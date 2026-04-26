15 простых вещей с историей, от которых тепло на душе, как от чашки какао на бабушкиной кухне

В эпоху, когда новые модели гаджетов выходят чаще, чем мы успеваем к ним по-настоящему привязаться, так хочется найти что-то вечное. И речь не о музейных экспонатах за стеклом, а про простые, но такие родные вещи, которые верно служат людям десятилетиями. Мы собрали для вас душевные фото и истории о старых приборах, которые до сих пор работают как новенькие. Рассматривая эти теплые кадры, невозможно не улыбнуться — ведь за каждой царапинкой на бабушкином фене или потертой швейной машинке стоят настоящие, живые воспоминания.

«Захотелось пельмешек. Есть электромясорубка, но ей подавай вырезку для фарша. Пришлось достать вот эту, подточил нож и решетку — мелет, что зверь. А лет ей не меньше пятидесяти»

Комментаторы разделились на тех, кто стоит на стороне прогресса и считает, что это у автора хорошей электромясорубки не было, и на тех, у кого дома хранится такая же старинная вещь. Также отметили, что к такому агрегату нужны не только сильные руки, чтобы крутить, но и крепкий стол, чтобы выдержать напор.

«Мамины контейнеры Tupperware еще с семидесятых. Мы до сих пор храним в них печенье. Помню, как в шесть лет я таскала их в школу набитыми всем необходимым для бутеров — такие у нас были задания на уроках по домоводству»

Многие комментаторы вспомнили, что у их мам и бабушек тоже до сих пор хранятся такие же контейнеры, а некоторые еще и поинтересовались, где же третья такая, зеленая. Также люди вовсю делились тем, что они в них хранят сейчас и что клали туда когда-то. А еще некоторые вспомнили, как использовали такие миски с крышечками для игры — кто-то носил их как шляпы, а для кого-то они играли роль ударных установок.

«Лучшая одежная щетка на все времена! Она служит нашей семье с начала 70-х и до сих пор как новенькая»

В комментариях пользователи со смехом отмечали, что этот «антиквариат» из 70-х справляется с чисткой лучше любых современных гаджетов, и иронично советовали передавать ее по наследству вместе с фамильным серебром и чугунными сковородками.

«Сестра спросила, что я хочу на Рождество. Я ответил: электробритву Braun. Ее муж тут же подколол: „А чего не что-то попроще?“ Это было 35 лет назад. Бритва до сих пор работает, а вот мужа сестра давно сменила»

В комментариях, разумеется, не обошлось без шуток про бывшего мужа сестры, который явно не дотянул до надежности бритвы. Кроме того, люди бурно обсуждали информацию о том, что владелец менял у прибора аккумулятор, и это было очень легко, они с ностальгией вспоминали насколько ремонтопригодными делали вещи раньше. А один комментатор поделился смешной историей о том, как компания три раза меняла ему бритвы по гарантии, а в конце концов вернула деньги с припиской: «У вас щетина как медная проволока, электробритвы — не ваш путь».

«Игра „Ну погоди!“ Нашел дома. Вставил батарейки. Волк начал ловить яйца!»

При виде этого гаджета многие пользователи вспомнили какие варианты игры были у них в детстве — у кого-то лягушка ловила мух, у кого-то обезьяна — мячи, упомянули похожие игры «Тайны океана» и «Космический мост». Некоторые предположили, что автор не удержится и пройдет игру до конца, поэтому попросили, когда это случится, «скинуть мультик».

«Расческа моей бабушки. Без понятия, когда бабуля ее приобрела, но лично мне она верой и правдой прослужила 37 лет. Увы, ее время пришло: щетина осыпается и валяется по всему дому»

Поскольку хозяйка рассказала, что щетку для волос бабушка купила у коммивояжера, ходившего по домам, комментаторы ударились в воспоминания об этих парнях в костюмах и галстуках, которых мамы порой даже приглашали на кофе. Теперь же мало кто открывает двери незнакомцам. А еще люди предложили отреставрировать раритет, просто заменить щетину или же поместить расческу под стекло в таком виде и повесить на стену, так как вещь с такой историей не стоит выбрасывать.

«Кофемолка 1988 года выпуска. Полностью исправна, никогда не требовала ремонта, используется несколько раз в неделю. Обещаю, я передам ее по наследству внукам»

Оказалось, что такая кофемолка знакома многим комменаторам. Один из них рассказал: «Кажется, в 90-е такая штука была просто в каждом доме. Помню, как играл с ней чисто ради забавы. А та, что жила у нас на даче, обычно шла в ход для приготовления сахарной пудры — мы посыпали ею свежесобранную клюкву, ну или украшали торты, если намечался праздник».

«Мамин фен, который она купила в Лондоне примерно в 1976 году, отдав за него всю недельную зарплату. Больше сорока лет им пользовались почти каждый день»

Больше всего плюсиков под этим фото набрал комментарий пользователя, который признался, что хотел уж было посмеяться над тем, что за девайс когда-то пришлось выложить такие деньги, но потом вспомнил сколько он совсем недавно отдал за фен одной модной марки для своей девушки. Да, дорогой комментатор, времена меняются, но модницам красота по-прежнему обходится недешево.

«Мне сказали: „Сошьешь на старой машинке комплект, подарим новую“. Шила на бабушкином „Подольске“. Муж впечатлен тем, что вышло»

Многие в комментариях, конечно, советовали автору к каким современным машинкам ей теперь стоит присмотреться, а один пользователь оставил такой наказ: «Никогда не продавайте бабушкину машинку. Вы потом купите себе что-нибудь электрическое и супер современное. Но когда-нибудь вам срочно надо будет подшить джинсы. Или еще что-нибудь грубое, что современные машинки не берут».

«Недавно мама отдала мне этот миксер, который когда-то подарили на свадьбу моей прабабушки. Я его хорошенько почистила, включила в розетку, и он все еще работает!»

Реддиторы пришли в полный восторг от того, как красиво выглядит этот девайс, как блестит его хромированный корпус. Одна из пользовательниц рассказала, что у нее тоже есть похожий, он достался ей в наследство от дедушки, но у него бежевый эмалированный корпус. «Мой до сих пор играючи взбивает и смешивает вообще все, что я в него закидываю!» — похвасталась она, но тут же пожаловалась, что скоро старичка все-таки придется отправить на заслуженную пенсию (или срочно искать ему новые венчики), так как за годы суровой службы нижние штырьки стерлись буквально до толщины иголки.

«Мой 80-летний дед очень запасливый человек. На новоселье подарил мне новый пылесос. Не могу не похвастаться»

Многие пикабушники с теплом вспомнили, что у них был когда-то такой же пылесос (а у некоторых есть и сейчас). По их словам, пусть он и шумный, но действительно мощный, а кроме того, его можно использовать в качестве пульверизатора для окраски стен. Такие пылесосы способны без особого для себя ущерба и грязь после ремонта убрать, и иголки с новогодней елки засосать. Пользователи шутили: «Хорошая вещь должна отлежаться!»

«Бабушка дала мне дрель, чтобы я повесил шторы»

Автор рассказал, что он воспользовался этой дрелью в других целях и, хотя она тяжеловата, со своей задачей справилась на отлично. Бабушке же он заказал новую и легкую дрель, а эту решил приберечь на всякий случай. Комментаторы с юмором поддержали его: «А если за ней правильно ухаживать, уже ваши внуки смогут взять ее, чтобы повесить уже свои шторы».

«У родственников в Санкт-Петербурге стоит работающий холодильник „ЗиЛ“ 1953 года. Ничего ему не делается. Подозреваю, что замораживает не только продукты, но и само время»

И чтобы вы думали? Некоторые пользователи рассказали, что у них тоже есть такие холодильники в рабочем состоянии — стоят у родственников или на даче. Обсудили и то, что если отшкурить, покрасить и залакировать такой холодильник, то он будет прекрасен как ретро-автомобиль. А особенно нас впечатлила такая история: «Был такой бабушкин 54-го года. Вынесли во двор, там года три простоял, заходит как-то сосед, говорит, мол, можно холодильник заберу. Я говорю забирай, только он под дождями-снегами много времени провел, вряд ли работает. Занесли, включили. Работает».

«Вентилятор, которому больше 70 лет. Купил его на аукционе всего за 20 долларов в нерабочем состоянии. Разобрал, нанес свежую смазку, и он снова в строю»

Автор гордо хвастается тем, что этот раритет 1954 года — один из последних, выпущенных Ярославским заводом в металлическом корпусе и с металлическими же лопастями. Комментаторам в целом нравится такая эстетика, но по общему настрою чувствуется, что все же для себя они бы выбрали более безопасный современный вариант.

«Несколько лет назад исполнилось 30 лет нашей микроволновке. Купили ее в 91-м году в „Березке“. Ни разу не ломалась, последние лет десять трудится на даче»

В комментариях к этому посту настоящая выставка раритетных бытовых приборов — пользователи стали показывать, как у них дома стоят — и работают! — такие же или похожие микроволновки, холодильники, миксеры и хлебопечки. Но приз наших симпатий получило не фото, а рассказанная в комментариях вот такая история: «Такая микроволновка стояла у нас на работе в одном из кабинетов. В прошлом году зашел в него — слегка попахивает.

— Девки, а что у вас тут прокисло?

— У нас суп молочный в микроволновке заблокировался.

В понедельник одна из них поставила тарелку молочного супа погреть. Кнопка сломалась. Я пришел в четверг. Они сидели и терпели. Видимо, ждали, пока суп откроет дверку изнутри. Аккуратно, не наклоняя, разобрал микроволновку, отдал суп, а взамен сломанной тяги вывел из корпуса хвостик: „Дерни за веревочку, дверка и откроется“. Недавно встретил завхоза с этой микроволновкой подмышкой. Он ее списал и утащил на дачу, на „дожитие“».