Читала историю, учитель заходит в автобус:"Здравствуйте!Садитесь!"--- На автомате , люди так слегка заулыбались, она смутилась села а потом выходящие спрашивали:"Можно выйти?"
20+ историй о людях, которые так заработались, что их будни превратились в комедию
Иногда работа настолько врастает в повседневную жизнь, что начинает проскальзывать в самых неожиданных ситуациях. Заученные фразы, автоматические реакции и профдеформация внезапно дают о себе знать — и тогда случаются моменты, над которыми невозможно не посмеяться. В этой подборке как раз такие истории, где рабочие привычки берут верх в самый неподходящий (но очень курьезный) момент.
- Когда-то я работала кассиром в широко известной сети продуктовых. И вот едем мы с моим тогда ещё парнем в такси, подъезжаем к дому (дело было в селе, никакого навигатора тогда и в помине не было), и вместо того чтобы подсказать дорогу, я на автомате спрашиваю у водителя: «Пакет нужен?» Кажется, так сильно я не краснела ни до, ни после.
- Работаю в поддержке крупного провайдера, за день отвечаю на сотни звонков. Вчера вечером муж за чаем жалуется, что у него голова раскалывается. Я сочувственно киваю и бормочу: «А вы пробовали постучать по корпусу или подвигать устройство?» Муж там чуть не поперхнулся, а до меня только через пару секунд дошло, что живого человека перезагрузить не получится.
- Работаю учителем. Захожу в отель, два администратора на ресепшене встают навстречу. Взмахиваю рукой и милостиво говорю: «Садитесь».
- Я логопед и однажды после тяжелой ночи и раннего подъема пришла на кухню, закрыла дверь в спальню и начала готовить завтрак. Кошке, естественно, тут же понадобилось в комнату, начала проситься, и я ничего умнее не придумала, как сказать «Ну что — мяу? Ааат-крооой».
- Работаю администратором в дорогом ресторане, и с порядком у нас все строго. Чуть что не так — пишите объяснительную, почему блюдо несли слишком долго или почему у десерта подача «не как на картинке». Пошла с парнем на свидание в кофейню. А после очередного безумного дня в голове одни чек-листы. Смотрю, сахарница на столе полупустая — косяк, на соседнем столе посуда слишком долго стоит — снова «минус»... В это время парень толкает речь и потом говорит что-то в духе «Ты мне очень нравишься», а я, не задумываясь, отвечаю: «Спасибо за ваш выбор, мы всегда рады видеть вас снова». Парень глаза округлил, но, благо нормальный оказался. Но посмеялись мы от этого знатно.
- Работаю гидом. Часто на автомате выхожу из маршрутки со словами «Благодарю вас за внимание! Приятного отдыха!»
- Я повар, и у меня выработалась профессиональная привычка: если внезапно чихаю, сразу сгибаюсь как можно ниже, чтобы ничего не «долетело» до еды.
А чихаю я, мягко говоря, громко. В итоге каждый раз получается настоящее шоу — максимально драматичный поклон с оглушительным эффектом.
"... если внезапно чихаю, сразу сгибаюсь как можно ниже, чтобы ничего не «долетело» до еды..."
Чё-то наоборот получается.., прямо в блюдо...
- Я кондитер. И вот как-то в магазине вижу упаковку с чем-то, очень похожим на кусочки бисквита в плёнке. Подхожу ближе — крупно написано «КОФЕ». Ну всё, думаю, кофейный бисквит, надо брать. Тянусь к ним... и понимаю, что это губки для мытья посуды с ароматом кофе.
- Мы с мужем оба повара, поэтому постоянно общаемся на кухонной лингве: «Нож!», «Сзади!», «Осторожно!» — всё на автомате. Сейчас я учу готовить своего 8-летнего ребёнка, и когда он впервые предупредил «Горячо!», я не удержалась и рассмеялась.
А ещё осталась профессиональная привычка: могу поднять что-нибудь с пола, поддев это ногой и подбросив в руки.
О-пааа! Это точно профессиональная привычка ПОВАРОВ - не поднять с пола руками, а потом вымыть, а именно поддев ногой (так понимаю, не в новых балетных пуантах или медицинских бахилах) и подбросив в руки???
Типа, быстро поднятое не считается упавшим?
😲😄🫤
- Когда-то я работал в лаборатории, где всё было расписано по секундам: открыть клапан, подождать 30 секунд, включить таймер на 9 минут, закрыть, потом ещё 90 секунд продувки — и так постоянно.
С тех пор прошло уже несколько лет, а привычка осталась. Я до сих пор ловлю себя на том, что считаю время для самых обычных действий. Например, точно знаю, что наполнить мою пустую бутылку водой занимает 19 секунд.
- Я работаю в продуктовом магазине и настолько привыкла к кодам товаров, что начала называть овощи и фрукты их номерами. Дошло до смешного: как-то сидела у подруги в гостях и попросила: «Передай ещё 4032». Это я так еще кусок арбуза пыталась получить.
- Когда-то я работала в бейгельной. Приготовила заказ, подхожу к кассе пробить — а клиенты в этот момент обсуждают состав своего напитка.
И я, вместо автоматического «Что-нибудь ещё?», спрашиваю: «А что ещё там есть?»
Они посмотрели на меня так, будто я подслушивала их разговор. А я просто запуталась в своих же фразах.
- Я массажист. Как-то стою в очереди и вижу, как молодая девушка что-то уронила из сумки, наклонилась поднять. И я ей на автомате выдаю:
— Стоит беречь поясницу смолоду, лучше присядьте и так поднимите.
"... наклонилась поднять..."
И такой шаловливыми ручонками - "рельсы-рельсы, шпалы-шпалы, едет поезд запоздалый..."
- Я инженер по монтажу и ремонту лабораторного оборудования, поэтому к инструкциям отношусь почти с благоговением. Все руководства к «простым» бытовым приборам у меня аккуратно сложены в отдельный ящик.
Когда продаю вещи б/у, люди искренне удивляются: я обязательно передаю инструкцию — даже к детскому стульчику. А ещё у меня есть необычная привычка: любой найденный на улице болтик я аккуратно поднимаю и кладу в карман.
- Я год занималась обучением на актера дубляжа, решили с мамой в оперетту сходить, в итоге весь спектакль смотрела как актеры рот открывают на разных звуках.
- Когда работала в бухгалтерии, в дни авралов мне снилось, как я печатаю платёжки. Потом был опыт в магазине одежды — и там я научилась на глаз определять размер любого человека. А сейчас у меня новый «супернавык»: могу с точностью до сантиметра прикинуть расстояние в пределах полутора метров
- 20 лет назад, ещё на практике в колледже, я подрабатывала продавцом в продуктовом магазине — весной начала и доработала до конца лета. Больше в торговле не работала, но привычки остались до сих пор: в магазинах автоматически закрываю дверцы холодильников, поправляю продукты на полках, если они лежат неровно. Иногда сама ловлю себя на этом — и становится смешно.
Не знаю, у меня это или из опыта в торговле или откуда, в магазине не могу пройти мимо, если что-то упало, надо поднять, дверцы холодильника обязательно плотно закрыть надо. Муж надо мной посмеивается, не отнимай работу у продавцов. А я прекрасно понимаю, сколько работы у продавцов помимо того, чтобы успевать ещё и за такими вещами следить.
И ещё осталось от прежней работы. Был у нас с мужем Клуб здорового образа жизни, с утра приходили наши "клубнички" (члены клуба) на взвешивание и на правильный сбалансированный завтрак. В Клубе было принято обниматься при встрече и расставании, здоровались, естественно, "Доброе утро!". Уже шесть лет прошло после закрытия клуба, и я в любое время суток могу сказать "Доброе утро!" вместо "Здравствуйте", с трудом отучила себя кидаться обниматься с теми, с кем здороваюсь.
- В магазине подхожу к кассе с корзиной и на автомате выдаю: «Здравствуйте, пакетик нужен?» Самое смешное — кассир глянула сначала на мою корзину, потом на сумку и невозмутимо ответила: «Нет, спасибо!»
- Когда работал кассиром в супермаркете, однажды на автомате попытался пробить разделитель между покупками. Причём не сразу опомнился — когда не получилось «пикнуть» предмет на ленте, ещё несколько секунд искал на нём штрихкод.
- В юности ассистировала на съемках фотографу. Все в творческом процессе, модель позирует, в какой-то момент фотограф показывает мне превью на фотоаппарате, мол, что думаешь? Я говорю «Лицо в тени». В этот момент модель, не меняя позы, втягивает щеки, изображая рыбу.
- У меня очень плохая память на лица. Работаю в маленькой кондитерской кассиром, на работе сейчас аврал, поэтому смены ставят по 12 часов. В тот день меня должен был забрать с работы муж. И вот, конец смены, я, вымотанная и уставшая, вижу, как открывается дверь и входит смутно знакомый человек с букетом. Думая, что это постоянный клиент, натягиваю улыбку, говорю стандартные фразы, получаю квадратные глаза. Переспрашиваю. Ещё раз. Мой муж медленно одуревает от происходящего. И тут до меня доходит...
"У меня очень плохая память на лица..."
Утром в постели: - Мужчина, Вы, КТО..?
- Опаздываю на работу, несусь на всех скоростях, залетаю в лифт, а там шеф. Говорит: «Зайдите ко мне через 15 минут». Думаю — ну все, до свидания премия, привет, выговор. Залетаю в кабинет, коллеги нет — отлично, еще и проекты на мне. Раздеваюсь, обреченно иду к шефу, а он наливает мне кофе и такой: «Не ожидал от вас такого рвения в воскресенье. Выпейте кофе, расслабьтесь».
Но мало у кого профдеформация выражена ярче, чем у наших знакомых айтишников. Такое ощущение, что у них мозг работает на своей, особой операционке!