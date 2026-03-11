Я работала в зоопарке: 10 историй о животных, которые бодрят лучше мемов

Когда речь заходит о павлине, мы представляем себе птицу с шикарным веерообразным хостом. На самом деле, все это великолепие — вовсе не хвост, а перья надхвостника. Настоящий павлиний хвост расположен под ними и состоит из пушистых белых перышек, абсолютно невзрачных. Самцы распускают свои надхвостники, чтобы завоевать внимание павы, ведь обладатель самого шикарного «хвоста» получит сердце дамы и возможность продолжить род.

Помню, был случай: приходит дама с сыном, вся на эмоциях: «Мы заплатили деньги за билеты и хотим увидеть хвост павлина, а он его не распускает!» Объясняю, что заставить павлина раскрыть хвост может только пава — это часть их брачных игр. И тут дамочка, подбоченясь: «В каком смысле только пава? Вы хотите сказать, что я недостаточно хороша для него?!» Сдерживая улыбку, прошу ее посидеть на лавочке напротив вольера павлинов, подождать — вдруг повезет? Через полчаса приходит, сияет: «Он показал хвост! Показал! Значит, вы сумели на него повлиять!» Пф-ф-ф, я еще и не такое могу.