Моя знакомая узнала от соседки, что муж ей изменяет с коллегой. Застала их на горяченьком. Когда он вернулся домой, увидел, что его вещи летят с балкона. Но коллега была замужем и не приняла его. Тогда он вернулся домой, на основании прописки. А знакомая привела своего друга, на основании того, что тоже имеет право иметь другого мужчину, типа в отместку. Мужики оба были интеллигентными, не дрались, не ругались, а даже подружились. В общем, друг всё таки ушёл. А знакомая, развелась с мужем и отсудила у него квартиру.
17 историй о женской солидарности, которые заряжают лучше, чем мощный пауэрбанк — 20.03.2026
Иногда достаточно одной поддержки, чтобы день заиграл другими красками. А когда рядом оказывается женщина, которая понимает тебя с полуслова, это работает лучше любого заряда. Эти истории — как раз про такую силу женской солидарности.
- Я заподозрила, что муж меня обманывает. Он запаролил телефон, часто уходил на балкон поговорить с кем-то, пока я спала. И начал вести себя значительно холоднее, как будто отдалился. Мы стали чужими, он постоянно находил причины, чтобы проводить со мной меньше времени. У меня был номер его сотрудницы, и я написала ей. Попросила помочь по-женски и посмотреть, нет ли у него какого-то увлечения на работе. Понадобилось всего пару дней, и она прислала мне фото, где муж обнимается с новенькой стажеркой. Тогда для меня все стало ясно. Я благодарна ей по сей день за то, что она рассказала всю правду и не стала прикрывать его.
- Женская солидарность. Зашла в кофейню, где купила напиток в бутылке. Совсем не могу открыть, вокруг одни девушки, но за одним столом сидит девушка с парнем. Подхожу к ней и спрашиваю: «Могу попросить вашего собеседника открыть?» Она аж удивилась, быстро кивнула. Он тоже не понял, но, улыбаясь, открыл. Поблагодарила, пошла.
Иду по переходу, как вдруг какая-то девушка начинает идти сзади. Я уже напряглась, ускоряю шаг, а она не отстает. В итоге она доводит меня до выхода из метро и говорит: «Прости, что так близко, просто не хотела, чтобы ты стала звездой интернета из-за дырки на джинсах». Весь путь она шла сзади, чтобы меня никто не разглядывал, пока я ни о чем не подозревала. Самая быстрая помощь в моей жизни.
Что за бред? Этих дырявых "дизайнерских" джинсов с дырками в любых местах столько, что никто дырявые джинсы ни снимать, ни смотреть не будет.
- Заметила, что какая то девушка постоянно смотрит мои социальные сети. Зашла к ней на страницу, посмотреть кто она и увидела в общих подписках одного пацана. Посмотрев ее страницу, поняла что она его жена. Отписала его от себя и сама отписалась.
И этим своим действием напрягла ревнивую жену «пацана» ещё больше.
- Первое свидание. Парень заливает, что я — первая, с кем ему так легко говорить. Как только он отошел, официантка быстро шепнула: «Сейчас я принесу десерт. Просто спроси его: „А это тот самый, который ты вчера ел с другой?“ — и наблюдай». Я так и сделала. Реакция была бесценной: парень поперхнулся, засуетился и внезапно вспомнил про «дела». Официантка лишь понимающе улыбнулась: «У него этот сценарий отработан до секунд, вы уже третья „особенная“ за неделю». Десерт в итоге съела я одна.
Весь день провела, стоя на каблуках. Ноги болели так жутко, что, когда в троллейбусе не оказалось свободных мест, я пристроилась на горизонтальный поручень. Одна милая женщина встала и уступила мне свое место. Я даже пробовала отказаться, но она настаивала.
горизонтальный поручень в троллейбусе - это тот, который над головой?
- Зашли с мужем в магазин, просто посмотреть на скидки, договорились ничего не брать, так как шкафы ломятся. Он пошел в мужскую половину, я — в женскую. И вдруг вижу крутой кардиган, стоил 349 евро, сейчас 49. Меряю и бегу к кассе. Продавец, пробивая всем цену, вслух ее произносит. Прошу ее — не говорите цену, муж идет! И даю ей 50. Подходит муж, и при нем она громко говорит: «9 евро! Удачная покупка! Вы дали 10, вот вам 1 сдачи!» Беру и довольная выхожу на улицу! И муж не в претензии... 9 евро всего!
- Я гуляла, и вдруг рядом притормозила машина. Из окна выглянул мужчина и началось: «Ты замужем? У тебя есть парень?» Мне было неловко, а он продолжал. Думаю: «Хватит, пора поставить его на место!» Как вдруг с пассажирского сиденья показалась маленькая девочка — я ее сразу не заметила. Ей было лет шесть. Она строго сказала мужчине: «Перестань приставать к этой женщине! Ты ей не нужен!» Это было просто невероятно.
Я состою в группе мамочек в мессенджере, там часто советуем друг другу врачей или еще какие-то вопросы задаем — удобно. И вот пишет одна мамочка: «Добрый день, я на такой-то улице живу, тут приехал эвакуировщик, забирают машину на штрафплощадку, мамы мальчиков, кому интересно — подходите смотреть». Вы удивитесь, но человек десять пришло посмотреть. Дети были в восторге.
Эвакуировщик? Первый раз читаю такое слово, обычно пишут - эвакуаторщик.
- У меня двое детей и питомник кошек. Совсем недавно одна из моих пушистых подруг родила аж семерых котеек. И каждый раз, когда она хочет уйти по своим делам, подходит и мяукает — подойди, мол, посмотри за детьми. Думала, поесть ходит или в туалет, но случайно выяснила, что эта хвостатая маман уходит в ванну и там банально спит минут 10. Одна. Теперь сама ее отправляю отдыхать, ибо понимаю ее, как никто другой. Такая вот женская солидарность.
- Я пришла на свидание в кафе и приехала раньше парня. Бариста, девушка, спросила, что я здесь делаю, мы немного поболтали, а потом она дала мне свой номер на случай, если что-то пойдет не так. Свидание прошло нормально, но парень был так себе, так что ничего не вышло. Зато я обрела новую подругу! Было так приятно, что незнакомка предложила поддержать меня, если что-то случится.
Проспала. Пока собиралась на встречу, так замоталась, что даже не заметила — накрасила всего лишь один глаз. Выяснилось это в маршрутке, когда девушка рядом поднесла зеркало к моему лицу. Я чуть не заплакала: косметики с собой нет, а купить новую не успеваю. И тут девушка достала из сумки черный карандаш с тушью и протянула мне.
Пользоваться чужим карандашом и тушью не стала бы из-за гигиенических соображений.
- Супруга недавно вернулась домой, вся возмущенная, и рассказывает про наших общих знакомых:
— Ты себе представляешь, Коля, этот! Выгнал Настю из дома с вещами!
— А как это вообще произошло?
— Они сильно поругались, она собрала вещи и ушла, хлопнув дверью!
— Так получается, она сама ушла?
— Нет! Это он ее выгнал!
— Погоди-ка, ты же только что сказала, что она сама собрала вещи и ушла?!
— Ну да... но он же ее не остановил!
Я спорить не стал.
Ну тут разное может быть. Есть недалекие истерички, которые чуть что, собирают вещи и ждут, что их начнут останавливать. А есть и мужчины, которые вместо принятия своего решения спокойно и нормально просто доводят женщину так, что та сама вынуждена уйти, ну иногда вот так спонтанно.
- Зашла в магазин косметики. Вид у меня был непрезентабельный, ибо шла с ночной смены. Подошел ко мне охранник и надменно сказал: «Девушка, тут дорогая косметика. Идите вон туда, там все для вас», показывая на дешевый магазин. Я в шоке. Но тут подошла консультантка и четко сказала ему: «Молодой человек, вам, кажется, работать нужно в том магазине. Только там вас примут с вашими манерами».
Охраннику, с такими быдлозамашками, ни в каком магазине нельзя работать. А нормальные консультанты знают, что от внешности вообще не зависит, сделает человек покупку или нет.
Я ехала в лифте с девушкой моего возраста, когда в него зашел какой-то странный мужчина. Мы с ней обменялись взглядами. Я нажала кнопку этажа и сказала: «Наш этаж». Она кивнула, и мы вышли вместе. Мы раньше не встречались, но обе друг друга поняли.
- На одной вечеринке ко мне подошли несколько девушек и спросили, не хочу ли я «сходить за супом». Я сначала растерялась и не поняла, что они имеют в виду, пока они не объяснили: когда они уйдут, я останусь единственной девушкой на вечеринке, и они просто хотели меня заранее предупредить. Один из парней был моим молодым человеком, и я в любом случае собиралась остаться до конца, но их забота меня по-настоящему тронула. Я и сама стараюсь присматривать за другими девушками на вечеринках и в клубах.
- Моя девушка играет в софтбол. И я как-то стал свидетелем того, как все 20 ее однокомандниц поддерживали первокурсницу после того, как ее парень обманул ее. Я никогда не видел и не слышал столько искренней поддержки!
