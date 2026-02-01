а когда:
230 — 220 × 0.5 = 5
стало верным решением?
ацец заработался
20+ уморительных историй, которые показывают, что для родителей школа начинается по второму кругу
Что бодрит любого родителя быстрее, чем звук будильника? Правильно — фраза «кстати, а нам на завтра задали...» Так вот и приобретается умение отыскивать осенние листья зимой и добывать живой мох впотьмах. А некоторые еще и древний японский способ умножения освоили. В общем, школьная жизнь полна приключений не только для ребенка, но и для его родителя — то задачку с подвохом дадут, то в школу посреди рабочего дня вызовут.
- Сегодня мой сын (ученик 3-го класса), решая домашнее задание по математике, попросил проверить, правильно ли он решил эту задачу: 230 — 220 × 0.5 = 5.
Я три раза пересчитал перед тем, как ответить положительно... © alexanderkhan
- У нас муж всегда ходил на родительские собрания, но он уехал в командировку, так что пришлось мне идти. Сначала все было хорошо, а потом в класс, где мы сидели, зашла Ольга Борисовна — гроза моего детства, учительница математики (дочь ходит в ту же школу, что и я). Через 15 минут я поймала себя на том, что сижу ровно, ничем не шуршу, стараюсь дышать потише и радуюсь, что меня не вызывают к доске. А когда Ольга Борисовна велела: «Запишите», — я аж подпрыгнула и чуть все, что было на столе, не уронила. Анечка, 34 годика.
- Ребенок читает прабабушке сказку (домашку задали), где лиса, спрятавшись, ведет диалог:
— Ножки, ножки, а вы что делали? Глазки, глазки, а вы что делали? Ушки, ушки... — и так далее.
Прочитав, откинулся на диван, как будто смену отпахал. Спрашиваем его, чего он разлегся. В ответ:
—Так я ж прочитал!
— Теперь пересказывай, это тоже надо.
Ребенок возмущенно:
— Что тут пересказывать! Убежала лиса от собак, поспрашивала части тела, кто что делал. Все! © Андрей Зверев / Dzen
а когда:
- Когда в школе мы только научились умножать, дедушка сразу познакомил меня с одним интересным способом, как это можно делать. Называется «древний японский способ умножения». Ну, я и применил его на уроке математики. Прямо на доске.
У учительницы глаза были больше теннисного мячика, класс смеялся, но решение-то верное. Я рассказал им об этом способе, и учительница хоть и попросила решить «нормальным» способом, но поблагодарила за интересный рассказ и новый для нее метод решения задачек. © Mr.FIP / Pikabu
- В 1 классе дали задание провести белочку по лабиринту. У свекра как раз гости собрались — местные «шишки». Дочь подсунула им эту задачку. До ночи пыхтели, но безуспешно. В школе призналась, что не справилась. Учитель радостно ответила: «Правильно, Настя! Эта задача нерешаемая!»
- Занимаюсь шахматами с детьми. Вчера во время урока приходит в кабинет администратор, передает мне тетрадку, а там записка «Мама ребенка слушает занятие по телефону». Беру его тетрадь с домашкой, начинаю смотреть. Говорю: «Вот тут надо было только самые короткие диагонали отметить. Я же в прошлый раз объяснил, как надо. Как же ты так невнимательно делал?» Тут вдруг ребенок возмущается: «Это не я невнимательно делал, это родители!» Я пытался не смеяться. Просто сидел и представлял, как краснеет слушающая нас мама. © Venomnomnom / Pikabu
- Неделю ночами делал за ребенка поделку. Гордый за себя, принес свой шедевр на конкурс и услышал комплимент от воспитательницы: «Ой, какие вы молодцы. Вот сразу видно, что ребенок делал. А то другие приносят все такое красивое, аккуратное. Вы молодцы, так как приучаете ребенка к труду и самостоятельности!» © Подслушано / Ideer
- В школах у обоих детей анкеты заполнить просили. Там треть листа — вопросы на тему «Кто вы такой», а две трети ниже — «Чем вы можете помочь школе». В анкете первого ребенка я честно написал, что программист и работаю из дома. Больше я такой ошибки не повторял. © ancientDeveloper / Pikabu
- В школу нужно было принести скворечник. Мы с мужем делали его весь вечер, накал бы похлеще, чем когда вместе обои клеили. В итоге оказалось, что скворечник нужно было нарисовать! Ну ладно, зато теперь у нас во дворе есть домик для птичек.
надеюсь птицы оценят этот гламурный дом в блестках, не нажрутся ими
- Я как-то приперся после каникул на собрание и спросил, где собрание у 8, а не 9 класса (оговорился и не заметил). Пришел в кабинет, сел на галерке. Смотрю — мамаши все незнакомые. Ну ладно, думаю. А вот классная руководительница тоже вроде незнакомая — это уже подозрительно... Начинают болтать про успешную поездку куда-то там. Странно, думаю, наш-то не ездил. Не взяли, что ли? Потом догадался и спрашиваю: «А это 9 класса собрание?» И женщины все так тихо, но отчетливо начинают хихикать, мол, вот же папаша дает, не в свой класс приперся. © KuruMapuru / Pikabu
- Старшему сыну в начальной школе задали принести на «Окружающий мир» мох. Сообщение пришло в 8 вечера. Видели бы вы глаза полицейских, обнаруживших меня двумя часами позже, соскребающим мох с угла полицейского участка. На вопрос, что я делаю, честно ответил, что собираю мох на урок сыну. В ответ мне был дан совет делать это днем, когда лучше видно. © Андрей Проскурин / Dzen
- В 22:00 сын вспомнил, что завтра нужна поделка на тему «Красота зимнего леса». В 23:30 я уже клеила, в 01:00 — красила, в 03:00 — сушила. Когда сын пришел из школы, я спросила, какое место он с моей поделкой занял. Ответ: «Ой, мам, так учительница же сказала, что те поделки были по желанию. Она их не смотрела даже». Тамара Васильевна, я негодую!
- Сыну домашку задали: «Мальчик ростом 140 см лег в ванну длиной 1,5 м и шириной 30 см. Насколько поднялась вода?» Позже на собрании физичка фыркала, что никто не решил. Я такая, мол, а вы сами-то ответ знаете? Она рассмеялась: «Проще простого — ни насколько. В условиях не указано, что в ванной есть вода». Мы с сыном 3 часа лопатили учебники и справочники, миллион формул пробовали приспособить, а там воды не было!
- Входим в кабинет к завучу, она ведет нас в приемную к директору. Встречают нас вопросом:
— В джинсах? В кабинет директора??
А мы обе так-то в джинсах. Но директор смотрит на дочь. Тогда я вступаю:
— Я тоже в джинсах. Нам сходить переодеться?
Сообщили, что, поскольку я законный представитель, то мне разрешено. Дальше спрашивает дочку,
— Почему тебе так важно учиться в «А» классе?
— Потому что там все мои друзья и классный руководитель.
—Ты ходишь в школу, чтобы учиться или дружить?
— Учиться.
Я опять вступаю:
— И дружить.
А директор мне:
— Я сейчас не с вами разговариваю. С вами мы еще поговорим! © velmihome
- Как-то жена сходила на родительское собрание под конец учебного года. Вернулась и рассказала, что родительский актив класса решил сделать косметический ремонт. Мол, у активных мам в классе просто супермужья и в день икс все они соберутся, а я просто немного помогу.
В назначенный день учительница попросила прийти пораньше. Я отпросился на работе. Прихожу в школу, а в холле лежит огромный скруток линолеума. У меня закрадываются подозрения. Отгоняю их и жду «супермужей». Приходит сообщение от учителя, что инструмент и материалы лежат в классе, но захватите по дороге линолеум.
Я звоню жене, а она пишет в чат. И тут выясняется, что все «супермужья» то заболели, то были вызваны на работу, то еще что. Опять учитель пишет, мол, время идет, а директор строго сказала, чтобы линолеум скорее убрали в класс. Тут заходит один из пап с сыном-подростком и говорит, что прочитал про линолеум и у него есть свободных 10 минут. Втроем затянули линолеум на третий этаж, и они убежали, а я начал ремонт. Класс я один докрасил к часу ночи. Больше так никто и не пришел. На следующий день учительница поблагодарила родителей за помощь. Мы в чат писать ничего не стали, просто выводы сделали. © alehpatocki
Учительница физики видимо из любителей "вумных" задач про "А и Б сидели на трубе..." Она бы так с чиновниками из всяческих гороно "чотко" бы вела, но...
- У нас на входе проверяли школьную форму. Если пришел без нее, отправляли домой. Специальной формы не было, но просили надевать белый верх и черный низ. Пришла я в черных джинсах и белом свитере. На входе стоит завуч и говорит: «Давай сюда телефон, я сейчас буду твоему отцу звонить». Набирает ему , он скидывает. Она снова набирает. Он берет трубку и говорит, что занят. И тут она ему начинает заливать, что я пришла без формы. Папа спрашивает: «Без одежды, что ли, пришла?» Завуч говорит, «Нет, но...» . И папа такой, мол, ну и все тогда, какие претензии — и трубку положил. © varusha1602
- Пару лет назад я попросилась поснимать новогоднюю елку в школе, чтобы наконец получить нормальные фото своего ребенка — не с закрытыми глазами и не обрезанную наполовину. В итоге я отсняла весь класс: общие, индивидуальные, с учителем, девочек, мальчиков, кто как хотел. Все обработала и отправила ссылку в родительский чат. В ответ получаю: «Моего ребенка мало», «Мой не в центре», «А где еще фотки?» С тех пор в школу с камерой не хожу. © zhanna_madiyarova
- Второй класс, сентябрь. Сын пришел из школы и говорит: «Учительница сказала сделать дома заготовки». Я думаю, наверное банки с соленьями, вареньями в школу надо нести, изучать будут дары, так сказать, природы. Оказалось, надо написать дома число и «классная работа» в тетради на завтрашний день, чтобы в классе на эту писанину время не тратить! Это подруга подсказала, а то бы пришли мы в класс с банками... © Татьяна К. / Dzen
Наверное, грибы для эксперимента можно было просто в магазине купить? Шампиньоны свежие.
Или дело было уж очень давно, когда они не продавались в каждом гипермаркете?
- В школе появилась пара социологов — муж с женой. Диссертации писали. Сын-пятиклассник как-то подходит ко мне и говорит: «Я не знаю, что ответить». Читаю задание: «На земле лежит кошелек. Как бы поступили Пушкин, Толстой, Чернышевский, Некрасов?» Говорю сыну: «Пиши: „Я не знаком с этими писателями лично и, как бы они поступили, не имею понятия!“» Больше на дом нам ничего не задавали. © Инкогнито 3516 / Dzen
- Осень давно прошла, снег уже лежит. Прилетает задание от учителя: принести панно из осенних листьев. Я предложила дочке вырезать листья из цветной бумаги по трафарету. На следующий день мне учительница звонит и говорит: «Я, конечно, четыре вам поставлю, но надо было делать из настоящих листьев». © Марина Ефремова / Dzen
- Внук в третьем классе делал олимпиадную работу на тему «Исследование влияния кислой, щелочной и нейтральной среды на грибы». Год был на редкость не грибной, месяц ноябрь. Дочка с внуком носились по ближайшему лесопарку и приставали ко всем, выходящим из лесной полосы, с вопросом: «Вы случайно там грибы не видели?» В итоге нашли несколько разных грибов, земли накопали, эксперимент провели, наблюдали за грибами в жидких средах десять дней, задокументировали и первое место заняли. © Татьяна Воронцова / Dzen
