно плотно закрыть надо. Муж надо мной посмеивается, не отнимай работу у продавцов. А я прекрасно понимаю, сколько работы у продавцов помимо того, чтобы успевать ещё и за такими вещами следить.

И ещё осталось от прежней работы. Был у нас с мужем Клуб здорового образа жизни, с утра приходили наши "клубнички" (члены клуба) на взвешивание и на правильный сбалансированный завтрак. В Клубе было принято обниматься при встрече и расставании, здоровались, естественно, "Доброе утро!". Уже шесть лет прошло после закрытия клуба, и я в любое время суток могу сказать "Доброе утро!" вместо "Здравствуйте", с трудом отучила себя кидаться обниматься с теми, с кем здороваюсь.