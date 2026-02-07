15+ историй о детской непосредственности, после которых хочется и посмеяться, и обнять свое чадо

Истории
1 час назад
15+ историй о детской непосредственности, после которых хочется и посмеяться, и обнять свое чадо

Дети видят мир иначе, и их непосредственность заставляет нас улыбнуться и вспомнить, каково это — быть ребенком. Из нашей подборки вы узнаете, почему не стоит рассказывать бабушке о шатающемся зубе, как два левых сапога могут стать уликой в детективном расследовании и зачем принцессам из раскрасок необходимы усы.

  • Идем с 3-летним сыном по парку и видим рабочих, которые отложили лопаты и сидят отдыхают. Мелкому захотелось посмотреть, как копают, и он стал просить: «Дяди, копайте!» Видя, что никто на него внимания не обращает, он вдруг выдал басом: «Эй! Мужики! Идите копайте!» Рабочие от неожиданности все повернулись в его сторону. © Светлана Сидоренко / Dzen
  • Однажды родители ушли в магазин и велели мне никому не открывать дверь. Тут звонок. Я спрашиваю: «Кто там?» Ответ: «Твой дядя и крестный». Я говорю: «Мне сказали никому не открывать». Так вот даже за шоколадку я не ослушалась родителей, стояла на табуретке и через дверь разговаривала с ними. Так прошел час, пока родители не вернулись. Потом все долго смеялись. © Подслушано / Ideer
  • Года 3 мне было, когда дома приготовили вареных раков. Дали мне попробовать, потом был дневной сон и прогулка после него. На улице мне, видимо, есть захотелось. Ну, я подошла к окну и закричала громко: «Мама, а у нас еще остались эти вкусные красные тараканчики?» Двор лежал. © ТАТЬЯНА МОСКОВАЯ / Dzen
  • Сестра младше меня на 15 лет. И когда ей было 5 она, как все типичные пятилетние дети, забрасывала меня миллионами вопросов «Почему?». Я как-то раз спросил, мол, почему бы тебе не пойти и не заняться какими-нибудь своими делами? Сестра не растерялась и ответила: «Потому что мне 5 лет и я не знаю, какие у меня дела, чтобы ими заниматься». Резонно. © Unknown author / Reddit
  • Приходит сын из школы. Я беру его рюкзак, а он прямо неподъемный. Спрашиваю: «Сынок, что у тебя там, кирпичи? С утра легче был». А сын от счастья весь светится и говорит: «Внутри сюрприз! Я добытчик!» Открываем рюкзак, а там куча пачек молока! Прям штук 15. Нашим детям в школе дают молоко, и учитель сказала, что можно брать домой остатки. Вот так переодически 3 моих орла носили по очереди домой молоко. © bulgakova.s
  • Приехал сейчас к семье в гости. Племянник 5 лет подходит и говорит: «Я только сейчас понял, что ты мой дядя». Спрашиваю его, мол, а как ты до этого думал, кто я? Ответ сразил: «Ну, никто». © kykyxa_shem
  • Захожу в гости к золовке, а они там с внучкой о чем-то спорят. Видя меня, ребенок выдает: «А я вот сейчас расскажу, что вы о тете Тане говорите!» Все напряглись и замерли. Внучка продолжает таким обличительным тоном: «Вы говорите „Татьяна“!» Золовка вздохнула с облегчением, а я не стала уточнять, о чем она подумала. © Татьяна Милюта / Dzen
  • В этом году моему старшему сыну исполнилось 9 лет. И конечно же я спросила его, что он хочет получить в подарок, он ответил: «Лопату». Большую хорошую лопату. Странновато, но ладно, подарили. И за это лето я поняла, что он действительно умный, а лопата — лучший подарок. Все потому, что на берегу любого озера, реки или моря он был всегда занят и всегда в центре внимания. К нему сразу подтягивалась толпа мальчишек, и он был в гуще событий, находил друзей, точнее они сами его находили. Он строил плотины на ручьях, выкапывал озера и пруды, строил замки. Самая большая и красивая лопата была у него, поэтому он частенько был руководителем процесса. Ему это нравилось не меньше, чем само строительство. © Janepro / Pikabu
  • Разговор с ребенком:
    — Почему ты не рассказал бабушке, что у тебя шатается зуб?
    — У бабушки нет зубов, она бы не поняла... © Margo Darling / Quora
  • Мы как-то с детьми зашли в магазин, а там на кассе много всяких игрушек дешевых. Младший (года 2,5) увидел это все и говорит: «Смотри, сколько игрушек!» Кассиры уже обрадовались, а сын закончил так: «Очень много игрушек, но они нам не нужны, у нас и так дома навалом их». © Лонка Ба / Dzen
  • Понедельник, утро. Собираю дочку в садик. Замечаю, что она надела левый сапог на правую ногу, думаю: «Сейчас наденет правый на левую и сообразит, что тут что-то не так...» Не тут-то было! На левую ногу она надела левый сапог. Второй левый сапог! Тут я действительно проснулся и осознал, что они действительно оба левые, да еще и разных размеров! Позвал жену. Жена смекнула моментально: открыла детсадовскую группу в мессенджере, а там уже болтается вопрос: «Чей ребенок в пятницу ушел домой в розовом левом сапоге 28-ого размера? У нас ваш правый 26-ого!» © CUBE.VIDEO / Pikabu
  • Как-то раз мой племянник и его двоюродный брат играли с коробкой игрушечных инструментов. В какой-то момент один из них поднимает огромную игрушечную отвертку и спрашивает: «Кто хочет, чтобы его починили?» © hymie0 / Reddit
  • У мальчика (лет 7 ему) мама работает риелтором. И вот он ее спрашивает: «Мам, а правда, что школа — это наш второй дом?» Мама отвечает, что да. Тогда мальчик говорит: «Зачем нам второй дом? Давай мы его продадим!» © Ольга С. / Dzen
  • Трехлетняя дочь моей подруги раскрашивала принцесс. И каждой из них она пририсовывала усы. Моя подруга заметила это и сказала, мол, зачем им усы рисовать, они же девочки. А у девочек нет усов. Ее дочка сразу же ответила: «Неправда! Вот ты же девочка, но усы-то у тебя есть». © katiebug0313 / Reddit
  • Однажды вечером, когда я зашла в магазин за покупками, ко мне подошел мальчик лет шести. И сказал, что ему нравится мое платье и туфли. Я поблагодарила его, а он такой: «А вы красивая. Часто сюда приходите?» Сердцеед растет! © Rachel Cook / Quora
  • Сыну было три с половиной годика. Пришел домой с подружкой, которая его старше года на полтора. Посадила их за стол. Сидят и едят оладушки. Подружка сына вдруг спрашивает у него: «А ты знаешь, откуда люди произошли?» И тут же сама отвечает: «От обезьяны». Сын долго молчит, а потом вдруг выдает: «Не знаю, как твоя мама, а моя произошла от бабушки». © Галина дюрягина / Dzen
  • Ночью была гроза, и ветер обломал ветки на деревьях. На другой день сын гулял со своим ребенком, моим внуком. Ему тогда было годика полтора. Посадил он его в коляску и повез мимо песочницы, в которой 3 мамы собирали те самые веточки. Тут внук попросил остановиться, выставил указательный палец и, по очереди тыкая в сторону каждой мамы, скомандовал: «Копать, копать, копать». Как бежал с площадки сын с этим «руководителем» — не передать! © Наталья Мазина / Dzen

Комментарии

Уведомления
Комментариев пока нет.
Есть шанс стать первым!

Похожее