Девочка даже разрешения не спросила ни у матери, ни у продавца. А сломала бы? Этожеребенок?
20 семейных историй, где дети — главные звезды комедии
Истории
1 час назад
Детская непосредственность заставляет нас улыбнуться и по-новому взглянуть на привычные вещи. Из сегодняшней статьи вы узнаете, почему черепашки понимают только по-английски, как стать умным с помощью похода в ресторан и какие добрые слова могут растопить сердце даже самой строгой учительницы.
- Младший сын задал мне вопрос: как англичане запомнили, как ходит конь в шахматах, если у них нет в алфавите буквы «Г», чтобы это объяснить? Я зависла и ответить не смогла. И тут старшая 13 лет выдала: «Зато у них есть буква „L“». И правда ведь! Как это я сама об этом не додумалась. © Мамдаринка / VK
- Заходим с дочкой 5 лет в мебельный. Пока я что-то смотрела, она возле кассы увидела кресло садовое из ротанга и плюхнулась в него. Но неглубоко, так что чаша перевернулась и немного ее накрыла. Люди охнули, а она с невозмутимым лицом встала, поправила кресло и выдала: «Бракованное какое-то». Я там ухохоталась. © anna_vvladimirovna
- Давным-давно, еще в начале моей карьеры, в языковой школе, где я работала, мне дали ученика 5 лет. Он, естественно, не умел ни писать, ни читать даже на своем языке. И мы с ним начали учить буковки, одну-две за урок. Однажды оставалось немного времени на третью, и я ему говорю: «Может, пройдем еще одну буковку?» А он такой: «Если тельпенья хватит». © laurabeisekulova
Так выглядит оптимизм
- Говорю с акцентом. Как-то стою в ТЦ в кафешке, заказываю попить. Позади меня мама с мальчиком. Мальчик такой: «Мама, это что, инопланетянин?» Давно я так не хохотал, а мама покраснела. © sourlemon13 / Reddit
- Я пыталась свою пятилетнюю племянницу учить читать. Включала обучающие ролики в интернете. Смотрим — все запоминаем. Закрываем — ничего не помним. Я ей говорю: «Да как так-то, только что же вот выучили». А она мне: «А сама-то! Только сняла очки и сразу: „Блин, да куда они подевались!“» © galagalu
- Стою в очереди в банке. Девочка передо мной вдруг поворачивается и, указывая на маленького ребенка, говорит:
— Это моя сестра. Правда, красивая?
— Правда. Вы с ней похожи.
— Мы похожи. За одним только исключением — у нее кудрявые волосы, а у меня тоже кудрявые волосы! © Lis_9 / Reddit
«Гениальный лайфхак моего сына — как никогда не терять ключ от замка»
- Соседка моей сестры часто пекла, и в коридоре витал вкуснейший аромат. Племянница (4 года) громко восхищалась: «Как вкусно пахнет!» — и добрая соседка тут же приносила им свежевыпеченные угощения. Сестре неудобно было, и она объяснила дочке, что невежливо кричать: «Как вкусно пахнет». На следующий день ребенок выдал: «Ой, как вкусно воняет! Да, мам?» © dak_ar
- Мальчик лет 5 в авиационном музее ткнул пальцем в маленький самолет яйцеобразной формы и сказал: «Когда он вырастет, сможет перевозить много людей!» © cgdc_ / Reddit
- Поехали на новоселье к моей подруге. У нее квартира-студия, взятая в ипотеку. Мой сын прошел через прихожую, помыл руки в туалете, зашел в основную комнату, покрутился-повертелся, повернулся к нам и спросил:
— А остальные комнаты где? © olylenskaya
- Спрашиваю дочку, кем она хочет стать, когда вырастет. Она мне с энтузиазмом отвечает: «Деревом!» © WIENER_*** / Reddit
«А моя дочь умеет играть в прятки!»
- В Испании в супермаркете слышу, как девочка лет 7 болтает с мамой про свою плюшевую черепашку. На испанском. Тут мама случайно роняет игрушку. Девочка требует извинений перед черепашкой. Мама извиняется, и девочка с негодованием выдает: «Мама, ты же знаешь, что он по-испански не говорит! Извинись по-английски!» © UrbaneSouffle / Reddit
- Полная маршрутка. Мы с сыном сидели на местах, расположенных против хода движения, то есть лицом к пассажирам. И вдруг в абсолютной тишине мой пятилетка говорит: «То, что я появился из твоего животика, я понял. Ты вот скажи, как я туда попал.» Двадцать пар глаз впиваются в мое лицо... Улыбаюсь и тихо говорю: «Я дома тебе расскажу». В ответ: «Лучше сейчас, пока помнишь. Это же давно было, вдруг забудешь». Хохотала вся маршрутка. © sheep.376082
- Подруга с пятилетним сыном пришла в гости, а у меня студия. Он осмотрелся с деловым видом и пришел в восторг, что холодильник стоит в одной комнате с кроватью. А потом выдал вердикт: «Но хорошо, конечно, что туалет в отдельной комнате!» © tan_go.spb
«Как мы с дочкой в садике прощаемся»
- По телевизору:
— Кому вы позвоните? Охотникам за привидениями!
Мой ребенок:
— Но у меня нет их номера! © uzzeee / Reddit
- Я однажды написала сыну во время учебы, что сейчас за ним приду и мы поедем покушать куда-нибудь. Так он ответил, что у него еще физ-ра и вообще дома еда есть, нечего деньги тратить. © julia.guide.estonia
- Сидел как-то с 3-летним племянником и поразился тому, что он распознает в речи свое имя. Ну, и я спросил: «Как ты стал таким умным?» Ответа я не ожидал, но он последовал. Очень серьезным тоном племяш мне сказал: «Я ходил в ресторан!» © lestahb / Reddit
- Мелкий брат моей девушки (ему 7 лет) очень любит называть меня «женихом», если рядом есть кто-то из взрослых членов ее семьи. Понятное дело, что это создает массу курьезных ситуаций. И он знает это! © jfkdude1794 / Reddit
«Дочка хотела с нами сфоткаться, но мы не сказали ей, что собираемся целоваться»
- Сегодня в детском саду дочка (3,5 года) не наелась выданной котлетой и спросила соседку по столу, будет ли она есть свою. Девочка задумалась, но это предложение услышала воспитательница и мгновенно пресекла попытку. Дочь внимательно посмотрела на бдительную тетю и изрекла:
— А несъеденные котлеты потом вы доедаете, да? Пока мы спим? © Zhilibili / Pikabu
- Бабушка слушает, а внук читает букварь: «Маша стала врачом. Мила — поваром, а Вася и Коля стали ворами». Бабушка в изумлении, ведь в букваре о таком не могут писать! Читает сама: «Маша стала врачом, Мила поваром, а Вася и Коля — сталеварами». © Иван / Dzen
- Идем с сыном из магазина, где на первом этаже была детская комната, где малышей можно было оставить под присмотром поиграть с куклами и машинками. Навстречу нам идет молодая женщина. Шляпа с широкими полями, платье-разлетайка, перчатки, сапожки — и все это ярко-красного цвета с белой окантовкой. Сын выдает:
— Пап, смотри, какая тетя красивая... Как пожарная машина!
Сказано было громко. Смеялись все, включая «тетю». Потом долго в семье, если что-то называлось красивым, добавлялось, «как пожарная машина». © Владимир Александрович / Dzen
Любой родитель вам подтвердит: жизнь с детьми, может, и не самая легкая, но смешных моментов в ней столько, что хоть книгу анекдотов пиши:
Комментарии
Уведомления
Отличная статья, почти все новое, ну, или хорошо забытое старое, посмеялась от души, но блин, кто те трое, которые минуснули? У них депрессия по жизни?
-
-
Ответить
Похожее
18 добрых историй, от которых на душе тепло, как у печки в деревне
Добро
1 месяц назад
15 пар знаменитостей, чьи фото в одном возрасте — словно кадры из разных вселенных
Кино
1 месяц назад
15+ пушистых хулиганов, которые сначала устроили в доме хаос, а потом стали главными любимцами
20+ фото и историй о маленьких радостях, из которых и состоит счастье
Интересное
1 месяц назад
15+ случаев, когда под маской «божьего одуванчика» скрывалась та еще бабуля-хулиганка
15 человек, чья жизнь интереснее любого сериала для всех знакомых и не очень
Истории
1 неделя назад
14 случаев, когда сообразительность пушистиков принесла хозяевам удачу
Животные
1 месяц назад
16 собеседований, которые прошли по всем стандартам комедии
Истории
1 неделя назад