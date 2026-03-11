В птичьем парке в нашем городке была раньше парочка белых павлинов. Видела, как павлин перед павой исполняет брачный танец. Красота! Теперь в парке только самцы павлинов. В брачный период видела, как один павлин исполнял свой танец перед цесарками, а те абсолютно не реагировали на красавца. Эти птицы разгуливают свободно по парку, а не запреты в вольерах.
Я работала в зоопарке: 10 историй о животных, которые бодрят лучше мемов
Всем привет! Меня зовут Маша, и однажды я решила круто изменить свою жизнь, уйдя из журналистики в зоопарк. Работа с животными затянула меня на долгие 8 лет, за которые я научилась не только мастерски уворачиваться от плевков лам, но и отличать леопарда от ягуара, а оленя от лани. С годами я все же вернулась в СМИ, но всегда с удовольствием делюсь теми неординарными моментами, которыми так богата работа с братьями нашими меньшими. Ведь каждый день в зоопарке бывает наполнен множеством ярких, милых, курьезных открытий и историй.
1. История о павлине и его ненастоящем хвосте
Когда речь заходит о павлине, мы представляем себе птицу с шикарным веерообразным хостом. На самом деле, все это великолепие — вовсе не хвост, а перья надхвостника. Настоящий павлиний хвост расположен под ними и состоит из пушистых белых перышек, абсолютно невзрачных. Самцы распускают свои надхвостники, чтобы завоевать внимание павы, ведь обладатель самого шикарного «хвоста» получит сердце дамы и возможность продолжить род.
Помню, был случай: приходит дама с сыном, вся на эмоциях: «Мы заплатили деньги за билеты и хотим увидеть хвост павлина, а он его не распускает!» Объясняю, что заставить павлина раскрыть хвост может только пава — это часть их брачных игр. И тут дамочка, подбоченясь: «В каком смысле только пава? Вы хотите сказать, что я недостаточно хороша для него?!» Сдерживая улыбку, прошу ее посидеть на лавочке напротив вольера павлинов, подождать — вдруг повезет? Через полчаса приходит, сияет: «Он показал хвост! Показал! Значит, вы сумели на него повлиять!» Пф-ф-ф, я еще и не такое могу.
Кстати, у нас в зоопарке павлины свободно расхаживают практически по всем газонам. В конце мая и начале июня, когда они активно соревнуются в красоте надхвостников, — это просто великолепное зрелище.
2. История о пантере, которой не существует
Все мы с детства знаем черную пантеру Багиру из «Книги джунглей» Киплинга. На самом деле животного с названием пантера не существует. Точнее, это не название одного животного, а наименование целого рода крупных представителей семейства кошачьих.
Принадлежность к роду пантер легко прослеживается по латинским названиям всех его 5 представителей: тигр — Panthera tigris, лев — Panthera leo, леопард — Panthera pardus, ягуар — Panthera onca, ирбис — Panthera uncia.
Черными пантерами называют ягуаров или леопардов с проявлениями меланизма (то есть более темной по сравнению с другими особями вида окраской). Киплинговская Багира, кстати, была леопардом-меланистом, так как ягуары в Индии не водятся.
Звезда нашего зоопарка — черный ягуар Наоми. При ярком свете на ее графитовой шерсти можно рассмотреть черные пятна. Она уже не раз становилась мамой, и потомство у нее бывает как с меланизмом, так и без него.
3. История о приматах, которые остались без мамы
«Животные своих детей не бросают» — миф. К сожалению, материнский инстинкт просыпается не у всех. В природе у таких «отказников» не было бы шанса на выживание, но в зоопарке им на помощь приходят киперы (работники по уходу за животными — прим. ADME).
Сложнее всего с детенышами приматов, ближайших родственников человека. Дело в том, что самки носят потомство на себе: сначала на груди, потом на спине. Малыш должен ощущать тепло, слышать стук материнского сердца — только тогда он будет чувствовать себя хорошо.
Для «отказников» киперы делают меховые подушечки с грелками внутри, дают им мягкие игрушки, чтобы создать для них ощущение тепла и безопасности. Детенышей приматов необходимо часто носить на руках, давая им слушать сердцебиение. Ну и, конечно, кормление по часам из пипеток, шприцов и бутылочек (в зависимости от вида примата) никто не отменял.
4. История о птицах, которых выпускают на волю
Некоторых животных выпускают из зоопарка в природу. Не бойтесь: это не тигры и не медведи. Речь идет о птицах, которых слетками принесли в зоопарк. Слетки — это молодые пернатые, которые только начали вылетать из гнезда. Первые опыты полетов даются им с трудом: птенцы оказываются на земле, где отдыхают перед следующей попыткой или ждут помощи от родителей. Там их находят люди и несут в зоопарк.
Изымать животных из дикой природы запрещено, поэтому обычно зоопарки таких найденышей не принимают и советуют людям вернуть слетков туда, где они их нашли. Чаще всего речь идет о совятах, а эти птицы своих малышей не бросают. Но многим «спасителям» лень возвращаться в лес, и они попросту оставляют коробки с птенцами у входа в зоопарк: мол, разбирайтесь сами.
Каждую весну киперам зоопарка, в котором я работала, приходится выкармливать до 10 совят. Дело это непростое: в зависимости от возраста птенца каждые 3–4 часа ему необходимо давать еду (их кормят мясом с помощью пинцета) и воду. К рукам слетков не приучают, наоборот, пытаются показать им основы охоты, чтобы они могли выжить в дикой природе самостоятельно.
Когда слетки подрастают, начинают хорошо летать и осваивают азы самостоятельного добывания пищи, их вывозят в лес (из которого их когда-то принесли добрые люди) и выпускают на волю. Счастливого полета!
5. История о хитрых и ловких японских макаках
Во-первых, для меня стало открытием, что правильное название животного — макак, а не макака, как мы обычно говорим. Во-вторых, эти приматы отличаются прекрасной способностью к подражательству: их можно научить лепить снежки, мыть фрукты перед едой, а некоторые особо предприимчивые особи даже пытаются водить машину. К счастью, игрушечную. А еще они всегда с удовольствием обшаривают карманы киперов на наличие ключей, конфет и прочих ценных вещиц, поэтому с ними нужно быть начеку.
Был случай: к охране подлетает парень с глазами по пять копеек: «Ваша макака отжала у меня телефон! Верните!» Смотрим: самец-то и правда деловито свайпает по экрану смартфона. Спрашиваем, мол, как телефон там оказался? И парень нам: «Да я в рилсах видел, как макака делает крутое селфи с туристом. Подумал: чем я хуже? Перегнулся через барьер, телефон внутрь вольера просунул, а обезьяна его просто выхватила!»
И это при том, что вольер буквально обклеен табличками: «За ограждения не перелезать!», «Руки в вольер не совать!», «Животных не кормить!» Но когда на кону лайки и крутой кадр, здравый смысл, видимо, первым уходит в закат... Нужно понимать: отнять игрушку у примата нельзя — ее можно только обменять на что-то, что он посчитает более ценным. И то не факт. Телефон, кстати, к парню вернулся почти в целости — ему просто сказочно повезло.
6. История о пумятах, которые не похожи на родителей
Раньше я думала, что детеныши должны выглядеть примерно так же, как их родители. Но по факту это не так. Например, пумята больше похожи на леопарда, чем на пуму. Взрослые пумы однотонного песочного цвета, а вот их малыши появляются на свет с пятнами на теле, полосками на лапах и кольцами на хвостах.

Пятнистая окраска позволяет малышам лучше маскироваться. С возрастом (ближе к году), когда детеныш уже может постоять за себя, пятна начинают выцветать, а к 2 годам и вовсе исчезают. Кстати, у этих животных меняется не только окраска шерсти, но и цвет глаз: все пумята рождаются голубоглазыми, а к полугоду радужка становится карего цвета.
7. История о лисах, которые не боятся быть отчимами
Несмотря на то что в сказках лиса — хитрющая плутовка-одиночка, в жизни эти животные обычно держатся парами, создавая крепкие семьи. Самцы принимают активное участие в воспитании потомства: добывают корм для всей семьи, учат подросший молодняк охотиться, присматривают за малышами.
Если с отцом семейства случилось непоправимое, его место занимает другой холостой лис и заботится о чужом потомстве, как о своем. Иногда одиночные особи даже устраивают схватки за право стать отчимом. Все же людям есть чему поучиться у животных.
У нас в зоопарке был интересный случай: в одном вольере жила белая лисица, черно-бурый и рыжий лисы. Самка родила трех лисят: белого, черного и рыжего. За потомством все семейство ухаживало вместе, не разделяя малышей на «своих» по цвету и «чужих». Кстати, на фото с лисенком папа. Посмотрите, сколько нежности в его действиях.
8. История о рождении верблюжонка — тот еще блокбастер
Самки двугорбых верблюдов рожают стоя. С учетом того, что рост среднестатистического «корабля пустыни» в холке превышает 2 метра, новорожденный верблюжонок начинает свою жизнь в этом мире с падения примерно с метровой высоты. Шлепок о землю заставляет малыша начать дышать.
Уже через час после появления на свет верблюжонок встает на ножки, чтобы пить мамино молоко, а через 2 может следовать за родителями туда, куда они идут. Кстати, беременность у верблюдиц длится 13 месяцев, то есть в 1,5 раза дольше, чем у людей.
9. История об уникальных пятнах леопарда
Я никогда об этом не задумывалась, но оказалось, что расположение пятен на шерсти у каждой особи леопарда уникально — точно так же, как неповторимы отпечатки пальцев у людей. Такая особенность позволяет ученым, наблюдающим за леопардами в природе, идентифицировать их по фото или видео.
Кстати, на золотистой шерсти леопарда можно рассмотреть рисунки 2 типов: «розетки» — черные контуры со светлым центром — и темные пятна. Такая окраска служит хищнику для маскировки при охоте: она делает очертания тела леопарда более расплывчатыми, и травоядным животным сложнее вычислить его местонахождение.
10. История про праздники
Для того чтобы разнообразить будни, питомцам зоопарка устраивают праздничные дни. Им такая традиция определенно нравится, ведь для них это означает повышенное внимание, подарки и угощения. А кто не любит подарки?
В зоопарке, где я работала, мы регулярно отмечали дни рождения питомцев, Масленицу, Новый год, свадьбы животных и даже День знаний. Животные радуются подаркам и необычным съедобным вкусностям как дети. А сотрудники и посетители зоопарка умиляются, глядя на них.
Еще работа в зоопарке познакомила меня со множеством удивительных животных, о существовании которых я раньше даже не знала, например, с трубкозубом и кинкажу. Ну, а величественного жирафа, милаху-выдру и гордого северного оленя я, конечно, видела и до этого, но полюбила именно на работе.
А вам какие животные нравятся больше всего?
